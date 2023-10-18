Удар по больнице в Cекторе Газа: ХАМАС заявляет о 800 жертвах, в Израиле отрицают причастность к атаке. ВИДЕО
В Секторе Газа заявили о ракетной атаке Израиля по больнице в центре города, в результате которого погибли около 800 человек. В Израиле заявляют, что это была не их ракета.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ. Момент попадания ракеты по больнице в Газе публикуют в соцсетях.
Спикер Министерства здравоохранения Палестины, которым руководит ХАМАС, заявил, что в результате удара погибли более 800 человек, еще сотни могут быть под завалами.
В то же время в Израиле отрицают целенаправленный удар. Так, советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что израильские власти следят за тем, что именно произошло, и сказал, что их военные не будут "намеренно целиться в больницу".
"Моя информация, которую я только что получил от высшей инстанции, состоит в том, что все признаки свидетельствуют о том, что это не были приказы Израиля, это была скорее ракета ХАМАС, которая не справилась", - сказал Регев.
Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа. Такого же мнения OSINT-аналитики предполагают, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС, а не последствия авиационного удара израильской армии.
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1. майже тиждень казали про штаб ХАМАС в підвалі лікарні - ну це ж всі чули, і тут удар по лікарні - випадково? Окей.
2. Хамас демонстрував
з гівна та палокнедосконалу/мало технологічну зброю (але ефіктивну так). Тут же прильот (в загалі по кадрам - я припущу але не менше 100кг БЧ). Я не впевнений що ХАМАС таке самостійно вміє.
Я нікого не обвинувачую, але якщо арабам не покажуть докази що це ХАМАС зробив, там же весь арабський світ встане... Це ж пиз..ць
Ракетний запуск із двору лікарні у бік Ізраїлю. Перший залп пройшов вдало, за дві секунди наступний запуск і лікарня вибухає. Помилка у наведенні. Але однією ракетою цілу будівлю знищити не могли б, це дуже "вдало" потрапили у власне ракетне сховище в тій же лікарні.
А ось хто, питання вже прояснилося. Це не ХАМАС, це Ісламський Джихад. Там бандит на бандитові сидить та бандитом поганяє. Всі разом вони ненавидять Ізраїль, але один одного (конкуренти з терору) ненавидять ще більше і підставити конкурента для них свята справа.
А люди, а жертви...???
А кому ті люди потрібні.
https://twitter.com/i/status/1714416672331661663 Protesters in Istanbul, Turkey overtook the Israeli consulate.
Что-то кормчий замолчал…-Самолет взорвался !!!
Что-то очень не срослось???Кормчий испугался???
День молчит и два молчит…Видно замотался…
«В туалетах все мочить» -Он не зарекался???
P.S. На Игил не наезжает, К оппозиции молчит…
Что ж, Синай над Украиной Костью в горле ведь торчит.
Что-то кормчий замолчал-На TV не видно …
- В Сирии спецназ пропал, Как-то не солидно.
Протупил царек -молчит,Ведь ему там видно…
- В Кремле могут замочить
И ему - обидно…А прицепом пойдет Шлепер-
Чтобы не обидно…
Ведь в Гаагу им нельзя -
Знают много… Видно.
P.S. Не пошлешь теперь спецназ
В Сирию «сражаться,
Что б позорно, как в тот раз,Так не «облажаться». 19.02.2018 - 08.02.2018 = 11дней молчал пыня.
Як у Сiрii спецназ До землi падае,
Най колючка, Що верблюжа,Завдячить врожаем…
Як у Сiрii спецназ Не стане падати,
Ми завдячимо Гаазi -Вова мае знати.
P.S. Для Гааги ми всим свiтом Скинемось на мило,
Щоб вiрьовка Вовi шию Охопила мило.
И поставили на кон На хромую клячу…
Только с Путина подачи Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд Фаршем, не иначе.
И на Ваче нынче гвалт, Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет Усмирять с задачей
На хурале у бурят Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат, От кремлевской клячи.
Ой, Катрусю , Шiдi-рiдi, Хвате вже волати:
Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати
Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-
Перед танком дiточок Маеш ти водити...
Де ж тепер - та Катруся,Що у берег скиглить?
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв? Oсь ви i попались.
