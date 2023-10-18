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Президент США Байден отложил визит в Иорданию, где были запланированы встречи с лидерами Палестинской автономии и Египта - Белый дом

байден

Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию в рамках турне по Ближнему Востоку, где планировал встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.

Об этом говорится в сообщении официального представителя Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", - указывается в сообщении.

Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа. Байден также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава Белого дома надеется на личную консультацию с арабскими лидерами в ближайшее время, отметили в администрации США. Он также согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в течение следующих дней.

Читайте: Байден планирует посетить Израиль и Иорданию

Автор: 

Байден Джо (2791) Иордания (38) арабы (15)


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Топ комментарии
+6
Помрій. Аби він не "вештався", то про Україну би ще 550 діб потому усі забули.
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18.10.2023 05:56
+2
Это вы, да я видели это видео, можем поверить в него. А десяткам тысяч фанатиков пофиг на доказательства, им главное повод для борьбы с "шайтанами/сионистами". А повод тут серьезный, пропаганда воспользуется им по полной. Так что нас ожидает серьезной обострение боевых действий, терракты. И не только в Израиле.
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18.10.2023 07:21
+1
З іншого боку, вісім мільярдів гомосапієнсів загадили цю нещасну планету вже досить сильно.
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18.10.2023 01:53
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З іншого боку, вісім мільярдів гомосапієнсів загадили цю нещасну планету вже досить сильно.
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18.10.2023 01:53 Ответить
О людежерська морда.
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18.10.2023 02:34 Ответить
Дуже добре. Можливо у ізраільтян ще є можливість намочити тисяч багато палестинських відморозків. Поки не включили міжнародну псевдогуманітарну оману. Коли дають мерзотникам час для відпочинку. Замість кінцевого життєвого періоду.
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18.10.2023 01:58 Ответить
На Западном берегу массовые волнения, в Иордании и Ливане тоже. Они вызваны сообщением о катастрофе в больнице Аль-Ахли аль Маадан. в Газе. На Западном берегу требуют в том числе и отставки Махмуда Аббаса. Он был вынужден отказаться от встречи в Иордании с Байденом и королем Иордании, что в целом понятно - тут непонятно, что утром будет.

Для ХАМАС ситуация - просто праздник. Теперь весы качнулись в их сторону. Вряд ли взрыв в больнице был организован специально - во время боевых действий подобного рода инциденты практически неизбежны, но именно этот произошел еще и очень вовремя. Израильская армия что-то говорит об объективном контроле, который отрицает причастность израильской армии к инциденту, но сейчас уже никто разбираться не будет. (с)
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18.10.2023 02:25 Ответить
Какой праздник? Аль Джазира уже показала,как взлетает их ракета и сразу же падает на больничку. Зашквар редкий. Очень жду комментариев от любителей терористов ХАМАСа.
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18.10.2023 03:20 Ответить
Ти думаєш - кацапи це не використають з своєю метою? Чекаємо на сьогоднішнє "виття" в РадБезі стосовно "жорстокості" та "невибірковості" ударів ЦАХАЛ!
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18.10.2023 06:50 Ответить
Это вы, да я видели это видео, можем поверить в него. А десяткам тысяч фанатиков пофиг на доказательства, им главное повод для борьбы с "шайтанами/сионистами". А повод тут серьезный, пропаганда воспользуется им по полной. Так что нас ожидает серьезной обострение боевых действий, терракты. И не только в Израиле.
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18.10.2023 07:21 Ответить
Треба діду в Туреччину їхати, бо там вже почалась *****.
https://twitter.com/i/status/1714416672331661663 Protesters in Istanbul, Turkey overtook the Israeli consulate.

