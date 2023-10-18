Экс-нардеп Барна посмертно выиграл суд за клевету и травлю против журналиста канала 1+1
Решение суда принято еще в апреле, однако телеканал 1+1 до сих пор не выполнил его и не обнародовал опровержение лживой информации, распространявшейся в свое время против Олега Барны.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Олег Барна выиграл суд. Посмертно. Против лживых журналистов Плюсов, которые его травили. Жена Олега, Ольга вспоминает, что в последнем sms, мужчина просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя", - говорится в сообщении.
Народный депутат отметила, что вдова экс-нардепа получила решение суда по делу № 758/6759/19, которое вступило в силу еще 17 апреля 2023 года – именно в тот день, когда Олег Барна погиб на войне.
"Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации – удовлетворить полностью", – говорится в судебном постановлении.
Геращенко напомнила, что Игорь Колтунов, журналист "1+1", начавший флешмоб "Идите в с...", клеветал на Олега, приезжал под дом к Олегу.
Хотя постановление суда вступило в силу еще полгода назад, до сих пор ни сам журналист, ни "1+1" в рамках марафона не принесли извинений семье Олега и не предоставили никаких опровержений.
"Европейская Солидарность требует от журналиста и телекомпании "1 плюс 1" немедленно выполнить решение суда, принести опровержение и извинения", - подчеркнула нардеп.
Жена экс-нардепа Ольга в Facebook рассказала о фрагменте последнего смс-сообщения перед выходом мужчины в смертельное сражение: "Продолжайте суды, чтобы вернуть мое честное имя...".
"Это было ровно полгода назад... Сегодня я получила решение суда. Одного из судебных исков не за деньги, не за имущество, а за честь и достоинство, которое так легко могут растоптать те, у кого есть деньги и имущество, есть защита и карт-бланш вседозволенности, потому что в руках у тебя есть микрофон и удостоверение журналиста, которое не свидетельствует о журналистской этике или профессиональных качествах, а просто бумагу, которая выдержит все. А еще команда "фас", потому что слишком беспокоил Барна и его правдолюбие "сильных мира сего".
Судебное решение по делу №758/6759/19 Категория 57 вступило в силу 17 апреля 2023 года. Это тоже было ровно пол года назад... Постановление: "Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации – удовлетворить полностью". Помните того журналиста, с которого начался флеш-моб "Идите в с...". Это тот самый, который клеветал о голосовании за деньги, имел "железные" подтверждения преступлений погибшего брата Василия, еще кучу всяческих домыслов, приезжал к нам под дом и орал, требуя встречи. Предстояла встреча в суде, при вынесении приговора. Но Олег Барна пошел воевать с 24 февраля... У него всегда была честь и достоинство, и они были рядом с его большой любовью к Украине и готовностью к самопожертвованию ради других. И это не нужно было доказывать всем, кто его действительно знал. Это нужно тем, кто поверил телевизору, потому что из него "лепили".
А где теперь Колтунов, может, воюет? Где-то очень занят, потому что за полгода я не увидела ни опровержения, ни извинений, ни сострадания... Там еще есть судебный сбор 768 грн. 40 коп. Я сомневаюсь, что господин Колтунов читает мои сообщения. Но не сомневаюсь, что по алгоритмам фейсбука это сообщение таки попадет адресату. Так вот, прошу передать господину Колтунову, что мы не нуждаемся в его "серебряниках". Моя ученица Анна Свергун собирает средства на авто для своего отца, защищающего нашу страну. Пусть эти деньги пойдут на добро, потому что когда-то господину Колтунову придется отвечать не только перед нашим правосудием, но и на суде Божием...", - отметила Ольга Барна.
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Что они СЛИВНЫЕ БАЧКИ?
Победой Украины будет
Закрытие этого канала
С Мосейчучкой - Скабеевой
Эти МРАЗИ привели Зеленского во власть
Следствием этого стала большая война
Пропагандистов ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Судили в Нюрнберге
На совести 1+1
Разрушенная страна
Сотни тысяч погибших
Украинская геббельсовщина
Не здивуюсь, якщо навіть Україні вдасться якось пропетляти і не програти цю війну повністю, то на перших же виборах ті, що вижили, оберуть нового януковича.
