Враг за прошедшие сутки 70 раз обстрелял Херсонщину, 8 человек получили ранения
За прошедшие сутки противник совершил 70 обстрелов Херсонской области, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.10.2023 09:16 Ответить Мне нравится 0
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