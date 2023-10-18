РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8690 посетителей онлайн
Новости
20 360 58

Экс-нардеп Барна посмертно выиграл суд за клевету и травлю против журналиста канала 1+1

барна

Решение суда принято еще в апреле, однако телеканал 1+1 до сих пор не выполнил его и не обнародовал опровержение лживой информации, распространявшейся в свое время против Олега Барны.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Олег Барна выиграл суд. Посмертно. Против лживых журналистов Плюсов, которые его травили. Жена Олега, Ольга вспоминает, что в последнем sms, мужчина просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя", - говорится в сообщении.

Народный депутат отметила, что вдова экс-нардепа получила решение суда по делу № 758/6759/19, которое вступило в силу еще 17 апреля 2023 года – именно в тот день, когда Олег Барна погиб на войне.

"Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации – удовлетворить полностью", – говорится в судебном постановлении.

Геращенко напомнила, что Игорь Колтунов, журналист "1+1", начавший флешмоб "Идите в с...", клеветал на Олега, приезжал под дом к Олегу.

Читайте также: Депутат Барна требует лишить аккредитации журналиста Колтунова, которого он обматерил в Раде

Хотя постановление суда вступило в силу еще полгода назад, до сих пор ни сам журналист, ни "1+1" в рамках марафона не принесли извинений семье Олега и не предоставили никаких опровержений.

"Европейская Солидарность требует от журналиста и телекомпании "1 плюс 1" немедленно выполнить решение суда, принести опровержение и извинения", - подчеркнула нардеп.

Жена экс-нардепа Ольга в Facebook рассказала о фрагменте последнего смс-сообщения перед выходом мужчины в смертельное сражение: "Продолжайте суды, чтобы вернуть мое честное имя...".

"Это было ровно полгода назад... Сегодня я получила решение суда. Одного из судебных исков не за деньги, не за имущество, а за честь и достоинство, которое так легко могут растоптать те, у кого есть деньги и имущество, есть защита и карт-бланш вседозволенности, потому что в руках у тебя есть микрофон и удостоверение журналиста, которое не свидетельствует о журналистской этике или профессиональных качествах, а просто бумагу, которая выдержит все. А еще команда "фас", потому что слишком беспокоил Барна и его правдолюбие "сильных мира сего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Барна погиб как герой. Первый пошел на штурм вражеских позиций, вел бой на расстоянии метра. Позицию взяли, но он остался в ней навечно, – 68-я бригада

Судебное решение по делу №758/6759/19 Категория 57 вступило в силу 17 апреля 2023 года. Это тоже было ровно пол года назад... Постановление: "Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации – удовлетворить полностью". Помните того журналиста, с которого начался флеш-моб "Идите в с...". Это тот самый, который клеветал о голосовании за деньги, имел "железные" подтверждения преступлений погибшего брата Василия, еще кучу всяческих домыслов, приезжал к нам под дом и орал, требуя встречи. Предстояла встреча в суде, при вынесении приговора. Но Олег Барна пошел воевать с 24 февраля... У него всегда была честь и достоинство, и они были рядом с его большой любовью к Украине и готовностью к самопожертвованию ради других. И это не нужно было доказывать всем, кто его действительно знал. Это нужно тем, кто поверил телевизору, потому что из него "лепили".

А где теперь Колтунов, может, воюет? Где-то очень занят, потому что за полгода я не увидела ни опровержения, ни извинений, ни сострадания... Там еще есть судебный сбор 768 грн. 40 коп. Я сомневаюсь, что господин Колтунов читает мои сообщения. Но не сомневаюсь, что по алгоритмам фейсбука это сообщение таки попадет адресату. Так вот, прошу передать господину Колтунову, что мы не нуждаемся в его "серебряниках". Моя ученица Анна Свергун собирает средства на авто для своего отца, защищающего нашу страну. Пусть эти деньги пойдут на добро, потому что когда-то господину Колтунову придется отвечать не только перед нашим правосудием, но и на суде Божием...", - отметила Ольга Барна.

Автор: 

Геращенко Ирина (1628) суд (25112) 1+1 (167) Барна Олег (120)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+64
кращі люди країни, патріоти, гинуть на фронті. і залишиться таке гівно як зеленські, ермаки, дубінські, колтунови і інша мерзота.
Не здивуюсь, якщо навіть Україні вдасться якось пропетляти і не програти цю війну повністю, то на перших же виборах ті, що вижили, оберуть нового януковича.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:09
+59
А когда СЛИВНЫЕ БАЧКИ признавали
Что они СЛИВНЫЕ БАЧКИ?
Победой Украины будет
Закрытие этого канала
С Мосейчучкой - Скабеевой
Эти МРАЗИ привели Зеленского во власть
Следствием этого стала большая война
Пропагандистов ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Судили в Нюрнберге
На совести 1+1
Разрушенная страна
Сотни тысяч погибших
Украинская геббельсовщина

показать весь комментарий
18.10.2023 11:09
+54
Журнашлюх с ТВ каломойского надо ставить на лоб клеймо 1+1. Раскалённым железом ставить.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
г+г не може не бути г+г-бо воно г+г...
показать весь комментарий
18.10.2023 11:02 Ответить
Ґ+Ґ
показать весь комментарий
18.10.2023 11:23 Ответить
Г²
показать весь комментарий
18.10.2023 12:51 Ответить
МЛЯдь, прочитав біографію цеї суки колтунова, друг дубинського,вкрав півмільона гривень,дрочило і злодій, депутат київради від зелених подстілок,одне слово прєзєрватив
показать весь комментарий
18.10.2023 17:31 Ответить
А когда СЛИВНЫЕ БАЧКИ признавали
Что они СЛИВНЫЕ БАЧКИ?
Победой Украины будет
Закрытие этого канала
С Мосейчучкой - Скабеевой
Эти МРАЗИ привели Зеленского во власть
Следствием этого стала большая война
Пропагандистов ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Судили в Нюрнберге
На совести 1+1
Разрушенная страна
Сотни тысяч погибших
Украинская геббельсовщина

показать весь комментарий
18.10.2023 11:09 Ответить
кращі люди країни, патріоти, гинуть на фронті. і залишиться таке гівно як зеленські, ермаки, дубінські, колтунови і інша мерзота.
Не здивуюсь, якщо навіть Україні вдасться якось пропетляти і не програти цю війну повністю, то на перших же виборах ті, що вижили, оберуть нового януковича.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:09 Ответить
Ну, не даремно гнида зверталась до "провідних" ЗМІ, шоб не розповідали про корупцію у опі, раді, дбр.... та скрізь по всій вертикальній та горизонтальній владі кровавого режиму зеленского. Мовчали про сдачу Гостомеля, Бучи...., Півдня України..., відведення ЗСУ з позіцій на Сході, не стріляти..... вся діяльність зеленского суцільна зрада України - бо воно таке - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

