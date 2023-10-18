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Удар по больнице: Ракета террористов упала на парковке, ХАМАС завышает число жертв, - ЦАХАЛ

сектор,лікарня,гази

Силы обороны Израиля провели расследование и считают, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе был результатом неудачного пуска ракеты террористами.

Об этом заявил на пресс-конференции спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам Хагари, по итогам расследования не обнаружено фактов нанесения ударов по больнице военными Израиля "с суши, с моря или с воздуха".

При этом, как он утверждает, системы слежения Израиля выявили все запуски ракет террористами из сектора Газа перед взрывом. Есть подтверждение, что ракеты были выпущены в непосредственной близости от больницы. Кроме того, есть два разных видео, на которых зафиксирован неудачный запуск ракеты и ее падение в секторе Газа на территории больницы.

Разведка Израиля также перехватила переговоры боевиков, в которых упоминается нештатный запуск ракеты, сказал Хагари. По его словам, с момента начала обстрелов 7 октября уже около 450 ракет террористов из выпущенных по Израилю нескольких тысяч из-за неудачных запусков упали со значительным недолетом, в том числе на территории сектора Газа.

Читайте также: Удар по больнице в Cекторе Газа: ХАМАС заявляет о 800 жертвах, в Израиле отрицают причастность к атаке. ВИДЕО

Как заявил Хагари, записи аэроразведки подтверждают, что прямого попадания в больницу не было и от падения ракеты в основном пострадала больничная площадка для парковки. Стены окружающих домов остались целыми, что, по словам спикера, также подтверждает, что речь не идет о попадании израильской авиабомбы.

В ЦАХАЛ считают, что террористы знали, что взрыв произошел из-за их ракеты, однако решили использовать его для запуска "глобальной кампании в медиа", чтобы опорочить Израиль.

По словам Хагари, в ХАМАС "дошли до того, что даже раздули число жертв".

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил о ракетной атаке Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли около 800 человек.

После этого президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с лидерами Палестинской автономии и Египта.

Госпиталь Аль-Ахли является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались приблизительно 1000 человек.

Автор: 

Израиль (1930) Сектор Газа (178) Хамас (185)


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Топ комментарии
+14
Яка зворушлива светлина. На сльозу тягне. А поручь треба фото діток Израілю виложить, тіх шо татусі от цьіх палестинців зарізали у кібуцах. Для контрасту.
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18.10.2023 11:53
+10
Ось усі звинувачують Газу, що за 75 років вони нічого не зробили задля самостійного існування свого населення. Ні промисловості, ні с/г. ні інфраструктури...
Ні, і вони теж мають досягнення світового рівня. Вони винайшли рецепт безпрограшної війни.
На початку, на першому етапі війни, накачавшись зброєю, почуваються сильними, сміливими, безжальними і йдуть напролом. - Всіх вб'ємо, всіх заріжемо, ми нікого не боїмося і законів для нас не існує.
А на другому етапі війни, коли бити починають вже їх, лінія поведінки різко змінюється. - Ми слабкі, ми бідні, ми нещасні жертви, пожалійте і захистіть нас і наших дітей, тому що самі себе ми захистити не можемо.
І вірять, і жаліють, і допомагають...
Але будь як, це типовий сценарій всіх минулих війн Ізраїлю та ХАМАСу. Зараз, на наших очах, у всій красі починається другий етап - вони вже не сильні та безжальні, а слабкі та нещасні.
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18.10.2023 12:11
+10
Немає співчуття до лицемірів.
Нехай цивільні піднімають повстання проти ХАМАС, який і втягнув їх у цю м'ясорубку.
Але навіть закликів "спасітє нас от ХАМАС" звідти не чутно.
Значить, підтримують. Значить, заслуговують.
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18.10.2023 12:21
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка зворушлива светлина. На сльозу тягне. А поручь треба фото діток Израілю виложить, тіх шо татусі от цьіх палестинців зарізали у кібуцах. Для контрасту.
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18.10.2023 11:53 Ответить
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18.10.2023 11:53 Ответить
ХАМАС використовує виключно високоточну зброю і тільки проти бойовиків режиму Натаньяху. А Ізраіль гатить чим попало і куди впаде. Звичайні неонацисти!
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18.10.2023 11:55 Ответить
Це жарт? Бо я щось не в гуморі
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18.10.2023 11:57 Ответить
Сіонофашисти.
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18.10.2023 11:58 Ответить
Це ви після вчорашнього все відійти не можете, та аж так, що сарказм розрізняти перестали?
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18.10.2023 12:10 Ответить
а ти настільки тупе що не бачиш де сарказм?
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18.10.2023 13:05 Ответить
Йще один факт "тутожності" сійоністів з нацистами ... Я пом"ятаю згадку моєї бабусі , як нацисткі яструби перед тим як гасити по домах з "Юнкерсів" скидували на дах пусту болванку , мовляв "ахтунг-ахтунг" швидче ховайтеся по бомбосховищах ,
А інший дідусь , який штурмовав Кьонінзберг росповів , що перед захопленням попросили мирне населення вийти з міста , а тим хто залишиться дали подвійну норму світла й води . А йще загнали у місто кілько потягів гуманітарки різної .
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18.10.2023 12:24 Ответить
Кацап?
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18.10.2023 12:29 Ответить
Ніт. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE Закон По.
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18.10.2023 12:34 Ответить
Кенігсберг - це дуже невдалий приклад, бо там Червона Армія і НКВД вирізали все німецьке населення дуже великого міста. Зараз там ні одного німця немає, хоча німці колонізували ті землі ще в 13-му сторіччі. Приклад з Юнкерсами теж не вдалий: на одну німецьку бомбу по хатах приходилося близько десятка радянських бомб
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18.10.2023 12:36 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE Закон По.
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18.10.2023 14:09 Ответить
Кацапе, ти навчився гуглоперекладачу? Але ж не треба так явно палитись.
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18.10.2023 13:40 Ответить
вирішили використати його для запуску "глобальної кампанії в медіа", щоб зганьбити Ізраїль
Судячи з усього, вдало.
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18.10.2023 11:57 Ответить
Оно само…
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18.10.2023 12:06 Ответить
Я тілько одного не зрозумів - навіщо й куди Ізраїль випускає ракети терористів ?
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18.10.2023 12:09 Ответить
Ага. Так само.

