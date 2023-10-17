Эвакуироваться из Сектора Газа хотят 293 гражданина Украины, среди них двое раненых, - посольство

Число граждан Украины, заявивших о необходимости эвакуироваться из Сектора Газа, возросло до 293 человек.

Об этом сообщил посол Украины в Египте Николай Нагорный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По состоянию на сейчас у нас в списках числится 293 человека. Я не исключаю, что это количество еще будет расти. Потому что гуманитарная ситуация в Газе обостряется день ото дня. И пока четкого видения, чем этот кризис и как он завершится, нет", – сказал дипломат.

По его данным, двое мужчин, которые находятся в списке на эвакуацию и являются гражданами Украины, имеют ранения и нуждаются в медицинской помощи.

"Один человек ранен, получил легкие ранения, один человек получил тяжелые ранения, находится в реанимации. С египетской стороной в том числе мы проработали вопрос о направлении скорой помощи при необходимости, если будет такая возможность для эвакуации раненого гражданина Украины", - добавил Нагорный.

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