Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку и восстановить утраченное положение неподалеку от Клещиевки Донецкой области, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надии Луганской области.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.