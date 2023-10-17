Решение о передаче ATACMS Украине было принято в связи с угрозой наступления РФ осенью, - Politico

По информации Politico, решение о передаче ATACMS было принято в связи с тем, что администрация Байдена озабочена наращиванием российских войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшей российской операцией за последние несколько месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По данным издания, в июле советник по национальной безопасности Джейк Салливан поручил своей команде разработать варианты дополнительного вооружения, которое США могли бы направить в Украину и которое помогло бы украинским войскам поражать цели в глубине российских оборонительных линий. Совместными усилиями сотрудники Пентагона, Государственного департамента и Совета национальной безопасности разработали соответствующую идею. В то время как имеющиеся запасы ATACMS дальнего радиуса действия были в дефиците, США могли бы отправить версию средней дальности с боеголовками, содержащими сотни кассетных боеприпасов, поражающих цели на расстоянии 160 километров.

В Пентагоне министр обороны Ллойд Остин и тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли долго сопротивлялись отправке ATACMS дальнего радиуса. Они утверждали, что у США уже есть ограниченные запасы этого оружия. Они хотели, чтобы Министерство обороны сохраняло достаточно большой запас на случай непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в любой точке земного шара. Вариант ATACMS с кассетной частью был логическим оружием для отправки в Украину, поскольку он не являлся частью военных планов Пентагона, и украинцы могут использовать его для более эффективного уничтожения складов боеприпасов под открытым небом за российской линией фронта, а также российских автобаз.

Читайте также: Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS

По словам двух американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, решение администрации отправить ATACMS держалось в тайне в течение нескольких недель после того, как президент Джо Байден совершил окончательный звонок.

"Американские официальные лица держали в тайне решение об их отправке и фактической отправке на поле боя, чтобы сохранить элемент неожиданности для Киева. Вашингтон и Киев были обеспокоены тем, что объявление о передаче подтолкнет Россию к перемещению складов техники и боеприпасов дальше линии фронта и за пределами досягаемости ракет", отмечает Politico.

В ближайшие недели ожидаются новые атаки вдоль сотен километров украинской линии фронта, что делает критически важным, чтобы у Украины были ракеты большей дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые российские логистические преимущества.

"Хотя представители администрации Байдена не считают, что Украина сможет добиться своей цели – отрезать российский сухопутный мост в Крым до того, как наступит зима и остановит контрнаступление, они надеются, что предоставление ATACMS поможет смягчить любое преимущество России и даст украинским войскам некоторое время для отвоевания дополнительных территорий", сообщает Politico.