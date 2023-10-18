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Байден поручил группе по вопросам нацбезопасности США собрать информацию об обстреле больницы в секторе Газа

байден

Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать всю информацию об обстреле больницы в секторе Газа.

Об этом говорится в официальном заявлении Байдена, опубликованном Белым домом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я возмущен и глубоко расстроен взрывом в больнице Аль-Ахли-Араб в Газе, а также ужасной гибелью людей", - заявил он.

Президент США добавил, что когда узнал об обстреле, то сразу связался с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и "поручил группе по вопросам национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что именно произошло".

Байден подчеркнул, что США "однозначно выступают за сохранение жизни гражданского населения во время конфликта".

Читайте: Президент США Байден отложил визит в Иорданию, где были запланированы встречи с лидерами Палестинской автономии и Египта - Белый дом

Напомним, вечером 17 октября в Секторы Газа заявили о ракетной атаке Израиля по больнице в центре города, в результате которого погибли около 800 человек. В Израиле заявляют, что это была не их ракета. Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа.

Автор: 

Байден Джо (2791) Сектор Газа (178) США (26877)


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Топ комментарии
+6
Порядка 800 человек погибли в больнице в Газе. По всей видимости, помимо попадания в само здание могла произойти и вторичная детонация каких-то взрывчатых веществ или боеприпасов - слишком мощный взрыв даже для армейской ракеты или бомбы.

Израильтяне опубликовали данные, что взрыв произошел в связи с неудачным пуском ракет неподалеку от больницы, которые выпустил «Исламксий джихад». А может, наоборот - очень удачным. Настолько, что позволяет предполагать проектность всего случившегося.

То, что под больницей могли находиться какие-то склады, тоже удивления не вызывает - ХАМАС буквально на днях опубликовал собственный ролик про тоннели под сектором, буквально забитые готовыми ракетами. Почему бы одному из таких тоннелей не проходить под больницей?

В общем, когда на кону стоит выживание группировки, а это, между прочим, миллиарды долларов, которые пилит верхушка - то каких-то 500-800 местных туземцев - небольшая цена за это. Как сказал один выдающийся политик - все равно сдохли бы от водки, а вот так - хоть какую-то пользу принесли. (c)
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18.10.2023 09:22
+5
Профессионалы, занимающиеся геолокацией и сборов OSINT пишут, что ракета, запущенная палестинской группировкой, взорвалась в воздухе (причина неизвестна), и ее осколок упал на территорию больницы, вызвав взрыв.

Геолокация и время съемки являются убедительными.

Также, на кадрах, снятых камерой наблюдения в Натив Ха Асара, видно, как с севера Газы запускается залп ракет, после чего в секторе происходит мощный взрыв, вызванный, по всей видимости, упавшей палестинской ракетой.

Что именно вызвало колоссальный взрыв в больнице - открытый вопрос. Ни боеголовка ракеты, ни любая бомба ЦАХАЛа не могут стать причиной смерти 500 человек, о смерти которых заявляет министерство здравоохранения ХАМАСа.
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18.10.2023 09:40
+4
Во-первых, Израиль за всю историю не наносил удары по гражданским. Во-вторых, хрен с той больницей. Точно так, как мир забыл Бучу, Мариупольский драмтеатр и тд забудут и про эту больницу, а палестинских ублюдков, которые режут и насилуют детей стало меньше.
Так что пусть палестинцы ещё парочку своих больниц и школ подорвут для картинки.
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18.10.2023 09:26
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Москальні яйця затискайте, вони організували підрив руками хамасу. Узким і своїх і чужих не шкода....
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18.10.2023 09:16 Ответить
Що саме сталося? ***** зі своїми підручними розважаються.
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18.10.2023 09:20 Ответить
Порядка 800 человек погибли в больнице в Газе. По всей видимости, помимо попадания в само здание могла произойти и вторичная детонация каких-то взрывчатых веществ или боеприпасов - слишком мощный взрыв даже для армейской ракеты или бомбы.

Израильтяне опубликовали данные, что взрыв произошел в связи с неудачным пуском ракет неподалеку от больницы, которые выпустил «Исламксий джихад». А может, наоборот - очень удачным. Настолько, что позволяет предполагать проектность всего случившегося.