показать весь комментарий
18.10.2023 15:40 Ответить
Не можно виграти ВІЙНУ , коли президент - ІУДА , готувавший капітуляцію Це факт !Гидко , що ВСІ В ТОМУ ЧИСЛІ І ЗСУ , погодились терпіти « ТРОЯНСЬКИХ ШАКАЛІВ» - ЗЕЛЕНСЬКОГО, Баканова, ермака, ТАТАРОВА, ПОДОЛЯКА Абдристовича …… яких , в перший день треба було заарештувати , а не ТЕРПІТИ УЗУРПАЦІЮ І ЗНУЩАННЯ В СЕРЕДЕНІ над військовими і свободою слова !
показать весь комментарий
18.10.2023 19:16 Ответить
Хто не знає, то це той підар який серйозно розказував про американські біолабораторії в своїх передачах.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:14 Ответить
не зрозуміло це ти про кого кажеш?
показать весь комментарий
18.10.2023 11:24 Ответить
Колтунов
показать весь комментарий
18.10.2023 12:10 Ответить
І воно так і надалі виконує потреби кремля у ZEмарафоні.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:42 Ответить
Судреформа "запрацювала"для заходу.Можна тільки з неба,вигравати суд у цих покидьків.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:15 Ответить
Журнашлюх с ТВ каломойского надо ставить на лоб клеймо 1+1. Раскалённым железом ставить.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:18 Ответить
цє ваші справи, але яценюк то мае тяму, за тоґо дяд'ка не знаю, але заґинув на війні, ну то ваші діла, як скажете так і буде
показать весь комментарий
18.10.2023 11:18 Ответить
А де зараз цей колтунов? Напевне, має бронь, як провладний журнагліст.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:21 Ответить
Хвойда каломойського Колтунов з Г+Г.
За списками партєйки "слуг" зеленського став депутатом Київської облради і був звинувачений у крадіжці 500 000 грн.
Класика зелено-мародерського жанру.

показать весь комментарий
18.10.2023 11:40 Ответить
Поклав до кишені понад півмільйона, "допомагаючи" хворим: розслідувачі підозрюють депутата Колтунова у цинічній схемі.

Свою схему депутат провертав через київську обласну програму "Турбота".

13 років тому нікому невідомий жовтозубий чубатий харківський репортер Ігор Колтунов випадково опинився в Києві та почав працювати на каналі НТН. Саме тоді Ігор навчився шантажувати людей за допомогою медіа і таким чином зміг облаштуватися у незнайомому місті.

