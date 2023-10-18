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Удар по больнице в Cекторе Газа: ХАМАС заявляет о 800 жертвах, в Израиле отрицают причастность к атаке. ВИДЕО

В Секторе Газа заявили о ракетной атаке Израиля по больнице в центре города, в результате которого погибли около 800 человек. В Израиле заявляют, что это была не их ракета.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ. Момент попадания ракеты по больнице в Газе публикуют в соцсетях.

Спикер Министерства здравоохранения Палестины, которым руководит ХАМАС, заявил, что в результате удара погибли более 800 человек, еще сотни могут быть под завалами.

В то же время в Израиле отрицают целенаправленный удар. Так, советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что израильские власти следят за тем, что именно произошло, и сказал, что их военные не будут "намеренно целиться в больницу".

"Моя информация, которую я только что получил от высшей инстанции, состоит в том, что все признаки свидетельствуют о том, что это не были приказы Израиля, это была скорее ракета ХАМАС, которая не справилась", - сказал Регев.

Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа. Такого же мнения OSINT-аналитики предполагают, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС, а не последствия авиационного удара израильской армии.

Читайте: Эвакуация украинцев из Сектора Газа будет происходить за деньги государства, - посол Украины в Египте Нагорный

Автор: 

Израиль (1930) Сектор Газа (178) Хамас (185)


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Топ комментарии
+56
Знайомтесь з кацапським методами ведення війни в Україні. Звісно,що хамасу було сказано це спеціально зробити та з'їхати на Ізраїль.
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18.10.2023 00:59
+37
И на чьих руках эта кровь? Не на тех ли, которые решили неделю назад вероломно напасть на Израиль? Причина-следствие.
Чья бы это не была ракета именно Хамас стал причиной этому.
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18.10.2023 01:05
+27
речник хамас звичайно завжди каже правду,
так само як його дружбан конь лавровпедальний
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18.10.2023 01:01
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Ну генералы вряд ли дураки. После этого случая, может и силенок не хватить отбиваться от всех. Уже не имеет большого значения что именно произошло, важен результат и винить будут друг друга. И даже если Израиль не причем, даже если будут 100% доказательства этого... Мусульман это уже не остановит, будет большая резня. Наверное единственный вариант остановить это явления "пророка Мухаммеда/Аллаха", который скажет что евреи не виновны. Но это из области фантастики.
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18.10.2023 01:47 Ответить
Зараз араби й Пророка закидають тапками

бо... так надо
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18.10.2023 02:33 Ответить
если бы это было до Украины - то возможно, сейчас - нет, как бы там кому-то не хотелось. раскатают и скажут что так и былО. и возможно Хйла за компанию.
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18.10.2023 03:18 Ответить
Я не знаю хто вдарив по лікарні, але є пара міркувань:
1. майже тиждень казали про штаб ХАМАС в підвалі лікарні - ну це ж всі чули, і тут удар по лікарні - випадково? Окей.
2. Хамас демонстрував з гівна та палок недосконалу/мало технологічну зброю (але ефіктивну так). Тут же прильот (в загалі по кадрам - я припущу але не менше 100кг БЧ). Я не впевнений що ХАМАС таке самостійно вміє.

