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Байден будет просить Конгресс выделить для Украины и Израиля 100 миллиардов долларов, - Bloomberg

байден

Президент США Джо Байден обратится в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование около 100 миллиардов долларов. Пакет будет содержать средства на оборонную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также гарантии безопасности на границе между США и Мексикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, многие ожидают, что Байден попросит Конгресс принять законопроект о дополнительных расходах в течение нескольких дней. Источники издания утверждают, что комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАС и облегчить передачу помощи Украине.

Детали все еще обрабатываются, а сумма должна покрывать целый финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал помощь Украине на сумму 24 миллиарда долларов, охватывал трехмесячный период.

Читайте: Байден планирует посетить Израиль и Иорданию

Автор: 

Байден Джо (2791) Израиль (1930) Украина (44975)


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Топ комментарии
+7
ну, до Тайваню чи Ізраілю можно АУГ послати, бо вони союзники, а от нам декілька десятків "атакмс" зі скрипом долають якісь міфічні коричньові лінії.
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18.10.2023 01:31
+6
Зелені!!! Зелені лінії.

І скрип той має конкретні прізвища в ОП.
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18.10.2023 01:33
+5
А для чого Ізраілю з такою класною армією і економікою допомога США?
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18.10.2023 02:19
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Ехехе...

Десь президент, а десь дірка від чиєїсь дупи.
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18.10.2023 01:27 Ответить
ну, до Тайваню чи Ізраілю можно АУГ послати, бо вони союзники, а от нам декілька десятків "атакмс" зі скрипом долають якісь міфічні коричньові лінії.
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18.10.2023 01:31 Ответить
Зелені!!! Зелені лінії.

І скрип той має конкретні прізвища в ОП.
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18.10.2023 01:33 Ответить
ну да, забув. Ще і зелені лінії.
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18.10.2023 01:54 Ответить
Himars, Abrams, сотні тисяч ***********, ППО і т.д для країни, яка їм нахр** не в ср***сь. Але ти і далі скиглитимеш про те, шо нам не даються ракети. Шо в тебе там з мізками ?
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18.10.2023 01:47 Ответить
тобі з Данії не видно, що тут з мізками. Спробуй бути трохи ближче до Краматорська.
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18.10.2023 01:53 Ответить
А для чого Ізраілю з такою класною армією і економікою допомога США?
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18.10.2023 02:19 Ответить
Нам их помощь нахрен ненужна. Пусть платят дань,за прикрытие. Ну и за подарки в виде поводов для разных вторжений за нефтью. Думаешь они в Израиль приплыли? Ну-ну. Ждут,когда Иран дернется,что б туда вломиться за нефтью.
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18.10.2023 03:26 Ответить
вполне-вполне
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18.10.2023 08:09 Ответить
США потрібна нафта?
Так казали кацапи в 90-х
після сланцевої революції - нафти в США як кацапськіх жмурів на фронті
---
але забрати ядерні технології, які кацапи подарували ірану
та зрівняти ядерні заводи під ноль - це так
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18.10.2023 11:53 Ответить
Кацапы подарили ядерные технологии,но упорно закупают примитивные БПЛА?)))))
Нефть то может и не нужна,но контролируя скважины,можно повысить цену. А кто занял место кацапов по поставкам нефте-газа? Правильно. Ирак,Ливия,Ливан,Йемен,Сирия и еще много. Защищают права человека.))))
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18.10.2023 12:23 Ответить
кацапчик - чему ты удивляешся?
на раисе НЕ делают даже коробку автомат - дальше не продолжаю
а ЯО - это технологии СССР
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18.10.2023 12:33 Ответить
только руские троли верят что Великой Америке нужна нефть
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18.10.2023 21:24 Ответить
Чи дадуть?
Бо ж євреї то фашисти, а українці - нацисти...
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18.10.2023 02:26 Ответить
...після лікарні в Газі

корисні ідіоти почнуть вити
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18.10.2023 10:45 Ответить
Найнеймовірніше з перерахованих - гроші на відновлення будівництва стіни на південному кордоні.
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18.10.2023 03:14 Ответить
Якщо для України було 24 млрд на 3 місяці, а терер 100 млрд на цілий рік і на всіх, це означає що підтримка України значно скоротится
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18.10.2023 08:07 Ответить
А можна поцікавитись, звідки у вас такі цифри?
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18.10.2023 08:12 Ответить
... нова методічка
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18.10.2023 11:55 Ответить
Проситиме в пропорції - Ізраїлю, Тайваню, а також для гарантій безпеки на кордоні між США та Мексикою -95, Україні-5. Ну хоч щось. І як би це була чисто військова допомога, а не якісь гранти.
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18.10.2023 08:10 Ответить
спасибо Деду за победу
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18.10.2023 08:24 Ответить
пока США дали 12 АТАКМС , но обещали больше

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18.10.2023 08:26 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/10/18/7171618/ Противник помощи Украине пока не смог стать спикером Палаты представителей США
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18.10.2023 08:28 Ответить
Ох і войовничий дід цей Байден!!
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18.10.2023 11:40 Ответить
Украина, Израиль, Тайвань и граница с Мексикой. Уже семеро по лавкам, а помощь одна.
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18.10.2023 13:10 Ответить
А майор фсб Иван Бидонов в курсе, что Израиль в 20 раз меньше Украины, соответственно пропорционально должна быть распределена помощь
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19.10.2023 17:53 Ответить
 
 