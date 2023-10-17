В результате ДТП в Николаевской области одна женщина погибла, 4 человека травмированы, - ГСЧС

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером на автодороге "Благовещенское-Николаев" с участием двух легковых автомобилей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В сообщении отмечается: "В результате происшествия автомобили загорелись. В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто: мужчина, женщина и две девочки, 13 и 15 лет. Они госпитализированы в больницу. К сожалению, пассажирка другого автомобиля, женщина, 1973 г.р., от полученных травм во время оказания медицинской помощи погибла на месте. Пожар ликвидирован спасателями. Причины ДТП устанавливают правоохранители".

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