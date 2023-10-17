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Журналист Шалайский заявил, что для доказательства наличия ФЛП в ресторанах Львова не нужно "совершать налет". БЭБ говорит, что разоблачили схему уклонения от налогов на 50 млн грн

беб

Журналист Алексей Шалайский высказал свою точку зрения по поводу обысков, которые провело Бюро экономической безопасности в ряде ресторанов Львова. Пресс-служба БЭБ выразила свою позицию о происходящем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шалайский написал в фейсбуке.

Он отметил: "В чем проблема с сегодняшним наездом БЭБ на "Криївку"-"Львівську майстерню шоколаду" etc?

Уверен, что в определении суда все расписано согласно действующему законодательству: "оперативные данные свидетельствуют, что сеть использует ФЛП и не доплачивает в бюджет и т.д."

Почти уверен, что эти рестораны используют ФЛП, потому что их почти все рестораны Украины используют. Но есть несколько нюансов.

  1. Для того, чтобы доказать наличие ФЛП не нужно совершать налет.
  2. Для того, чтобы совершать налет, не нужно брать автоматы.
  3. Чтобы удалить документы, хватит двух следователей, а не 20 штук.

Ну и главное. Если рядом с милиционером одновременно кого-то убивают, а кто-то бросает окурок мимо урны, то стоит заниматься убийцей, а не составлять админпротокол. А, к сожалению, наш опыт свидетельствует, что крутые преступления остаются не только не раскрытыми, а даже не начинают раскрываться.

Я понимаю, что это не о законе, а о справедливости. Ведь все, что делали сегодня опричники БЭБа – это почти законно. Но справедливость (она же в украинском языке – право) – она все равно реализует себя. Как правило, она выстреливает несколько незаконным способом и не сразу, но выстреливает. И власть, которая не понимает, как по капелькам наполняется чаша справедливости, чтобы перевесить чашу закона – обречена.

PS. И еще одно. Сегодня на обысках снова находилось СБУ. У них уже давно изъяли экономические преступления. Но из последних 10 историй, которые попадались мне на глаза, в 6 из них эти ребята участвовали. Уже не как следователи, а как оперативники, то есть просто сопровождение. Но всегда в этих историях было ясно, что "тему замутили" именно на сливках Службы безопасности и бенефициарами будущих взяток являются они же. А всевозможные БЭБы или полиция – наемный обслуживающий персонал. То есть сейчас это выглядит так: если ты владелец бизнеса и увидел, что БЭБ-ГБР-полиция взяли оперативниками вместо своих архаровцев СБУшников – ты знаешь, куда звонить.

Вот, я и думаю, если в СБУ так много лишних оперативников, что они их отдают в аренду другим службам, то, может, они применят их для более важных дел? Тем более, что у них уже есть автоматы.

PPS. После публикации поста перезвонила пресс-служба СБУ и сообщила, что их там нет. Цитата: "Сотрудники СБУ не привлечены к обыскам в помещениях ресторанного холдинга !Fest". Дай то Бог. Если окажется, что владельцы Феста ошиблись, кусок о СБУ снесу. По крайней мере, на этот раз".

В свою очередь, пресс-служба БЭБ в телеграме отметила: "Детективы БЭБ во Львовской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.

Установлено, что около 2000 сотрудников заведений холдинга получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная. Каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплаты заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров. В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель главного офиса зачислял вторую часть зарплаты сотруднику, указывая назначение платежа "личное пополнение счета".

Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц. Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Ориентировочный ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн. По предварительной информации, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в главный офис во Львове.

Во время обыска в помещении главного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д. Продолжаются следственные действия.

