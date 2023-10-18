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Путин и Си раскритиковали мировой порядок и провели длительные переговоры

путін,сі,цзіньпін

Российский диктатор Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин сначала выступили на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", затем провели длительные переговоры о сотрудничестве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Си Цзиньпин во время выступления на форуме подверг критике односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блоков. Он не привел ни одного названия страны. Но явно адресовал свои замечания по политике США, отмечает издание.

Путин, выступавший сразу после Си, говорил о стремлении России построить альтернативный миропорядок.

После выступления Путин и Си провели переговоры: сначала в составе делегаций, затем – с глазу на глаз.

Читайте также: В ходе встречи с Путиным Орбан назвал войну в Украине "военной операцией", - СМИ

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в начале встречи делегаций Путин заявил: Россия и Китай тесно координируют внешнюю политику, как того требуют нынешние условия.

Си Цзиньпин в ответ заявил, что РФ и КНР неуклонно усугубляют политическое взаимодоверие и поддерживают плотное стратегическое взаимодействие. Он также сказал, что лидеры России и Китая наладили теплые деловые отношения и крепкую личную дружбу.

Переговоры между Путиным и Си продолжались около 2,5 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Си Цзиньпин встретятся сегодня в Пекине

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) россия (95702) Си Цзиньпин (289)


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Топ комментарии
+14
Та будь-ласка, скільки завгодно критикуйте...і про технології не забувайте і про те, де жрачку брать, і про фсьо...пітари
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18.10.2023 11:34
+14
хаха, Си с опущенным трётся опуская тем самым себя
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18.10.2023 11:34
+14
Жадібність до грошей та відсутність моральних принципів.
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18.10.2023 11:38
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Та будь-ласка, скільки завгодно критикуйте...і про технології не забувайте і про те, де жрачку брать, і про фсьо...пітари
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18.10.2023 11:34 Ответить
неделя куйловской войны стоит как ВСЯ лунная программа на 30-лет
вот такой новый порядок дня
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18.10.2023 12:02 Ответить
- Вот ето всьо - ВО...
- Астальное - ДА ЛАМПАЧКИ
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18.10.2023 12:15 Ответить
хаха, Си с опущенным трётся опуская тем самым себя
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18.10.2023 11:34 Ответить
Америка та ЄС з Британією викормили двох тиранів-нелюдей! НАВІЩО?!?
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18.10.2023 11:36 Ответить
Жадібність до грошей та відсутність моральних принципів.
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18.10.2023 11:38 Ответить
Нажаль так.
Й знову людство напитися може страшного горя та трагедії з за когось жадібності й відсутності принципів та моралі..... нажаль.
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18.10.2023 11:51 Ответить
США і ЄС говорять що ***** створило росєйське суспільство . А я кажу - ніхріна , його викохав сам же Захід . Тим що десятиліттями прощав ***** все що він витівав ,, закривав очі на всі його злочини , як у відношення до країн сусідів , так і всередині паРаші - до опозиції . Мало того , ще й накачували божевільний режим ***** - грошима . Як і Китай .
Це однаково що своїми ж руками вирощувати ведмедя - людоїда , знаючи наперед що в нього є лише цей інстинкт . Питається - навіщо . !?
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18.10.2023 12:04 Ответить
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18.10.2023 11:36 Ответить
Два ублюдка решили, что схватили Бога за бороду. Гитлер тоже так полагал. А ведь тоже здохнут. Никто не вечен
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18.10.2023 11:36 Ответить
Навіженим психопатам час від часу не подобається світовий порядок.
Мені здається, фюреру тисло на сечовий міхур.
Чи це так проявилася нетерплячка, щоб почати велику війну?
За ****** хоча би чемоданчики з гавном носять... )))

