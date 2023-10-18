В 6 областях Украины выявили 10 случаев нового подвида штамма COVID-19 "Эрис", - Минздрав
В Украине зафиксировали 10 случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 "Эрис".
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время на территории Украины методом секвенирования выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис". А именно – в 6 областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "Эрис" является вариантом штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон". Симптомы его не отличаются от характерных других известных штаммов COVID-19. В частности, возможно появление боли в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль и лихорадка.
Специфическим отличием "Эриса" является дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск общественного здоровья от этого штамма оценивается как низкий.
В Минздраве отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок: две дозы первичной вакцинации, через пять месяцев после второй бустерная прививка. Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.
"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, – необходимо позаботиться об иммунной защите и сделать прививки. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - добавляют в Минздраве.
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Може маски нові везуть з Китаю, за вкрадені гроші в Українців!!
ОПУі Шмигаль теж, дивно мовчать.
Це просто "Еріс"- розводняк!
Навіть рота не розтуляйте!
Давно не было прилётов ?
Они отлично выбивают дурь из голов.