Удар по больнице: Ракета террористов упала на парковке, ХАМАС завышает число жертв, - ЦАХАЛ
Силы обороны Израиля провели расследование и считают, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе был результатом неудачного пуска ракеты террористами.
Об этом заявил на пресс-конференции спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По словам Хагари, по итогам расследования не обнаружено фактов нанесения ударов по больнице военными Израиля "с суши, с моря или с воздуха".
При этом, как он утверждает, системы слежения Израиля выявили все запуски ракет террористами из сектора Газа перед взрывом. Есть подтверждение, что ракеты были выпущены в непосредственной близости от больницы. Кроме того, есть два разных видео, на которых зафиксирован неудачный запуск ракеты и ее падение в секторе Газа на территории больницы.
Разведка Израиля также перехватила переговоры боевиков, в которых упоминается нештатный запуск ракеты, сказал Хагари. По его словам, с момента начала обстрелов 7 октября уже около 450 ракет террористов из выпущенных по Израилю нескольких тысяч из-за неудачных запусков упали со значительным недолетом, в том числе на территории сектора Газа.
Как заявил Хагари, записи аэроразведки подтверждают, что прямого попадания в больницу не было и от падения ракеты в основном пострадала больничная площадка для парковки. Стены окружающих домов остались целыми, что, по словам спикера, также подтверждает, что речь не идет о попадании израильской авиабомбы.
В ЦАХАЛ считают, что террористы знали, что взрыв произошел из-за их ракеты, однако решили использовать его для запуска "глобальной кампании в медиа", чтобы опорочить Израиль.
По словам Хагари, в ХАМАС "дошли до того, что даже раздули число жертв".
Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил о ракетной атаке Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли около 800 человек.
После этого президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с лидерами Палестинской автономии и Египта.
Госпиталь Аль-Ахли является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались приблизительно 1000 человек.
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А інший дідусь , який штурмовав Кьонінзберг росповів , що перед захопленням попросили мирне населення вийти з міста , а тим хто залишиться дали подвійну норму світла й води . А йще загнали у місто кілько потягів гуманітарки різної .
Судячи з усього, вдало.
близько 450 ракет терористів із випущених Ізраїлем кількох тисяч Джерело:
Невже у Ізраїлю настільки потужні засоби РЕБ, що вони змушують ракети терористів повертати назад і падати їм на голови?
От би й нам таку технологію, щоб кацапські ракети розверталися назад і нищили самих орків.
Ні, просто ХАМАСовци ліплять ті ракети "з гівна та палок", ось вони й літают куди заманеться.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE
Ні, і вони теж мають досягнення світового рівня. Вони винайшли рецепт безпрограшної війни.
На початку, на першому етапі війни, накачавшись зброєю, почуваються сильними, сміливими, безжальними і йдуть напролом. - Всіх вб'ємо, всіх заріжемо, ми нікого не боїмося і законів для нас не існує.
А на другому етапі війни, коли бити починають вже їх, лінія поведінки різко змінюється. - Ми слабкі, ми бідні, ми нещасні жертви, пожалійте і захистіть нас і наших дітей, тому що самі себе ми захистити не можемо.
І вірять, і жаліють, і допомагають...
Але будь як, це типовий сценарій всіх минулих війн Ізраїлю та ХАМАСу. Зараз, на наших очах, у всій красі починається другий етап - вони вже не сильні та безжальні, а слабкі та нещасні.
Нехай цивільні піднімають повстання проти ХАМАС, який і втягнув їх у цю м'ясорубку.
Але навіть закликів "спасітє нас от ХАМАС" звідти не чутно.
Значить, підтримують. Значить, заслуговують.
Много было митингов против ИГИЛа? Не помню.
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Вообще нет.
От і вибити їх щонайменше з Гази, звільнити цивільне населення від окупації терористами і передати фактичну владу Абу Мазену. Виглядає цілком виправдано, нічим не гірше за Ірак.
Лише півтори хвилини займе у Вас прочитати це. Факти логічні та
справедливі. Єврей чи ні - не важливо, будь ласка, прочитайте.
1. Нація і Єрусалим? Ізраїль став державою 1312 років до нашої ери,
2000 років перед появою ісламу.
2. арабські біженці визначилися як "палестинці" тільки 1967 року,
двадцять років після утворення ******** держави Ізраїль.
3. До захоплення країни в 1272 році до нашої ери євреї жили в ній тисячу
років і постійно в ній перебувають протягом 3300 років.
