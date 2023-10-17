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Эвакуация украинцев из Сектора Газа будет происходить за деньги государства, - посол Украины в Египте Нагорный

газа

Нет спонсоров для организации эвакуации украинцев из Сектора Газа, который обстреливается ЦАХАЛом из-за нападения террористов из ХАМАСа на Израиль, но государство может организовать это за свой счет.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал посол Украины в Египте Николай Нагорный, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что египетская сторона не будет финансировать чартерные рейсы. То есть, это будет осуществляться украинской стороной. И я уверен, что часть автотранспортных расходов по Египту будет обеспечиваться также нами. Поскольку с момента встречи консула и наших сотрудников с гражданами Украины вся ответственность фактически ложится на нашу сторону", – отметил он.

Читайте также: Эвакуироваться из Сектора Газа хотят 293 гражданина Украины, среди них двое раненых, - посольство

Автор: 

Египет (772) Израиль (1930) Сектор Газа (178) эвакуация (2083)


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Топ комментарии
+8
В прифронтових містах повно цивільних: вони тупо заважають роботі ЗСУ!
Евакуюйте їх у примусовому порядку, а не займайтеся хернею!
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17.10.2023 23:22
+7
Хотів би я знати хто ці українці з Гази??? І що вони там робили? Знову Чонгар з хабам і лугандон з мостами?
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17.10.2023 23:08
+4
Это Наташки -чернильницы я так понимаю+******** и их папашки . Ставлю 100 шекелей против одного египетского фунта что большинству украинское гражданство и паспорта не оформляли, пошлины не платили , и тд. Вот такие там украинцы.
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17.10.2023 23:16
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Хотів би я знати хто ці українці з Гази??? І що вони там робили? Знову Чонгар з хабам і лугандон з мостами?
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17.10.2023 23:08 Ответить
Хитрожопі не українці прибрали з паспорту графу національність, та таким чином позбавили українців можливості індетифікувіти себе як націю, а украхнцями стали називати всіх і корінних українців і уроженців інших країн та національностей зі своєю культурою, хто набув громадянство України
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17.10.2023 23:19 Ответить
Для інформації хочу запитати. В яких країнах окрім громадянства у документі на кштал паспорту є ідентифікація по етнічній ознаці?
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18.10.2023 00:18 Ответить
In the CCCR
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18.10.2023 01:39 Ответить
Звертайтесь в інформаційне бюро
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18.10.2023 07:51 Ответить
Тоді звідки ви взяли, з чого вам відомо, що ви українець, може ви індус
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18.10.2023 08:00 Ответить
Я за Газу казав. Хоча не знаю чи живуть в Газі євреї? Думаю що мабудь ні… хто підкаже
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18.10.2023 10:19 Ответить
ти ся не мерегуй ***, я бачу де ти є пійдеш в армію там географію тобі і остальне поясьнять)
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18.10.2023 06:53 Ответить
Это Наташки -чернильницы я так понимаю+******** и их папашки . Ставлю 100 шекелей против одного египетского фунта что большинству украинское гражданство и паспорта не оформляли, пошлины не платили , и тд. Вот такие там украинцы.
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17.10.2023 23:16 Ответить
будеш на наших баб *******! дістанеш піжди! май на увазі альоша!
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18.10.2023 06:51 Ответить
Які це "наші баби"? Якщо ти курвів, які оформили шлюб з ХАМАСівцями та іншими іншими терористами типу Хезбола та наплодили маленьких джихадистів, то вони для мене навіть з десятком українських паспортів є не "нашими бабами".
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18.10.2023 09:17 Ответить
Взагалі не розумію, чи можна бути такою тупорилою невдахою щоби одружитися з якимось бідним та немитим палестинцем і стати його 3-й чи 4-й дружиною? Шо своїх пацанів не вистачає? І де вони тіх палестинців знаходять? Відразу пригадую анекдота про листа мамі від доні яка вийшла заміж за араба і живе в Йємені - « мама і зовуть мене тепер не Марусю а Мупу і деруть тепер мене тільки в дупу….» ну і таке далі.
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18.10.2023 12:28 Ответить
В прифронтових містах повно цивільних: вони тупо заважають роботі ЗСУ!
Евакуюйте їх у примусовому порядку, а не займайтеся хернею!
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17.10.2023 23:22 Ответить
гуляємо на всі!
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17.10.2023 23:23 Ответить
не перевищуй швидкість фазе)
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18.10.2023 06:54 Ответить
Так а кому украiнцi платять по 450 евро за ,,бiлет" на лiтак???? Щось ви *******...
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18.10.2023 06:22 Ответить
Українці їздять тіко на даунбас .деякі мають журу з полями півдня, але то є місцевий туризм! приєднуйся
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18.10.2023 06:47 Ответить
вбий у собі обсиканого!)
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18.10.2023 06:48 Ответить
Ти вже у собi вбив,продажне?
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18.10.2023 16:01 Ответить
Нє, ну може там наші.. ми ж цивілізована країна, хай вивозять.. тільки треба щоб суворий контроль пройшли в СБУ , щоб не привезли терористів з заробітків чи якихось агентів
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18.10.2023 06:24 Ответить
не бійся)
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18.10.2023 06:45 Ответить
А ти думаєш вони безкоштовно до України побіжуть? Та йух там, що вони дурні, їх безкоштовно до Європи привезуть, а там вони вже у якийсь арабській рідні десь у Марселі чи у Штутгарті а може і у Цюріху прилаштуються. Ці жіночки такі хитро ви.бані що мамо не горюй!!! Та і «українці» з Ізраїлю типу табачника чи ставицького з черновецьким і іншими розенблатами теж не думаю що в Україну побіжуть,вони ж не безглузді лошари….
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18.10.2023 14:28 Ответить
панянка яка вишла заміж за палестинця, свідомо вибрала верблюда.розірвала пуповину з Україною .Державні потуги в вивезенні (палестинок) не варті наснаги! мзс війна в країні!!!!!
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18.10.2023 06:43 Ответить
Viktor 19465872 Пояснюю, є два сорти Українців, перши проживають у Державі Ізраїль, другу проживають у сектори Ази , до речі це не газа , газа це не вірна назва .Так ось ті що в Ізраїлі, повинні платить за квіток у повному обсязі. А ті що с Ази , їдуть безкоштовно . Ось така х..... малята . ******* в ОПі Азу та Китай
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18.10.2023 08:11 Ответить
Нащо нам ці курви з їхніми **********?
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18.10.2023 09:14 Ответить
 
 