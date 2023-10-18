Удар по больнице в Cекторе Газа: ХАМАС заявляет о 800 жертвах, в Израиле отрицают причастность к атаке. ВИДЕО

В Секторе Газа заявили о ракетной атаке Израиля по больнице в центре города, в результате которого погибли около 800 человек. В Израиле заявляют, что это была не их ракета.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ. Момент попадания ракеты по больнице в Газе публикуют в соцсетях.

Спикер Министерства здравоохранения Палестины, которым руководит ХАМАС, заявил, что в результате удара погибли более 800 человек, еще сотни могут быть под завалами.

В то же время в Израиле отрицают целенаправленный удар. Так, советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что израильские власти следят за тем, что именно произошло, и сказал, что их военные не будут "намеренно целиться в больницу".

"Моя информация, которую я только что получил от высшей инстанции, состоит в том, что все признаки свидетельствуют о том, что это не были приказы Израиля, это была скорее ракета ХАМАС, которая не справилась", - сказал Регев.

Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа. Такого же мнения OSINT-аналитики предполагают, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС, а не последствия авиационного удара израильской армии.

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