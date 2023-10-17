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Решение о передаче ATACMS Украине было принято в связи с угрозой наступления РФ осенью, - Politico

atacms

По информации Politico, решение о передаче ATACMS было принято в связи с тем, что администрация Байдена озабочена наращиванием российских войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшей российской операцией за последние несколько месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По данным издания, в июле советник по национальной безопасности Джейк Салливан поручил своей команде разработать варианты дополнительного вооружения, которое США могли бы направить в Украину и которое помогло бы украинским войскам поражать цели в глубине российских оборонительных линий. Совместными усилиями сотрудники Пентагона, Государственного департамента и Совета национальной безопасности разработали соответствующую идею. В то время как имеющиеся запасы ATACMS дальнего радиуса действия были в дефиците, США могли бы отправить версию средней дальности с боеголовками, содержащими сотни кассетных боеприпасов, поражающих цели на расстоянии 160 километров.

В Пентагоне министр обороны Ллойд Остин и тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли долго сопротивлялись отправке ATACMS дальнего радиуса. Они утверждали, что у США уже есть ограниченные запасы этого оружия. Они хотели, чтобы Министерство обороны сохраняло достаточно большой запас на случай непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в любой точке земного шара. Вариант ATACMS с кассетной частью был логическим оружием для отправки в Украину, поскольку он не являлся частью военных планов Пентагона, и украинцы могут использовать его для более эффективного уничтожения складов боеприпасов под открытым небом за российской линией фронта, а также российских автобаз.

Читайте также: Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS

По словам двух американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, решение администрации отправить ATACMS держалось в тайне в течение нескольких недель после того, как президент Джо Байден совершил окончательный звонок.

"Американские официальные лица держали в тайне решение об их отправке и фактической отправке на поле боя, чтобы сохранить элемент неожиданности для Киева. Вашингтон и Киев были обеспокоены тем, что объявление о передаче подтолкнет Россию к перемещению складов техники и боеприпасов дальше линии фронта и за пределами досягаемости ракет", отмечает Politico.

В ближайшие недели ожидаются новые атаки вдоль сотен километров украинской линии фронта, что делает критически важным, чтобы у Украины были ракеты большей дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые российские логистические преимущества.

"Хотя представители администрации Байдена не считают, что Украина сможет добиться своей цели – отрезать российский сухопутный мост в Крым до того, как наступит зима и остановит контрнаступление, они надеются, что предоставление ATACMS поможет смягчить любое преимущество России и даст украинским войскам некоторое время для отвоевания дополнительных территорий", сообщает Politico.

Автор: 

США (26877) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+26
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17.10.2023 23:02
+16
Критически важно разрабатывать свои ракеты и запасаться снарядами совковых калибров. Когда ВСУ начнут теснить московитов к границам никто не даст западное оружие для работы по территории московии, а работать нужно будет. Поэтому, копить снаряды надо уже вчера.
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17.10.2023 23:04
+14
ну от і вся пісня - не для перемоги а для того щоб не програти
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17.10.2023 23:04
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17.10.2023 23:02 Ответить
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17.10.2023 23:06 Ответить
Politeco-це ще та помойка!

Це ж надо так проспівати деферамби Салівану,

та спробувати кинуть лайна
на друга Україні Остіна!

Це вже не перший випадок.
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18.10.2023 03:21 Ответить
А главзеб думал , шо это его нахабство- второе счастье... Вава, твоя песенка спета. Веди себя тупо скромно.
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17.10.2023 23:04 Ответить
Дякуємо.
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17.10.2023 23:04 Ответить
Критически важно разрабатывать свои ракеты и запасаться снарядами совковых калибров. Когда ВСУ начнут теснить московитов к границам никто не даст западное оружие для работы по территории московии, а работать нужно будет. Поэтому, копить снаряды надо уже вчера.
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17.10.2023 23:04 Ответить
а совкові пухі де брати?
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17.10.2023 23:05 Ответить
ну можно на ремонт тянуть захваченные и отжимать, что оставлять будут
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17.10.2023 23:13 Ответить
ну от і вся пісня - не для перемоги а для того щоб не програти
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17.10.2023 23:04 Ответить
Та нє, не вся. А ф-16 тоді на якої холєри? час пливе, невпинно
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17.10.2023 23:09 Ответить
якщо дадуть піісят то гут.
а якщо два-три з половиною то дійсно на холєри
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17.10.2023 23:14 Ответить
Ф-16 ми повинні були мати ще ДО наступу навесні:
кацапи гелікоптерами з протитанковими ракетами та КАБАМи кошмарять наши позиції