Я нікого не обвинувачую, але якщо арабам не покажуть докази що це ХАМАС зробив, там же весь арабський світ встане... Це ж пиз..ць
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18.10.2023 01:33 Ответить
Байден зустріч відмінив буде шукати винних. Десь там супутник Притули вештається, може шо зафіксував. Та й взагалі, через пару діб за цей випадок забудуть, араби/євреї шось ще утнуть.
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18.10.2023 06:33 Ответить
Нічого дивного, ослофіли роблять склади БК і позиції під будинками простих палестинців, школах, дитсадках. Спробуй заперечити - значить ізраїльський шпигун, і будуть волочити мопедом за ноги по всій Газі
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18.10.2023 06:44 Ответить
Вже розповсюджується відео.
Ракетний запуск із двору лікарні у бік Ізраїлю. Перший залп пройшов вдало, за дві секунди наступний запуск і лікарня вибухає. Помилка у наведенні. Але однією ракетою цілу будівлю знищити не могли б, це дуже "вдало" потрапили у власне ракетне сховище в тій же лікарні.
А ось хто, питання вже прояснилося. Це не ХАМАС, це Ісламський Джихад. Там бандит на бандитові сидить та бандитом поганяє. Всі разом вони ненавидять Ізраїль, але один одного (конкуренти з терору) ненавидять ще більше і підставити конкурента для них свята справа.
А люди, а жертви...???
А кому ті люди потрібні.
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18.10.2023 07:34 Ответить
Хтось дуже хоче великої війни
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18.10.2023 01:44 Ответить
та відомо, хто. Одне таке плєшиве *****, за яким маячить тінь Сі+++.
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18.10.2023 02:04 Ответить
100 в гору - це автогол...
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18.10.2023 01:56 Ответить
Почалась *****.
https://twitter.com/i/status/1714416672331661663 Protesters in Istanbul, Turkey overtook the Israeli consulate.
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18.10.2023 03:27 Ответить
Найбільшу вигоду від цього удару отримали кацапи. Значить швидше всього це їхня провокація.
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18.10.2023 05:37 Ответить
на відео виглядає мовби то в лікарні БК здетонував
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18.10.2023 06:04 Ответить
Так оно и есть, что стоит ради "великих целей" этим обезъянам (ХАМАС + кацапские ******) подорвать пару сотен палестинских долбаков.
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18.10.2023 10:43 Ответить
Если пыня молчит, значит кацапы облажались. Вспомните кацап самолет над Синаем... далее рифмой:
Что-то кормчий замолчал…-Самолет взорвался !!!
Что-то очень не срослось???Кормчий испугался???
День молчит и два молчит…Видно замотался…
«В туалетах все мочить» -Он не зарекался???
P.S. На Игил не наезжает, К оппозиции молчит…
Что ж, Синай над Украиной Костью в горле ведь торчит.
Что-то кормчий замолчал-На TV не видно …
- В Сирии спецназ пропал, Как-то не солидно.
Протупил царек -молчит,Ведь ему там видно…
- В Кремле могут замочить
И ему - обидно…А прицепом пойдет Шлепер-
Чтобы не обидно…
Ведь в Гаагу им нельзя -
Знают много… Видно.
P.S. Не пошлешь теперь спецназ
В Сирию «сражаться,
Что б позорно, как в тот раз,Так не «облажаться». 19.02.2018 - 08.02.2018 = 11дней молчал пыня.
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18.10.2023 06:06 Ответить
Сиря со спецназом более развернуто ...

