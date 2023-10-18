Байден поручил группе по вопросам нацбезопасности США собрать информацию об обстреле больницы в секторе Газа

Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать всю информацию об обстреле больницы в секторе Газа.

Об этом говорится в официальном заявлении Байдена, опубликованном Белым домом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я возмущен и глубоко расстроен взрывом в больнице Аль-Ахли-Араб в Газе, а также ужасной гибелью людей", - заявил он.

Президент США добавил, что когда узнал об обстреле, то сразу связался с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и "поручил группе по вопросам национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что именно произошло".

Байден подчеркнул, что США "однозначно выступают за сохранение жизни гражданского населения во время конфликта".

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Напомним, вечером 17 октября в Секторы Газа заявили о ракетной атаке Израиля по больнице в центре города, в результате которого погибли около 800 человек. В Израиле заявляют, что это была не их ракета. Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа.