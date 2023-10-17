Решение о передаче ATACMS Украине было принято в связи с угрозой наступления РФ осенью, - Politico
По информации Politico, решение о передаче ATACMS было принято в связи с тем, что администрация Байдена озабочена наращиванием российских войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшей российской операцией за последние несколько месяцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По данным издания, в июле советник по национальной безопасности Джейк Салливан поручил своей команде разработать варианты дополнительного вооружения, которое США могли бы направить в Украину и которое помогло бы украинским войскам поражать цели в глубине российских оборонительных линий. Совместными усилиями сотрудники Пентагона, Государственного департамента и Совета национальной безопасности разработали соответствующую идею. В то время как имеющиеся запасы ATACMS дальнего радиуса действия были в дефиците, США могли бы отправить версию средней дальности с боеголовками, содержащими сотни кассетных боеприпасов, поражающих цели на расстоянии 160 километров.
В Пентагоне министр обороны Ллойд Остин и тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли долго сопротивлялись отправке ATACMS дальнего радиуса. Они утверждали, что у США уже есть ограниченные запасы этого оружия. Они хотели, чтобы Министерство обороны сохраняло достаточно большой запас на случай непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в любой точке земного шара. Вариант ATACMS с кассетной частью был логическим оружием для отправки в Украину, поскольку он не являлся частью военных планов Пентагона, и украинцы могут использовать его для более эффективного уничтожения складов боеприпасов под открытым небом за российской линией фронта, а также российских автобаз.
По словам двух американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, решение администрации отправить ATACMS держалось в тайне в течение нескольких недель после того, как президент Джо Байден совершил окончательный звонок.
"Американские официальные лица держали в тайне решение об их отправке и фактической отправке на поле боя, чтобы сохранить элемент неожиданности для Киева. Вашингтон и Киев были обеспокоены тем, что объявление о передаче подтолкнет Россию к перемещению складов техники и боеприпасов дальше линии фронта и за пределами досягаемости ракет", отмечает Politico.
В ближайшие недели ожидаются новые атаки вдоль сотен километров украинской линии фронта, что делает критически важным, чтобы у Украины были ракеты большей дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые российские логистические преимущества.
"Хотя представители администрации Байдена не считают, что Украина сможет добиться своей цели – отрезать российский сухопутный мост в Крым до того, как наступит зима и остановит контрнаступление, они надеются, что предоставление ATACMS поможет смягчить любое преимущество России и даст украинским войскам некоторое время для отвоевания дополнительных территорий", сообщает Politico.
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Це ж надо так проспівати деферамби Салівану,
та спробувати кинуть лайна
на друга Україні Остіна!
Це вже не перший випадок.
а якщо два-три з половиною то дійсно на холєри
кацапи гелікоптерами з протитанковими ракетами та КАБАМи кошмарять наши позиції
проблема в тому, що США досі не знають що робити з рашкою
Байден каже, що ХАМАС має бути знищений, проте він закликає до створення держави "Палестина" Байден каже, що буде допомагати Україні, але не каже, що РФ повинна програти, тобто Україна не повинна перемогти.
Це не управління процесами, а профанація управління. Імітація, дуже шкідлива імітація, в результаті якої ворог не буде переможений. А якщо він не буде переможений, то буде тільки сильнішим. Ось тоді то і відбудеться повна втрата керованості...
Солівани ніколи не змінюються.
Два роки він працював як Меркель-
Путин- ферштейн.
Практично пів місяця назад він вичитував Україну, « що потрібно більше шанувати допомогу США Україні».
(Читай, ми все вже дали- чого ви ще просити?)
Саліван е прихильником стратегії « допомогати Україні захищатися», а не « допомогти Україні здобути Перемогу».
А це означае - « не дати Россії програти».
Саліван та інші че не вирішили зо робити з парашою. У сьому Проблема.
Недайбі суттєвої переваги однієї з сторін!
Ну тут 2 варіанти:
Або напад на Ізраїль показав, що збереження цих *********** на складах не убезпечить від "непередбачуваних ситуацій" у світі
Або прийшло розуміння, що надання цих ракет місяців 6 тому (можливо) запобігло би ситуації в Ізраїлі
Може щось ще, але саме така думка в мене створилася з огляду на інформацію з відкритих джерел.
Politico перебрехати усю інформацію.
змінила факти…
Наприклад:
діскусувалось питання- а які Атакамс давати? На 300 км, чи на 150 км?
Саліван- 150 км.
Politico: Саліван був за передачу Атакамс Україні…
Ну звісно. Дали оакети з кульками замість нормальної бойової частини і кажуть, що міст ними ми не знищимо. Вау! Оце так висновок...
https://www.youtube.com/shorts/uAx7AQy4Afw?feature=share
Вони є в деяких країн, з яких нам цікаві (як такі, що надають нам зброю) - Румунія - 54шт. М57, Польща - 30 (+45 замовлено в цьому році), Естонія - 18шт. замовлено в 2022, та Литва - 18шт., теж в минулому році.
Маю сумніви, що Румунія та Польща нададуть нам ці ракети, так як ці країни не передавали нам надто новітні озброєння, які необхідні їм самим (деяке виключення польські Краби та їх Леопарди).
Але цікаво, чи виготовлені і поставлені ракети Естонії та Литві? Адже саме ці країни, показали розуміння того, що чим більші втрати рашистів тут, тим пізніше вони будуть стояти на кордоні країн Балтії, і тому надають нам максимальну підтримку, навіть за рахунок зниження власної обороноздатності (за що їм велика пошана). І от саме Литва та Естонія, можуть попрохати дозволу на передачу нам частини цих ракет. І тоді....
P.S. І ще можливий варіант, що коли росіяни поверещать та трохи затихнуть, американці впевняться, що катастрофи з ескалацією не сталось, а ЗСУ пройдуть ближче до Азовського моря (тьху-тьху, щоб не зурочити), то може і в самих США "знайдеться" декілька М57, для мосту. Щоб гарантовано відрізати Крим від Росії і з сухопутної сторони і з боку Тамані..
Это на полчаса работы..
12 ракет это на 4-6 целей, запускают их тройками, либо парами.
Оба способа запусков уже есть на видео.