Як у Сiрii спецназ До землi падае,
Най колючка, Що верблюжа,Завдячить врожаем…
Як у Сiрii спецназ Не стане падати,
Ми завдячимо Гаазi -Вова мае знати.
P.S. Для Гааги ми всим свiтом Скинемось на мило,
Щоб вiрьовка Вовi шию Охопила мило.
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18.10.2023 06:13 Ответить
Триста лучших «ихтамнет» Искали удачу.
И поставили на кон На хромую клячу…
Только с Путина подачи Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд Фаршем, не иначе.
И на Ваче нынче гвалт, Все начальство плачет:
Рудокопов кто придет Усмирять с задачей
На хурале у бурят Лишь никто не плачет:
Для китайцев - там откат, От кремлевской клячи.
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18.10.2023 06:15 Ответить
Хто б там не був але стріляти по лікарнях ,школах ,житлових будинках можуть тільки варвари ,як рашисти.
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18.10.2023 06:18 Ответить
Алла я в бар
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18.10.2023 06:22 Ответить
Вот не понятна движуха кацапов, ведь зашкварились и у нас, и на Ближнем Востоке... они шо, лямку самоубийцы решили тащить до конца?
Ой, Катрусю , Шiдi-рiдi, Хвате вже волати:
Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати
Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-
Перед танком дiточок Маеш ти водити...
Де ж тепер - та Катруся,Що у берег скиглить?
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв? Oсь ви i попались.
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18.10.2023 06:29 Ответить
И чавой все обнуленные - такие узкопленочные...
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18.10.2023 07:01 Ответить
Все же сознались, где раки зимуют... Бг-ггг...ХЕХ... бульо-бульо, ондого, але ж бо, такого ще не бульо...
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18.10.2023 07:27 Ответить
Такі вислови як "узкопленочные" дуже притаманні совкам та рашистам, то ж "alexandr shamov" є великі сумніви стосовно твоїх поглядів та виховання котрі дуже можливо не є проукраїнськими а швидше навпаки!!!
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18.10.2023 08:47 Ответить
У нас президент еврей и половина олигархов. Интересно кого мы могли поддержать.
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18.10.2023 07:28 Ответить
А кого треба було підтримувати на прикінці 90-х, чеченців у боротьбі за незалежність Ічкерії чи рашистів чиє ФСБ підривало житлові будинки власних громадян заради звинувачення у цьому чеченців???!!!
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18.10.2023 08:49 Ответить
Ванька, какой-то ты неистребимый.
Неужели туп настолько, что не видишь нулевой эффект от твоей "пропаганды"?
Ну и зачем тогда упрямо гнешь свою примитивщину?
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18.10.2023 07:59 Ответить
Є така професія разкидувати лайно у інеті та вішати лапшу усім хто до цього звик і вона дуже поширена серед рашистів та їх прихильників - фейкометник!
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18.10.2023 08:51 Ответить
Ви вже дали відповідь. "Неужели туп настолько,"
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18.10.2023 08:56 Ответить
Важливо, що хамас почав діяти у правильному напрямку.
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18.10.2023 07:02 Ответить
Уже алконавт медведев обвинил США в случившемся.Возможно,имел в виду,что американцы не дают хамасовцам высокоточных ракет.
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18.10.2023 07:15 Ответить
подчерк *****, кстати
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18.10.2023 07:44 Ответить
Заява про удар по лікарні з 500 загиблими у Газі мені здається фейком, бо, на жаль, Україна має досвід ударів рашистів по цивільних об*єктак з багатою кількістю людей, у т.ч. лікарнях, ТРЦ і т.п., і жодного разу не було такої кількості жертв хоча використовувалась дуже потужна зброя. Тож розглядаю це як пропагандистські намагання ХАМАСу визвати до себе співчуття та ненависть до ізраїльтян. Подивимось що дасть розслідування, але без міжнародного контролю за територією Гази достовірність перевірки фактів є сумнівною, хочу нагадати хоча б підрив приміщення колонії у Єленівці де тримали наших полонених і котрий рашисти приписали ЗСУ, також не забуду як ФСБ власноруч підривала житлові будинки власних громадян приписуючи це чеченцям, а ХАМАС, як ми переконались, діє тими ж методами що й московські загарбники тому не здивуюсь якщо виявиться що це їх робота.