близько 450 ракет терористів із випущених Ізраїлем кількох тисяч Джерело:

Невже у Ізраїлю настільки потужні засоби РЕБ, що вони змушують ракети терористів повертати назад і падати їм на голови?
От би й нам таку технологію, щоб кацапські ракети розверталися назад і нищили самих орків.

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18.10.2023 12:47 Ответить
"мушують ракети терористів повертати назад і падати їм на голови? "

Ні, просто ХАМАСовци ліплять ті ракети "з гівна та палок", ось вони й літают куди заманеться.
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18.10.2023 13:42 Ответить
Тащемта, это пример украинской технологии в действии.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE
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18.10.2023 14:19 Ответить
Як казав колись Добкін, текст по- дебільному написаний...
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18.10.2023 14:27 Ответить
Ось усі звинувачують Газу, що за 75 років вони нічого не зробили задля самостійного існування свого населення. Ні промисловості, ні с/г. ні інфраструктури...
Ні, і вони теж мають досягнення світового рівня. Вони винайшли рецепт безпрограшної війни.
На початку, на першому етапі війни, накачавшись зброєю, почуваються сильними, сміливими, безжальними і йдуть напролом. - Всіх вб'ємо, всіх заріжемо, ми нікого не боїмося і законів для нас не існує.
А на другому етапі війни, коли бити починають вже їх, лінія поведінки різко змінюється. - Ми слабкі, ми бідні, ми нещасні жертви, пожалійте і захистіть нас і наших дітей, тому що самі себе ми захистити не можемо.
І вірять, і жаліють, і допомагають...
Але будь як, це типовий сценарій всіх минулих війн Ізраїлю та ХАМАСу. Зараз, на наших очах, у всій красі починається другий етап - вони вже не сильні та безжальні, а слабкі та нещасні.
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18.10.2023 12:11 Ответить
Немає співчуття до лицемірів.
Нехай цивільні піднімають повстання проти ХАМАС, який і втягнув їх у цю м'ясорубку.
Але навіть закликів "спасітє нас от ХАМАС" звідти не чутно.
Значить, підтримують. Значить, заслуговують.
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18.10.2023 12:21 Ответить
Никто не успеет услышать просто. Любое недовольство карается смертью. Если что, то руководство ПА-это не ХАМАС,а Абу Мазен,который прячется от них в Рафиахе,левый берег Иордана.
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18.10.2023 12:49 Ответить
В Германії, США, Франції теж карається смертю? Чому тамтешня палестинська діаспора не вийде з закликом до світової спільноти повалити режим ХАМАС, як свого часу США повалили Саддама Хусейна? І чому та ж діаспора не засудила дії ХАМАС у перший день війни, а скоріше навпаки, раділа вбивствам євреїв?
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18.10.2023 12:52 Ответить
Ну не маленький же. Хамас-это военизированое крыло Хизбалы,с представительствами по миру. Любой неорганизованый протест закончится горой трупов. А организовать свержение-некому.
Много было митингов против ИГИЛа? Не помню.
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18.10.2023 13:33 Ответить
ІДІЛ все ж вибили з Мосула. При цьому ніхто особливо не скиглив про жертви серед цивільного населення Іраку.
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18.10.2023 13:36 Ответить
ХАМАС і Хесболла навіть не союзники. Бо перші це сунніти, а другі шиїти, якими НАПРЯМУ керують аятолли Ірану.
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18.10.2023 15:29 Ответить
" Абу Мазен,который прячется от них в Рафиахе,левый берег Иордана." - у все з головою добре? Абу Мазен в Рафіахі? лівий берег Йордану?
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18.10.2023 13:12 Ответить
