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Червинскому стало плохо в Шевченковском райсуде: Сегодня должны рассматривать продление сроков содержания под стражей

червінський

Полковнику Роману Червинскому стало плохо в комнате конвоя Шевченковского райсуда, где сегодня должны рассматривать продление сроков содержания разведчика под стражей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Виктор Василюк.

"Роману Червинскому стало плохо в комнате конвоя. Он сейчас находится в суде. Ему вызвали скорую. Очень надеюсь, что у него все будет хорошо, ему сейчас оказывается медицинская помощь. Мы пытались попасть к нему, чтобы узнать более подробно, что там происходит, нас не пускают", - сказал защитник.

Сегодня в Шевченковском райсуде должны рассматривать продление сроков содержания Червинского под стражей.

Читайте также: Суд продлил до 21 декабря сроки расследования по делу полковника Червинского

По словам адвоката Сергея Лысенко, сегодня стало известно, что судья Хардина пошла на больничный, поэтому произошло перераспределение и вопрос о продлении сроков содержания под стражей будет рассматривать другой судья.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Автор: 

суд (25112) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+69
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18.10.2023 11:54
+59
Його хочуть знищити. Його можуть отравити. давно про це казала.
Вони йому хочуть помститися. Єрмак і компанія.
Бийте у всів дзвони. Вони вбивають патріота на ваших очах!
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18.10.2023 11:46
+53
Free Roman Chervinskiy
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18.10.2023 11:45
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Free Roman Chervinskiy
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18.10.2023 11:45 Ответить
Ви особисто подали петицію чи тільки на Цензорі? Бо писати тут і дійсно брати участь в долі військового це,вибачте,різні речі
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18.10.2023 11:50 Ответить
навіт писати тут а не просто мовчати це вже приймати участь у долі людини...
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18.10.2023 11:55 Ответить
А я написала на сайті зе, СБУ, ГШ і на решті до яких мала доступ. Досить такої аргументації і бездіяльності.
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18.10.2023 12:32 Ответить
Всюди, і як можна більше є доречним діставати зелену плісняву.
Вам дійсно велика шана, бо ваш приклад є набагато більш прямий та дієвий.
ЦН мониторять зелені падлюки і хай тремтять від тисячив 'дрібних порізів'.
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18.10.2023 13:51 Ответить
Евгешка парамонов , здохни виродок гебнявий
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18.10.2023 14:59 Ответить
Свободу Роману Червінському!
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18.10.2023 11:46 Ответить
Його хочуть знищити. Його можуть отравити. давно про це казала.
Вони йому хочуть помститися. Єрмак і компанія.
Бийте у всів дзвони. Вони вбивають патріота на ваших очах!
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18.10.2023 11:46 Ответить
Підірвуть гранатою. Вже були таки випадки ! Скажуть що він сам !
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18.10.2023 12:13 Ответить
Вбивство Романа мабуть в інтересах кремля.
Червінському потрібна додаткова охорона та увага громадськості.
Кращими рішеннями для влади є негайне звільнення з під варти, закриття справи, принесення вибачень за помилку, відшкодування моральної та матеріальної шкоди та повернення полковника Романа Червінського на службу народу України.
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18.10.2023 12:19 Ответить
Вбивство Червінського в першу чергу в інтересах зрадника зеленського бо він його викрив.
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18.10.2023 16:43 Ответить
два ідіота у своїй отій опі навіть не догадалися, що операція мала на меті не одну ціль. Якби вигоріло - були б покази вагнеровців про події 2014. але те, що вони злили операцію кацапам - друга, але основна - показати всім зрадників на найвищих щаблях. Ідіоти себе виявили.
Тепер вже не важливо - чи закриють вони рот Червінському. Бо основне він вже сказав. Як в медіа, так і під протокол.
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18.10.2023 18:58 Ответить
Звільніть його, с#ки!!!
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18.10.2023 11:47 Ответить
Це продовження влади Зеленського, сценарію знищення України з Оману. Захоплення Півдня, пройшло на ура, для кацапів-убивць, але ж оці Патріоти України…
Татаровщина+портновщина привладна, і сьогодні працює над цим, як і проти Майданівців!
Махніцький, ярема, луценко, так і сьогоднішній, можуть це підтвердити!
Ворог сидить в хаті!
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18.10.2023 11:51 Ответить
Це особиста помста Роману від зе-лідОра та дЄрьмака... ці дві підлі аморальні істоти, так само як і Червінського, взяли в заручники всю Україну та поступово вбивають її з середини, відпрацьовуючи свої 30 оманських ********* ...
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18.10.2023 11:52 Ответить
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18.10.2023 11:54 Ответить
Навіть ще більше. Цей перелік безкінечний. Просто все, що добре виходить - то заслуга нашого Буонопартія Найвеличнішого, якщо десь щось не так - знаходять винного з опозиції до СН - і роблять винним.