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18.10.2023 08:42 Ответить
там хмарочос на 30+ поверхів накрили. а враховуючи щільність населення, то 800 це тільки початок. там пара тисяч загиблих буде, як мінімум.
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18.10.2023 09:29 Ответить
Щось я на кадрах з місця події ніяких "хмарачосів" у 30 і більше поверхів не побачив. Ви часом не перплутали це із Нью-Йорком чи подібними кварталами у столицях чи великих містах?! Ось свіжа і щось я на ній нічого подібного не бачу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gaza_City.JPG панорама Гази , а що таке руйнування 20-ти поверхових будинків, у котрих ніколи не розташовують лікарні, українцям, на жаль, відомо, але й там не буває такої кількості жертв!!!
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18.10.2023 09:54 Ответить
повторюсь: щільність населення. там 154 мусліма на квадратний метр. одна цеглина, що впаде на вулицю вб'є 3 православних.
жертв там буде значно більше, ніж 800, але точно їх підраховувати, звісно, ніхто не буде. одним менше, одним більше, нікого з ХАМАСу це не цікавить. я впевнений в цьому на 100 відсотків. як і впевнений в тому, що удару по лікарні завдав ХАМАС за для картинки на екранах "цивілізованого світу", який почне вити про знищення бідних палестинців. а кількість же подохших в цієї справі насправді діло десяте. намалювали 300 для початку, там ще 500 накинули, до вечора ще 200 добавлять, для рівного рахунку і досить.
повторюсь, ніхто там не буде насправді підраховувати кількість подохших, це зроблено виключно для картинки дл так званого цивілізованого світу, щоби завадити Ізраїлю знищити нарешті цей гнійник Газу.
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18.10.2023 10:07 Ответить
експертиза залишків вибухівки та елементів ракети дасть відповідь на питання - "чия ракета "
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18.10.2023 08:54 Ответить
да хто її буде проводити? ХАМАС на те місце накидає сотню уламків ізраїльських ракет й скаже, що так і було... це почерк терористів, це ж очевидно, їхнє завдання за допомогою вбивств цивільних підняти градус ненависті до євреїв у всьому світі, вони вбивали й будуть вбивати й своє населення й ізраїльтян..., якби вони дійсно намагались уникнути жертв серед цивільних вони б: а. не починали війну, в - дозволили б населенню евакуюватись, це ж почерк терористів - величезні жертви з обох боків, людське життя для них дешевше жмені піску в пустелі...
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18.10.2023 09:05 Ответить
Згоден, бо у ту ж Єленівку рашисти не полінились привезти залишки ракет від Хаймарсу, але навіть журналісти спитали чому їх показово виклали на лаві замість того щоб продемонструвати під час зібрання на місці підриву, окрім іншого фахівці одразу вказали що руйнування були нетиповими для удару з РСЗО але дуже схожі на підрив закладеного **********!!! При розслідуванні, якщо є бажання докопатись до істини, важливо усе, тому наші та іноземні слідчі рашистських злочинів фіксують усе на місці і лише потім аналізують залишки *********** в зв'язку із чим іноді інформація про тип ракети, бомби чи снаряду надходить набагато пізніше ніж завершується розбір завалів!
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18.10.2023 09:29 Ответить
Что то мне кажется что и здесь торчат кацапские рога. Ето кремлевский режим любитель делать такие теракты чтобы потом в ООН требовать пайти на перегаворы
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18.10.2023 08:56 Ответить
скоро й у Євросоюзі таке буде, раз цивілізація не хоче зупиняти путіна і кацапських ординців
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18.10.2023 09:00 Ответить
А що біля Гарварду ?Стадо бабуїнів з транспорантами на захист Палестини.
Ще вуличні камери засняли як дві мусульманські студентки здирають зі стін плакати полонених єврейських родин. Інша говорить що палестинці нікого ніколи не вбивали і не катували, то все брехня.
Ну такоє...
Єгипет і сусіди відмовились приймати в себе палестинських біженців, бо вони мабуть створять проблеми.
А ще було відео висадки кількох десятків чоловіків на іспанських берегах, припливли на човнах з Африки.