4. Панування арабів у країні після її захоплення в 635 році тривало
лише 22 роки
5. Протягом понад 3300 років Єрусалим був столицею євреїв. Ніколи
Єрусалим не був столицею арабської чи мусульманської країни.
6. Єрусалим згадується більш ніж 700 разів у Торі і жодного разу в Корані.
7. Цар Давид заснував Єрусалим, нога Мухаммеда ніколи там не ступала.
8. Євреї моляться обличчям до Єрусалима, мусульмани моляться обличчям до Мекки.
9. Арабські та єврейські біженці? У 1948 році керівники арабських
країн вмовляли арабів покинути Ізраїль із запевненнями що "очистять"
країну від євреїв. 68% з біженців втекли, не бачачи жодного
ізраїльського солдата.
10. Єврейські біженці були змушені тікати з арабських країн через
жорстокості, переслідувань і погромів з боку арабів.
11. Кількість арабів, які залишили в 1948 році Ізраїль, оцінюється як
630,000, кількість євреїв, які залишили арабські країни, оцінюється тим же
числом.
12. арабські біженці навмисно не були асимільовані в арабських
країнах, незважаючи на їхні величезні площі. Зі 100,000,000 мільйонів
біженців у світі після Другої Світової Війни арабські біженці становлять
єдину групу, яка не була прийнята або асимільована в
арабських країнах. Усі єврейські біженці були прийняті в Ізраїлі, в
країні не більшій за штат Нью-Джерсі.
13. Арабо-Ізраїльська війна? У арабів 22 держави, не рахуючи
Палестину. У євреїв є тільки одна держава. Араби розв'язали всі
шість воєн і програли. Усі війни Ізраїль захищався і перемагав.
14. Статут організації "Визволення Палестини" досі вимагає
знищення держави Ізраїль. Ізраїль передав палестинській
автономії більшу частину Західного Берега річки Йордан і дав їм зброю.
15. Під час йорданського панування святі місця єврейського народу
були розграбовані і євреям не було до них доступу. За єврейського
керівництві всі святі місця мусульман і християн були збережені і до
них був відкритий доступ для віруючих цих релігій.
16. Євреї та араби в ООН? Зі 175 рішень Ради Безпеки до 1990
року 97 були проти Ізраїлю.
17. Із 690 рішень Генеральної Асамблеї до 1990 року 429 були проти Ізраїлю.
18. ООН мовчав, коли йорданці зруйнували 58 синагог в Єрусалимі.
19. ООН мовчав, коли йорданці планомірно плюндрували старовинне
єврейське кладовище на Оливковій горі.
20. ООН мовчав, коли влада Йорданії не давала
євреям сходити на храмову гору і молитися біля Стіни Плачу.
Це були страшні роки. Ми маємо запитати себе, що ми маємо робити?
Що ми розповімо онукам, коли був поворотний пункт у долі євреїв,
коли була можливість якось вплинути?
Почніть зараз!
РОБІТЬ репости, говоріть про це вашим друзям і знайомим і попросіть їх робити репости
Єврей чи не єврей, це не важливо.
Правда і мир - це спільні для всіх цінності, це всі зобов'язані знати.
Та все ж у цьому конфлікті знаходжусь на боці Ізраїлю. Тому що Ізраїль на боці Цивілізації, у той час як ХАМАС і увесь інший радикальний іслам - на боці Варварства.
Доводити мені особливо нічого не вийде, тій чи іншій стороні.
Тому що було сьоме число і реакція світових спільнот на нього. Цього достатньо, аби зробити висновки. І треба дуже сильно постаратись, щоб змусити мене їх переглянути. Однієї лікарні тут явно недостатньо.
Скільки можете назвати видатних совєцьких євреїв, вклад яких помітний в науці та культурі СРСР?
Когда там хапиру Бану Йехуд захватили Иерусалим - вопрос спорный, точной даты указать невозможно. В архиве Эхнатона есть письма правителей до захвата Иерусалима, всё ещё ираноязычных и поклоняющихся громовержцу Варуне на том месте, где позже будут поклоняться громовержцу Яхве. Тем не менее - да, это примерно коллапс бронзового века, ещё до полномасштабного нашествия Народов Моря.
Во время вавилонского пленения от Иерусалима не осталось буквально ничего, кроме руин. Запустение в подробностях описано в книги Неемии, и подвтерждается археологическими данными.
Собственно, Неемия был персидским губернатором Иерусалима, пытавшимся возродить былую стать города - но на своей жизни не застал, и город ещё долго был не больше большой деревни.
