Байден поручил группе по вопросам нацбезопасности США собрать информацию об обстреле больницы в секторе Газа
Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать всю информацию об обстреле больницы в секторе Газа.
Об этом говорится в официальном заявлении Байдена, опубликованном Белым домом, информирует Цензор.НЕТ.
"Я возмущен и глубоко расстроен взрывом в больнице Аль-Ахли-Араб в Газе, а также ужасной гибелью людей", - заявил он.
Президент США добавил, что когда узнал об обстреле, то сразу связался с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и "поручил группе по вопросам национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что именно произошло".
Байден подчеркнул, что США "однозначно выступают за сохранение жизни гражданского населения во время конфликта".
Напомним, вечером 17 октября в Секторы Газа заявили о ракетной атаке Израиля по больнице в центре города, в результате которого погибли около 800 человек. В Израиле заявляют, что это была не их ракета. Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа.
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Израильтяне опубликовали данные, что взрыв произошел в связи с неудачным пуском ракет неподалеку от больницы, которые выпустил «Исламксий джихад». А может, наоборот - очень удачным. Настолько, что позволяет предполагать проектность всего случившегося.
То, что под больницей могли находиться какие-то склады, тоже удивления не вызывает - ХАМАС буквально на днях опубликовал собственный ролик про тоннели под сектором, буквально забитые готовыми ракетами. Почему бы одному из таких тоннелей не проходить под больницей?
В общем, когда на кону стоит выживание группировки, а это, между прочим, миллиарды долларов, которые пилит верхушка - то каких-то 500-800 местных туземцев - небольшая цена за это. Как сказал один выдающийся политик - все равно сдохли бы от водки, а вот так - хоть какую-то пользу принесли. (c)
Так что пусть палестинцы ещё парочку своих больниц и школ подорвут для картинки.
А пока отсидеться, градус спадет...
Мета - звинуватити Ізраїль у тероризмі, відвернути увагу від тисяч поранених та вбитих Хамасом з особовою жорсткістю ізраїльтян та громадян інших країн, вбивств рашистами десятків тисяч людей у близько 400 обстріляних та зруйнованих лікарнях Украни.
Почерк ФСБ - навмисно влаштовані ФСБ вибухи багатоповерхівок у Москві та інших містах РФ, сотні вбитих вибухами власних громадян, звинувачення чеченців у терактах, влаштованих ФСБ.
Вибух лікарні у Газі - почерк той самий.
Геолокация и время съемки являются убедительными.
Также, на кадрах, снятых камерой наблюдения в Натив Ха Асара, видно, как с севера Газы запускается залп ракет, после чего в секторе происходит мощный взрыв, вызванный, по всей видимости, упавшей палестинской ракетой.
Что именно вызвало колоссальный взрыв в больнице - открытый вопрос. Ни боеголовка ракеты, ни любая бомба ЦАХАЛа не могут стать причиной смерти 500 человек, о смерти которых заявляет министерство здравоохранения ХАМАСа.
Тем, кто имеет целью обвинить в терроризме Израиль, отвлечь внимание от настоящих террористов, устроивших резню мирного населения в Израиле и от преступлений их пособников - рашистов, убивших сотни тысяч людей в Украине.
Таке не зробить жодна ракета чи бомба. Ну, окрім балістичних, звісно, а балістикою у цій грі не грають. Поки...
Лише внутрішній вибух, арсенали у підвалі, десятки тонн вибухівки. Тож нехай не розміщують свої арсенали в лікарнях
Доктрина Герасимова, "тріщини у склі".
Я думаю Израиль признают виновным, это сильно ничего не изменит.
Но остудит пыл по всему миру.
Цивілізованому. Пил мусульманського світу буде роздмуханий до пожежі.
Що і потрібно для початку другої великої війни на планеті.