Це калька з управління мокшанськими болотами.
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18.10.2023 12:19 Ответить
Так і є, як у Маріуполі винна влада, так і в Іловайську. Хіба головний редактор цензора, Юрій Бутусов, не приходив два рази до Порошенка (Луценко організовував) вмовляти не готувати наступ, оскільки не було ресурсів для цього і російська регулярна армія зайшла на нашу територію? Порошенко відповів, що там його син, що виявилось неправдою. Два рази!!! А хто розпорядився не розстрілювати колону Гіркіна на шкільних автобусах, яка прямувала зі Слов'янська до Донецька із проголошення там ДНР, що якийсь генерал? В обидвох випадках очевидний слід Медведчука шефа Порошенка по СДПУо. Є розслідування, що вони були між собою у постійному контакті. Робім висновки. А про розмінування Чонгару і непідрив мостів - ті самі яйця, тільки в профіль.
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18.10.2023 19:48 Ответить
Якщо ми не відстоїмо Червінського то чого ми варті.
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18.10.2023 11:55 Ответить
ви ж розумієте, що влада зараз просто на коні й конем ходить..., якщо в тебе є продажні керовані суди ти можеш робити все, що завгодно, а якщо люди вийдуть на знак протесту - це буде тиском на "правосуддя", яке, звісно, таким не є...
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18.10.2023 12:09 Ответить
окрім влади над продажними судами чинна зедебільна влада володіє ще й найпоширенішою ТБкнопкою. І оця кнопка - мабуть, найголовніший і найдієвіший інструмент в руках ЄрЗе-влади
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18.10.2023 14:42 Ответить
Меня больше всего поражает
Что молчат РАЗВЕДЧИКИ
Уже не действующие
Которым не страшно потерять работу
Особенно те кто знал Червинского лично
Не надо выходить на Банковую
Соберите журналистов ,украинских и зарубежных
Дайте пресс- конференцию
Какой мы все - таки совок
Этот конченый страх перед властью
Перед этим мелким бездарным ВЕРХОВНЫМ
Обращаться к актеру разговорного жанра
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Это верх лицемерия
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18.10.2023 11:56 Ответить
І яка ще доля тих бувших розвідників...
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18.10.2023 12:57 Ответить
Всегда есть выбор
Или молча смотреть - как над твоей страной изгаляются
Засланные русские казачки
Или хотя бы слово сказать
Разведчиков бывших не бывает
И они про первых лиц государства знают много
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18.10.2023 13:01 Ответить
(Аutoritas - повна влада) - режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено. Характерною рисою є зведення нанівець місцевого самоврядування, застосування репресій і терору.
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18.10.2023 11:59 Ответить
І найближче майбутнЄ:

Тоталітари́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. totalità і прикметник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. totalitario, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. totalitos цілісний - той, що охоплює усе загалом) - система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя людини-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянина і не визнає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономії від держави таких недержавних сфер людської діяльності як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіка і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE господарство , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культура , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F виховання , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F релігія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] .

