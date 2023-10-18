Байден будет просить Конгресс выделить для Украины и Израиля 100 миллиардов долларов, - Bloomberg

Президент США Джо Байден обратится в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование около 100 миллиардов долларов. Пакет будет содержать средства на оборонную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также гарантии безопасности на границе между США и Мексикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, многие ожидают, что Байден попросит Конгресс принять законопроект о дополнительных расходах в течение нескольких дней. Источники издания утверждают, что комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАС и облегчить передачу помощи Украине.

Детали все еще обрабатываются, а сумма должна покрывать целый финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал помощь Украине на сумму 24 миллиарда долларов, охватывал трехмесячный период.

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