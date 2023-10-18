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Новости Война
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Ночной ракетный удар по Запорожью: Предварительно россияне били с С-300 по центру города

запоріжжя

Российские оккупационные войска ночью ударили по Запорожью, предварительно ракетой С-300.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Есть предварительная информация, что это было С-300. Цель – не понимаю. Ведь поблизости ни критической инфраструктуры, ни военных объектов. Это центр города, где продолжается обычная человеческая жизнь. Почему они били именно по дому – непонятно", - сказал глава области.

Малашко отметил, что в случае баллистики С-300 она долетает с места запуска в Запорожье за время от 32 до 42 секунд.

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По его словам, сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. До сих пор ищут трех человек, которые считаются пропавшими без вести. Два человека погибли, трое – в больницах. Еще двоим была оказана помощь прямо на месте.

Малашко заявил, что пока спасатели разбирают завалы, поэтому людей внутрь не пускают - "в общей сложности ударов было шесть, три места попаданий еще ищут".

Также смотрите: Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди. ФОТОрепортаж

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Запорожье (2670) обстрел (27396)


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Звірі!!! Ніколи разом!!!
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18.10.2023 10:10 Ответить
Кацапи цілеспрямовано луплять по житлових будинках для знищення
украінськоі націі , яку вони ненавидять століттями 😡
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18.10.2023 10:13 Ответить
Мета рашистських вбивць давно зрозуміла-це знищення української нації що є геноцидом...
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18.10.2023 10:14 Ответить
А Юрію Малашку й досі "незрозуміло". Тому що кацапи, тому й вбивають всіх українців, де б вони не були.
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18.10.2023 10:16 Ответить
******* саме житлові будинки причому на найблільш жвавому у місті найбільшому у Європі проспекті Соборному і найбільш жвавій вулиці на Правому березі міста. Щоб у кожного запоріжця не викликало жодного сумніву, що рашисти прийдуть саме по його душу і не буде пощади ані жінкам ані дітям, у кожній оселі кожну родину чекає смерть. Отака нелюдська варварська тактика залякування населення. Саме так а не інакше ці покидьки планують виграти війну - вони зрозуміли, що у чесному бою, у довготривалому військовому і економічному протистоянні країна-бензоколнка не має жодного шансу, і вони відчайдушно сподіваються, що народ колись таки стане перед ними на коліна, щоб врятувати життя своїх родин, але не дочекаються - нащадки запорізьких козаків будуть відправляти їм подарунок за подарунком у цинкових трунах на запорізьому фронті.
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18.10.2023 10:27 Ответить
ви помітили, що чим більше ви розмовляєте раб ссійською, тим більше вас бомбить москва? савпадєніє?
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18.10.2023 10:43 Ответить
 
 