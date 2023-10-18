Червинскому стало плохо в Шевченковском райсуде: Сегодня должны рассматривать продление сроков содержания под стражей
Полковнику Роману Червинскому стало плохо в комнате конвоя Шевченковского райсуда, где сегодня должны рассматривать продление сроков содержания разведчика под стражей.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Виктор Василюк.
"Роману Червинскому стало плохо в комнате конвоя. Он сейчас находится в суде. Ему вызвали скорую. Очень надеюсь, что у него все будет хорошо, ему сейчас оказывается медицинская помощь. Мы пытались попасть к нему, чтобы узнать более подробно, что там происходит, нас не пускают", - сказал защитник.
Сегодня в Шевченковском райсуде должны рассматривать продление сроков содержания Червинского под стражей.
По словам адвоката Сергея Лысенко, сегодня стало известно, что судья Хардина пошла на больничный, поэтому произошло перераспределение и вопрос о продлении сроков содержания под стражей будет рассматривать другой судья.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
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Вам дійсно велика шана, бо ваш приклад є набагато більш прямий та дієвий.
ЦН мониторять зелені падлюки і хай тремтять від тисячив 'дрібних порізів'.
Вони йому хочуть помститися. Єрмак і компанія.
Бийте у всів дзвони. Вони вбивають патріота на ваших очах!
Червінському потрібна додаткова охорона та увага громадськості.
Кращими рішеннями для влади є негайне звільнення з під варти, закриття справи, принесення вибачень за помилку, відшкодування моральної та матеріальної шкоди та повернення полковника Романа Червінського на службу народу України.
Тепер вже не важливо - чи закриють вони рот Червінському. Бо основне він вже сказав. Як в медіа, так і під протокол.
Татаровщина+портновщина привладна, і сьогодні працює над цим, як і проти Майданівців!
Махніцький, ярема, луценко, так і сьогоднішній, можуть це підтвердити!
Ворог сидить в хаті!
Це калька з управління мокшанськими болотами.
Что молчат РАЗВЕДЧИКИ
Уже не действующие
Которым не страшно потерять работу
Особенно те кто знал Червинского лично
Не надо выходить на Банковую
Соберите журналистов ,украинских и зарубежных
Дайте пресс- конференцию
Какой мы все - таки совок
Этот конченый страх перед властью
Перед этим мелким бездарным ВЕРХОВНЫМ
Обращаться к актеру разговорного жанра
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Это верх лицемерия
Или молча смотреть - как над твоей страной изгаляются
Засланные русские казачки
Или хотя бы слово сказать
Разведчиков бывших не бывает
И они про первых лиц государства знают много
Тоталітари́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. totalità і прикметник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. totalitario, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. totalitos цілісний - той, що охоплює усе загалом) - система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя людини-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянина і не визнає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономії від держави таких недержавних сфер людської діяльності як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіка і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE господарство , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культура , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F виховання , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F релігія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] .
Тоталітаризмом вважається політичне панування, яке вимагає необмеженого керування підлеглими і їхнє повне підкорення поставленим згори політичним цілям. Примусова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F уніфікація і невпинна жорстокість тоталітарної влади зазвичай обґрунтовується внутрішніми або зовнішніми загрозами існуванню держави.
Тоталітаризм зазвичай передбачає наявність фігури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C вождя (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80 фюрера ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 диктатуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] , регулярну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F мобілізацію населення в масові організації, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F ізоляцію або вбивство фактично або потенційно незгоднихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-4 [4] .
Тоталітарний політичний режим є протилежністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 правової держави
вже ухвалено. Дивує розвід спільнота невже все так по радяньськи? Душок гнилятини й далі витає над країною не зважаючи на велику кров.
https://www.youtube.com/watch?v=VQcENC7byNs
правосудие па-зеленски - это что-то..
йурыст-заочник - это проблема, президент-заочник - это катастрофа
ну а 73% наголосували та повтікали
тому такі патріоти , як Роман Червінський ,
їм стоїть поперек горла !
Якщо Зеленський не дасть команду його звільнити ,
то йому
цього Українці не пробачать , НІКОЛИ !! 😡