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Новости Война
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Наступление врага в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, ожидается новое обострение, - ОВА

авдіївка

Российские оккупанты осуществили самое масштабное наступление на Авдеевку за все время войны в Украине с 2014 года. В городе относительно тихо, но ожидается новое обострение.

Об этом заявил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все времена войны, начиная с 2014 года... Но это еще не конец истории, которую они начали 10 октября", - отметил Барабаш.

По словам главы Авдеевской ОВА, уже четвертые сутки в городе стало немного тише – оккупанты уменьшили количество обстрелов, ракетных ударов, штурмовых действий. Однако на позициях военных тише не становится, поскольку там круглосуточно продолжаются стрелковые бои.

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"Вот так называемое затишье, если можно его так назвать, свидетельствует о том, что оккупанты "выдохлись", ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец", - отметил Барабаш.

Он сказал, что российские подразделения перегруппировываются и пытаются третью ночь подряд оттащить свою технику в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать и вернуть на передовую. По его словам, в ближайшие дни, вероятнее всего, снова будет обострение ситуации в этом направлении.

Автор: 

армия РФ (19400) Донецкая область (9784) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+3
І касетні снаряди. Хай повернуться з Авдіївки додому лише ті рашисти, що залишаться без рук і ніг
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18.10.2023 11:19
+2
Знову кинуть на брухт сотні танків і бмп.І пару тисяч дебілів на фарш.Атакамс нам в поміч
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18.10.2023 11:10
+2
Та щось не віриться.Лізуть,лізуть,їх нищать,вони лізуть.Зомбостадо.На Київщині вони не були такі упороті,пару черг і тікали як зайці.А вагнерівці так,майже закінчились
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18.10.2023 12:17
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Знову кинуть на брухт сотні танків і бмп.І пару тисяч дебілів на фарш.Атакамс нам в поміч
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18.10.2023 11:10 Ответить
І касетні снаряди. Хай повернуться з Авдіївки додому лише ті рашисти, що залишаться без рук і ніг
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18.10.2023 11:19 Ответить
Та їм здається все одно.Здохнути чи покалічитись за свої дебільні мрії для них краще ніж просто собі жити
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18.10.2023 11:21 Ответить
Такі мрійники вже вдобрили українську землю. Зараз ідуть у наступ лише дурні, яких відловили російськими вулицями і в яких вистачає дурі виконувати наказ. Вони повинін побачити своїми очима таку бійню, що охотно потім сядуть за грати аби тільки врятувати свою шкуру
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18.10.2023 11:25 Ответить
Дай Бог щоб так було.Але здається що вони ніколи закінчаться
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18.10.2023 11:31 Ответить
На Київщині закінчилися, вагнерівці закінчилися у Бахмуті - одних перемелють, а решта це тварини, які зірвуть наступ ворога, щоб врятувати шкуру.
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18.10.2023 11:46 Ответить
Та щось не віриться.Лізуть,лізуть,їх нищать,вони лізуть.Зомбостадо.На Київщині вони не були такі упороті,пару черг і тікали як зайці.А вагнерівці так,майже закінчились
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18.10.2023 12:17 Ответить
у місті звичайно тихо. А от клешні.
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18.10.2023 11:22 Ответить
неужели даже более маштабным чем на Киев?
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18.10.2023 12:16 Ответить
 
 