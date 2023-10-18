Враг за прошедшие сутки 70 раз обстрелял Херсонщину, 8 человек получили ранения

За прошедшие сутки противник совершил 70 обстрелов Херсонской области, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

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