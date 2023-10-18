В течение 17 октября авиация и реактивная артиллерия ВСУ поразили 16 районов сосредоточения оккупантов. 3 ЗРК, склад и артиллерийское средство россиян, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 17 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника".
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