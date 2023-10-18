Червинскому стало плохо в Шевченковском райсуде: Сегодня должны рассматривать продление сроков содержания под стражей

Полковнику Роману Червинскому стало плохо в комнате конвоя Шевченковского райсуда, где сегодня должны рассматривать продление сроков содержания разведчика под стражей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Виктор Василюк.

"Роману Червинскому стало плохо в комнате конвоя. Он сейчас находится в суде. Ему вызвали скорую. Очень надеюсь, что у него все будет хорошо, ему сейчас оказывается медицинская помощь. Мы пытались попасть к нему, чтобы узнать более подробно, что там происходит, нас не пускают", - сказал защитник.

Сегодня в Шевченковском райсуде должны рассматривать продление сроков содержания Червинского под стражей.

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По словам адвоката Сергея Лысенко, сегодня стало известно, что судья Хардина пошла на больничный, поэтому произошло перераспределение и вопрос о продлении сроков содержания под стражей будет рассматривать другой судья.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.