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18.10.2023 12:26 Ответить
Да язик пу так глубоко пронік в задніцу сі-что єму там било тєпло па дамашнєму...
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18.10.2023 11:38 Ответить
Мусоліні, теж до фюлєра пиїзджав, аж поки свої ж, і повісили його з тіткою!
***** треба обрезинювати свою попку, бо образ КАДДАФІ усе ближче!
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18.10.2023 11:41 Ответить
Два мудака. Косоокі скільки завгодно можуть розповідати про партнерство з опущеною кацапнею,але коли треба буде вони кацапню зіллють.
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18.10.2023 11:42 Ответить
А теперь догадайтесь с трех раз кто перед етими переговорам взорвал больницу с Гезе чтобы сейчас сильно критиковать мировой порядок
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18.10.2023 11:43 Ответить
""
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18.10.2023 11:45 Ответить
Та є відео з якого зрозуміло що не жиди.
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18.10.2023 11:54 Ответить
Смішні. Китаю цей світовий порядок дав ВСЕ. Якби не він - Китай би не мав ні промисловості, ні технологій ні грошей. РФ так само - всі понти РФ - бо вони качали ресурси на "запад" взамін купляючи айфони мерси і дорогі маєчки.
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18.10.2023 11:44 Ответить
це нормально - така людська природа
ср-ати в кормящую руку
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18.10.2023 12:05 Ответить
А я гадав що Китаю це все дала наполеглива праця.
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18.10.2023 12:10 Ответить
Міропорядок ***** вже був озвучений у 2014 році. Більші країни мають право поглинати менші.
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18.10.2023 11:45 Ответить
Якщо ці два говноїда щось критикують, значить це толкова штука...
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18.10.2023 11:47 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін та його колега Сі Цзіньпін спочатку виступили на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях"
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18.10.2023 11:47 Ответить
Ой *****, Китаю цей світовий порядок вигідний. Просто треба показати вассалу що про нього не забули, щоб вассал і далі свої ресурси на дурняк давав.
Китай критикуе з ***** світовий порядок але іде прямо на зближення з США. І продовжує торгувати з усім світом. Китайці це бюрократи і бариги, так було всю їх історію.
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18.10.2023 11:47 Ответить
Що можна сказати... захід сам винен в тому,що відбувається. Набудував у Китаї заводів, китайози як люди котрі усе весь час копіювали не упустили моменту щоб почерпнути з цього виробництва максимум. Вони зараз по суті можуть зробити все що захочуть. Захід їм на блюдечці предоставив все що треба для цього. Кацапів також свого часу годував після 1991 року щоб ті не здохли з голодухи. Купували нафту і газ за шаленими коштами. Підвищували свою залежність від них. Таке враження,що ліві пяті колони котрі сидять на заході і були свторені ще за совка і інтегровані на захід відпрацювали сповна своє. Тепер уже реально йде перегляд світового порядку, і захід показує,що не такий він уже і сильний, після розпаду совка усі розслабилися,змінили стратегію стримування совка на антитерористичну,почали будувати панібратські відносини з комуняками,за що можуть і поплатитися
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18.10.2023 11:55 Ответить
Мировой порядок - это плохо. Нужен мировой беспорядок.
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18.10.2023 12:04 Ответить
Згоден з пуйлом і цзіньпіном. Світовий порядок зараз дуже слабкий. Треба було ще в 2008 стерти кацапів з лиця землі за допомогою ф-16 і томагавків. А потім і китайозів до компанії
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18.10.2023 12:07 Ответить
Певно що світовий порядок іде не по плану монголоїдів і кітайозів, а ви як хотіли підари керувати всім світом??? А ..уй вам на всі ваші морди!!!!!
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18.10.2023 12:13 Ответить
Не оскорбляете Монголию. Она как раз демократия, зажатая между китаем и рабсией.
Не хочу вас задеть, но если китайцы - это нация, то монголоиды (устаревший термин) - это раса, а не национальность.
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18.10.2023 12:23 Ответить
Монголоїди тому щомокшаніч була майже 500 років під ними, вони перемішані по крові з ними, тому я рахую що це правильно називати мокшанців монголоїдами!!! І до речі, я служив в Монголії два роки, ясна річ при совку!!!
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18.10.2023 13:07 Ответить
По Вашей логике можно приравнять граждан Тайваня к гражданам континентального китая (и там и там азиаты, больше скажу - китайцы). Это не логично, как мне кажется.
