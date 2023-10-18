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Новости Агрессия России против Украины
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Армии РФ вряд ли удастся добиться прорыва в направлении Купянск-Лиман, - британская разведка

рф,армія

За последние две недели в направлении Купянск-Лиман усилились российские обстрелы, а подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ

"Очень вероятно, что эта деятельность является продолжающейся частью российского наступления, ведется по нескольким направлениям на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

"Сухопутные войска за последние месяцы нарастили боеспособность на Купянско-Лиманском направлении. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонное присутствие на этом направлении и маловероятно, что Россия сможет достичь большого оперативного прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.

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Автор: 

армия РФ (19400) Великобритания (4986) внешняя разведка (379)


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18.10.2023 09:26 Ответить
Річка Жеребець, інша річка уже мають рубіж. Скільки ЗСУ через Жеребець ішли? Країни відправили доя мінування досить велику кількість різноманітних видів мін і Генерал Сирський використав це з розумом. Так,там орки в 100 000 кількості, але із за високої концентрації на метр,самі собі і заважають. Прохання відносно Генерала Сирського, критика тільки з фактами
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18.10.2023 09:29 Ответить
Відносно генерала Сирського (виконавця і співавтора блискавичної операції в Харьківської області, яка задала недосяжну планку для інших напрямків) тут можуть бути тільки висери москалів про "зелені просувають суперника залужному" або про "ставленник ОПи".
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18.10.2023 09:34 Ответить
Цілком згодна, бо наразі Генерал там де важко, а не в столиці і його високий рівень Командира є в реалі. Нехай краще за братом дерьмака слідкують, а то не приведи Боже, приведуть їх висери іменнотдерьмака до посади Залужного
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18.10.2023 09:37 Ответить
Московиты и в прошлом году активировались именно перед осенней распутицей. Ломятся, чтобы успеть кусок отгрызть перед снижением боевых действий по погодным условиям.
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18.10.2023 09:33 Ответить
В минулому році московіти в цей час з Балаклеї, Ізюма, Лімана, Купʼянська і Херсона тікали.
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18.10.2023 09:43 Ответить
цього року ніякого зниження інтенсивності бойових дій не буде. техніку кацапи використовувати не будуть, і не тільки через погоду, а й через її брак, а от м'ясо буде лізти нескінченно. ***** треба перемога перед "виборами" і раби будуть вигризати йому перемогу.
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18.10.2023 09:43 Ответить
Якщо тільки ЗСУ не відновлять операцію на Півдні, бо наразі це є в реальному режимі
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18.10.2023 09:45 Ответить
 
 