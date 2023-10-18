Президент США Байден отложил визит в Иорданию, где были запланированы встречи с лидерами Палестинской автономии и Египта - Белый дом

Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию в рамках турне по Ближнему Востоку, где планировал встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.

Об этом говорится в сообщении официального представителя Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", - указывается в сообщении.

Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа. Байден также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава Белого дома надеется на личную консультацию с арабскими лидерами в ближайшее время, отметили в администрации США. Он также согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в течение следующих дней.

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