Можна трохи лікнепу?
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18.10.2023 13:15 Ответить
ну давай)
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18.10.2023 13:20 Ответить
Висловився невдало. Я необізнаний, а ви, бачу, більше в темі, то й запитав. Бо мені фраза L R не говорить ні про що.
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18.10.2023 13:21 Ответить
Абу Мазен це голова Палестинської Адміністрації(Автономії), з хамасом він м'яко кажучи не в дуже добрих стосунках, але він ніяк не може ховатися в Рафіахі (це кордон Єгипта з Газою), бо він знаходиться в Рамаллі (так звана столиця, так званої Палестини), яка в свою чергу знаходиться на так званому Західному Березі р. Йордан, тобто на правому березі, а не на лівому, якось так...
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18.10.2023 13:27 Ответить
Тобто ПА фактично контролює ХАМАС. Ну тоді це як домовлятись з лукою, щоб з території БРСР не заходили кацапські війська і не залітали ракети.
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18.10.2023 13:29 Ответить
хамас контролює тільки Газу, після того як у 2005 році Ізраїль вивів звідти війська та поселення, передавши владу ПА (керуюча партія ФАТХ, заснована Арафатом, зараз на чолі Абу Мазен), потім хамасівці у 2007 році влаштували різанину фатхівцям та захопили владу в Газі.
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18.10.2023 13:34 Ответить
Хз откуда ты это берешь,но все верно😄
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18.10.2023 13:36 Ответить
з голови своєї беру, а в голові ця інформація з'явилась з доступних усім джерел, якщо цікавитись цим питанням... Ахі, ані йегуді
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18.10.2023 13:43 Ответить
?באיזו עיר אתה, אם זה לא סוד
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18.10.2023 13:51 Ответить
חולון
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18.10.2023 17:43 Ответить
אני מבין, יש לי חברים וקרובי משפחה בבת ים, ראשון לציון, תל אביב, חיפה, חדרה ועוד הרבה ערים
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18.10.2023 21:20 Ответить
Тобто ПА фактично контролює ХАМАС
=========
Вообще нет.
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18.10.2023 13:35 Ответить
потім хамасівці у 2007 році влаштували різанину фатхівцям та захопили владу в Газі
От і вибити їх щонайменше з Гази, звільнити цивільне населення від окупації терористами і передати фактичну владу Абу Мазену. Виглядає цілком виправдано, нічим не гірше за Ірак.
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18.10.2023 13:38 Ответить
Да,выше исправился. И в твоем посте все верно. Только вот сектор Газа-это тоже ПА,но избранная офф власть власти там не имеет.
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18.10.2023 13:29 Ответить
вибач що я грубо відповів спочатку! я розумію що Газа це теж ПА, але з 2007-го року конролюється хамасом
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18.10.2023 13:35 Ответить
А в чому проблема евакуювати населення з Гази на "велику землю", тобто ПА? Вони не приймуть своїх співвітчизників?
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18.10.2023 13:41 Ответить
там теж не все так просто... вибач, але довго пояснювати...
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18.10.2023 13:44 Ответить
Та я знаю, що там все непросто. Заварилась каша, і повністю правих та винуватих немає. Але євреї таки побудували державу у пустелі, а палестинці на європейські гроші - що? Оте, що бачимо.
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18.10.2023 13:47 Ответить
Араби взігалі там ніхто! Ось чому:

Лише півтори хвилини займе у Вас прочитати це. Факти логічні та

справедливі. Єврей чи ні - не важливо, будь ласка, прочитайте.