Неужели туп настолько, что не видишь нулевой эффект от твоей "пропаганды"?
Ну и зачем тогда упрямо гнешь свою примитивщину?
Неужелитуп настолько,"
жертв там буде значно більше, ніж 800, але точно їх підраховувати, звісно, ніхто не буде. одним менше, одним більше, нікого з ХАМАСу це не цікавить. я впевнений в цьому на 100 відсотків. як і впевнений в тому, що удару по лікарні завдав ХАМАС за для картинки на екранах "цивілізованого світу", який почне вити про знищення бідних палестинців. а кількість же подохших в цієї справі насправді діло десяте. намалювали 300 для початку, там ще 500 накинули, до вечора ще 200 добавлять, для рівного рахунку і досить.
повторюсь, ніхто там не буде насправді підраховувати кількість подохших, це зроблено виключно для картинки дл так званого цивілізованого світу, щоби завадити Ізраїлю знищити нарешті цей гнійник Газу.
Ще вуличні камери засняли як дві мусульманські студентки здирають зі стін плакати полонених єврейських родин. Інша говорить що палестинці нікого ніколи не вбивали і не катували, то все брехня.
Ну такоє...
Єгипет і сусіди відмовились приймати в себе палестинських біженців, бо вони мабуть створять проблеми.
А ще було відео висадки кількох десятків чоловіків на іспанських берегах, припливли на човнах з Африки.
є другий варіант: дати перетворитися цьому агломерату на повноцінну державу. але тоді Ізраєль матиме досить непогані шанси самому зникнути з лиця Землі. навряд євреї наважаться на такий ризик.
й не треба порівнювати Україну з тим мерзенним розсадником терору. там окрім алаху в бошці нічого немає, тих "бідних" палестинців ніде в світі не хочуть приймати, навіть інші мусліми, браття по вірі, бо знають, наскільки це гнилі, ледачі та злобні істоти. помимо алаха в голові треба ще щось вміти та знати, а серед них це не прийнято. Газа - поживне середовище ХАМАСу, джерело існування, це рекрути, обслуга, жертви для картинки. немає Гази - немає ХАМАСу, і навпаки, без ХАМАСу Газа втрачає сенс свого існування.
ps заживуть мусліми в Газі, але недовго, до того моменту, доки євреї не зрівняють Газу з піском. цього разу ті потвори зайшли дуже далеко і євреї, цілком ймовірно, доведуть врешті справу до кінця, не слухаючи вереск «цивілізованих» слимаків, які з дивану злазять тільки пожерти та посрати. ну ще в інтернеті погадити.
і наведи хоч один приклад відрізаної ізраїльтянами голови журналіста, кацап.
"Якраз сьогодні я готовий добровільно виконувати для Ізраїлю брудну роботу, вбивати стільки арабів, скільки потрібно, депортувати, виганяти та палити їх, аби всі ненавиділи нас, вирвати килими з-під ніг євреїв діаспори, щоб примусити їх з криком бігти до нас. Навіть якщо для цього потрібно буде підірвати одну-дві синагоги тут чи там, мене це не хвилює" Це з інтерв'ю з прем'єр-міністром Ізраїлю Арієлем Шароном, яке він дав у 1982 p. ізраїльській газеті "Давар".
Мабуть варто почекати з висновками, щось занадто потужний вибух як для саморобної ракети.
Ну так, я теж засуджую палестинців за напад, але! Для того, щоб підірвати будівлю з такою кількістю жертв треба не менше 1-2 тон вибухівки!!!! Саморобні ракети Кассам несуть максимально 1-3-6 кг, ракети з Градів, Смерчів, Ураганів - 5-10 кг, авіаційні НУРСи - 1-2 кг. Немає у арабів таких ракет, що несуть навіть 60 - 100 кг!!!!!
А з літака можна скинути і 500, і 1000, і 3000 кг! Тим більше, що евреї почали скидати протибункерні бомби, щоб руйнувати глибокі тунелі.
Е один варіант виправдати евреїв - самопідрив, як провокація. Але це маловірогідно.
Головне: Люди! Думай - те! Так, Ізраїль ситуаційно на нашій стороні, Палестину - підтримує московія. Але і Зеля ніби на нашій стороні. А що від нього можна чекати завтра?