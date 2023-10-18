Президент США Байден отложил визит в Иорданию, где были запланированы встречи с лидерами Палестинской автономии и Египта - Белый дом
Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию в рамках турне по Ближнему Востоку, где планировал встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.
Об этом говорится в сообщении официального представителя Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", - указывается в сообщении.
Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа. Байден также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Глава Белого дома надеется на личную консультацию с арабскими лидерами в ближайшее время, отметили в администрации США. Он также согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в течение следующих дней.
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Для ХАМАС ситуация - просто праздник. Теперь весы качнулись в их сторону. Вряд ли взрыв в больнице был организован специально - во время боевых действий подобного рода инциденты практически неизбежны, но именно этот произошел еще и очень вовремя. Израильская армия что-то говорит об объективном контроле, который отрицает причастность израильской армии к инциденту, но сейчас уже никто разбираться не будет. (с)
https://twitter.com/i/status/1714416672331661663 Protesters in Istanbul, Turkey overtook the Israeli consulate.
Джо сиди вдома займайся проблемами Америки а не вештайся по світу не вподобайся зеленському
До сильного самі приходять
нікого іншого поки не маємо
Но граждане США, как оказалось, тоже весьма восприимчивы к медиа пропаганде, сделанной по кацапскому образцу и готовы поддерживать этого махрового проходимца и различных фриков из числа его сторонников.
Трамп единственный кто может победить кандидата от демократов - Байдена, Ньюсома или Мишель Обаму
так что будем поддерживать кандидата за рыночный капитализм кто бы он ни был
Тому що коли у вересні 70-го ці "мирні і тихі палестинці" в його країні остаточно знахабніли, відчули себе господарями і пішли скидати короля Хуссейна, папочку короля Абдалли, то він їх не бомбардував за ізраїльським методом, попереджаючи, обираючи і намагаючись уникнути жертв серед цивільного населення. , а зніс їх табори танками, без розбору, бойовики там чи цивільні і викинув з Йорданії геть, не переймаючись де вони завтра спатимуть і що їстимуть.
А зараз спробуй танками такий вий підійметься
Я все більше стверджуюся у думці що єдиним способом запобігти вічній війні навколо Ізраїлю є примусове переселення і асиміляція населення Гази у ширшому арабському регіоні.