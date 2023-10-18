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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли по меньшей мере 6 населенных пунктов Харьковщины

харківщина

За прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал Волчанск, Красное Первое, Синковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27396) Харьковщина (5577)


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