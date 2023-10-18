Экс-нардеп Барна посмертно выиграл суд за клевету и травлю против журналиста канала 1+1

Решение суда принято еще в апреле, однако телеканал 1+1 до сих пор не выполнил его и не обнародовал опровержение лживой информации, распространявшейся в свое время против Олега Барны.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Олег Барна выиграл суд. Посмертно. Против лживых журналистов Плюсов, которые его травили. Жена Олега, Ольга вспоминает, что в последнем sms, мужчина просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя", - говорится в сообщении.

Народный депутат отметила, что вдова экс-нардепа получила решение суда по делу № 758/6759/19, которое вступило в силу еще 17 апреля 2023 года – именно в тот день, когда Олег Барна погиб на войне.

"Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации – удовлетворить полностью", – говорится в судебном постановлении.

Геращенко напомнила, что Игорь Колтунов, журналист "1+1", начавший флешмоб "Идите в с...", клеветал на Олега, приезжал под дом к Олегу.

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Хотя постановление суда вступило в силу еще полгода назад, до сих пор ни сам журналист, ни "1+1" в рамках марафона не принесли извинений семье Олега и не предоставили никаких опровержений.

"Европейская Солидарность требует от журналиста и телекомпании "1 плюс 1" немедленно выполнить решение суда, принести опровержение и извинения", - подчеркнула нардеп.

Жена экс-нардепа Ольга в Facebook рассказала о фрагменте последнего смс-сообщения перед выходом мужчины в смертельное сражение: "Продолжайте суды, чтобы вернуть мое честное имя...".

"Это было ровно полгода назад... Сегодня я получила решение суда. Одного из судебных исков не за деньги, не за имущество, а за честь и достоинство, которое так легко могут растоптать те, у кого есть деньги и имущество, есть защита и карт-бланш вседозволенности, потому что в руках у тебя есть микрофон и удостоверение журналиста, которое не свидетельствует о журналистской этике или профессиональных качествах, а просто бумагу, которая выдержит все. А еще команда "фас", потому что слишком беспокоил Барна и его правдолюбие "сильных мира сего".

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Судебное решение по делу №758/6759/19 Категория 57 вступило в силу 17 апреля 2023 года. Это тоже было ровно пол года назад... Постановление: "Иск Барны Олега Степановича к Колтунову Игорю Сергеевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации – удовлетворить полностью". Помните того журналиста, с которого начался флеш-моб "Идите в с...". Это тот самый, который клеветал о голосовании за деньги, имел "железные" подтверждения преступлений погибшего брата Василия, еще кучу всяческих домыслов, приезжал к нам под дом и орал, требуя встречи. Предстояла встреча в суде, при вынесении приговора. Но Олег Барна пошел воевать с 24 февраля... У него всегда была честь и достоинство, и они были рядом с его большой любовью к Украине и готовностью к самопожертвованию ради других. И это не нужно было доказывать всем, кто его действительно знал. Это нужно тем, кто поверил телевизору, потому что из него "лепили".

А где теперь Колтунов, может, воюет? Где-то очень занят, потому что за полгода я не увидела ни опровержения, ни извинений, ни сострадания... Там еще есть судебный сбор 768 грн. 40 коп. Я сомневаюсь, что господин Колтунов читает мои сообщения. Но не сомневаюсь, что по алгоритмам фейсбука это сообщение таки попадет адресату. Так вот, прошу передать господину Колтунову, что мы не нуждаемся в его "серебряниках". Моя ученица Анна Свергун собирает средства на авто для своего отца, защищающего нашу страну. Пусть эти деньги пойдут на добро, потому что когда-то господину Колтунову придется отвечать не только перед нашим правосудием, но и на суде Божием...", - отметила Ольга Барна.