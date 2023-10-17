МИД РФ заявил об окончании действия ограничений Совбеза ООН по ракетной программе Ирана

Россия выступает против ограничений, установленных резолюцией 2231 Совбеза ООН на передачу Ирану ракетных технологий, срок действия которых формально истекает 18 октября.

Об этом заявили в МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В министерстве также напомнили, что в среду, 18 октября, прекращается действие требований резолюции по "замораживанию активов некоторых физических и юридических лиц" Ирана.

При этом МИД России обвинил США и европейские страны-гаранты в правовом произволе по выполнению положений резолюции.

"Европейским странам следует немедленно отказаться от своей политики односторонних ограничений по Тегерану. Любые другие варианты подвергают сомнению перспективы СВПИ и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в заявлении.

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Напомним, резолюция Совбеза ООН 2231, принятая в 2015 году, утвердила иранское ядерное соглашение и предусматривала постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на соблюдение им ограничений по использованию атома.

Но Иран пошел на нарушение соглашения после того, как в 2018 году из него вышли США.

С тех пор Тегеран накопил обогащенного урана сверх установленного соглашением лимита, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования. Поэтому в сентябре Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат ограничения ракетной программы Ирана в одностороннем порядке.