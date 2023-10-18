Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку и восстановить утраченное положение неподалеку от Клещиевки Донецкой области, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надии Луганской области.
На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага.
На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.
На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Результат безглуздих піар-акцій РДК, спланованих Будановим.
Давний рекорд советских войск, которые брали Ржев 14 месяцев, полностью превзойден.