проблема в тому, що США досі не знають що робити з рашкою
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17.10.2023 23:27 Ответить
А от щодо мосту - та почекайте, атакамси в українців, а це багато про що говорить
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17.10.2023 23:05 Ответить
Дякуємо вам , американці!
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17.10.2023 23:08 Ответить
а той старий лисий дід в синіх навушничках постійно гнав на Салліванчика і Бьорнса, що вони пропутінські, хочуть до переговорів Україну схилити, а тут виходить, що саме Салліван дотиснув це питання з передачею Україні АтакМС..
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17.10.2023 23:08 Ответить
Не знаю хто що дотис, але якби атаками були надані на початку літа, а це виявляється не проблема, "контрнаступ" мав би зовсім інший результат...
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17.10.2023 23:11 Ответить
результат був би той самий. проблема в мінах і укріпленнях які набудували і ще продовжують
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17.10.2023 23:23 Ответить
і в кацапських гелікоптерах з протитанковими ракетами
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17.10.2023 23:28 Ответить
та не мав би, не тіште себе іллюзіями. для успіху контрнаступу потрібен весь спектр озброєння, в першу чергу потужна авіація і багато засобів для розмінування.
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17.10.2023 23:37 Ответить
вони не пропутінські, вони бояться поразки і розпаду рашки
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17.10.2023 23:16 Ответить
вони бояться некерованості процесами. їм абсолютно покуй та рашка чи той совок..
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17.10.2023 23:28 Ответить
Це стара пісня з часів Буша, який умовляв Україну не залишати СРСР. А то раптом ядерна зброя потрапить терористам. У підсумку Клінтон передав ядерну зброю прямо кремлівським терористам. Коли імперії розпадаються, то доводиться працювати з осколками. Розпад неминучий, але адміністрація Байдена шукає комфортний режим, тобто не працювати.
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18.10.2023 00:37 Ответить
я ж кажу - страх втратити некерованість процесами.
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18.10.2023 08:16 Ответить
А зараз процеси керовані?
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18.10.2023 21:35 Ответить
нуу то в американців потрібно запитувати.
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18.10.2023 21:51 Ответить
Навіщо? Хуьло робить що хоче, Іран що хоче, хамас що хоче, північна Корея, що хоче. Керованість де?
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18.10.2023 21:59 Ответить
ху йло сосе, а не робить що хоче. що хоче в розумінні ху йла - це Київ за 3 дні..
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18.10.2023 22:33 Ответить
Хуьло веде війну = робить те, що хоче.
Байден каже, що ХАМАС має бути знищений, проте він закликає до створення держави "Палестина" Байден каже, що буде допомагати Україні, але не каже, що РФ повинна програти, тобто Україна не повинна перемогти.
Це не управління процесами, а профанація управління. Імітація, дуже шкідлива імітація, в результаті якої ворог не буде переможений. А якщо він не буде переможений, то буде тільки сильнішим. Ось тоді то і відбудеться повна втрата керованості...
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18.10.2023 23:31 Ответить
а хто тобі сказав, що ху йло є ворог Америки? )
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18.10.2023 23:43 Ответить
99% американців скажуть, що ху йло є ворог Америки. Тому в Америці потрібен справжній президент, без імітацій контролю процесів. На жаль, поки що такий не з'явився.
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19.10.2023 01:33 Ответить
та ти дичину якусь несеш.. Трамп так не вважає. а його підтримує зараз близько 40 % американців..
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19.10.2023 01:50 Ответить
Трамп також так вважає, але він як шариков несе всяку маячню. Тільки що він образив і Ізраїль, тут же довелося вибачатися. Обидва два, і Байден, і Трамп - неадеквати. Потрібен хтось по-молодшому. Я все сподіваюся на Помпео. Він може вийти на сцену, якщо Трампа втоплять. Якщо Трампа не втоплять, то буде поганий сценарій.
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19.10.2023 02:06 Ответить
а Помпео хіба балотується? не було ж його на дебатах.
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19.10.2023 02:08 Ответить
Не було, тому що поки балотується Трамп, у нього немає шансів.
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19.10.2023 02:22 Ответить
я ще в минулому році читав уривок інтерв'ю Майка Помпео, де він говорив, що планує балотуватися на наступних президентських виборах. Може статись так, що Трамп через суди зніме свою кандидатуру і тоді автоматом праймериз може виграти ДеСантіс чи той засраний індус Рамасвамі. а такі кандидати явно будуть не підходящі для донорів партії і виборщиків. І тоді донори партії разом з виборщиками можуть висунути кандидатом від партії на пост президента когось іншого, наприклад, Помпео. і такі прецеденти вже були, коли переможця праймериз не висували кандидатом в президенти від партії.
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19.10.2023 02:34 Ответить
Ось на це я і сподіваюся
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19.10.2023 11:18 Ответить
Rino не будь таким наівним.