То, что под больницей могли находиться какие-то склады, тоже удивления не вызывает - ХАМАС буквально на днях опубликовал собственный ролик про тоннели под сектором, буквально забитые готовыми ракетами. Почему бы одному из таких тоннелей не проходить под больницей?

В общем, когда на кону стоит выживание группировки, а это, между прочим, миллиарды долларов, которые пилит верхушка - то каких-то 500-800 местных туземцев - небольшая цена за это. Как сказал один выдающийся политик - все равно сдохли бы от водки, а вот так - хоть какую-то пользу принесли. (c)
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18.10.2023 09:22 Ответить
Под этой больницей был " заводик "по производству боеприпасов для хамаса ,и сами овцаебы все уничтожили.
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18.10.2023 18:31 Ответить
хамас - тотально-#б@нутые обезьяны, даже теракт против своих не могут организовать нормально.
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18.10.2023 09:22 Ответить
аякжеж...ще Хамас, зроблять жертву нападу ізраїльської воєнщини..
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18.10.2023 09:23 Ответить
Ізраїль отримав указівник від США, що атаки повинні мати кордони. До речі, Республіка Палестина, чи як її назовуть, має бути, але у своїх межах, як і Ізраїль 60 років. Це підтримують Туреччина, Сирія, Іран....Так що Ізраїль НЕ міг підти проти наказу.
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18.10.2023 09:25 Ответить
Правда можно развернуть ракету куда угодно, если она управляемая, сам видел в Ашдоде. как одна рвонула в небе , вторая развернулась на 180*, а третья плюхнулась в 100 метрах от меня, но это было за чертой города... а в это время со всех сторон доносился вой сирен...
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18.10.2023 09:30 Ответить
Мені не цікаві траєкторії польоту ракет, хто їх використав має сенс для обговорення
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18.10.2023 09:31 Ответить
В данном варианте - обоюдное использование одной и той же ракеты, стесняюсь , шо подсказал.
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18.10.2023 09:34 Ответить
В даному випадку читайте мій коментар. Ізраїль просто не піде проти слова США. Крапка, ви хто? Кацап? Що так вперто мені траєкторії руху доводите. Я про інше,від слова зовсім інше.
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18.10.2023 09:42 Ответить
Я не утверждал, то что вы мне инкриминируете. Пока нет официального заявления, вокруг - одни версии. Но если бы Израиль это сделал планово, пользы от этого не получил бы. А ваапше , это жистя... В 2011-ом году премьер Израиля , после очередной ракетной атаки на Израиль, заявил(мабуть тогда Запад некорректно повелся в оношении Израиля), шо Израиль имеет более 600 ядерных боеголовок, которые в радиусе кроют всю Европу. И если Израиль увидит угрозу своей государственности, то достанет любую точку Европы... Зачем он так заявил, что его к этому побудило... Хтозна...
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18.10.2023 10:05 Ответить
Я про інше, від слова зовсім інше: хто їх використав має сенс для обговорення...
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18.10.2023 10:06 Ответить
Во-первых, Израиль за всю историю не наносил удары по гражданским. Во-вторых, хрен с той больницей. Точно так, как мир забыл Бучу, Мариупольский драмтеатр и тд забудут и про эту больницу, а палестинских ублюдков, которые режут и насилуют детей стало меньше.
Так что пусть палестинцы ещё парочку своих больниц и школ подорвут для картинки.
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18.10.2023 09:26 Ответить
Ось тут ви помиляєтесь. Лікарню не забудуть, русня всі зусилля до цього докладе.
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18.10.2023 09:36 Ответить
Вот именно!!! Для етого и было все подстроено рашистами чтобы раздуть ето событие и раздуть войну с мусульманами. Израиль даже обычные дома перед тем как бомбить бросает на крышу дома небольшой заряд чтобы все граждаские покинули дом. А тут целая больница. И прикиньте, что по какому то стечению обстоятельств ***** сейчас ведет переговоры с Китаем. А мы из истории знаем что все теракты и массовые убийства ***** совершает перед переговорами.
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18.10.2023 09:46 Ответить
І шо, таку балду можна з водогінної труби зклепати?
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18.10.2023 09:27 Ответить
Можно еще и заминировать , а ракету с водопровода смастырить, для повода и балачок.
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18.10.2023 09:32 Ответить
Взвешенное решение.
А пока отсидеться, градус спадет...
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18.10.2023 09:29 Ответить
Как в Украине рашисты разбомбили и взрывали в больницы и роддомы с тысячами людей так всем было похрен. А тут бабуины скорее всего сами взорвали чтобы сделать больше хайпа так сразу все завыли. Я на 1000% уверен что ради того и было сделано рашистами. И там обязательно торчат уши кремля.
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18.10.2023 09:39 Ответить
Цей удар по лікарні Гази з великою імовірністю був вибухом, заздалегідь спланованою спецоперацією рашистів та Хамасу за участю спецслужб країн-поплічників терористів на Близькому сході.
Мета - звинуватити Ізраїль у тероризмі, відвернути увагу від тисяч поранених та вбитих Хамасом з особовою жорсткістю ізраїльтян та громадян інших країн, вбивств рашистами десятків тисяч людей у близько 400 обстріляних та зруйнованих лікарнях Украни.
Почерк ФСБ - навмисно влаштовані ФСБ вибухи багатоповерхівок у Москві та інших містах РФ, сотні вбитих вибухами власних громадян, звинувачення чеченців у терактах, влаштованих ФСБ.
Вибух лікарні у Газі - почерк той самий.
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18.10.2023 11:32 Ответить
Профессионалы, занимающиеся геолокацией и сборов OSINT пишут, что ракета, запущенная палестинской группировкой, взорвалась в воздухе (причина неизвестна), и ее осколок упал на территорию больницы, вызвав взрыв.

