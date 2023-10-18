За сутки оккупанты совершили 11 обстрелов приграничья Черниговщины и Сумщины, зафиксировано 78 взрывов

За сутки российские захватчики обстреляли из разных видов вооружения приграничные территории Черниговщины и Сумщины, зафиксировано 78 взрывов.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

В Черниговской области оккупанты обстреляли из неуправляемой авиационной ракеты Николаевку Семеновской громады (8 приходов), из ствольной артиллерии - Барановку (4 прихода), также из миномета 120 мм были обстреляны Николаевка (4 прихода) и Гремяч Новгород-Северской громады (4 прихода). Также враг обстрелял из АГС Сеньковку Городнянской громады (29 приходов).

В Сумской области россияне обстреляли Сосновку Шосткинского района из миномета 120 мм (25 приходов) и ствольной артиллерии (4 прихода). В общей сложности зафиксировано 6 обстрелов населенного пункта.

Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована, добавили в ОК "Північ".

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