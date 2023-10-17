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Новости
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МИД РФ заявил об окончании действия ограничений Совбеза ООН по ракетной программе Ирана

ракети,іран

Россия выступает против ограничений, установленных резолюцией 2231 Совбеза ООН на передачу Ирану ракетных технологий, срок действия которых формально истекает 18 октября.

Об этом заявили в МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В министерстве также напомнили, что в среду, 18 октября, прекращается действие требований резолюции по "замораживанию активов некоторых физических и юридических лиц" Ирана.

При этом МИД России обвинил США и европейские страны-гаранты в правовом произволе по выполнению положений резолюции.

"Европейским странам следует немедленно отказаться от своей политики односторонних ограничений по Тегерану. Любые другие варианты подвергают сомнению перспективы СВПИ и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в заявлении.

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Напомним, резолюция Совбеза ООН 2231, принятая в 2015 году, утвердила иранское ядерное соглашение и предусматривала постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на соблюдение им ограничений по использованию атома.

Но Иран пошел на нарушение соглашения после того, как в 2018 году из него вышли США.

С тех пор Тегеран накопил обогащенного урана сверх установленного соглашением лимита, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования. Поэтому в сентябре Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат ограничения ракетной программы Ирана в одностороннем порядке.

Автор: 

Иран (1809) МИД РФ (1668) Совбез ООН (1113)


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Топ комментарии
+13
Як так вийшло,що совок з Ліги Націй в свій час поперли,а його кацапську відрижку з ООН не можуть? Деградація світопорядку?
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18.10.2023 00:00
+11
Ізраіль має їбануни по Ірану так, що ані атомної бомби, ані ракетної програми взагалі не було. Це - в інтересах Ізраілю.
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17.10.2023 23:59
+10
мзсрф - це що?
Яким боком цей незрозумілий набір літер до заборони ракетної програми Ірану?

От авіаносна гпупа США у Середземному морі - це аргумент.
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17.10.2023 23:48
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Правила форума Совет форумчан
параша вже хоче тіпа офіційно обміняти свої ракетні технології на готові ракети і дрони ірана для війни
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17.10.2023 23:48 Ответить
технології не свої а радянські. які собі поцупили.як і місце в радбезі ООН.
террористи всього світу , сьогодні об"єднуються і керуються з московських болот. а за лаштунками тирчать вуха сіпсіпіня
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18.10.2023 07:57 Ответить
мзсрф - це що?
Яким боком цей незрозумілий набір літер до заборони ракетної програми Ірану?

От авіаносна гпупа США у Середземному морі - це аргумент.
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17.10.2023 23:48 Ответить
Рузьге, вдовольніться, як завше, пісною *******!
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17.10.2023 23:52 Ответить
Чарівно...
Залишилось тільки знайти тих, кого цікавить, що там думають на цей рахунок у п*дерації...
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17.10.2023 23:53 Ответить
Кого цікавлять висери з боліт.
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17.10.2023 23:54 Ответить
и что дальше?
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17.10.2023 23:56 Ответить
ставки повышаются. следующий ход за ЕС и США.
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18.10.2023 00:04 Ответить
Цих потвор гасити треба а не знімати обмеження.Це гниди терористи
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17.10.2023 23:58 Ответить
Ізраіль має їбануни по Ірану так, що ані атомної бомби, ані ракетної програми взагалі не було. Це - в інтересах Ізраілю.
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17.10.2023 23:59 Ответить
Як так вийшло,що совок з Ліги Націй в свій час поперли,а його кацапську відрижку з ООН не можуть? Деградація світопорядку?
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18.10.2023 00:00 Ответить
В таком случае Украина имеет право на ЯО ещё с 2014г
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18.10.2023 00:40 Ответить
НЕ переживайте, имеется все. Три раза уже испытывали.
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18.10.2023 05:43 Ответить
****** котёнку.
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18.10.2023 06:01 Ответить
Достатньо було американцям заради "хоть поржем" одного разу обрати президентом рудого папугу, щоб зруйнувався світовий порядок і зло повилазило з усіх кутків
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18.10.2023 07:57 Ответить
 
 