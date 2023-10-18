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Новости Агрессия России против Украины
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Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

Ночью, в период времени с 01:33 до 01:48, рашисты нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие", - говорится в сообщении.

На месте террористической атаки россиян продолжаются поисково-спасательные работы.

По состоянию на 5 утра 19 октября было известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.

Читайте: Враг будет перемещаться во избежание новых ударов ATACMS, - Игнат

Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести 01
Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести 02
Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести 03
Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести 04
Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести 05

Автор: 

Запорожье (2670) обстрел (27396) ракеты (3577)


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Топ комментарии
+17
Ти, падло кацапське!, відповідатимеш разом зі своїм ****** за кожного вбитого українця,за кожен зруйнований дім, за кожну сльозу, за кожну вбиту тваринку, за кожен листочок на дереаах!! ! Будь проклята на віки росія!!! 🤬🤬🤬🤬🤬
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18.10.2023 07:29
+13
Жах. Тримайтеся Запоріжжя.. я співчуваю і злюся. Президент, давайте вже не жалійте оті Атакамс на ***** вонючих
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18.10.2023 06:29
+13
Кремлівський виродок лютує ,
щоб ти здох су@чара 😠
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18.10.2023 06:53
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Жах. Тримайтеся Запоріжжя.. я співчуваю і злюся. Президент, давайте вже не жалійте оті Атакамс на ***** вонючих
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18.10.2023 06:29 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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18.10.2023 11:26 Ответить
Ти, падло кацапське!, відповідатимеш разом зі своїм ****** за кожного вбитого українця,за кожен зруйнований дім, за кожну сльозу, за кожну вбиту тваринку, за кожен листочок на дереаах!! ! Будь проклята на віки росія!!! 🤬🤬🤬🤬🤬
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18.10.2023 07:29 Ответить
Кремлівський виродок лютує ,
щоб ти здох су@чара 😠
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18.10.2023 06:53 Ответить
пока США дали 12 АТАКМС , но обещали больше
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18.10.2023 08:21 Ответить
Ты сам считал?
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18.10.2023 09:01 Ответить
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18.10.2023 09:17 Ответить
🙏🙏🙏 😞😥
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18.10.2023 11:18 Ответить
Все, что могут убогие рашисты это каждый раз, как получат по морде - бить по гражданским. Следовало ожидать.
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18.10.2023 09:33 Ответить
тварюки прокляді. Коли ви вже повиздихаєте, падли, нелюди!!!!. Від кацапів тільки біди в світі.
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18.10.2023 10:15 Ответить
бурятов, тувинцев, кадыровцев, дагов, татар, сепаров бывших украинцев, якутов и прочих осетин туда же пиши до кучи.
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18.10.2023 10:18 Ответить
 
 