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18.10.2023 09:10 Ответить
Ну так ми можемо щоденно побачити подібні заяви як від офіційних осіб Кремля так і з рашистських ток шоу, що усі відео та фото докази злочинів московських військових то "фейки", а от їх безпідставні та пусті заяви - "факти". Тому нам не звикати до брехні з Московії (т.з. "роССії"), а світ зараз чує подібне від палестинських терористів і оцінює часто не за фактами підтверджень, а за схильністю до сторін цієї війни. Одним можуть вірити НА СЛОВО, а інших звинувачувати і "недостовірності" доказів!
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18.10.2023 09:35 Ответить
Стовідсотковий "рязанскій сахар", тільки тоді х-ло трошки боялося, а зараз йому аж цікаво так розважатися. Та й не в себе, а якихось чужих- йому аби більше крові й розборок, бензинчика усюди піділлє.
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18.10.2023 09:12 Ответить
треба послухати, що педофіл путін по цьому скаже. Правда буде протилежна. Працює на100%
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18.10.2023 09:20 Ответить
поки Ізраєль не зрівняє Газу з піском, ситуація весь час буде +/- така, як зараз, така, як була попередні десятки років.
є другий варіант: дати перетворитися цьому агломерату на повноцінну державу. але тоді Ізраєль матиме досить непогані шанси самому зникнути з лиця Землі. навряд євреї наважаться на такий ризик.
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18.10.2023 09:25 Ответить
Не будуть вони Газу зрівнювати із землею по прикладу рашистів котрі подібне робили у Ічкерії, потім у Сирії а зараз в Україні. Їх мета знищіти інфраструктуру ХАМАС і за можливості побільше бойовиків, а місто треба буде ще відновлювати. Тому чим більше руйнувань, тим дорожче буде коштувати будівля нових будинків, а от ані ХАМАС у Газі, ані рашистів в Україні такі питання не хвилюють, бо можливо заявити просто - "відновленню не підлягає", або замість тисячі зруйнованих домів збудувати 10-ть, і влаштувати на цьому пропагандонське "свято" під лозунгом "ось дивитесь які ми хороші"! Достатньо нагадати вислови дівчинки на стадіоні у Москві про "дядю Колю котрий врятував сотні тисяч дітей з Маріуполя" і котрі були підтримані оплесками трибун у тоя час як загальне населення цього міста до приходу рашистів було менше 500 тисяч людей!!!
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18.10.2023 09:44 Ответить
увесь Сектор Гази є інфраструктурою ХАМАС, починаючи від новонародженого й закінчуючи самим древнім старцем. Газа й є ХАМАС, там немає цивільних, там є ХАМАС, ті хто поповнить ряди ХАМАСу й ті, хто обслуговує ХАМАС, добровільно або примусово, бо більше в Газі робити нічого. увесь сенс існування Гази - дати можливість існувати ХАМАСу.
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18.10.2023 09:49 Ответить
Під землею так, і саме заради цього ізраїльтяни хочуть провести наземну операцію а не зрівнювати Газу із землею як це робив Кремль із Грозним. То ж не варто методи Москви пропонувати як притаманні євреям. Не було це зроблено Єрусалимом раніше, при захоплені Гази з котрої вони вийшли у 2005 році, не буде робитись і зараз. Тому досить вже тобі "cimbitep" нав'язувати твою ВЛАСНУ ДУМКУ як якийсь "факт" котрий є виключно плодом фантазії!!!
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18.10.2023 10:00 Ответить
нав'язувати? я висловлюю свою власну думку, а ти чіпляєшся, як реп'ях, несеш маячню всіляку, порівнюючи муслімсько-терористичний агломерат з державами, ще й будеш мені наказувати що робити? а не пішов би ти на *** зі своєю дурнею?
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18.10.2023 10:13 Ответить
там не було ніколи миру в цієї мусульманській клоаці, ні до Ізраїлю, ні за часів Ізраїлю.
й не треба порівнювати Україну з тим мерзенним розсадником терору. там окрім алаху в бошці нічого немає, тих "бідних" палестинців ніде в світі не хочуть приймати, навіть інші мусліми, браття по вірі, бо знають, наскільки це гнилі, ледачі та злобні істоти. помимо алаха в голові треба ще щось вміти та знати, а серед них це не прийнято. Газа - поживне середовище ХАМАСу, джерело існування, це рекрути, обслуга, жертви для картинки. немає Гази - немає ХАМАСу, і навпаки, без ХАМАСу Газа втрачає сенс свого існування.
