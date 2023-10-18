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Ракеты ATACMS могут оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя, - ISW

atacms

Дальнобойные ракеты ATACMS представляют угрозу для авиации РФ и складов боеприпасов в тылу.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях (вроде атаки по авиации в Бердянске и Луганске) заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта.

Так, использование авиации с аэродрома в Бердянске позволяло россиянам сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.

Российские военные блогеры уже провели параллели со снабжением РСЗО HIMARS, благодаря которым удалось уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобаевке. Тогда россиянам пришлось адаптироваться к новым условиям – сейчас их ждет похожая ситуация.

Читайте: Решение о передаче ATACMS Украине было принято в связи с угрозой наступления РФ осенью, - Politico

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций", - отметили в ISW.

Вероятно, это будет особенно важным для российских вертолетов, действовавших на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени, чтобы сдерживать наступающие механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года, отметили аналитики.

Такие же угрозы возникают и для российских складов, которые после ударов HIMARS были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены.

Смотрите: Залужный впервые показал работу дальнобойных ракет ATACMS по оккупантам. ВИДЕО

"ATACMS, вероятно, поставит перед российскими войсками подобный вызов, и российские войска могут либо сосредоточиться на укреплении существующих складов, либо создать еще более рассредоточенную и следовательно чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", - пишут в ISW.

Автор: 

ISW (493) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+8
Все питання в кількості.
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18.10.2023 06:47
+5
Вплинуть. Особливо, якщо їх дадуть штук 10.
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18.10.2023 06:51
+3
А Ту-95 зібрано хіба не на болтах ?
Хоча, таки справді ні - на заклепках.
Кльопанний турбопроп...
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18.10.2023 08:32
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Досить ванговать... Химеры уже вплынулы на ядерную дубину.
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18.10.2023 06:31 Ответить
Все питання в кількості.
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18.10.2023 06:47 Ответить
Вплинуть. Особливо, якщо їх дадуть штук 10.
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18.10.2023 06:51 Ответить
"Гвинтокрил" - це Ту-95 ?
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18.10.2023 07:01 Ответить
Не, це вертолЬот.
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18.10.2023 07:11 Ответить
Бо hvynt - це шуруп. А пропеллер и в Африке - пропеллер.









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18.10.2023 07:19 Ответить
Як ще шуруповерта не обiзвали гвинтокрил-2.
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18.10.2023 07:36 Ответить
А Ту-95 зібрано хіба не на болтах ?
Хоча, таки справді ні - на заклепках.
Кльопанний турбопроп...
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18.10.2023 08:32 Ответить
клепколiт
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18.10.2023 10:09 Ответить
У шуруповерта крила маленькі.
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18.10.2023 08:35 Ответить
Пусть тада гайковертом пользуются. там размах плеча поболее.
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18.10.2023 10:10 Ответить
Можливо, ймовірно..... Війна - це і є адаптація. Адаптуватися до Хаймарсів, адаптуються і до ATACMS
Особливо, коли ті закінчаться.
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18.10.2023 07:23 Ответить
А де наші Нептун,Стугна,Вільха???????
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18.10.2023 08:09 Ответить
Як гарно розповіли нам про модернізовані ракети з С-200 з дальністю до 600 км, і нема ніяких повідомлень про наслідки їх застосування. Україна могла б виробляти ракети на рідкому паливі та використовувати їх вже зараз, бо вони не потребують тривало циклу виробництва, на відміну від твердопаливних, де стабілізація палива триває десь 8 місяців.
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18.10.2023 08:31 Ответить
коли йде саботаж з ОПи - ніякого виробництва актуальних ракет не очікуйте.....багуSлаєва підтвердить.....
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18.10.2023 09:08 Ответить
 
 