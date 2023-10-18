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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 290 050 человек (+620 за сутки), 4981 танк, 6944 артсистемы, 9420 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

танк,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 290 050 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 290050 (+620) человек,

танков - 4981 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,

артиллерийских систем - 6944 (+8) ед,

РСЗО - 814 (+0) ед,

средства ПВО - 547 (+0) ед,

самолетов - 319 (+1) ед,

вертолетов - 323 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),

крылатые ракеты - 1534 (+1),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,

специальная техника – 982 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 290 050 человек (+620 за сутки), 4981 танк, 6944 артсистемы, 9420 бронированных машин 01

Автор: 

армия РФ (19400) Генштаб ВС (6343) ликвидация (3608) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+17
Парашники, у вас в октябре юбилей будет- 300 тыс. дохлых орков. И ещё не менее 200 тыс. самоваров без рук-ног. Вы этим сразу места посевернее подыщите, как и их дидам.
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18.10.2023 08:21
+15
День авіації
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18.10.2023 08:21
+13
Вже нема в кацапні, чим перегруповуватись. Вже пару місяців нема роліків ані з ешалонами з кацапською технікою, ані з автоколонами із о/с.
Лише з гсм та б/к...
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18.10.2023 08:40
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Учора тримав кулаки і YES!!!!! Є 290 тис знищених під...рів.
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18.10.2023 08:15 Ответить
А 6 гелікоптерів? Літак
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18.10.2023 08:50 Ответить
Парашники, у вас в октябре юбилей будет- 300 тыс. дохлых орков. И ещё не менее 200 тыс. самоваров без рук-ног. Вы этим сразу места посевернее подыщите, как и их дидам.
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18.10.2023 08:21 Ответить
Их называли "чаиники".
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18.10.2023 09:00 Ответить
''Самовари'' їх вроді називали.
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18.10.2023 09:03 Ответить
панове, чайниками называли у кого одна конечность оставалась - одна рука и без ног или одна нога без рук. Самовар - самый элитный дедоваивал - без рук и ног, которого за подмышки ка самовар перетаскивали.
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18.10.2023 10:13 Ответить
Самовар - це без ніг але з.обома руками. Чайник - це коли з кіцвво залишилася одна рука.
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18.10.2023 10:28 Ответить
"самовар" - без рук без ног



без ног, но с руками - это "танкисты"

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18.10.2023 12:01 Ответить
На жаль в жовтні не буде 300 тис, за 12 днів обілетити 10 тис - скоріш за все ні. В жовтні вже й так два ювілея по чмоням, сьогодні і 5-го 280 тис.
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18.10.2023 09:46 Ответить
Я оптимист и верю, что парашники справятся.
А мест на концерте кабздона им всем хватит.
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18.10.2023 13:34 Ответить
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18.10.2023 14:27 Ответить
День авіації
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18.10.2023 08:21 Ответить
казали.що гелікоптерів 4 знищено..а виявляється 6
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18.10.2023 08:23 Ответить
Я чув, що взагалі 9. Видно у трьох пошкодження незначні і їх можна відновити
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18.10.2023 08:45 Ответить
Тут показують лише ЗБИТІ
Знищені на аеродромах сюди начебто не включають
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18.10.2023 09:38 Ответить
Підтвержену знищену включають, ушкоджену і автоголи ні
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18.10.2023 09:50 Ответить
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18.10.2023 08:29 Ответить
Виходячи зі досить стрімкого зниження втрат, ******** або видихаються, або перегруповуються. Хотілося б першого. Та треба пильнувати.
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18.10.2023 08:35 Ответить
Здихаються тому і перегруповуються.
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18.10.2023 09:27 Ответить
Вже нема в кацапні, чим перегруповуватись. Вже пару місяців нема роліків ані з ешалонами з кацапською технікою, ані з автоколонами із о/с.
Лише з гсм та б/к...
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18.10.2023 08:40 Ответить
Ви їх недооцінюєте. Щоб було як ви пишите, треба 7500 танків знищити і 15500 бронетехніки і стільки ж ствольної артилерії.
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18.10.2023 16:08 Ответить
А писали, що ще й 1 шт.ППО (панцир) наші в а)п Бердянська підбили... А в статистиці нема...
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18.10.2023 08:44 Ответить
6 гелікоптерів . Нап'ємось з кумом, за мій кошт! Ці АТАКАМСи мене розорили.
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18.10.2023 08:44 Ответить
Авжеж, і це тільки на 160 км.....
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18.10.2023 08:45 Ответить
Скоро буде 5000 танчиків, ппц 😬😬
Слава ЗСУ 🔥🔥🔥
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18.10.2023 08:46 Ответить
Минув 3524 день москальсько-української війни.
35! одиниць техніки, 7!! пєпєлаців та 620!!! чумардосів.
Арта 8, броня 17!, логістика 10!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Техніка просіла, розрядили, але чумардоси поки пруть і мруть.
Пепелаци феєрічно, москалі в трансі )) АТАКМС відзначились, запасаємось попкорном і чекаємо нових хороших повідомлень з болот.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 290 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
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18.10.2023 09:02 Ответить
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18.10.2023 09:04 Ответить
Что с хлебало, русня?
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18.10.2023 10:00 Ответить
Уверенным рывком вертолётная группа рф вырывается вперёд. Теперь слово за самолётами. Надеюсь в ближайшее время равный счёт будет восстановлен.
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18.10.2023 10:14 Ответить
Літачки "підтягнуться"
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18.10.2023 11:07 Ответить
 
 