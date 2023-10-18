В Пентагоне отказались анонсировать, будут ли Украине давать еще ATACMS

Спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге отказалась сказать, планируют ли США в будущем включать в пакеты военной помощи Украине еще ракеты ATACMS.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Она отметила, что не будет заранее анонсировать содержание будущих пакетов помощи Украине.

"Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты", – отметила представительница Пентагона.

Напомним, накануне, 17 октября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление ракет ATACMS и заметил, что они "себя показали". Вскоре работу этих ракет по врагу впервые показал на видео главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позже Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS.

По данным Института изучения войны, эти ракеты могут оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя.

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