Читайте также: НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львов (4589) обыск (1898) рестораны (279) СБУ (19937) Шалайский Алексей (6) Бюро экономической безопасности (208)


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Топ комментарии
+23
Саме смішне, що беб працює і отримує мільярди з бюджету вже більше трьох років, а результат їхньої діяльності (з розкриття злочинів) - нульвий.
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17.10.2023 22:07
+18
У керівника БЕБ жінки одяг для шашликів більше коштує ніж шкода від правопорушення, а за весілля прокурора я просто мовчу. Імітація бурхливої діляльності небільше...
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17.10.2023 22:12
+18
Букви

@Bykvu

Лідерка гурту Go-A Катерина Павленко (Monokate) запропонувала у відповідь на повідомлення українцям від ДБР про важливість боротьби з корупцією надіслати їм відео зі скандального весілля експрокурора та експрацівниці ДБР. Зазначимо, що нещодавно українці отримали на свої телефони повідомлення від Державного бюро розслідувань про важливість боротьби з корупцією у контексті перемоги

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17.10.2023 23:14
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Правила форума Совет форумчан
Саме смішне, що беб працює і отримує мільярди з бюджету вже більше трьох років, а результат їхньої діяльності (з розкриття злочинів) - нульвий.
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17.10.2023 22:07 Ответить
У керівника БЕБ жінки одяг для шашликів більше коштує ніж шкода від правопорушення, а за весілля прокурора я просто мовчу. Імітація бурхливої діляльності небільше...
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17.10.2023 22:12 Ответить
Это еще и потому, что с 2014 умные реформаторы с такой же умной ВР пытались изобрести велосипед. Изобретали, изобретали в итоге оставили на потом. А потом не вышло, пришлось доделывать и переделывать нынешним. Что вышло не знаю, но уж точно не хуже чем было до.
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17.10.2023 22:20 Ответить
От тільки одне зауваження: навіть великі бренди (Розетка, наприклад) почали тотально використовувати ФОПів лише після прийняття законів від "шаленого принтера" (тобто ПІСЛЯ 2019-го).
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17.10.2023 22:50 Ответить
В ресторанах Колі-котлети немає ухиляння від сплати податків?
Бандюган найчесніший ресторатор для БЕБ?
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17.10.2023 22:31 Ответить
Ресторан Колі-котлети це зовсім їнше !
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18.10.2023 08:07 Ответить
Джим Кері? Вам замість медалі дадуть "Оскар"!
Джим Керрі завжди мріяв про "Оскар", але так і не отримав
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18.10.2023 09:06 Ответить
З фінансовоб складовою моєї освіти - проблема. Тому прошу тих, хто в курсі пояснити: в чому я не правий.
Для використання ФОП з ним укладається контракт. З коштів по контракту платяться податки. Може, менші, чим як від єдиної фірми, але ж платяться. В Україні! А не, як деякі, в офшорах.
Якщо контракт не укладено, то довести використання ФОПа проблематично (або майже не можливо).

В мене складається враження, що той, хто мінімізує свої витрати, використовуючи ФОПів, але сплачує податки до бюджету України, більший злочинець, ніж той, хто виводить свої прибутки в офшори і не сплачує податків взагалі!

Може хто виправить мене? Де я помиляюсь?
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17.10.2023 22:46 Ответить
Штучне подрібнення бази оподаткування ресторанної мережі через фіктивне залучення групи фоп з метою ухилення/заниження розміру оподаткування. Основне правило, фоп - це індивідуальний бізнес, не колективний. Якщо ця група фопів бажають займатися таким бізнесом колективно, нехай засновують господарське товариство, кооператив, тощо.
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18.10.2023 00:45 Ответить
Захищати Авдіївку цих борцунів з ресторанами...
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17.10.2023 22:51 Ответить
фоп, офіційна прийнята форма господарювання в україні!
що значить ухиляння від податків? фоп не платить податки?
чи, п'ять фоп не можуть розділити між собою один ресторан по видам діяльності?
де порушення?
беб не цікаво, як працюють гереги та їхній епіцентр? може там нема фопів?
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17.10.2023 23:12 Ответить
Це не так, трудові відносини -це відпустка, соцзахист та нормований час, ФОП -це особиста праця на власний ризик. Не можна змішувати ці поняття, бо офіціант не має права на виручку, яку отримує від клієнтів. Це брехня. І не є правильно, навіть якщо вся страна так робить
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18.10.2023 22:41 Ответить
Букви