За списками партєйки "слуг" зеленського став депутатом Київської облради і був звинувачений у крадіжці 500 000 грн.
Класика зелено-мародерського жанру.
Свою схему депутат провертав через київську обласну програму "Турбота".
13 років тому нікому невідомий жовтозубий чубатий харківський репортер Ігор Колтунов випадково опинився в Києві та почав працювати на каналі НТН. Саме тоді Ігор навчився шантажувати людей за допомогою медіа і таким чином зміг облаштуватися у незнайомому місті.
Вже трохи пізніше, в 2013 році, Ігор познайомився з Олександром Дубінським, який запропонував йому взяти участь у проекті каналу 1+1 «Гроші». Той погодився. Після чого справи у майбутнього депутата пішли набагато краще.
Своє мистецтво «медіа-кілерства» він почав використовувати в кулуарах Верховної Ради України і мав досить непогані заробітки вже від самих депутатів.Але оскільки Колтунов ******** розкішне життя великого міста (виріс в злиднях на околицях Харкова), гроші на хлопців та дівчат розліталися за лічені дні. Свою бісексуальність він ніколи не приховував і за це в ЛГБТ-тусовках його поважали. Але тут почалися проблеми в родині.
https://hyser.com.ua/vlast/193094-za-shcho-pozbavlyat-mandata-deputata-kijivskoji-oblasti-igorya-koltunova
стремоусову дали пожиттєвий термін
Барна виграв суд
а ми з вами Буратіни
https://www.instagram.com/igorkoltunov/
уього брехливого зепокидька ‼️
Інколи краще помовчати.
Прізвище, ім'яПолітична партіяПосадаПідрозділВійськове звання (спеціальність)Дата смертіМісце смертіДжерела1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чупилка Анатолій Михайлович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Svoboda_small_logo_new.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Свобода» депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської обласної ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:90_%D0%9E%D0%90%D0%B5%D0%9C%D0%91(%D0%BD).png https://uk.wikipedia.org/wiki/90-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 90 ОАеМБ молодший сержант, заступник командира взводу (снайпер)20 січня 2015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1] 2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Матвіїв Тарас Тарасович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukrainian_Galician_Party_Logo_2021.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Українська Галицька партія депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Жидачівської районної ради (2015-2020)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:24_%D0%9E%D0%9C%D0%91%D1%80.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/24-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 24 ОМБр лейтенант, командир взводу13 липня 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Троїцьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2] 3Пономаренко Сергій Васильовичhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:European_Solidarity_2021.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2 Богодухівської районної Ради 7-го скликанняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Emblem_of_the_Ukrainian_Armed_Forces.svg ЗСУ (підрозділ не встановлено)28 лютого 2022поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] 4https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рудяк Тимофій Ярославович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:European_Solidarity_2021.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність Депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Фастівської міської ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:206%D0%9E%D0%91%D1%82%D0%A2%D1%80%D0%9E%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0.png https://uk.wikipedia.org/wiki/206-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 206-й ОбТрО лейтенант3 березня 2022https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київська область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-4 [4] 5https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марченко Олександр Олександрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Svoboda_small_logo_new.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Свобода» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_8-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народний депутат України 8-го скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:72_%D0%9E%D0%9C%D0%91%D1%80.svg
Коли ячмінь дала на стіл земля,
Прорік шотландець, бард босої волі:
"Огида - блазень в ранзі короля,
Дурний народ, який таке дозволив."
.
О барде, злодія та блазня в королі -
Ганьба незмивная вкраїнської землі.
Її продажнії вітії за оплату
Восславлять радо злодіяку, блазня й ката.
.
Коли Іуда в телестудії віща,
Він не один з скрижалів Правду відчища!
Іуд слова неначе гострії ножі.
Народ тупіє й честь втрача від телелжі.