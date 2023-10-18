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В 6 областях Украины выявили 10 случаев нового подвида штамма COVID-19 "Эрис", - Минздрав

маска,маски

В Украине зафиксировали 10 случаев заболевания новым подвидом штамма COVID-19 "Эрис".

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время на территории Украины методом секвенирования выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис". А именно – в 6 областях: Днепропетровская, Закарпатская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Эрис" является вариантом штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон". Симптомы его не отличаются от характерных других известных штаммов COVID-19. В частности, возможно появление боли в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль и лихорадка.

Читайте: В Украине растет заболеваемость COVID-19: чаще болеют дети до 17 лет, - Кузин

Специфическим отличием "Эриса" является дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск общественного здоровья от этого штамма оценивается как низкий.

В Минздраве отмечают, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок: две дозы первичной вакцинации, через пять месяцев после второй бустерная прививка. Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

"Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, – необходимо позаботиться об иммунной защите и сделать прививки. Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок", - добавляют в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелевскую премию по медицине получили ученые, которые помогли создать вакцины против COVID-19

Автор: 

Минздрав (4902) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Випередили
Це просто "Еріс"- розводняк!
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18.10.2023 11:52
+2
Дайош повноцінний локдаун! ТЦК повинні бути закриті на карантин!
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18.10.2023 12:36
+1
Вертайте масочний режим.І тцк нехай в масках ходять.
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18.10.2023 11:48
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Гончарук з степановим та герегами, десь поділися…
Може маски нові везуть з Китаю, за вкрадені гроші в Українців!!
ОПУі Шмигаль теж, дивно мовчать.
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18.10.2023 11:45 Ответить
Епічний вірус.
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18.10.2023 11:45 Ответить
Випередили
Це просто "Еріс"- розводняк!
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18.10.2023 11:52 Ответить
Вертайте масочний режим.І тцк нехай в масках ходять.
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18.10.2023 11:48 Ответить
Дайош повноцінний локдаун! ТЦК повинні бути закриті на карантин!
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18.10.2023 12:36 Ответить
Там і так по хатах сидимо, комендантська, війна...Тепер починаються додаткові опції - далі погріб
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18.10.2023 11:49 Ответить
Як не вiйна так Ковiд. Аби бабло сп...дь.
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18.10.2023 12:03 Ответить
нєнє! як що собачку вигулюєш, то можна вийти за хлібом. але там на тебе чекає воєнком, бо у нього план, та податківець. звітуй, звідки в тебе гроші на хліб!
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18.10.2023 12:11 Ответить
єтіть...ще цього бракувало. як не срачка то пердячка
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18.10.2023 12:14 Ответить
смотри чем питаешься
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18.10.2023 13:05 Ответить
Так возьмите патогены бактерий и отправьте на кацапов дронами. Распылите над ними,пусть ****** дохнут.
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18.10.2023 13:00 Ответить
они и без бактерий дохнут
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18.10.2023 13:04 Ответить
Блин, ждём инопланетян.
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18.10.2023 13:06 Ответить
Блинкен ?
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18.10.2023 13:09 Ответить
что я заметил - первый раз переболел в тяжелой форме ,второй раз в средней , а щас в легкой даже и не заметил
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18.10.2023 13:11 Ответить
Цовідники!
Навіть рота не розтуляйте!
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18.10.2023 13:27 Ответить
Ідіть у сраку!
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18.10.2023 13:37 Ответить
придурковатий ляшко активізувався-міністр охорони здоровя
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18.10.2023 14:29 Ответить
Идитевынахуй, эпические идиоты !
Давно не было прилётов ?
Они отлично выбивают дурь из голов.
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18.10.2023 15:15 Ответить
минздрав идут накуй
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18.10.2023 17:06 Ответить
 
 