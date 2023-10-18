Путин и Си раскритиковали мировой порядок и провели длительные переговоры
Российский диктатор Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин сначала выступили на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", затем провели длительные переговоры о сотрудничестве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.
Си Цзиньпин во время выступления на форуме подверг критике односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блоков. Он не привел ни одного названия страны. Но явно адресовал свои замечания по политике США, отмечает издание.
Путин, выступавший сразу после Си, говорил о стремлении России построить альтернативный миропорядок.
После выступления Путин и Си провели переговоры: сначала в составе делегаций, затем – с глазу на глаз.
Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в начале встречи делегаций Путин заявил: Россия и Китай тесно координируют внешнюю политику, как того требуют нынешние условия.
Си Цзиньпин в ответ заявил, что РФ и КНР неуклонно усугубляют политическое взаимодоверие и поддерживают плотное стратегическое взаимодействие. Он также сказал, что лидеры России и Китая наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу.
Переговоры между Путиным и Си продолжались около 2,5 часов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот такой новый порядок дня
- Астальное - ДА ЛАМПАЧКИ
Й знову людство напитися може страшного горя та трагедії з за когось жадібності й відсутності принципів та моралі..... нажаль.
Це однаково що своїми ж руками вирощувати ведмедя - людоїда , знаючи наперед що в нього є лише цей інстинкт . Питається - навіщо . !?
Мені здається, фюреру тисло на сечовий міхур.
Чи це так проявилася нетерплячка, щоб почати велику війну?
За ****** хоча би чемоданчики з гавном носять... )))
***** треба обрезинювати свою попку, бо образ КАДДАФІ усе ближче!
ср-ати в кормящую руку
Китай критикуе з ***** світовий порядок але іде прямо на зближення з США. І продовжує торгувати з усім світом. Китайці це бюрократи і бариги, так було всю їх історію.
Не хочу вас задеть, но если китайцы - это нация, то монголоиды (устаревший термин) - это раса, а не национальность.
Я не хочу с Вами спорить, я лишь предоставил вам свои размышления.
китай не пойдёт, он полностью зависим от США и ЕС.
Во-вторых:
ВВП Евросоюза (не считая Великую Британию) сравнимо с ВВП китая.
В третьих:
3 трлн долларов китай вложил в облигации США.
В четвёртых:
китай не имеет собственных (проверить легко по патентам) технологий.
И т.д. и т.п.
Китай покупает у Германии станки для производства автомобилей, которые затем продает в Германию (зарплаты несоизмеримы, поэтому, китайское авто конкурентоспособно по цене). За полученные деньги китай покупает технологии и станки, комплектующие и т.д. Теперь представим, что китай (пишу с маленькой, ибо считаю истинным Китаем - Тайвань) нападает на Польшу, где в том числе много германских производств. Германия, Франция, Италия, Польша, Бельгия, Британия, Ирландия, США, Австралия и т.д вводят запрет на поставки, хотя бы станков в китай. Производство китая оказывается в начале 20 века.
Китай это знает, поэтому иллюзий не питает.
Такие?
Тому люди повинні йти до Бога, бо тільки в Ісусі наше спасіння і ми це повинні прийняти і вірити.
Неможна дати сатані правити Землею.
Це все схоже на " Откровення" з Біблії.
Про кінець світу.
Але прийде Господь і збиратиме своїх і візьме з собою, туди де радість і вічне життя, а інші підуть туди: де плач і скрежет зубів - тобто в пекло.
Тому відкидаємо всю сатанинську натуру , молимось і стаємо військом Божим.