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18.10.2023 14:23 Ответить
Ти так і не зрозумів що я тобі хотів донести, кров і вся мерзотна сутність цих сьогоднішніх мокшанців, це результат ординського правління багато років тому, вони мокшанці свого часу були фвноугорцчми андрофагами, їли один одного потім прийшла орда і перетрахала весь цей непотріб, а сьогодні маємо не расу болотну а звірів!!! Це більш доступне для тебе, чи знов будеш порівнювати кітайозів різного розливу!!!????
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18.10.2023 14:46 Ответить
Вашу идею я понял и имею право быть с ней не согласен, как и с любой расовой и этнической дискриминацией.
Я не хочу с Вами спорить, я лишь предоставил вам свои размышления.
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18.10.2023 17:23 Ответить
А де ти побачив расову дискримінацію??? Це раса тварин-вбивць!!! Яка ж тут дискримінація, це констатація фактів!!!
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18.10.2023 18:30 Ответить
Из новости о длительных переговорах стало ясно, что у си ещё стоит и пу ему интересен.
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18.10.2023 12:19 Ответить
Теж критикую світовий порядок. Занадто толерантний до таких гандонів, як ***** з його хазяїном. Підкормлювали що кацапів, що китайоз, от і викормили монстрів, яких треба було душити ще в памперсах.
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18.10.2023 12:20 Ответить
чайники будут чайниками бросаться
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18.10.2023 12:29 Ответить
Ну во-первых:
китай не пойдёт, он полностью зависим от США и ЕС.
Во-вторых:
ВВП Евросоюза (не считая Великую Британию) сравнимо с ВВП китая.
В третьих:
3 трлн долларов китай вложил в облигации США.
В четвёртых:
китай не имеет собственных (проверить легко по патентам) технологий.
И т.д. и т.п.
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18.10.2023 12:31 Ответить
Сибирь большая ,всем чайникам хватит
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18.10.2023 12:54 Ответить
В современном мире территория не имеет большого значения. Если китай захватит територии Германии (ВВП 4,26 млрд), то он не получит дополнительно ВВП Германии, а потеряет доступ в том числе к германским технологиям. Если простым языком (время сказочных историй):
Китай покупает у Германии станки для производства автомобилей, которые затем продает в Германию (зарплаты несоизмеримы, поэтому, китайское авто конкурентоспособно по цене). За полученные деньги китай покупает технологии и станки, комплектующие и т.д. Теперь представим, что китай (пишу с маленькой, ибо считаю истинным Китаем - Тайвань) нападает на Польшу, где в том числе много германских производств. Германия, Франция, Италия, Польша, Бельгия, Британия, Ирландия, США, Австралия и т.д вводят запрет на поставки, хотя бы станков в китай. Производство китая оказывается в начале 20 века.
Китай это знает, поэтому иллюзий не питает.
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18.10.2023 13:02 Ответить
шлях в лес густой с Бабами Ягами
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18.10.2023 12:30 Ответить
два упирявонючих
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18.10.2023 12:34 Ответить
Си считает, что мировой порядок значительно улучшится, когда россия станет провинцией Китая. Вот и приходится Путину регулярно метаться в Китай отчитываться, что сделано для скорейшего решения вопроса.
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18.10.2023 12:39 Ответить
альтернативний??? то складіть усіх бажаючих альтернативності в бочку, відключіть їм американський інтернет та західні технології, і сидіть в тій бочці на сраці рівно - нікого не чіпайте, падлюки, гнийте там усі разом.
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18.10.2023 12:39 Ответить
Один пояс верности - один Путя
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18.10.2023 12:58 Ответить
Переговоры...
Такие?
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18.10.2023 14:24 Ответить
Зборище секти сатанинської.
Тому люди повинні йти до Бога, бо тільки в Ісусі наше спасіння і ми це повинні прийняти і вірити.
Неможна дати сатані правити Землею.
Це все схоже на " Откровення" з Біблії.
Про кінець світу.
Але прийде Господь і збиратиме своїх і візьме з собою, туди де радість і вічне життя, а інші підуть туди: де плач і скрежет зубів - тобто в пекло.
Тому відкидаємо всю сатанинську натуру , молимось і стаємо військом Божим.
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18.10.2023 14:43 Ответить
Два виродки.Що один диктаторо що другий.Китай мусульман взагалі устроїв геноцид.
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18.10.2023 15:19 Ответить
Колись при совку співали "сталін і мао слухають нас, слухають нас.." Змінилися диктатори і попереду зараз сі,а не пу...Росіякам вже треба співати у напівпоклоні по іншому
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18.10.2023 19:28 Ответить
 
 