1. Нація і Єрусалим? Ізраїль став державою 1312 років до нашої ери,

2000 років перед появою ісламу.

2. арабські біженці визначилися як "палестинці" тільки 1967 року,

двадцять років після утворення ******** держави Ізраїль.

3. До захоплення країни в 1272 році до нашої ери євреї жили в ній тисячу

років і постійно в ній перебувають протягом 3300 років.

4. Панування арабів у країні після її захоплення в 635 році тривало

лише 22 роки

5. Протягом понад 3300 років Єрусалим був столицею євреїв. Ніколи

Єрусалим не був столицею арабської чи мусульманської країни.

6. Єрусалим згадується більш ніж 700 разів у Торі і жодного разу в Корані.

7. Цар Давид заснував Єрусалим, нога Мухаммеда ніколи там не ступала.

8. Євреї моляться обличчям до Єрусалима, мусульмани моляться обличчям до Мекки.

9. Арабські та єврейські біженці? У 1948 році керівники арабських

країн вмовляли арабів покинути Ізраїль із запевненнями що "очистять"

країну від євреїв. 68% з біженців втекли, не бачачи жодного

ізраїльського солдата.

10. Єврейські біженці були змушені тікати з арабських країн через

жорстокості, переслідувань і погромів з боку арабів.

11. Кількість арабів, які залишили в 1948 році Ізраїль, оцінюється як

630,000, кількість євреїв, які залишили арабські країни, оцінюється тим же

числом.

12. арабські біженці навмисно не були асимільовані в арабських

країнах, незважаючи на їхні величезні площі. Зі 100,000,000 мільйонів

біженців у світі після Другої Світової Війни арабські біженці становлять

єдину групу, яка не була прийнята або асимільована в

арабських країнах. Усі єврейські біженці були прийняті в Ізраїлі, в

країні не більшій за штат Нью-Джерсі.

13. Арабо-Ізраїльська війна? У арабів 22 держави, не рахуючи

Палестину. У євреїв є тільки одна держава. Араби розв'язали всі

шість воєн і програли. Усі війни Ізраїль захищався і перемагав.

14. Статут організації "Визволення Палестини" досі вимагає

знищення держави Ізраїль. Ізраїль передав палестинській

автономії більшу частину Західного Берега річки Йордан і дав їм зброю.

15. Під час йорданського панування святі місця єврейського народу

були розграбовані і євреям не було до них доступу. За єврейського

керівництві всі святі місця мусульман і християн були збережені і до

них був відкритий доступ для віруючих цих релігій.

16. Євреї та араби в ООН? Зі 175 рішень Ради Безпеки до 1990

року 97 були проти Ізраїлю.

17. Із 690 рішень Генеральної Асамблеї до 1990 року 429 були проти Ізраїлю.

18. ООН мовчав, коли йорданці зруйнували 58 синагог в Єрусалимі.

19. ООН мовчав, коли йорданці планомірно плюндрували старовинне

єврейське кладовище на Оливковій горі.

20. ООН мовчав, коли влада Йорданії не давала

євреям сходити на храмову гору і молитися біля Стіни Плачу.

Це були страшні роки. Ми маємо запитати себе, що ми маємо робити?

Що ми розповімо онукам, коли був поворотний пункт у долі євреїв,

коли була можливість якось вплинути?

Почніть зараз!

РОБІТЬ репости, говоріть про це вашим друзям і знайомим і попросіть їх робити репости

Єврей чи не єврей, це не важливо.

