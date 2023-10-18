Байден будет просить Конгресс выделить для Украины и Израиля 100 миллиардов долларов, - Bloomberg
Президент США Джо Байден обратится в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование около 100 миллиардов долларов. Пакет будет содержать средства на оборонную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также гарантии безопасности на границе между США и Мексикой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, многие ожидают, что Байден попросит Конгресс принять законопроект о дополнительных расходах в течение нескольких дней. Источники издания утверждают, что комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАС и облегчить передачу помощи Украине.
Детали все еще обрабатываются, а сумма должна покрывать целый финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал помощь Украине на сумму 24 миллиарда долларов, охватывал трехмесячный период.
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Десь президент, а десь дірка від чиєїсь дупи.
І скрип той має конкретні прізвища в ОП.
Так казали кацапи в 90-х
після сланцевої революції - нафти в США як кацапськіх жмурів на фронті
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але забрати ядерні технології, які кацапи подарували ірану
та зрівняти ядерні заводи під ноль - це так
Нефть то может и не нужна,но контролируя скважины,можно повысить цену. А кто занял место кацапов по поставкам нефте-газа? Правильно. Ирак,Ливия,Ливан,Йемен,Сирия и еще много. Защищают права человека.))))
на раисе НЕ делают даже коробку автомат - дальше не продолжаю
а ЯО - это технологии СССР
Бо ж євреї то фашисти, а українці - нацисти...
корисні ідіоти почнуть вити