Солівани ніколи не змінюються.

Два роки він працював як Меркель-
Путин- ферштейн.

Практично пів місяця назад він вичитував Україну, « що потрібно більше шанувати допомогу США Україні».
(Читай, ми все вже дали- чого ви ще просити?)

Саліван е прихильником стратегії « допомогати Україні захищатися», а не « допомогти Україні здобути Перемогу».
А це означае - « не дати Россії програти».

Саліван та інші че не вирішили зо робити з парашою. У сьому Проблема.
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18.10.2023 03:07 Ответить
Піонтковський, ти? перелогінься..
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18.10.2023 08:15 Ответить
Ге ж, ге ж...
Недайбі суттєвої переваги однієї з сторін!
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17.10.2023 23:09 Ответить
есліб ще прімінять дозволили то була б якась від них користь
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17.10.2023 23:10 Ответить
"Вони хотіли, щоб Міністерство оборони зберігало достатньо великий запас на випадок непередбачуваних ситуацій, які можуть виникнути в будь-якій точці земної кулі." Джерело:

Ну тут 2 варіанти:
Або напад на Ізраїль показав, що збереження цих *********** на складах не убезпечить від "непередбачуваних ситуацій" у світі
Або прийшло розуміння, що надання цих ракет місяців 6 тому (можливо) запобігло би ситуації в Ізраїлі

Може щось ще, але саме така думка в мене створилася з огляду на інформацію з відкритих джерел.
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17.10.2023 23:13 Ответить
Е і третьий варіант:

Politico перебрехати усю інформацію.
змінила факти…

Наприклад:
діскусувалось питання- а які Атакамс давати? На 300 км, чи на 150 км?
Саліван- 150 км.

Politico: Саліван був за передачу Атакамс Україні…
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18.10.2023 04:20 Ответить
Зеленский обтекает... от него ничего не зависело.
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17.10.2023 23:13 Ответить
Тут, в коментарях, всі в один голос верещать, що щось не надають через те, що зеленський не проводить реформи, не бореться з корупцією, не виганяє якихось кротів. А, виявляється, причина зовсім в іншому, насправді американцям похрін і корупція, і кроти, все то лиш гнилі відмазки.
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18.10.2023 01:01 Ответить
Тепер, коли рашисти відповзуть углиб, дайте нормальні атамакси, з дальністю 300 км - щоб до мосту дістати.
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17.10.2023 23:14 Ответить
Хоча представники адміністрації Байдена не вважають, що Україна зможе досягти своєї мети - відрізати російський сухопутний міст до Криму до того, як настане зима і зупинить контрнаступ, вони сподіваються, що надання ATACMS допоможе пом'якшити будь-яку перевагу Росії і дасть українським військам деякий час для відвоювання додаткових територій

