Армии РФ вряд ли удастся добиться прорыва в направлении Купянск-Лиман, - британская разведка

За последние две недели в направлении Купянск-Лиман усилились российские обстрелы, а подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень вероятно, что эта деятельность является продолжающейся частью российского наступления, ведется по нескольким направлениям на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

"Сухопутные войска за последние месяцы нарастили боеспособность на Купянско-Лиманском направлении. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонное присутствие на этом направлении и маловероятно, что Россия сможет достичь большого оперативного прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.

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