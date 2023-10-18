Участие США в "Крымской платформе" в Праге под вопросом, - спикер парламента Чехии Пекарова

США до сих пор не подтвердили участие во втором парламентском саммите "Крымской платформы" в Праге, поскольку в Палате представителей еще продолжаются выборы спикера.

Об этом в интервью Радио Свобода сказала спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы пока не можем сказать, будет ли по крайней мере какое-либо видеосообщение [от США]. Конечно, ситуация, динамичная ситуация, я бы даже сказала, в Конгрессе влияет на возможность представителя США приехать или быть частью "Платформы" онлайн", - сказала Пекарова.

По ее словам, сейчас Украина и Чехия вместе работают над тем, чтобы США приняли участие в саммите хотя бы в видеоформате.

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24 октября Прага будет принимать второй парламентский саммит "Крымской платформы".

Напомним, 3 октября Палата представителей США проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти.