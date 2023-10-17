Журналист Шалайский заявил, что для доказательства наличия ФЛП в ресторанах Львова не нужно "совершать налет". БЭБ говорит, что разоблачили схему уклонения от налогов на 50 млн грн
Журналист Алексей Шалайский высказал свою точку зрения по поводу обысков, которые провело Бюро экономической безопасности в ряде ресторанов Львова. Пресс-служба БЭБ выразила свою позицию о происходящем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шалайский написал в фейсбуке.
Он отметил: "В чем проблема с сегодняшним наездом БЭБ на "Криївку"-"Львівську майстерню шоколаду" etc?
Уверен, что в определении суда все расписано согласно действующему законодательству: "оперативные данные свидетельствуют, что сеть использует ФЛП и не доплачивает в бюджет и т.д."
Почти уверен, что эти рестораны используют ФЛП, потому что их почти все рестораны Украины используют. Но есть несколько нюансов.
- Для того, чтобы доказать наличие ФЛП не нужно совершать налет.
- Для того, чтобы совершать налет, не нужно брать автоматы.
- Чтобы удалить документы, хватит двух следователей, а не 20 штук.
Ну и главное. Если рядом с милиционером одновременно кого-то убивают, а кто-то бросает окурок мимо урны, то стоит заниматься убийцей, а не составлять админпротокол. А, к сожалению, наш опыт свидетельствует, что крутые преступления остаются не только не раскрытыми, а даже не начинают раскрываться.
Я понимаю, что это не о законе, а о справедливости. Ведь все, что делали сегодня опричники БЭБа – это почти законно. Но справедливость (она же в украинском языке – право) – она все равно реализует себя. Как правило, она выстреливает несколько незаконным способом и не сразу, но выстреливает. И власть, которая не понимает, как по капелькам наполняется чаша справедливости, чтобы перевесить чашу закона – обречена.
PS. И еще одно. Сегодня на обысках снова находилось СБУ. У них уже давно изъяли экономические преступления. Но из последних 10 историй, которые попадались мне на глаза, в 6 из них эти ребята участвовали. Уже не как следователи, а как оперативники, то есть просто сопровождение. Но всегда в этих историях было ясно, что "тему замутили" именно на сливках Службы безопасности и бенефициарами будущих взяток являются они же. А всевозможные БЭБы или полиция – наемный обслуживающий персонал. То есть сейчас это выглядит так: если ты владелец бизнеса и увидел, что БЭБ-ГБР-полиция взяли оперативниками вместо своих архаровцев СБУшников – ты знаешь, куда звонить.
Вот, я и думаю, если в СБУ так много лишних оперативников, что они их отдают в аренду другим службам, то, может, они применят их для более важных дел? Тем более, что у них уже есть автоматы.
PPS. После публикации поста перезвонила пресс-служба СБУ и сообщила, что их там нет. Цитата: "Сотрудники СБУ не привлечены к обыскам в помещениях ресторанного холдинга !Fest". Дай то Бог. Если окажется, что владельцы Феста ошиблись, кусок о СБУ снесу. По крайней мере, на этот раз".
В свою очередь, пресс-служба БЭБ в телеграме отметила: "Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.
Установлено, что около 2000 сотрудников заведений холдинга получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная. Каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплаты заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров. В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель главного офиса зачислял вторую часть зарплаты сотруднику, указывая назначение платежа "личное пополнение счета".
Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц. Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Ориентировочный ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн. По предварительной информации, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в главный офис во Львове.
Во время обыска в помещении главного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д. Продолжаются следственные действия.
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Бандюган найчесніший ресторатор для БЕБ?
Джим Керрі завжди мріяв про "Оскар", але так і не отримав
Для використання ФОП з ним укладається контракт. З коштів по контракту платяться податки. Може, менші, чим як від єдиної фірми, але ж платяться. В Україні! А не, як деякі, в офшорах.
Якщо контракт не укладено, то довести використання ФОПа проблематично (або майже не можливо).
В мене складається враження, що той, хто мінімізує свої витрати, використовуючи ФОПів, але сплачує податки до бюджету України, більший злочинець, ніж той, хто виводить свої прибутки в офшори і не сплачує податків взагалі!
Може хто виправить мене? Де я помиляюсь?
що значить ухиляння від податків? фоп не платить податки?
чи, п'ять фоп не можуть розділити між собою один ресторан по видам діяльності?
де порушення?
беб не цікаво, як працюють гереги та їхній епіцентр? може там нема фопів?
@Bykvu
Лідерка гурту Go-A Катерина Павленко (Monokate) запропонувала у відповідь на повідомлення українцям від ДБР про важливість боротьби з корупцією надіслати їм відео зі скандального весілля експрокурора та експрацівниці ДБР. Зазначимо, що нещодавно українці отримали на свої телефони повідомлення від Державного бюро розслідувань про важливість боротьби з корупцією у контексті перемоги
Усі таксисти про знали, крім тих за це «незнання» теж отримував гроші!!
Чергове шоу від привладних у виконанні кривопохоронної системи борцунів!! А Українці, у цей же час, життям відстоюють правду і честь України на фронті !!!
Пс сама дивна та неефективна інституцвч, що існує на наші гроші, після неї йде дбр. Шо вони 4 рік роблять ніхто не знає
Якщо б хотіли прийти по налоги , то замість автоматчиків узяли би з собою кваліфікованих юристів з добрим опитом роботи у цій сфері діяльності.
Ну а так , як завжди. Мабуть нова свадьба намічається. На новий торт гроші потрібні.