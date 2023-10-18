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Республиканец Джордан не смог набрать необходимое количество голосов для избрания на должность спикера Палаты представителей США

джим,джордан

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан во время первого голосования затруднился получить поддержку 217 конгрессменов: против кандидатуры его проголосовали 20 представителей Республиканской партии.

Об этом пишет AP, информирует Цензор.НЕТ.

Консервативное крыло Республиканской партии пытается оказывать активное давление, чтобы убедить удерживающихся поддержать Джордана. Однако, как отмечает агентство, некоторые из его противников еще более решительно настроены не допустить Джордана к должности спикера.

Для того чтобы стать спикером, Джордану необходимо склонить на свою сторону по меньшей мере 16 республиканцев. В настоящее время республиканцы контролируют Палату с 221 конгрессменом против 212 демократов.

При этом все демократы, скорее всего, будут голосовать против Джордана и будут поддерживать своего кандидата Хакима Джеффриса.

Ожидается, что Палата представителей вернется во второй тур голосования в среду.

Читайте: Мы будем работать с любым спикером Палаты представителей США, - Кулеба

Автор: 

выборы (24743) Конгресс США (1236) США (26877)


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Топ комментарии
+16
Ще один трампіст йде нах. Хто наступний?
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18.10.2023 08:02
+14
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18.10.2023 08:24
+5
Похоже, что без сотрудничества с демократами адекватным республиканцам эту проблему не решить и следующий спикер будет персоной, устраивающей обе стороны.
Именно по этой причине представители Дем. партии и слили бывшего спикера Маккарти, разыгрывая долгую партию.
Трамписты же идут лесом.
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18.10.2023 08:23
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Ще один трампіст йде нах. Хто наступний?
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18.10.2023 08:02 Ответить
дуже хочеться, шкода що голосувати будуть багато раз, поки не виберуть
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18.10.2023 08:16 Ответить
йде.... але нажаль ще не пішов.
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18.10.2023 09:54 Ответить
Похоже, что без сотрудничества с демократами адекватным республиканцам эту проблему не решить и следующий спикер будет персоной, устраивающей обе стороны.
Именно по этой причине представители Дем. партии и слили бывшего спикера Маккарти, разыгрывая долгую партию.
Трамписты же идут лесом.
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18.10.2023 08:23 Ответить
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18.10.2023 08:24 Ответить
В Сенаті не киздяться, так як в колись у Верховній раді ? .... демократія
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18.10.2023 08:26 Ответить
Тут більш цікаво, чи є у них в Сенаті, аналог столової з Верховної Ради, де через годину після запеклих сутичок перед камерою, "опоненти" травлять один одному анекдоти, сидячи за одним столом.
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18.10.2023 08:38 Ответить
анегдоти... це називається-дебати
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18.10.2023 09:15 Ответить
Приятный зашквар.
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18.10.2023 08:27 Ответить
Ну то й гуй із ним - теж мені пічалька!
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18.10.2023 08:44 Ответить
навпаки, то радоздь, а не груздь
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18.10.2023 09:35 Ответить
Справа не в ньому ,а в 73 американських ПРОЦЕНТАХ.
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18.10.2023 10:33 Ответить
 
 