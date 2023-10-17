РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8284 посетителя онлайн
Новости ДТП
1 210 0

В результате ДТП в Николаевской области одна женщина погибла, 4 человека травмированы, - ГСЧС

дтп

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером на автодороге "Благовещенское-Николаев" с участием двух легковых автомобилей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В сообщении отмечается: "В результате происшествия автомобили загорелись. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто: мужчина, женщина и две девочки, 13 и 15 лет. Они госпитализированы в больницу. К сожалению, пассажирка другого автомобиля, женщина, 1973 г.р., от полученных травм во время оказания медицинской помощи погибла на месте. Пожар ликвидирован спасателями. Причины ДТП устанавливают правоохранители".

Также читайте: Три человека, среди которых младенец, погибли в результате ДТП в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

ДТП (7679) Николаевская область (2132)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 