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18.10.2023 16:58 Ответить
а не пішов би ти на *** зі своїми пропозиціями? піздуй в Газу, спасай палєстінцев, доки вони тобі бошку не відріжуть, що станеться досить скоро.
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18.10.2023 20:13 Ответить
ну здулась сара, так чого тоді вякала? як вякать, ви сари, всі хоробрі, а як "рятувать" муслімив, так одразу здуваєтесь, та обсіраєтесь... або дохнете, якщо все ж наважуєтесь туди сунутися. я знаю, про що кажу. був у мене знайомий колега-журналіст, сунувся до мирних та беззахисних муслімів саме у Газі, коли вони там бучу чергову з заручниками вчинили у 2003-му, якщо не помиляюся. а знаєш, сарочко, чому був? бо тільки голову від нього знайшли тоді і то, завдяки ізраїльському спецназу, як би не вони, й голови б не знайшли. а до того та голова теж розповідала про захист бідних палестинців від кровожерливих ізраїльтян, ще допоки з тілом була. більше не розповідає. нічого. а мама його досі жива, голову поховала, й кляне «мирних» палестинців, яких так завзято захищав її син.
ps заживуть мусліми в Газі, але недовго, до того моменту, доки євреї не зрівняють Газу з піском. цього разу ті потвори зайшли дуже далеко і євреї, цілком ймовірно, доведуть врешті справу до кінця, не слухаючи вереск «цивілізованих» слимаків, які з дивану злазять тільки пожерти та посрати. ну ще в інтернеті погадити.
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19.10.2023 00:46 Ответить
чмоня, покажи мені, де я в чомусь нацистів-німців звинувачував? їх давно немає, й мені на них покласти. я тільки твоїх земляків нацистів-кацапів звинувачую, та їх проксі муслімів.
і наведи хоч один приклад відрізаної ізраїльтянами голови журналіста, кацап.
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19.10.2023 19:49 Ответить
Я хотел бы сказать, Нетаньяху, ***** их *****
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18.10.2023 09:56 Ответить
цілком кацапська тактика, розхєрачити своїх, щоб потім звинуватити "ворога" і розпочати війну.
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18.10.2023 10:21 Ответить
Не тільки кацапів навідують такі "світлі" ідеї з військового мистецтва.
"Якраз сьогодні я готовий добровільно виконувати для Ізраїлю брудну роботу, вбивати стільки арабів, скільки потрібно, депортувати, виганяти та палити їх, аби всі ненавиділи нас, вирвати килими з-під ніг євреїв діаспори, щоб примусити їх з криком бігти до нас. Навіть якщо для цього потрібно буде підірвати одну-дві синагоги тут чи там, мене це не хвилює" Це з інтерв'ю з прем'єр-міністром Ізраїлю Арієлем Шароном, яке він дав у 1982 p. ізраїльській газеті "Давар".
Мабуть варто почекати з висновками, щось занадто потужний вибух як для саморобної ракети.
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18.10.2023 14:44 Ответить
звісно так і є, але для мене зараз всі новини через призму війни в моїй країні, та врахочуючи агресивну внутрішню і зовнішню політику раши. З приводу інтерв'ю, гучні заяви, найчастіше за все так і залишаються гучними заявами, або передвоборчою агітацією, або самопіаром. Не підірвав же ж, хоч і озвучив.
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18.10.2023 14:55 Ответить
Люди, люди, ну чого ви такі тупі і вірите еврейським казочкам? Де ваша логіка? Тут кажуть, є відео ракети арабів, яка відхилилась і впала ніби на лікарню.
Ну так, я теж засуджую палестинців за напад, але! Для того, щоб підірвати будівлю з такою кількістю жертв треба не менше 1-2 тон вибухівки!!!! Саморобні ракети Кассам несуть максимально 1-3-6 кг, ракети з Градів, Смерчів, Ураганів - 5-10 кг, авіаційні НУРСи - 1-2 кг. Немає у арабів таких ракет, що несуть навіть 60 - 100 кг!!!!!
А з літака можна скинути і 500, і 1000, і 3000 кг! Тим більше, що евреї почали скидати протибункерні бомби, щоб руйнувати глибокі тунелі.
Е один варіант виправдати евреїв - самопідрив, як провокація. Але це маловірогідно.
Головне: Люди! Думай - те! Так, Ізраїль ситуаційно на нашій стороні, Палестину - підтримує московія. Але і Зеля ніби на нашій стороні. А що від нього можна чекати завтра?
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18.10.2023 11:08 Ответить
Стидаюся запитати: а про що цей спіч?
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18.10.2023 13:49 Ответить
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