Вже трохи пізніше, в 2013 році, Ігор познайомився з Олександром Дубінським, який запропонував йому взяти участь у проекті каналу 1+1 «Гроші». Той погодився. Після чого справи у майбутнього депутата пішли набагато краще.
Своє мистецтво «медіа-кілерства» він почав використовувати в кулуарах Верховної Ради України і мав досить непогані заробітки вже від самих депутатів.Але оскільки Колтунов ******** розкішне життя великого міста (виріс в злиднях на околицях Харкова), гроші на хлопців та дівчат розліталися за лічені дні. Свою бісексуальність він ніколи не приховував і за це в ЛГБТ-тусовках його поважали. Але тут почалися проблеми в родині.
https://hyser.com.ua/vlast/193094-za-shcho-pozbavlyat-mandata-deputata-kijivskoji-oblasti-igorya-koltunova
показать весь комментарий
18.10.2023 11:45 Ответить
На вигляд, або самозакоханий нарцис, або підарас. І схоже мамка його любила палестинців, ну і відповідно вони її.
показать весь комментарий
18.10.2023 18:01 Ответить
Яке Г їхало, таке ж Г і здибало . Одним словом: "Г+Г"
показать весь комментарий
18.10.2023 23:03 Ответить
100%-й ********, и к Ламброзо не ходи.
показать весь комментарий
18.10.2023 11:49 Ответить
На вигляд - голубець, а на справді - зелений пі...д..ар.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:44 Ответить
І те, і друге.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:58 Ответить
Така огидна пика що аж каблук на чоботі свербить від бажання затопити.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:45 Ответить
Мыглядит достаточно мерзко.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:11 Ответить
Натуральний зепідор .
показать весь комментарий
18.10.2023 18:03 Ответить
Колись (здається у 2004-му) це кодло журнашлюх, на чолі з мосєйчучкою, публічно просили вибачення за підтримку шапкокрада і брехню. Життя їх нічому не навчило, бо гроші не пахнуть, і майже 20 років по тому вони знову підходять до того стану. Але хто ж їм тепер повірить? Хто пробачить?
показать весь комментарий
18.10.2023 11:42 Ответить
2005. Тоді керівником був Роднянський.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:11 Ответить
треш українського правосуддя саме сьогодні
стремоусову дали пожиттєвий термін
Барна виграв суд
а ми з вами Буратіни
показать весь комментарий
18.10.2023 11:48 Ответить
це і є всі "прелести" приватних ЗМІ. На кожному олігархічному телеканалі вихваляють свого власника, і поливають брудом його опонентів. З іншого боку, не дай Бог всі телеканали стануть державними, то ще гірше буде. В цих випадках питання скоріше до самих журналістів, гідність якась все ж таки має бути присутньої в їх роботі та "самовідданості" хазяйвам каналів. Всіх приватних каналів, до речі, стосується!
показать весь комментарий
18.10.2023 11:49 Ответить
А військовозобов'язаний Колтунов, уже прибув до ТЦК за більше ніж 1,5 роки!! Можливо готує офіційно ВИБАЧЕННЯ, щоб на фронті бути спокійним
показать весь комментарий
18.10.2023 12:08 Ответить
"1+1" - це помийка бенні і медведчука проти патріотів України, а сьогодні це помийка Боневтіка. Де там та "кристально честнєйша" герасим'юк? Немає питань до телеканалу? І у Володі Боневтіка немає питань? Як там Беня і медведчук? Це той медведчук, що давав покази на Порошенко? Виходить, що ті покази він давав, виконуючи завдання Боневтіка? Якщо ні, то чому Боневтік до цього часу використовує телеканал олігархів Коломойського і Медведчука? Чи то "другоє"?
показать весь комментарий
18.10.2023 12:08 Ответить
Тому і заборонив гнида всі опозіційні канали тв - по ZEмарафону - він ( був такий матросов у 2 Світову) рятівник України.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:47 Ответить
Это тот кто Яценюка в раде тягал в порыве подхалимства перед липецким инвестором?за это его самого нужно в суд было.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:30 Ответить
Вам не набридло лити бруд на Яценюка і Барну і знову писати щось про "ліпецьк" після кінофільму "Свати", який до цього часу крутять на росії? Барна так вважав за потрібне і так робив, можливо він помилявся, але в мене немає питань і до Яценюка, ні до Барни. Останній зі зброєю захищав Україну і загинув за Україну, а "зелені" мародери крадуть зі столу ЗСУ мільярдами, косять від призиву, відпочиваають на курортах світу, коли інші не можуть виїхати та гуляють весілля з тортами по 100 тисяч гривень і мертва тиша, ніби і нічого не сталося.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:25 Ответить
Йьому не набридло - працює. За гроші.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:48 Ответить
Не туліть хитро Яценюка і Барну в одну компанію.Барна - герой,Яценюк - гівнюк.Ось навіть зрифмувалось...
показать весь комментарий
18.10.2023 17:21 Ответить
Морда цього колтунова є?
показать весь комментарий
18.10.2023 12:41 Ответить
Є! Але я краще змалюю: Вийшов підар з барбершопу!
показать весь комментарий
18.10.2023 18:41 Ответить
Аморальні потвори
показать весь комментарий
18.10.2023 15:25 Ответить
ця зелена наволоч вже сторінку в фейсбуці звкрила
показать весь комментарий
18.10.2023 16:11 Ответить
інстаграм ще відкритий
https://www.instagram.com/igorkoltunov/
показать весь комментарий
18.10.2023 16:15 Ответить
Дякую , дістанемо 😕
уього брехливого зепокидька ‼️
показать весь комментарий
