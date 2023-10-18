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В течение 17 октября авиация и реактивная артиллерия ВСУ поразили 16 районов сосредоточения оккупантов. 3 ЗРК, склад и артиллерийское средство россиян, - Генштаб

міг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 17 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника".

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Автор: 

авиация (2834) Генштаб ВС (6343) артиллерия (637)


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18.10.2023 09:09 Ответить
 
 