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Поддержка Западом Израиля подрывает поддержку Украины со стороны стран Глобального Юга, - FT

зброя,ізраїль

Поддержка Западом атак Израиля на Сектор Газа подрывает усилия по достижению консенсуса со значительными развивающимися странами (так называемый Глобальный Юг) относительно осуждения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц и дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти страны обвинили США и ЕС в лицемерии, поскольку реакция Запада на нападение боевиков ХАМАС и нанесение Израилем ударов по Сектору Газы свели на нет многомесячную работу, направленную на то, чтобы показать Россию "мировым изгнанником" за нарушение международного права.

Западных чиновников обвинили в том, что они не смогли защитить интересы 2,3 миллиона палестинцев, поскольку "спешили" осудить атаку ХАМАС и поддержать Израиль. Некоторые западные дипломаты обеспокоены тем, что США предоставили Израилю карт-бланш на атаки по Сектору Газа в полную силу, добавляет издание.

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Более десятка чиновников заявили, что это разрушило усилия по достижению консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка, по поводу необходимости поддержания глобального порядка, основанного на правилах.

По словам официальных лиц, негативная реакция укрепила позиции развивающихся стран в отношении израильско-палестинского конфликта, уточняет FT. Они предупредили, что это может сорвать предстоящие дипломатические усилия относитеьно Украины.

"Мы точно проиграли битву на Глобальном Юге… Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом (относительно Украины - ред.), была потеряна… Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не будут слушать", - заявил один высокопоставленный дипломат из страны G7.

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FT отметило, что многие страны Глобального Юга поддерживают Палестину, рассматривая ее через призму самоопределения и борьбы с глобальным доминированием США, важнейшего спонсора Израиля.

Отмечается, что арабские страны на Ближнем Востоке считают, что США и другие западные государства никогда не привлекали Израиль к ответственности за его отношение к палестинцам и не уделяли достаточно внимания конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии. При этом Россия и Китай культивировали теплые отношения с палестинцами.

"То, что мы сказали об Украине, должно относиться к Газа. Иначе мы полностью теряем доверие… Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" – добавил высокопоставленный дипломат G7.

За четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и их западных союзников посетили саммит G20 в Нью-Дели и попросили развивающиеся страны осудить нападения России на украинских гражданских, чтобы поддерживать уважение к уставу ООН и международному праву.

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В последние дни Россия пыталась принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие против мирного населения в израильско-палестинском конфликте без конкретного упоминания ХАМАС. Ее поддержали всего четыре страны, и Совбез ООН отклонил резолюцию.

Однако западные дипломаты обеспокоены тем, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. Тогда США, Великобритания или Франция могут наложить вето "обеспечив победу российской пропаганды".

Высокопоставленный западный дипломат заявил, что из-за этого есть риск, что на следующем голосовании в Генассамблее ООН по поддержке Украины "мы увидим большое количество воздержавшихся".

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Арабские страны, в частности Иордания и Египет, давили на западных официальных лиц, чтобы те усилили акцент по защите гражданского населения Сектора Газа, добавляют источники FT.

"Если вы описываете отключение воды, пищи и электричества в Украине как военное преступление, то вы должны сказать то же самое о Газа. Нью-Дели, Джакарта и Бразилия хотят видеть общую позицию по этим вопросам и последовательность. А если они этого не видят… тогда по главным глобальным вопросам существует определенная опасность, что ЕС, G7, НАТО не будут восприняты всерьез", - заметил один арабский чиновник.

Автор: 

Израиль (1930) Украина (44975) поддержка (685)


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Топ комментарии
+15
Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Вони більше ніколи нас не слухатимуть
*********** ту Газу за 72 години, тоді слухатимуть знову, та ще й як.
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18.10.2023 12:24
+9
Меня прям улыбают такие заявления. Правда кто то верил что бабуины разных восточных стран когда то поддерживали Европу или США или тем более Украину? А вообще Украине сейчас нужно вести себя нейтрано по поводу Израиля как Израиль вел себя *нейтрально* по поводу войны в Украине. Если не сказать больше что Исраиль втихаря поддерживал рашку. И те Ланцеты и Орланы которыми сейчас рашка бомбит Украину ето благодаря Израильским технологиям и цехам которые он передал рашке
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18.10.2023 12:35
+6
Світопорядок змінився-так ,як це було після Другої світової.. Сидіти равно на жопі,не вдасться.Світ вступає в велике протистояння,якщо не вдасться зупинити світовий тероризм ,то кіздєц "пиву і сосискам".Демократія показала свою неефективність.Втихомириння тероризму не виходить.Якщо зараз ,ще підніметься Іран з ядерною зброєю ,та Китай почне заворушення на Тайвані....то США цивілізовані країни попадуть в хаос..Вже політики чітко говорять ,про міжнародну кризу, та навіть пророкують Світову війну у 2030-х роках.
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18.10.2023 12:25
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Правила форума Совет форумчан
Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Вони більше ніколи нас не слухатимуть
*********** ту Газу за 72 години, тоді слухатимуть знову, та ще й як.
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18.10.2023 12:24 Ответить
Та цей глобальний півень завжди був явним ворогом України ...
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18.10.2023 12:25 Ответить
До речі, яка там ще повага до ООН, якщо в Радбезі і досі рашка? ООН це зайва контора від слова зовсім ...
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18.10.2023 12:32 Ответить
глобальний півень завжди був явним ворогом України
********
Глобальний півень нагло клює Захід у сраку.
Але, за таку нахабність він легко може потрапити в борщ.
Було б тільки бажання Заходу. )))

