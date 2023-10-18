Наступление врага в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, ожидается новое обострение, - ОВА

Российские оккупанты осуществили самое масштабное наступление на Авдеевку за все время войны в Украине с 2014 года. В городе относительно тихо, но ожидается новое обострение.

Об этом заявил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена войны, начиная с 2014 года... Но это еще не конец истории, которую они начали 10 октября", - отметил Барабаш.

По словам главы Авдеевской ОВА, уже четвертые сутки в городе стало немного тише – оккупанты уменьшили количество обстрелов, ракетных ударов, штурмовых действий. Однако на позициях военных тише не становится, поскольку там круглосуточно продолжаются стрелковые бои.

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"Вот так называемое затишье, если можно его так назвать, свидетельствует о том, что оккупанты "выдохлись", ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец", - отметил Барабаш.

Он сказал, что российские подразделения перегруппировываются и пытаются третью ночь подряд оттащить свою технику в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать и вернуть на передовую. По его словам, в ближайшие дни, вероятнее всего, снова будет обострение ситуации в этом направлении.