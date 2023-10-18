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Новые переговоры по украинской Формуле мира состоятся на Мальте, - СМИ

зеленський

Украина и страны-партнеры договорились провести новые переговоры на Мальте на уровне советников безопасности лидеров государств по одобрению "Формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это будет третья встреча советников, основная задача которых – договориться о проведении "Саммита мира" или другого события в многостороннем формате, которое должно одобрить "Формулу мира" на основе украинских предложений. Первая встреча состоялась в Копенгагене (Дания) в июне, вторая – в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

"(Глава Офиса президента) Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", – подтвердил в ответ на запрос ЕП один из источников.

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Как добавил другой собеседник, встреча будет двухдневной и состоится в конце октября. Он также подтвердил достижение договоренности о проведении переговоров на территории Мальты, то есть государства ЕС.

Сейчас продолжаются переговоры относительно точного перечня участников.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) переговоры (4988) Евросоюз (17162) Мальта (78) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+15
А, почему не в ОМАНЕ???
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18.10.2023 11:18
+13
На Мальті мабудь классно. Знову пів банкової за гроші американських платників податків по курортним місцям швендяє.
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18.10.2023 11:20
+9
А чем Киев не подходит? Или на Мальте мивина вкуснее? Представляете СКОЛЬКО денег уходит не на ВСУ а на этого утырка и его обслугу?
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18.10.2023 11:30
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А, почему не в ОМАНЕ???
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18.10.2023 11:18 Ответить
Тому що
Нелох осел в омане
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18.10.2023 12:01 Ответить
На Мальті мабудь классно. Знову пів банкової за гроші американських платників податків по курортним місцям швендяє.
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18.10.2023 11:20 Ответить
+ 24 ночью и +26 днем, переменная облачность.
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18.10.2023 11:40 Ответить
А чому не на Мальті?
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18.10.2023 11:23 Ответить
Гарне запитання.
Але все ж таки перечитайте хоча б заголовок
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18.10.2023 11:28 Ответить
Ну так...отримав би Мальтійський Орден...
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18.10.2023 11:29 Ответить
Помилився, ОМАН!
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18.10.2023 11:31 Ответить
єрмак відповідає ,по закону, за який напрямок нашої політики?...
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18.10.2023 11:23 Ответить
капітуляція.
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18.10.2023 12:08 Ответить
А чем Киев не подходит? Или на Мальте мивина вкуснее? Представляете СКОЛЬКО денег уходит не на ВСУ а на этого утырка и его обслугу?
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18.10.2023 11:30 Ответить
А що таке "офіс президента",і де на законодавчому рівні визначені та зафіксовані його функції і повноваження?!Що це за ублюдочна установа?
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18.10.2023 11:32 Ответить
Единственные, действенные переговоры о мире могут быть проведенный только на развалинах кремля... Остальное это так, пуста болтовня, трата времени.
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18.10.2023 11:34 Ответить
І грошей
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18.10.2023 12:16 Ответить
Да, там ще ми не були...окрім футболу
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18.10.2023 11:35 Ответить
О пилядь, а чьо с первого разу не пошло? Шо, не успели перевести формулу ев язык суахили и одна страна нифига не поняла идею Найнезламнішного?
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18.10.2023 11:40 Ответить
Турист дерьмак? Які у нього повноваження? Таки вірно я учора писала, що Стамбул 3 в дорозі. Тільки в іншому місці, а суть одна
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18.10.2023 11:48 Ответить
Сотрудники клуба "Кривбасс" другие поедут? Или вы все уже от туда не вернётесь?
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18.10.2023 12:04 Ответить
Думаю что с новыми тенденциями (вероятная война на востоке) вскоре все забудут о формуле мира. Скрин те.
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18.10.2023 12:12 Ответить
зе!поц дуже втомився. тепер у нього відпочинок у вигляді туризм за державні кошти, тобто за наші.

от поясніть мені: Нові переговори щодо української Формули миру.

кого з ким?
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18.10.2023 12:17 Ответить
Я нічого не хочу сказати, але логічно, коли воюють дві сторони то будь-яка "Формула Миру", якщо вже її так назвали, повинна хоча б частково враховувати побажання обох Сторін конфлікту, тим більше при відносно рівній та усталеній ситуації на фронті, інакше саме трактування є невірним і це називається "Формула повної капітуляції Мордору", а так це просто пуста дипломатична демагогія без мети досягнення кінцевої цілі закінчення війни.
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18.10.2023 12:30 Ответить
"(Глава Офісу президента) Андрій Єрмак наразі планує нову зустріч радників..."

Тобто в нас по факту МЗС непотрібна структура - всю міжнародну діяльність організовує ОП, яка в жодному законі не прописана
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18.10.2023 13:11 Ответить
Слава богу шо не в Омане🙏
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18.10.2023 20:52 Ответить
 
 