РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8423 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
416 0

За сутки оккупанты совершили 11 обстрелов приграничья Черниговщины и Сумщины, зафиксировано 78 взрывов

чернігівщина

За сутки российские захватчики обстреляли из разных видов вооружения приграничные территории Черниговщины и Сумщины, зафиксировано 78 взрывов.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

В Черниговской области оккупанты обстреляли из неуправляемой авиационной ракеты Николаевку Семеновской громады (8 приходов), из ствольной артиллерии - Барановку (4 прихода), также из миномета 120 мм были обстреляны Николаевка (4 прихода) и Гремяч Новгород-Северской громады (4 прихода). Также враг обстрелял из АГС Сеньковку Городнянской громады (29 приходов).

В Сумской области россияне обстреляли Сосновку Шосткинского района из миномета 120 мм (25 приходов) и ствольной артиллерии (4 прихода). В общей сложности зафиксировано 6 обстрелов населенного пункта.

Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована, добавили в ОК "Північ".

Читайте: Израильские танкисты внимательно анализируют ошибки россиян в Украине, - The Economist

Автор: 

обстрел (27396) Сумская область (3178) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 