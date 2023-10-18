Наступление врага в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, ожидается новое обострение, - ОВА
Российские оккупанты осуществили самое масштабное наступление на Авдеевку за все время войны в Украине с 2014 года. В городе относительно тихо, но ожидается новое обострение.
Об этом заявил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена войны, начиная с 2014 года... Но это еще не конец истории, которую они начали 10 октября", - отметил Барабаш.
По словам главы Авдеевской ОВА, уже четвертые сутки в городе стало немного тише – оккупанты уменьшили количество обстрелов, ракетных ударов, штурмовых действий. Однако на позициях военных тише не становится, поскольку там круглосуточно продолжаются стрелковые бои.
"Вот так называемое затишье, если можно его так назвать, свидетельствует о том, что оккупанты "выдохлись", ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец", - отметил Барабаш.
Он сказал, что российские подразделения перегруппировываются и пытаются третью ночь подряд оттащить свою технику в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать и вернуть на передовую. По его словам, в ближайшие дни, вероятнее всего, снова будет обострение ситуации в этом направлении.
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