Правда і мир - це спільні для всіх цінності, це всі зобов'язані знати.
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18.10.2023 13:53 Ответить
Я у історичному питанні не обізнаний, і довкола нього існує багато маніпуляцій.
Та все ж у цьому конфлікті знаходжусь на боці Ізраїлю. Тому що Ізраїль на боці Цивілізації, у той час як ХАМАС і увесь інший радикальний іслам - на боці Варварства.
Доводити мені особливо нічого не вийде, тій чи іншій стороні.
Тому що було сьоме число і реакція світових спільнот на нього. Цього достатньо, аби зробити висновки. І треба дуже сильно постаратись, щоб змусити мене їх переглянути. Однієї лікарні тут явно недостатньо.
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18.10.2023 14:02 Ответить
по лікарні гниди самі вгатили, в мене тут жодних сумнівів! навіщо Ізраїлю так підставлятися, перед усім світом та на кануні візиту Байдена, це ж безглуздо.
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18.10.2023 14:07 Ответить
а в історичному плані стосовно цієї теми я достатньо обізнаний, щоб це писати та стверджувати, якщо хтось захоче подискутувати я не проти, але хай має залізобетонні факти і без маніпуляцій)
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18.10.2023 14:10 Ответить
Ну на історичну тему точно дискутувати не буду, це профанація з мого боку.
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18.10.2023 14:25 Ответить
Між іншим, якщо вже звів випадок з етнічним євреєм.
Скільки можете назвати видатних совєцьких євреїв, вклад яких помітний в науці та культурі СРСР?
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18.10.2023 14:56 Ответить
ви мене поставили в досить незручне становище, їх десятки, навіть сотні, давайте конкретніше...
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18.10.2023 15:14 Ответить
Давайте десятку найбільш видатних. Скажімо, рівня Юрія Норштейна або Генриха Альтшуллера.
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18.10.2023 15:18 Ответить
> 5. Протягом понад 3300 років Єрусалим був столицею євреїв.

Когда там хапиру Бану Йехуд захватили Иерусалим - вопрос спорный, точной даты указать невозможно. В архиве Эхнатона есть письма правителей до захвата Иерусалима, всё ещё ираноязычных и поклоняющихся громовержцу Варуне на том месте, где позже будут поклоняться громовержцу Яхве. Тем не менее - да, это примерно коллапс бронзового века, ещё до полномасштабного нашествия Народов Моря.

Во время вавилонского пленения от Иерусалима не осталось буквально ничего, кроме руин. Запустение в подробностях описано в книги Неемии, и подвтерждается археологическими данными.

Собственно, Неемия был персидским губернатором Иерусалима, пытавшимся возродить былую стать города - но на своей жизни не застал, и город ещё долго был не больше большой деревни.

После персов Иерусалим был под властью сначала птолемейского Египта, потом Селевкидов. Затем был короткий период независимости после восстания Маккавеев, после чего Иерусалим стал столицей римской провинции.

Да, всё это время - от момента ассимиляции доеврейского населения и до Иудейского восстания основное население составляют еврей - даже если это кучка пастухов среди руин.

При Константине и его последователях Иерусалим возрождается как христианский город, и остаётся таким вплоть до арабского завоевания.

В общем, это обоснование такое же, как почему Крым - немецкий.

Ну, а современной историей могу только подписаться.
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18.10.2023 14:49 Ответить
не важливо хто і коли руйнував чи захоплював Єрусалим, столицею для єврейського народу він був ЗАВЖДИ і євреї які знаходилися будь де у будь-які часи завжди знали що їхня столиця Єрусалим!!!
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18.10.2023 15:12 Ответить
Скажем так - все детали лежат в таком далёком прошлом, что оно должно представлять собой интерес для археолога, а не военного или дипломата.
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18.10.2023 15:25 Ответить
Спасибо. По телеку чет про Рафиах говорили... В Рамалле,конечно.
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18.10.2023 13:27 Ответить
Ахі, я хоч і не в Ізраїлі, але я єврей і що хоч якось стосується мого народу та моєї історичної батьківщини я маю знати)
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18.10.2023 13:30 Ответить


Коментар видалено, але чітко зрозуміло, кому він адресований 😁
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18.10.2023 13:10 Ответить
Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. А от прийде доктор Хаймарс і вилікує їх від тероризму
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18.10.2023 12:37 Ответить
взрыв совпадает с временем пуска ракет хамасам по израилю ,одна ракета дала осечку
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18.10.2023 12:57 Ответить
это тоже самое что в белгороде было
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18.10.2023 12:59 Ответить
Лише півтори хвилини займе у Вас прочитати це. Факти логічні та

справедливі. Єврей чи ні - не важливо, будь ласка, прочитайте.

1. Нація і Єрусалим? Ізраїль став державою 1312 років до нашої ери,

2000 років перед появою ісламу.