18.10.2023 16:45 Ответить
Господи! не рада, а збіговисько збоченців
показать весь комментарий
18.10.2023 17:11 Ответить
единственный из нардепов, который оказался настоящим
показать весь комментарий
18.10.2023 18:05 Ответить
Зразу видно, що ти чужий. Депутатів від "Свободи" , "Європейської Солідпрності" воюють з честб багато. Взяти хотяб І. Лапіна, Кошулинського, Луценка і т. д.
Інколи краще помовчати.
показать весь комментарий
18.10.2023 18:21 Ответить
Не обязательно умирать, чтобы быть героем. Но видимо такова судьба этого человека....
показать весь комментарий
18.10.2023 19:27 Ответить
Якби ж то смерть запитувала, чи бажає людина помирати чи ні
показать весь комментарий
18.10.2023 19:35 Ответить
Список депутатів, загиблих в російсько-українській війні (Україна).
Прізвище, ім'яПолітична партіяПосадаПідрозділВійськове звання (спеціальність)Дата смертіМісце смертіДжерела1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чупилка Анатолій Михайлович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Svoboda_small_logo_new.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Свобода» депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської обласної ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:90_%D0%9E%D0%90%D0%B5%D0%9C%D0%91(%D0%BD).png https://uk.wikipedia.org/wiki/90-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 90 ОАеМБ молодший сержант, заступник командира взводу (снайпер)20 січня 2015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1] 2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Матвіїв Тарас Тарасович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukrainian_Galician_Party_Logo_2021.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Українська Галицька партія депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Жидачівської районної ради (2015-2020)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:24_%D0%9E%D0%9C%D0%91%D1%80.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/24-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 24 ОМБр лейтенант, командир взводу13 липня 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Троїцьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2] 3Пономаренко Сергій Васильовичhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:European_Solidarity_2021.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2 Богодухівської районної Ради 7-го скликанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_the_Ukrainian_Armed_Forces.svg ЗСУ (підрозділ не встановлено)28 лютого 2022поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] 4https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рудяк Тимофій Ярославович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:European_Solidarity_2021.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність Депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Фастівської міської ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:206%D0%9E%D0%91%D1%82%D0%A2%D1%80%D0%9E%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0.png https://uk.wikipedia.org/wiki/206-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 206-й ОбТрО лейтенант3 березня 2022https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київська область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-4 [4] 5https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марченко Олександр Олександрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Svoboda_small_logo_new.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Свобода» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_8-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат України 8-го скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:72_%D0%9E%D0%9C%D0%91%D1%80.svg
показать весь комментарий
18.10.2023 19:31 Ответить
1+1 разом з мосійчучкою так гарно вилизують дупу зеленим ублюдкам що аж протівно і цей канал сплошне дерьмо.
показать весь комментарий
18.10.2023 18:37 Ответить
Телеканалу ,,1+1"
Коли ячмінь дала на стіл земля,
Прорік шотландець, бард босої волі:
"Огида - блазень в ранзі короля,
Дурний народ, який таке дозволив."
.
О барде, злодія та блазня в королі -
Ганьба незмивная вкраїнської землі.
Її продажнії вітії за оплату
Восславлять радо злодіяку, блазня й ката.
.
Коли Іуда в телестудії віща,
Він не один з скрижалів Правду відчища!
Іуд слова неначе гострії ножі.
Народ тупіє й честь втрача від телелжі.
показать весь комментарий
18.10.2023 21:14 Ответить
який гидкий з зовні , такий ж і з середини ! думаЙте кого вибираєте !
показать весь комментарий
18.10.2023 22:49 Ответить
ну ви ж прізвище називайте, про кого пишете... щоб люди розуміли, що ви не про Барну, а про Колтунова! бо люди вибирали і того, і того, але ж є нюанс!
показать весь комментарий
19.10.2023 03:41 Ответить
в переважній кількості випадків 'журналіст' - це не професія. 'журналіст' - це ДІАГНОЗ!
показать весь комментарий
18.10.2023 23:43 Ответить
1+ 1 =00.
показать весь комментарий
19.10.2023 00:19 Ответить
В мутній воді війни вспливає різне гімно, хоча чому зараз-гімно залишається гімном при любій ситуації. Г+Г не дасть збрехати...
показать весь комментарий
19.10.2023 06:32 Ответить
А ГДЕ ТАМ ЯЙЦЕНЮХ !?)
показать весь комментарий
19.10.2023 07:42 Ответить
 
 