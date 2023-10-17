Эвакуация украинцев из Сектора Газа будет происходить за деньги государства, - посол Украины в Египте Нагорный
Нет спонсоров для организации эвакуации украинцев из Сектора Газа, который обстреливается ЦАХАЛом из-за нападения террористов из ХАМАСа на Израиль, но государство может организовать это за свой счет.
Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал посол Украины в Египте Николай Нагорный, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что египетская сторона не будет финансировать чартерные рейсы. То есть, это будет осуществляться украинской стороной. И я уверен, что часть автотранспортных расходов по Египту будет обеспечиваться также нами. Поскольку с момента встречи консула и наших сотрудников с гражданами Украины вся ответственность фактически ложится на нашу сторону", – отметил он.
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