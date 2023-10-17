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Новости
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Эвакуироваться из Сектора Газа хотят 293 гражданина Украины, среди них двое раненых, - посольство

сектор,гази

Число граждан Украины, заявивших о необходимости эвакуироваться из Сектора Газа, возросло до 293 человек.

Об этом сообщил посол Украины в Египте Николай Нагорный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По состоянию на сейчас у нас в списках числится 293 человека. Я не исключаю, что это количество еще будет расти. Потому что гуманитарная ситуация в Газе обостряется день ото дня. И пока четкого видения, чем этот кризис и как он завершится, нет", – сказал дипломат.

По его данным, двое мужчин, которые находятся в списке на эвакуацию и являются гражданами Украины, имеют ранения и нуждаются в медицинской помощи.

"Один человек ранен, получил легкие ранения, один человек получил тяжелые ранения, находится в реанимации. С египетской стороной в том числе мы проработали вопрос о направлении скорой помощи при необходимости, если будет такая возможность для эвакуации раненого гражданина Украины", - добавил Нагорный.

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Автор: 

Израиль (1930) Сектор Газа (178) эвакуация (2083)


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Топ комментарии
+19
Що вони там роблять серед тих варварів?
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17.10.2023 22:31
+15
Як жарений півень в жопу клюнув-- згадали що є Україна.
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17.10.2023 22:39
+11
Куча наших баб за них повыходили замуж.
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17.10.2023 22:43
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24 години не вистачило виїхати?
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17.10.2023 22:22 Ответить
ну раз їм не вистачило мозгів не поїхати туди жити, то звідки ж вони візьмуться, щоб вчасно виїхати.
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18.10.2023 09:06 Ответить
Ось це і є робота посольства. На жаль, більшого вони не можуть без відповідних дій з боку Української влади. Невже тепер треба очикувати заміни посла і в Єгипті?
О!
Цікаво: коли слід чекати новини, в якій буде сказано те саме, але від скумбрії по 8?
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17.10.2023 22:30 Ответить
Що вони там роблять серед тих варварів?
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17.10.2023 22:31 Ответить
Мабуть то уроженці Гази, які колись навчались чи з якихось при чин жили в Україні та отримали громадянство
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17.10.2023 22:35 Ответить
Куча наших баб за них повыходили замуж.
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17.10.2023 22:43 Ответить
ещенарожалки
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18.10.2023 09:07 Ответить
Як жарений півень в жопу клюнув-- згадали що є Україна.
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17.10.2023 22:39 Ответить
NBC: Руководство ХАМАС обещает отпустить всех гражданских заложников, если Израиль прекратит бомбёжки.

Ишь как хамастунтые бозны запели, когда ракеты ВНЕЗАПНО полетели в собственные зады. С чего бы? Разве не ждут бесстрашных шахидов в райских кущах вечные услады с черноокими гурями?
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17.10.2023 22:49 Ответить
Летят ли кацапские ракеты в наших бонз? Чи арабские бонзы тупее?
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18.10.2023 08:51 Ответить
Вопрос риторический?
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18.10.2023 11:43 Ответить
на буя нам ці шалави з купую своїх *********? і так Київ як Ліван, і не тільки Київ, і Одеса теж чорна,вони не згадували за Україну як нам було скрутно а зараз кричат що ми ім ще і винні.,а крім того так купа московської агентури яку ми самі запускаем
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17.10.2023 22:55 Ответить
там мусліми розєбали в хлам свою лікарню(500 загиблих жінки діти), і звісно ж звинувачують євреїв, забуваючи що в газі купа камер які знімають пуски прилюти....
короче почерк русні вже не озброєним оком видно.
Ця ніч буде дуже гарячою.
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17.10.2023 22:59 Ответить
Хай СБУ цими "наташамі" займається.
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17.10.2023 23:02 Ответить
Та, особливо, їхніми чоловіками.
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17.10.2023 23:14 Ответить
Щас під виглядом українців понаїде різної агентури
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17.10.2023 23:03 Ответить
Скажите им кто нибудь что ходят паромы на Кипр, и в Египет пешком можно пройти. Или им нужен персональный джет и гостиница оплаченная до конца жизни?
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17.10.2023 23:09 Ответить
Египет как палестинку не впустит, а как украинку только на самолет.
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18.10.2023 08:53 Ответить
Нормальна схема, біженцем в Україну, а з України далі у Європу. Профіт.
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17.10.2023 23:20 Ответить
Что эти 3,14дары делали в ЛОГОВЕ террористов?! Хотите их сами к себе официально впустить?!
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17.10.2023 23:35 Ответить
Не думаю що там 200 плюс підари.Там українські суки. З піз дами.
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18.10.2023 00:15 Ответить
Щось не дуже віриться, що то "українці"
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18.10.2023 06:28 Ответить
 
 