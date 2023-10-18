Путин и Си раскритиковали мировой порядок и провели длительные переговоры

Российский диктатор Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин сначала выступили на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", затем провели длительные переговоры о сотрудничестве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Си Цзиньпин во время выступления на форуме подверг критике односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блоков. Он не привел ни одного названия страны. Но явно адресовал свои замечания по политике США, отмечает издание.

Путин, выступавший сразу после Си, говорил о стремлении России построить альтернативный миропорядок.

После выступления Путин и Си провели переговоры: сначала в составе делегаций, затем – с глазу на глаз.

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Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в начале встречи делегаций Путин заявил: Россия и Китай тесно координируют внешнюю политику, как того требуют нынешние условия.

Си Цзиньпин в ответ заявил, что РФ и КНР неуклонно усугубляют политическое взаимодоверие и поддерживают плотное стратегическое взаимодействие. Он также сказал, что лидеры России и Китая наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу.

Переговоры между Путиным и Си продолжались около 2,5 часов.

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