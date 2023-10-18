Республиканец Джордан не смог набрать необходимое количество голосов для избрания на должность спикера Палаты представителей США

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан во время первого голосования затруднился получить поддержку 217 конгрессменов: против кандидатуры его проголосовали 20 представителей Республиканской партии.

Об этом пишет AP, информирует Цензор.НЕТ.

Консервативное крыло Республиканской партии пытается оказывать активное давление, чтобы убедить удерживающихся поддержать Джордана. Однако, как отмечает агентство, некоторые из его противников еще более решительно настроены не допустить Джордана к должности спикера.

Для того чтобы стать спикером, Джордану необходимо склонить на свою сторону по меньшей мере 16 республиканцев. В настоящее время республиканцы контролируют Палату с 221 конгрессменом против 212 демократов.

При этом все демократы, скорее всего, будут голосовать против Джордана и будут поддерживать своего кандидата Хакима Джеффриса.

Ожидается, что Палата представителей вернется во второй тур голосования в среду.

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