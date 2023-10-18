Ночной ракетный удар по Запорожью: Предварительно россияне били с С-300 по центру города
Российские оккупационные войска ночью ударили по Запорожью, предварительно ракетой С-300.
Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Есть предварительная информация, что это было С-300. Цель – не понимаю. Ведь поблизости ни критической инфраструктуры, ни военных объектов. Это центр города, где продолжается обычная человеческая жизнь. Почему они били именно по дому – непонятно", - сказал глава области.
Малашко отметил, что в случае баллистики С-300 она долетает с места запуска в Запорожье за время от 32 до 42 секунд.
По его словам, сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. До сих пор ищут трех человек, которые считаются пропавшими без вести. Два человека погибли, трое – в больницах. Еще двоим была оказана помощь прямо на месте.
Малашко заявил, что пока спасатели разбирают завалы, поэтому людей внутрь не пускают - "в общей сложности ударов было шесть, три места попаданий еще ищут".
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украінськоі націі , яку вони ненавидять століттями 😡