Тоталітаризмом вважається політичне панування, яке вимагає необмеженого керування підлеглими і їхнє повне підкорення поставленим згори політичним цілям. Примусова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F уніфікація і невпинна жорстокість тоталітарної влади зазвичай обґрунтовується внутрішніми або зовнішніми загрозами існуванню держави.

Тоталітаризм зазвичай передбачає наявність фігури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C вождя (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80 фюрера ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктатуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] , регулярну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F мобілізацію населення в масові організації, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F ізоляцію або вбивство фактично або потенційно незгоднихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-4 [4] .

Тоталітарний політичний режим є протилежністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 правової держави
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18.10.2023 12:01 Ответить
Свободу полковнику Червінському !
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18.10.2023 12:09 Ответить
Та воно й не дивно.Стільки пережити....
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18.10.2023 12:14 Ответить
Особливо небезпечний для запроданців тому рішення
вже ухвалено. Дивує розвід спільнота невже все так по радяньськи? Душок гнилятини й далі витає над країною не зважаючи на велику кров.
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18.10.2023 12:18 Ответить
Зе-гниды мстят патриотам как могут.Все эти псевдосудьи должны пожизненно сидеть и быть выброшены навсегда из украинской судебной системы во главе с ублюдков Костиным,ручным генпрокурором Дерьмака
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18.10.2023 12:29 Ответить
Арестович придёт, порядок наведёт.👶
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18.10.2023 13:30 Ответить
Иди ты за кораблём вместе с Абдристовичем!
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18.10.2023 14:31 Ответить
Досі втрачати свідомість і хворіти в ув"язненні було прерогативою лишень політиків.Червінський іде в політику?
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18.10.2023 12:54 Ответить
Королівство кривих дзеркал.. Порядним людям зле, а афєрюгам і зрадникам Дуже Добре !
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18.10.2023 13:47 Ответить
🤬"ЗА ДЗВІНКОМ ЄРМАКА І ТАТАРОВА"💥🤯Червінський у суді сказав, що думає про справу проти нього
https://www.youtube.com/watch?v=VQcENC7byNs
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18.10.2023 14:07 Ответить
Сказав (3:30) те що є: "цей «суд» є злочинною організацією"
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18.10.2023 14:55 Ответить
"убил судью - спас "Червинского""
правосудие па-зеленски - это что-то..
йурыст-заочник - это проблема, президент-заочник - это катастрофа
ну а 73% наголосували та повтікали
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18.10.2023 14:24 Ответить
Зеленський вбиває патріотів-так зелібобіки,пвсевдо націоналісти та інші хайпожори і ідіоти.
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18.10.2023 15:26 Ответить
Цікаво, а чому пан Буданов за нього не вступився? Логічно, що Червинський то кадровий військовий, патріот і в армії приніс би багато користі оскільки є вмотивованою, професійною людиною, а не якимось забуханим ларьочником 45+, що ніколи не служив в армії і не має бажання цього робити.
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18.10.2023 16:13 Ответить
Bydanov protiv ermaka ?! Eto iz oblasti fantastiki....
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18.10.2023 17:39 Ответить
Буданов подхалим.
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18.10.2023 21:26 Ответить
При владі , майже , всі зрадники і злочинці ,
тому такі патріоти , як Роман Червінський ,
їм стоїть поперек горла !

Якщо Зеленський не дасть команду його звільнити ,
то йому
цього Українці не пробачать , НІКОЛИ !! 😡
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18.10.2023 17:00 Ответить
Свободу Роману Червинскому!!!
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18.10.2023 17:39 Ответить
напомню некоторым...українці терплячий народ.....але коли коли евромайдан почав згасати і всі б вже розішлися по домівкам, то Зек надумав побити дітей , а з самого ранку люди були на Майдані і Зеку прийшов пиз...дець непомітно....
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18.10.2023 18:08 Ответить
 
 