Геолокация и время съемки являются убедительными.

Также, на кадрах, снятых камерой наблюдения в Натив Ха Асара, видно, как с севера Газы запускается залп ракет, после чего в секторе происходит мощный взрыв, вызванный, по всей видимости, упавшей палестинской ракетой.

Что именно вызвало колоссальный взрыв в больнице - открытый вопрос. Ни боеголовка ракеты, ни любая бомба ЦАХАЛа не могут стать причиной смерти 500 человек, о смерти которых заявляет министерство здравоохранения ХАМАСа.
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18.10.2023 09:40 Ответить
Вы не волнуйтесь, разберутся.
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18.10.2023 09:43 Ответить
Кому был выгоден подрыв больницы в Газе с убийством около 800 людей?

Тем, кто имеет целью обвинить в терроризме Израиль, отвлечь внимание от настоящих террористов, устроивших резню мирного населения в Израиле и от преступлений их пособников - рашистов, убивших сотни тысяч людей в Украине.
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18.10.2023 11:41 Ответить
"Ни боеголовка ракеты, ни любая бомба ЦАХАЛа не могут стать причиной" - дуже категорична заява. Бомби та ракети є всякі.
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18.10.2023 09:49 Ответить
Не знайшов інших фотографій лікарні до руйнування (а вона зруйнована повністю, вщент).
Таке не зробить жодна ракета чи бомба. Ну, окрім балістичних, звісно, а балістикою у цій грі не грають. Поки...
Лише внутрішній вибух, арсенали у підвалі, десятки тонн вибухівки. Тож нехай не розміщують свої арсенали в лікарнях
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18.10.2023 10:38 Ответить
Не можна не розміщувати вибухівку в лікарні Гази, яку заздалегідь планували підірвати з метою звинувачення Ізраїлю в тероризмі. Шукайте залишки мішків з російським "цукром". Заряди гексогену у підвалах цивільних будинків - добре відомий почерк "кураторів" з москви.
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18.10.2023 11:49 Ответить
Не має значення, що спричинило вибух. Має значення, кого вважатимуть винним. І наслідки цього.
Доктрина Герасимова, "тріщини у склі".
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18.10.2023 09:49 Ответить
Вы правы, сейчас взвешивают, что выгоднее в этой ситуации.

Я думаю Израиль признают виновным, это сильно ничего не изменит.
Но остудит пыл по всему миру.
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18.10.2023 10:02 Ответить
Но остудит пыл по всему миру.
Цивілізованому. Пил мусульманського світу буде роздмуханий до пожежі.
Що і потрібно для початку другої великої війни на планеті.
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18.10.2023 10:14 Ответить
 
 