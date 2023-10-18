РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8423 посетителя онлайн
Новости
3 596 19

Перед аварией возле газопровода Balticconnector находились китайское и российское суда, - полиция Финляндии

balticconnector,газопровід

Национальное бюро расследований Финляндии проверяет информацию о китайском и российском судах, находившихся у газопровода Balticconnector в момент аварии.

Об этом сообщили в полиции Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские благодаря данным из открытых источников установили, какие именно суда были недалеко от Balticconnector в момент его разгерметизации.

Следователь национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи рассказал, что у газопровода тогда находились российский "Севморпуть" и Newnew Polar Bear, ходящий под флагом Гонконга, особого административного района Китая.

Читайте: Разведка Эстонии о повреждении газопровода Balticconnector: Там было российское судно

"В расследовании трафик в этом конкретном морском районе исследуется гораздо подробнее, чем позволяют открытые источники. Кроме движения судов, их история и предыдущая деятельность проверяются в сотрудничестве с органами власти других стран", - добавил Лохи.

Сейчас ведомство продолжает расследование повреждения газопровода на месте и анализ информации об инциденте. Улучшение погодных условий позволяет снова проводить водолазные работы и осмотр места преступления на месте повреждения.

Читайте: Путин и Си Цзиньпин встретятся сегодня в Пекине

Напомним, в ночь на 8 сентября финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения возможной утечки газа. Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту. И эстонские, и финские следователи рассматривают повреждение газопровода как результат "влияния извне". Однако они не нашли признаков взрыва.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Эстонские следователи со своей стороны заявляли, что повреждения были вызваны "достаточно грубой силой".

Разведка Эстонии сообщала, что среди нескольких кораблей, находившихся в районе аварии, было российское грузовое судно "СГВ-Флот".

Автор: 

газопровод (831) Китай (2996) россия (95702) Финляндия (965)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Немає жодного сумніву що вчергове насрали саме кацапські свині...
показать весь комментарий
18.10.2023 09:12
+10
Не лише вони.
Китайози їхні спільники
показать весь комментарий
18.10.2023 09:13
+10
Чим скоріше західний світ зрозуміє, що вина кацапстана у всіх деструктивних подіях- це аксіома,тим краще.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось не схоже, щоб ці дві глибокодобропорядні країни мали би до цього відношення ))
показать весь комментарий
18.10.2023 09:11 Ответить
так,ця глибокодобропорядність у них так глибоко що її навіть не видно...
показать весь комментарий
18.10.2023 09:16 Ответить
Сором'язливі, приховують су...и ))
показать весь комментарий
18.10.2023 09:28 Ответить
Точно. Думаю изза потепления, на Амазонке вывелось стадо мутированых пираний, питающихся трубами и кабелями.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:38 Ответить
Немає жодного сумніву що вчергове насрали саме кацапські свині...
показать весь комментарий
18.10.2023 09:12 Ответить
Не лише вони.
Китайози їхні спільники
показать весь комментарий
18.10.2023 09:13 Ответить
Китайців запросили подивитись, як москалі будут це робити ))
показать весь комментарий
18.10.2023 09:26 Ответить
Вони прикривали або відвертали увагу.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:32 Ответить
Стояли на шухері.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:39 Ответить
як немає жодного сумніву, що слимаки будуть белькотіти про "пошкодження, як результат впливу ззовні", та про "пошкодження викликане досить грубою силою", але "рішуча відповідь" виявиться черговою глибокою, або дуже глибокою, стурбованістю. цирк зі збитим "боїнгом" наглядно демонструє повну безпорадність всіх цих глибоко стурбованих.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:39 Ответить
Хто б сумнівався!
показать весь комментарий
18.10.2023 09:13 Ответить
Пускайте до себе частіше кораблітерористів і кровопивць і буде вам ми і щастя.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:15 Ответить
Чим скоріше західний світ зрозуміє, що вина кацапстана у всіх деструктивних подіях- це аксіома,тим краще.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:17 Ответить
в Демократію бавляться.Тоді коли треба давати рішучу відсіч..тому тоталітарні режими ,ложили на ту всю демократію,а діють по законах джунглів--закон виживання.
показать весь комментарий
18.10.2023 09:22 Ответить
Зараз теж "виявиться", що якесь було орендоване "таємничими українцями".
показать весь комментарий
18.10.2023 09:23 Ответить
ось й відповідь на питання - хто пошкодив цей газогін..., шкода, що китайці радісно увірвалися до списку міжнародних терористів...
показать весь комментарий
18.10.2023 09:24 Ответить
Где ваши даказателсьтва?
показать весь комментарий
18.10.2023 09:32 Ответить
Кацапи покликали китайців,

щоб змусити НАТО оголосити війну їм обом!
показать весь комментарий
18.10.2023 09:35 Ответить
Ніякої війни не буде.Просто ани утонули,і все,кінець фільму
показать весь комментарий
18.10.2023 11:13 Ответить
 
 