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18.10.2023 13:26 Ответить
Не брешіть! Слухаю, кореспондент в Херсоні, без повноваження на таку інформацію, ситуація в місті останнього тижня дуже загострилася, жителі стомилися від обстрілів.....читаю далі-знову зустріч про мирні переговори....На часі?
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18.10.2023 12:25 Ответить
Світопорядок змінився-так ,як це було після Другої світової.. Сидіти равно на жопі,не вдасться.Світ вступає в велике протистояння,якщо не вдасться зупинити світовий тероризм ,то кіздєц "пиву і сосискам".Демократія показала свою неефективність.Втихомириння тероризму не виходить.Якщо зараз ,ще підніметься Іран з ядерною зброєю ,та Китай почне заворушення на Тайвані....то США цивілізовані країни попадуть в хаос..Вже політики чітко говорять ,про міжнародну кризу, та навіть пророкують Світову війну у 2030-х роках.
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18.10.2023 12:25 Ответить
Глобальний південь, який складається з диктаторів та тих, хто тяжіє до диктатури ніколи не підтримує Україну. Захід має це зрозуміти і почати нарешті сприймати реальність такою, як вона є. Чим швидче це усвідолять, тим більше є шансів на боротьбу та відповідно виживання Заходу.
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18.10.2023 12:26 Ответить
Срати дрібним горохом на того вашого Глобального ПіВня.
Жодного танку від них нам ще не надійшло і не надійде.
Головне не втратити підтримку Цивілізації і підтримку українського народу.
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18.10.2023 12:27 Ответить
Надходили. Наприклад, недавно з Марокко прийшли 100 танків... Я - за Ізраїль, але розумію, що нам він вилізе бідою в багатьох місцях (Наприклад, Шахед був не придуманий іранцями, а скопійований ними з якогось ізраїльського дрона)
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18.10.2023 12:44 Ответить
Марокко, Пакистан, ще деякі країни Сходу, близькі до США та ЄС - це не зовсім "Глобальний Південь".
Так, погано що через Ізраїль ***** та Сі намагаються погіршити ставлення всіх мумульман до Заходу, але ми з цим нічого не вдіємо і отой "глобальний південь" то таке болото що його перетягти на свій бік можна хіба грошима та вигодою.
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18.10.2023 13:03 Ответить
іранці передали кацапам тисячі шахедів, влесне виробництво по "ліцензії" вони налагодили тільки влітку.
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18.10.2023 13:42 Ответить
саме на це й був розрахунок..., не треба було заглядати в очі путіну й підтримувати з ним зв'язки та при цьому не бачити в ньому міжнародного злочинця, який вправно використовує гебешні методи - розділяй та властвуй..., треба посіяти розбрат та сумніви, от й все, можна пожинати плоди...
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18.10.2023 12:29 Ответить
Меня прям улыбают такие заявления. Правда кто то верил что бабуины разных восточных стран когда то поддерживали Европу или США или тем более Украину? А вообще Украине сейчас нужно вести себя нейтрано по поводу Израиля как Израиль вел себя *нейтрально* по поводу войны в Украине. Если не сказать больше что Исраиль втихаря поддерживал рашку. И те Ланцеты и Орланы которыми сейчас рашка бомбит Украину ето благодаря Израильским технологиям и цехам которые он передал рашке
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18.10.2023 12:35 Ответить
Требо починати з богуслаєвих а ні з Ізраїлю .
Бо "ланцет" той зроблений по зразкам 15-річної давнини . Й з 2014 жодної технології Ізраїль не передавав ***** .
А ось не один такий богуслаєв вже після вторгнення планував передавати ********** двигуни від гвинтокрилів .
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18.10.2023 12:54 Ответить
Богуслаев и другие предатели Украины ето само собой. Я их не оправдываю и надеюсь что они еще свое получат. А вот Ланцеты у рашистов появились совсем недавно. Да и сами израильтяне не скрывали что до атаки ХАМАСа поддерживали рашку и теперь очень етим обижены что рашка так с ними поступила. И сам Нетаньяху звонил ***** и обижался, мол как же так мы были за рашку а вы нам так нож в жопу всунули.
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18.10.2023 13:11 Ответить
-"Ми точно програли битву на Глобальному Півдні… Вся робота, яку ми зробили з Глобальним Півднем (щодо України - ред.), була втрачена… Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Вони більше ніколи нас не слухатимуть", - заявив один високопоставлений дипломат
А не на це був розрахунок кацабів,які явно і задумали і провели цю операцію...і схоже вони переграли і США та Ізраїль...
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18.10.2023 12:38 Ответить
Маячня "з анонимних джерел".
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18.10.2023 12:42 Ответить
Світ вже давно збожеволив , коли поставив на один рівень країни , в яких систематично порушуються права людини , з країнами (по Бергсону) відкритого суспільства .

