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Новости Агрессия России против Украины
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Украинцы "ответственно используют" кассетные боеприпасы, - Пентагон

сінгх

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 17 октября прокомментировала разницу в условиях для использования оружия США, устанавливаемых для Украины и Израиля.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы используют кассетные боеприпасы на поле боя ответственно, они отслеживают локации снарядов", – подчеркнула Сингх.

На вопрос журналиста о том, почему США не ставят условия для Израиля по использованию кассетных боеприпасов, но задают их в случае Украины, заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что Украина и Израиль ведут две очень разные войны.

"Они [украинцы] делают это [отслеживание использования снарядов] для собственной безопасности. Когда они будут освобождать, возвращать свою территорию, это нужно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения от не сработавших кассетных боеприпасов", – добавила Сингх.

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Сингх также отметила, что Израиль является одним из самых старых партнеров и союзников США в регионе. "Мы очень тесно сотрудничаем с ними, когда дело доходит до оказания им необходимой помощи в сфере безопасности. Мы должны помнить, что эта атака считается их 11 сентября [теракт 11 сентября 2001]", - добавила заместитель пресс-секретаря Пентагона. По словам Сингх, во время разговоров с Израилем отмечается соблюдение законов войны и обеспечение безопасного прохода для гражданских.

Сабрина Сингх не комментировала передачу ракет ATACMS Украине.

"Я не собираюсь просматривать будущие пакеты безопасности, которые мы собираем для украинцев. Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, что им нужно. Но я не буду обсуждать то, что может входить в будущие пакеты", – подчеркнула Сингх.

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Автор: 

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1% неспрацювавших касетних зарядів є прийнятною платою за відсутність суцільного мінування території кацапами.
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18.10.2023 07:06 Ответить
Українці ******* добрий реманент і застосовують дбайливо: щоб нічого дарма не пропало.
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18.10.2023 07:43 Ответить
тільки по кацапам
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18.10.2023 08:25 Ответить
Опять эскалация, опять жертвы.

Они же понимают что у рашки этих кассет больше, всяких и разных.

Кстати они минируют так дистанционно.
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18.10.2023 09:08 Ответить
косяпен,ПНХ!
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18.10.2023 09:11 Ответить
РБК-500 - разных видов, бомбы.
9М55К - разных видов, ракеты
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18.10.2023 09:13 Ответить
Я не проти щоб безвідповідально в'їбати по маацкве ...
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18.10.2023 09:15 Ответить
під час застосування жодна тварина як на небі так і на землі не постраждала.
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18.10.2023 13:38 Ответить
 
 