2. арабські біженці визначилися як "палестинці" тільки 1967 року,

двадцять років після утворення ******** держави Ізраїль.

3. До захоплення країни в 1272 році до нашої ери євреї жили в ній тисячу

років і постійно в ній перебувають протягом 3300 років.

4. Панування арабів у країні після її захоплення в 635 році тривало

лише 22 роки

5. Протягом понад 3300 років Єрусалим був столицею євреїв. Ніколи

Єрусалим не був столицею арабської чи мусульманської країни.

6. Єрусалим згадується більш ніж 700 разів у Торі і жодного разу в Корані.

7. Цар Давид заснував Єрусалим, нога Мухаммеда ніколи там не ступала.

8. Євреї моляться обличчям до Єрусалима, мусульмани моляться обличчям до Мекки.

9. Арабські та єврейські біженці? У 1948 році керівники арабських

країн вмовляли арабів покинути Ізраїль із запевненнями що "очистять"

країну від євреїв. 68% з біженців втекли, не бачачи жодного

ізраїльського солдата.

10. Єврейські біженці були змушені тікати з арабських країн через

жорстокості, переслідувань і погромів з боку арабів.

11. Кількість арабів, які залишили в 1948 році Ізраїль, оцінюється як

630,000, кількість євреїв, які залишили арабські країни, оцінюється тим же

числом.

12. арабські біженці навмисно не були асимільовані в арабських

країнах, незважаючи на їхні величезні площі. Зі 100,000,000 мільйонів

біженців у світі після Другої Світової Війни арабські біженці становлять

єдину групу, яка не була прийнята або асимільована в

арабських країнах. Усі єврейські біженці були прийняті в Ізраїлі, в

країні не більшій за штат Нью-Джерсі.

13. Арабо-Ізраїльська війна? У арабів 22 держави, не рахуючи

Палестину. У євреїв є тільки одна держава. Араби розв'язали всі

шість воєн і програли. Усі війни Ізраїль захищався і перемагав.

14. Статут організації "Визволення Палестини" досі вимагає

знищення держави Ізраїль. Ізраїль передав палестинській

автономії більшу частину Західного Берега річки Йордан і дав їм зброю.

15. Під час йорданського панування святі місця єврейського народу

були розграбовані і євреям не було до них доступу. За єврейського

керівництві всі святі місця мусульман і християн були збережені і до

них був відкритий доступ для віруючих цих релігій.

16. Євреї та араби в ООН? Зі 175 рішень Ради Безпеки до 1990

року 97 були проти Ізраїлю.

17. Із 690 рішень Генеральної Асамблеї до 1990 року 429 були проти Ізраїлю.

18. ООН мовчав, коли йорданці зруйнували 58 синагог в Єрусалимі.

19. ООН мовчав, коли йорданці планомірно плюндрували старовинне

єврейське кладовище на Оливковій горі.

20. ООН мовчав, коли влада Йорданії не давала

євреям сходити на храмову гору і молитися біля Стіни Плачу.

Це були страшні роки. Ми маємо запитати себе, що ми маємо робити?

Що ми розповімо онукам, коли був поворотний пункт у долі євреїв,

коли була можливість якось вплинути?

Почніть зараз!

РОБІТЬ репости, говоріть про це вашим друзям і знайомим і попросіть їх робити репости

Єврей чи не єврей, це не важливо.

Правда і мир - це спільні для всіх цінності, це всі зобов'язані знати.
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18.10.2023 13:08 Ответить
не хрена себе ты накалякал
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18.10.2023 13:13 Ответить
путін заявив, що росія здатна відбивати ракети ATACMS і їх поставки в Україну - це чергова помилка США.
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18.10.2023 13:14 Ответить
майже усі теракти у Світі йдуть за кремлівським сценарієм:
в Україні - зупинка транспорту на Боссе у Донецьку - артобстріл криворукими-тупорилими лугандонцями
в Ізраїлі, у Секторі Гази - зупинка біля лікарні - обстріл косоокими-криворукими терористами
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18.10.2023 14:34 Ответить
arye z: - друга частина книги Біблія, або "гра в христіянство". Не вивчили першу: "ЗАКОН БОЖИЙ", яка говорить Ною: - хоч спастись - будуй скотина ковчег. ШАРИ НЕ БУДЕ!!! АРХ М
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18.10.2023 15:19 Ответить
 
 