@Bykvu

Лідерка гурту Go-A Катерина Павленко (Monokate) запропонувала у відповідь на повідомлення українцям від ДБР про важливість боротьби з корупцією надіслати їм відео зі скандального весілля експрокурора та експрацівниці ДБР. Зазначимо, що нещодавно українці отримали на свої телефони повідомлення від Державного бюро розслідувань про важливість боротьби з корупцією у контексті перемоги

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17.10.2023 23:14 Ответить
Рестораны ели выживают. Все пытаются минимизировать затраты. Этому даже в высших учебных заведениях учат.
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17.10.2023 23:21 Ответить
голубые ели ?
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18.10.2023 00:05 Ответить
Про це знали не тільки рідні та близькі тих осіб, яки працювали в цьому холдингу!! Холдинг, з усіма структурами, легальними і нелегальними, знаходиться на Марсі….
Усі таксисти про знали, крім тих за це «незнання» теж отримував гроші!!
Чергове шоу від привладних у виконанні кривопохоронної системи борцунів!! А Українці, у цей же час, життям відстоюють правду і честь України на фронті !!!
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17.10.2023 23:47 Ответить
Якщо силовики не будуть скрізь ходи *толпою*чи сворою,то *здохнуть*від нудьги.
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18.10.2023 00:11 Ответить
Так ! На фронт їх не не пошлють ! Це не їх війна !
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18.10.2023 08:11 Ответить
Минулого року нам видали зимову форму (якість - повне ҐІМНО). Її вартість у відомостях ЗСУ - 86$. Проте турки зазначили її вартість 68$. Умова задачі: "Скільки десятків мільйонів вкрав зєзніков (чи реленський)?" БЕБ, СБУ та інші малюки: "Ви чули про яйця за 17 гривень від зєзнікова/реленського?"
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18.10.2023 00:38 Ответить
Журнашлюха,та фест півЛьвова розікрало не без допомоги Садіка.А готівку і чорнові записи теж без обшуку встановиш?
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18.10.2023 00:57 Ответить
Беб, а шо там по коломойше, по податкам все добре?
Пс сама дивна та неефективна інституцвч, що існує на наші гроші, після неї йде дбр. Шо вони 4 рік роблять ніхто не знає
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18.10.2023 05:43 Ответить
незнаю як тепер, але пару років назад, ВСІ "епіцентри" герег сиділи на ФОПах, і - ШО??
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18.10.2023 07:12 Ответить
Всі ресторани, магазини - маф перевірити! Там бариги людей тупо не хочуть оформляти!
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18.10.2023 07:16 Ответить
Почати з *Велюру в Кмєві, чи з казино у Гранд Готеля у Львові?
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18.10.2023 09:06 Ответить
Звичайно!
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18.10.2023 21:26 Ответить
Этот ресторан не смог закрыть даже яник,а гетьманович сможет,агентура путина продолжает разрушать экономику.
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18.10.2023 07:44 Ответить
Я бачу, що більшість підтримують несплату податків! Ну -ну... Тоді й я не буду, і моя жінка, і діти... А ви, хлопці в армії, ....... сосіть, а не гроші з військового збору!
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18.10.2023 09:44 Ответить
Якщо прийшли по налоги з автоматами , значить хотять хабара. Причому великого хабара. По маленький з автоматами не ходять.
Якщо б хотіли прийти по налоги , то замість автоматчиків узяли би з собою кваліфікованих юристів з добрим опитом роботи у цій сфері діяльності.
Ну а так , як завжди. Мабуть нова свадьба намічається. На новий торт гроші потрібні.
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18.10.2023 09:47 Ответить
теж саме треба зробити з тисячами ІТшніків, котрі де факто є найомними працівниками і повинні отримувати Зароьітню плату, але натомість їх оформляють як ФОП 3 категорії і виплачують ЗП у вигляді нібито оплати за послуги ІТ.
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18.10.2023 18:32 Ответить
Тобто я хочу, щоб боролися з порушниками закону до тих пір, поки мене особисто не чіпають. Подвійні стандарти у всьому, коли ж ми, як нація подорослішаємо??
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18.10.2023 22:35 Ответить
 
 