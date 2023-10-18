Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести. ФОТОрепортаж
Ночью, в период времени с 01:33 до 01:48, рашисты нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие", - говорится в сообщении.
На месте террористической атаки россиян продолжаются поисково-спасательные работы.
По состоянию на 5 утра 19 октября было известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.
Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
щоб ти здох су@чара 😠