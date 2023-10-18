Удар по больнице: Ракета террористов упала на парковке, ХАМАС завышает число жертв, - ЦАХАЛ

Силы обороны Израиля провели расследование и считают, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе был результатом неудачного пуска ракеты террористами.

Об этом заявил на пресс-конференции спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам Хагари, по итогам расследования не обнаружено фактов нанесения ударов по больнице военными Израиля "с суши, с моря или с воздуха".

При этом, как он утверждает, системы слежения Израиля выявили все запуски ракет террористами из сектора Газа перед взрывом. Есть подтверждение, что ракеты были выпущены в непосредственной близости от больницы. Кроме того, есть два разных видео, на которых зафиксирован неудачный запуск ракеты и ее падение в секторе Газа на территории больницы.

Разведка Израиля также перехватила переговоры боевиков, в которых упоминается нештатный запуск ракеты, сказал Хагари. По его словам, с момента начала обстрелов 7 октября уже около 450 ракет террористов из выпущенных по Израилю нескольких тысяч из-за неудачных запусков упали со значительным недолетом, в том числе на территории сектора Газа.

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Как заявил Хагари, записи аэроразведки подтверждают, что прямого попадания в больницу не было и от падения ракеты в основном пострадала больничная площадка для парковки. Стены окружающих домов остались целыми, что, по словам спикера, также подтверждает, что речь не идет о попадании израильской авиабомбы.

В ЦАХАЛ считают, что террористы знали, что взрыв произошел из-за их ракеты, однако решили использовать его для запуска "глобальной кампании в медиа", чтобы опорочить Израиль.

По словам Хагари, в ХАМАС "дошли до того, что даже раздули число жертв".

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил о ракетной атаке Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли около 800 человек.

После этого президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с лидерами Палестинской автономии и Египта.

Госпиталь Аль-Ахли является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались приблизительно 1000 человек.