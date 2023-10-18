Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

Ночью, в период времени с 01:33 до 01:48, рашисты нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие", - говорится в сообщении.

На месте террористической атаки россиян продолжаются поисково-спасательные работы.

По состоянию на 5 утра 19 октября было известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.

Читайте: Враг будет перемещаться во избежание новых ударов ATACMS, - Игнат









