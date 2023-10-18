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В Пентагоне отказались анонсировать, будут ли Украине давать еще ATACMS

atacms

Спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге отказалась сказать, планируют ли США в будущем включать в пакеты военной помощи Украине еще ракеты ATACMS.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Она отметила, что не будет заранее анонсировать содержание будущих пакетов помощи Украине.

"Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты", – отметила представительница Пентагона.

Напомним, накануне, 17 октября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление ракет ATACMS и заметил, что они "себя показали". Вскоре работу этих ракет по врагу впервые показал на видео главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позже Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS.

По данным Института изучения войны, эти ракеты могут оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя.

Читайте также: Решение о передаче ATACMS Украине было принято в связи с угрозой наступления РФ осенью, - Politico

Автор: 

Пентагон (1464) помощь (7824) Сингх Сабрина (44) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+15

В Пентагоні відмовилися сказати, чи дадуть потім ще ATACMS
Стісняються...

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18.10.2023 09:57
+14
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18.10.2023 10:02
+11
Грустненько московитам. Не получилось выудить инфу через "журналистов". Но не волнуйтесь, скоро вы узнаете, что передали Украине.
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18.10.2023 09:57
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Грустненько московитам. Не получилось выудить инфу через "журналистов". Но не волнуйтесь, скоро вы узнаете, что передали Украине.
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18.10.2023 09:57 Ответить
Правільна-пусть сюрпріз будєт і лапатнікі узнают аб етам пєрвимі далі ілі нет...
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18.10.2023 09:57 Ответить
-- Будєт,,нєбудєт???,,,
- Будєт, будєт. щЯашлык із ніх будєт!,),
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18.10.2023 10:36 Ответить

В Пентагоні відмовилися сказати, чи дадуть потім ще ATACMS
Стісняються...

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18.10.2023 09:57 Ответить
Знову мильна бульбашка без джерела інформації. Де посилання на брифінг, щоб прочитати в оригінальному джерелі? Навіщо висвітлювали такі питання?
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18.10.2023 09:58 Ответить
Новому презедентові дадуть !
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18.10.2023 09:58 Ответить
Це кому?
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18.10.2023 09:59 Ответить
Обдристовичу 🤡
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18.10.2023 10:03 Ответить
Не тобі це точно, зуб даю... арестовича
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18.10.2023 10:04 Ответить
Я не зацікавлений у цій посаді, але бачу, що люди свій вибір уже зробили...
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18.10.2023 10:13 Ответить
Арестовичу мабуть. ))
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18.10.2023 10:13 Ответить
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18.10.2023 10:02 Ответить
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18.10.2023 10:05 Ответить
И правильно, хватит уже все озвучивать заранее это глупость на войне.
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18.10.2023 10:07 Ответить
Хай не переймаються - кабзон про все дізнається.
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18.10.2023 10:08 Ответить
😊 Ну яка порядна людина розповідає, що саме передасть для подарунку. Адже головна властивість подарунку, його цвнність - це сюрприз. 😊
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18.10.2023 10:09 Ответить
Такий сюрприз як вчора був у Бердянську і Луганську.
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18.10.2023 10:17 Ответить
Звичайно будуть! Досить вже цієї гри за правилами! козломорді грають проти всіх правил. Нам також треба отримувати Атакамси і Тауруси, написати на них Чорнобривець - 17 та Веселка - 5 і їбашити козлів !!!
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18.10.2023 10:15 Ответить
Війна любить тишу. Бо зайве базікання та патякання має наслідком втрати життя і здоров'я воїнів дружньої сторони! Нарешті це стало зрозумілим і для наших партнерів.

Ще б наші ЗМІ постулювали свої пельки з коментарями про поставки зброї Україні..Але це без повернення на час війни статті про смертну кару майже НЕМОЖЛИВО.
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18.10.2023 10:16 Ответить
Ну от ATACMS дали і катастрофи не сталось. Пора вести мову щодо LGM-30 Minuteman!
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18.10.2023 10:18 Ответить
и грибок над масквабадом потом обьясним природным явлением)
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18.10.2023 10:26 Ответить
Не станемо ми нічого пояснювати, то не ми!
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18.10.2023 10:46 Ответить
Берусь квалифицированно составить доклад-отмазку о природных катаклизмах на болотах - по заказу - хоть геологического, хоть климатического, хоть ландшафтного происхождения.
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18.10.2023 10:46 Ответить
Болотні гази дуже небезпечні, це всім відомо
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18.10.2023 10:49 Ответить
Репке написал что Украине передали старые ATACMS с инерциальным наведением потому что кацапы глушат GPS.
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18.10.2023 10:21 Ответить
+ что ракета долетит, а не просто упадет при потере ориентации.
- точность.
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18.10.2023 10:23 Ответить
Якщо ціль - аеродром, такої точності достатньо
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18.10.2023 10:47 Ответить
в достигаемости было 2 аэродрома.
вы их уже отработали...
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18.10.2023 18:20 Ответить
Цілей смачних багато, ракет мало
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18.10.2023 19:56 Ответить
Це тому, що таке поняття як "Туман війни" ніхто не відміняв.
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18.10.2023 10:25 Ответить
Булоб добре, якби вони і про ті шо вже дали нікомуб не казали!
Хай москалі і далі думають, шо то "радіоактівниє гусі, прадукт біолабораторій"...
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18.10.2023 10:29 Ответить
Ну и хорошо, что не комментируют... зачем, нехай москаль чеше рЭпу. Это их любимое занятие с похмелья. Правда, с похмелья у них другая задача - чем поправить отравленный суррогатом организм.
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18.10.2023 10:44 Ответить
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18.10.2023 10:47 Ответить
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18.10.2023 11:15 Ответить
нахер вощбще такую ***** постить...........*************** ****** просто молчат кто им и что передает.зато наши....................................а то прям як на аукционе-то даем и сколько...............................****** прямо ***........................................
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18.10.2023 11:17 Ответить
 
 