Общие боевые потери РФ с начала войны – около 290 050 человек (+620 за сутки), 4981 танк, 6944 артсистемы, 9420 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 290 050 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 290050 (+620) человек,

танков - 4981 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,

артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,

РСЗО - 814 (+0) ед,

средства ПВО - 547 (+0) ед,

самолетов - 319 (+1) ед,

вертолетов - 323 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),

крылатые ракеты - 1534 (+1),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,

специальная техника – 982 (+0).

Читайте: Враг будет перемещаться во избежание новых ударов ATACMS, - Игнат