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18.10.2023 03:31 Ответить
це не Джо а лідери арабських країн відмовили Байдену у аудієнції
Джо сиди вдома займайся проблемами Америки а не вештайся по світу не вподобайся зеленському
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18.10.2023 05:16 Ответить
Помрій. Аби він не "вештався", то про Україну би ще 550 діб потому усі забули.
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18.10.2023 05:56 Ответить
Я мрію про те щоб до сильного і впливового американського президента інші народи зверталися за допомогою а не він сам навʼязувався як миротворець.
До сильного самі приходять
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18.10.2023 06:12 Ответить
"сильного і впливового американського президента" - и кого же вы видите в этой роли? Не рудого часом?
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18.10.2023 07:47 Ответить
так, красивого вальяжного чоловіка з зачіскою кого ж ще
нікого іншого поки не маємо
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18.10.2023 08:39 Ответить
Очень даже маете. Пенс, Хэйли, Помпео - намного более достойные кандидаты.
Но граждане США, как оказалось, тоже весьма восприимчивы к медиа пропаганде, сделанной по кацапскому образцу и готовы поддерживать этого махрового проходимца и различных фриков из числа его сторонников.
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18.10.2023 08:45 Ответить
они все непроходные
Трамп единственный кто может победить кандидата от демократов - Байдена, Ньюсома или Мишель Обаму
так что будем поддерживать кандидата за рыночный капитализм кто бы он ни был
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18.10.2023 08:54 Ответить
Ось кому б найменше треба було вставати в позу "обіженки", то це йорданському королю Абдаллі.
Тому що коли у вересні 70-го ці "мирні і тихі палестинці" в його країні остаточно знахабніли, відчули себе господарями і пішли скидати короля Хуссейна, папочку короля Абдалли, то він їх не бомбардував за ізраїльським методом, попереджаючи, обираючи і намагаючись уникнути жертв серед цивільного населення. , а зніс їх табори танками, без розбору, бойовики там чи цивільні і викинув з Йорданії геть, не переймаючись де вони завтра спатимуть і що їстимуть.
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18.10.2023 05:24 Ответить
Ех були часи коли не було підорів зі смартфонами в преса не була лівацькою
А зараз спробуй танками такий вий підійметься
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18.10.2023 05:56 Ответить
Авіаудари вимагають відмінити, танками не бажано, то може вночі, тихенько їх напалмом, він не бахає.
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18.10.2023 06:00 Ответить
Так не "вий"! Ти ж тут першим і почав "виття"!!!
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18.10.2023 06:52 Ответить
Дуже "вчасний" вибух у госпіталі вийшов.
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18.10.2023 06:30 Ответить
Наскільки мені відомо - вони там діяли по-кацапськи: надземні поверхи - госпіталь А під землею - штаб ХАМАС А може й склад *********** Бо дуже вже був вибух великий!
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18.10.2023 06:59 Ответить
Та отож. Але зустріч у Аммані - зірвано. Перемовини з Саудами - зірвано. Шанс на менш болюче для мирних жителів врегулювання - сплюндровано. Загалом, шанс на розвиток мирного процесу в цілому у регіоні - втрачений.
Я все більше стверджуюся у думці що єдиним способом запобігти вічній війні навколо Ізраїлю є примусове переселення і асиміляція населення Гази у ширшому арабському регіоні.
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18.10.2023 07:04 Ответить
А кому вони потрібні? Їх підтримують лише для того щоб вони заважали Ізраїлю зміцнюваться у регіоні Але брать їх до себе ніхто не хоче! Думаєш - чого Єгипет перекривав кордон з Газою? "Наука" уже отримана - коли батько нинішнього короля Йорданії прихистив палестинців а ті (в "подяку") вчинили спробу держперевороту та відсторонення короля від влади Це називається "насрать в руку даючому"! (Хоч приведу аналогію? Коли німці напали на Югославію та окупували її російські білогвардійці яких та прихистила після розгрому їх к у Громадянській війні більшовиками створили РОНА та активно воювали з югославськими партизанами на боці німців)
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18.10.2023 07:35 Ответить
Два мільйони можна при бажанні розселити по регіону малими групами.
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18.10.2023 08:09 Ответить
Що буде, коли "малими групами" розселить хвороботворні мікроби по великій території? Люди, що виросли на "халявному утриманні" на протязі кількох поколінь, почнуть працювать "у поті чола"? Я про подібне не чув Якщо молода людина після повноліття не почала працювать - через кілька років вона "звикає" до неробства І ти її ніяк не змусиш стать трудівником Це говорить наука "кримінологія" А вони такими жили більше 70 років! Тобто ТРИ ПОКОЛІННЯ
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18.10.2023 09:22 Ответить
наш діду прийме їх до Америки і вони будуть тут влаштовувати aloha snackbar
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18.10.2023 08:45 Ответить
Палестинская автономия в составе чего?
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18.10.2023 11:16 Ответить
 
 