После персов Иерусалим был под властью сначала птолемейского Египта, потом Селевкидов. Затем был короткий период независимости после восстания Маккавеев, после чего Иерусалим стал столицей римской провинции.
Да, всё это время - от момента ассимиляции доеврейского населения и до Иудейского восстания основное население составляют еврей - даже если это кучка пастухов среди руин.
При Константине и его последователях Иерусалим возрождается как христианский город, и остаётся таким вплоть до арабского завоевания.
В общем, это обоснование такое же, как почему Крым - немецкий.
Ну, а современной историей могу только подписаться.
Коментар видалено, але чітко зрозуміло, кому він адресований 😁
справедливі. Єврей чи ні - не важливо, будь ласка, прочитайте.
1. Нація і Єрусалим? Ізраїль став державою 1312 років до нашої ери,
2000 років перед появою ісламу.
2. арабські біженці визначилися як "палестинці" тільки 1967 року,
двадцять років після утворення ******** держави Ізраїль.
3. До захоплення країни в 1272 році до нашої ери євреї жили в ній тисячу
років і постійно в ній перебувають протягом 3300 років.
4. Панування арабів у країні після її захоплення в 635 році тривало
лише 22 роки
5. Протягом понад 3300 років Єрусалим був столицею євреїв. Ніколи
Єрусалим не був столицею арабської чи мусульманської країни.
6. Єрусалим згадується більш ніж 700 разів у Торі і жодного разу в Корані.
7. Цар Давид заснував Єрусалим, нога Мухаммеда ніколи там не ступала.
8. Євреї моляться обличчям до Єрусалима, мусульмани моляться обличчям до Мекки.
9. Арабські та єврейські біженці? У 1948 році керівники арабських
країн вмовляли арабів покинути Ізраїль із запевненнями що "очистять"
країну від євреїв. 68% з біженців втекли, не бачачи жодного
ізраїльського солдата.
10. Єврейські біженці були змушені тікати з арабських країн через
жорстокості, переслідувань і погромів з боку арабів.
11. Кількість арабів, які залишили в 1948 році Ізраїль, оцінюється як
630,000, кількість євреїв, які залишили арабські країни, оцінюється тим же
числом.
12. арабські біженці навмисно не були асимільовані в арабських
країнах, незважаючи на їхні величезні площі. Зі 100,000,000 мільйонів
біженців у світі після Другої Світової Війни арабські біженці становлять
єдину групу, яка не була прийнята або асимільована в
арабських країнах. Усі єврейські біженці були прийняті в Ізраїлі, в
країні не більшій за штат Нью-Джерсі.
13. Арабо-Ізраїльська війна? У арабів 22 держави, не рахуючи
Палестину. У євреїв є тільки одна держава. Араби розв'язали всі
шість воєн і програли. Усі війни Ізраїль захищався і перемагав.
14. Статут організації "Визволення Палестини" досі вимагає
знищення держави Ізраїль. Ізраїль передав палестинській
автономії більшу частину Західного Берега річки Йордан і дав їм зброю.
15. Під час йорданського панування святі місця єврейського народу
були розграбовані і євреям не було до них доступу. За єврейського
керівництві всі святі місця мусульман і християн були збережені і до
них був відкритий доступ для віруючих цих релігій.
16. Євреї та араби в ООН? Зі 175 рішень Ради Безпеки до 1990
року 97 були проти Ізраїлю.
17. Із 690 рішень Генеральної Асамблеї до 1990 року 429 були проти Ізраїлю.
18. ООН мовчав, коли йорданці зруйнували 58 синагог в Єрусалимі.
19. ООН мовчав, коли йорданці планомірно плюндрували старовинне
єврейське кладовище на Оливковій горі.
20. ООН мовчав, коли влада Йорданії не давала
євреям сходити на храмову гору і молитися біля Стіни Плачу.
Це були страшні роки. Ми маємо запитати себе, що ми маємо робити?
Що ми розповімо онукам, коли був поворотний пункт у долі євреїв,
коли була можливість якось вплинути?
Почніть зараз!
РОБІТЬ репости, говоріть про це вашим друзям і знайомим і попросіть їх робити репости
Єврей чи не єврей, це не важливо.
Правда і мир - це спільні для всіх цінності, це всі зобов'язані знати.
в Україні - зупинка транспорту на Боссе у Донецьку - артобстріл криворукими-тупорилими лугандонцями
в Ізраїлі, у Секторі Гази - зупинка біля лікарні - обстріл косоокими-криворукими терористами