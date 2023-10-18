Перед аварией возле газопровода Balticconnector находились китайское и российское суда, - полиция Финляндии

Национальное бюро расследований Финляндии проверяет информацию о китайском и российском судах, находившихся у газопровода Balticconnector в момент аварии.

Об этом сообщили в полиции Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские благодаря данным из открытых источников установили, какие именно суда были недалеко от Balticconnector в момент его разгерметизации.

Следователь национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи рассказал, что у газопровода тогда находились российский "Севморпуть" и Newnew Polar Bear, ходящий под флагом Гонконга, особого административного района Китая.

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"В расследовании трафик в этом конкретном морском районе исследуется гораздо подробнее, чем позволяют открытые источники. Кроме движения судов, их история и предыдущая деятельность проверяются в сотрудничестве с органами власти других стран", - добавил Лохи.

Сейчас ведомство продолжает расследование повреждения газопровода на месте и анализ информации об инциденте. Улучшение погодных условий позволяет снова проводить водолазные работы и осмотр места преступления на месте повреждения.

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Напомним, в ночь на 8 сентября финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения возможной утечки газа. Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту. И эстонские, и финские следователи рассматривают повреждение газопровода как результат "влияния извне". Однако они не нашли признаков взрыва.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Эстонские следователи со своей стороны заявляли, что повреждения были вызваны "достаточно грубой силой".

Разведка Эстонии сообщала, что среди нескольких кораблей, находившихся в районе аварии, было российское грузовое судно "СГВ-Флот".