Новые переговоры по украинской Формуле мира состоятся на Мальте, - СМИ

Украина и страны-партнеры договорились провести новые переговоры на Мальте на уровне советников безопасности лидеров государств по одобрению "Формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это будет третья встреча советников, основная задача которых – договориться о проведении "Саммита мира" или другого события в многостороннем формате, которое должно одобрить "Формулу мира" на основе украинских предложений. Первая встреча состоялась в Копенгагене (Дания) в июне, вторая – в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

"(Глава Офиса президента) Андрей Ермак сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", – подтвердил в ответ на запрос ЕП один из источников.

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Как добавил другой собеседник, встреча будет двухдневной и состоится в конце октября. Он также подтвердил достижение договоренности о проведении переговоров на территории Мальты, то есть государства ЕС.

Сейчас продолжаются переговоры относительно точного перечня участников.