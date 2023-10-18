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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку и восстановить утраченное положение неподалеку от Клещиевки Донецкой области, - Генштаб

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За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надии Луганской области.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Автор: 

Генштаб ВС (6343) боевые действия (4142) ВСУ (6629)


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"нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області."

Результат безглуздих піар-акцій РДК, спланованих Будановим.
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18.10.2023 08:11 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.10.2023 09:13 Ответить
До кінця року оркам потрібно хоть щось. "Дебальцеве 2", щоб готувати Стамбул 3. До речі, кулеби уже тестують українців на цю тему, пустими розмовами, що Ніні, ніколи ,
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18.10.2023 09:34 Ответить
мінус 75 тис. км. кв за два роки. 135 день контрнаступу. Карта на долоні. З Кримом мінус 100 тис. Я не розумію, в чому суть перемоги?
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18.10.2023 11:27 Ответить
Кого? Бо ЗСУ в дорозі до Перемоги України
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18.10.2023 12:28 Ответить
Ти, мабуть, з Авдіївки пишеш?
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18.10.2023 17:37 Ответить
Через неделю будет уже 20 месяцев, как орки каждый день "улучшают тактическое положение" под Авдеевкой.

Давний рекорд советских войск, которые брали Ржев 14 месяцев, полностью превзойден.
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18.10.2023 22:27 Ответить
 
 