 Ну звісно. Дали оакети з кульками замість нормальної бойової частини і кажуть, що міст ними ми не знищимо. Вау! Оце так висновок...
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17.10.2023 23:15 Ответить
та не вдасться той міст знищити нічим. забудьте. Хіба замінувати і підірвати.
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17.10.2023 23:21 Ответить
Ти тупий, чи тупий?
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17.10.2023 23:23 Ответить
А боневтік хотів примазатися шо то він порішав
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17.10.2023 23:24 Ответить
снизошли.
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17.10.2023 23:39 Ответить
Який там наступ, просто надали і все, по їхньому час прийшов, як і все що раніше надавали.
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17.10.2023 23:59 Ответить
Схоже на притомний аналіз. Нам би зараз берегти людей і довбати цих кацапів з дистанції максимально ефективно по всій глибині
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18.10.2023 00:22 Ответить
Одно из первых видео первого удара ATACMS:
https://www.youtube.com/shorts/uAx7AQy4Afw?feature=share
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18.10.2023 00:32 Ответить
з початком
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18.10.2023 00:36 Ответить
От прийшло в голову, США не мають вільних М57 ATACMS, з дальністю на 300км., тому дали M39 ATACMS Block I, цим самим зрушивши "лід" і показавши, в першу чергу самим собі можливість передачі балістичних ракет. Але хто може дати нам такі ракети, для того ж Кримського мосту?
Вони є в деяких країн, з яких нам цікаві (як такі, що надають нам зброю) - Румунія - 54шт. М57, Польща - 30 (+45 замовлено в цьому році), Естонія - 18шт. замовлено в 2022, та Литва - 18шт., теж в минулому році.
Маю сумніви, що Румунія та Польща нададуть нам ці ракети, так як ці країни не передавали нам надто новітні озброєння, які необхідні їм самим (деяке виключення польські Краби та їх Леопарди).
Але цікаво, чи виготовлені і поставлені ракети Естонії та Литві? Адже саме ці країни, показали розуміння того, що чим більші втрати рашистів тут, тим пізніше вони будуть стояти на кордоні країн Балтії, і тому надають нам максимальну підтримку, навіть за рахунок зниження власної обороноздатності (за що їм велика пошана). І от саме Литва та Естонія, можуть попрохати дозволу на передачу нам частини цих ракет. І тоді....
P.S. І ще можливий варіант, що коли росіяни поверещать та трохи затихнуть, американці впевняться, що катастрофи з ескалацією не сталось, а ЗСУ пройдуть ближче до Азовського моря (тьху-тьху, щоб не зурочити), то може і в самих США "знайдеться" декілька М57, для мосту. Щоб гарантовано відрізати Крим від Росії і з сухопутної сторони і з боку Тамані..
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18.10.2023 00:45 Ответить
Так США треба ці Атакамси виробляти ,а не тримати на складах обмежену кількість.
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18.10.2023 02:29 Ответить
Ото ржавіли ті ракети на складах з 1997!!! року, кошти за наґляд та зберіґання, depreciation of assets for military budget, etc. Я думаю шо якис' штріх закинув ідею шо транспортування в Украіну то дешевше ніж мозґойопка з утілізаціею as per scrap value , а там іншала, якос' воно буде,не туди полетит', не там ше зірва, але то таке. Oці хитрожіопі наші сусіди з півдня і рибку з'їли, зекономілі кошти, і в кино сходили з ЗСУ.
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18.10.2023 05:10 Ответить
"Украина получила менее дюжины (12) дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Associated Press."

Это на полчаса работы..
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18.10.2023 08:05 Ответить
Это не пушка, чтобы работать по времени, они работают по целям.
12 ракет это на 4-6 целей, запускают их тройками, либо парами.
Оба способа запусков уже есть на видео.
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18.10.2023 09:31 Ответить
Если цели уже обозначены, то ракет хватит на полчаса, как я раньше уже говорил..
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18.10.2023 11:10 Ответить
 
 