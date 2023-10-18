Общие боевые потери РФ с начала войны – около 290 050 человек (+620 за сутки), 4981 танк, 6944 артсистемы, 9420 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 290 050 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 290050 (+620) человек,
танков - 4981 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,
артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,
РСЗО - 814 (+0) ед,
средства ПВО - 547 (+0) ед,
самолетов - 319 (+1) ед,
вертолетов - 323 (+6) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
крылатые ракеты - 1534 (+1),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,
специальная техника – 982 (+0).
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без ног, но с руками - это "танкисты"
А мест на концерте кабздона им всем хватит.
Знищені на аеродромах сюди начебто не включають
Лише з гсм та б/к...
Слава ЗСУ 🔥🔥🔥
35! одиниць техніки, 7!! пєпєлаців та 620!!! чумардосів.
Арта 8, броня 17!, логістика 10!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Техніка просіла, розрядили, але чумардоси поки пруть і мруть.
Пепелаци феєрічно, москалі в трансі )) АТАКМС відзначились, запасаємось попкорном і чекаємо нових хороших повідомлень з болот.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 290 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...