.Яке , падло , право мають сифілітики у сутенери вимагати цноти у іншіх ....
Хтось знає , як жити в країні де діє замість цівільного (тобто цівілізованного) суда шаріатський ?!

Де у жінок жодного права не має . Де чоловім має право бити свою жінку палкою, якщо та йому в чомусь відмовляє ....
Й ось виповзає на міжнародну арену якась йєменська мавпочка , або рептілїя з Індонезії й щось волає про "права людини" якщо обидві істоти ледь-ледь вивчили як ці слова вимовляти .
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18.10.2023 12:48 Ответить
Відкри́те суспі́льство - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільство , яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1 монополії на істину (→https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC плюралізм ), що різні люди мають різні погляди та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81 інтереси , і що існує потреба в установах, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1 які б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити разом в мирі і злагоді.
Розтин показав, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів.
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18.10.2023 13:02 Ответить
Не читайте Вікі , відкрийте джерело . Їх два -- сам Анрі Бергсон й є ще Карл Попер . Й це були не сьогоднішні ідійоти викладачі (а хоч в Гарварді) . Вони по деталях описали усі покордонні випадки й ніхто з них не ствержував , що требо відмінити боротьбу з кріміналом й требо рахуватися з думкою гвалтівників . Й вони не були проти виборчої системи (політичного диктату більшості) , яка так чи інакше йде від раболастницької древньої Елади ... Тобто демократії але зовсім не "відкритого суспільства" ...
Й в одного з цих мислителів є навіть посилання на те , що в поняття "усіх людей" вони вкладають не абсолюну категорію й що пациєнти дока Чейзаре Ломброзо в перелік "усіх людей" може й не потрапити .

До речі , той факт, що Ви ставите мікроби й віруси в один логічний ряд світчить , що з біологією Ви якось ніякось . Від "війни з мікробами" людина гине в раз 1000 швидче ніж від самих вірусів й тим більш від мікробів . Не усі повинні таке знати , але якщо не знаєшь чогось , то й не варто спиратися як на доказ чи яскравий образ .
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18.10.2023 13:56 Ответить
Та мені просто колись ця фраза сподобалась, як приклад, що якщо не боротись з шкідниками, вони вас знищать, бо природа у них така, тільки нищити і можуть.
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18.10.2023 14:05 Ответить
Тобто - удари по сектору Газа , і загибель цивільних палестинців , глобальним півднем засуджується , а загибель ізраїльтян , в ході терористичного нападу хамаса - ні !?
Як і - вже більше півтора року . фактично не засуджується і кацапський терор проти України , і вбивства тутешніх цивільних .!
Ну і хто тепер - лицемірна сволота , Захід чи глобальний південь . ?
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18.10.2023 12:54 Ответить
Вони - погані, їм - можна. А Заходу, якщо він такий хороший, - зась. Повинен він любить всіх підарасів злодіїв і вбивць, бо всі народ, всі богоносці.
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18.10.2023 13:03 Ответить
Тут я навіть з Митцем не погоджуся.
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18.10.2023 13:15 Ответить
Ось приклад , ловлять на вулиці якогось сироту підлітка років 12 , який намагається "трахнути") 8-ми річну дівчину - теж сироту й коли йому вказують мовляв хіба він не знаю , що це злочин -- воно відповідає , що коли було у дитячему будинку , то піддивився , як директорка трахається з фізруком . Так ось й людство воно таке -- одні дорослі , інші по соціальному розвитку йще діти , які не доросли йще до можливості вести самостійне життя й відповідати за свої вчинки .
Тому провина західного лівацтва теж є . Що ось ці "рожеві поні" не розуміють , що й така дісципліна як історія й соціологія науково стверджують й з доказами , що не усі суспільства йще доросли до такого поняття як народ й тим більш нація (політична) . Й в тому сутність не одного конфлікту в Газі , але й в Сирії , й Іраку , й в Лівії , й в Йємені . Я вже не кажу про різанину в Дарфурі , різанини в Руанді ... Створили штучну державу Руанда й отримали 1 млн. зарізанних . Віддали владу ісламістам в Судані (а це 10% населення) -- маємо Дарфур . Хто крім асадівців у Сирії себе ідентефікує як сирійців ... ніхто .
Так й т.з. "палестинцями" . Нема такої а ні мови , а ні культури , а ні історії , яка була пов"язанна з тими (й з їх дідами) кого зараз називають "палестинцями" . Бо не рахується тут йще фактор ісламу , в якому не існує такого поняття як народ , або земля народа . Тільки "дар-аль-ісламія" . Тобто "дім ісламу" .
До речі -- курдів зараз 60 млн. , але крім самих курдів жодна падла в Європі не кажучи про ("глобальний південь") не відкриває рота , чому у 60 мілійонів справжнього народу , зі своєю історією, зі своєю мовою й культурою не має держави . А знаєте чому , тому , що проти цього Турція , Ірак , Іран й Сирія й звістно чому вони проти .
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18.10.2023 13:23 Ответить
За оборотом "глобальный пивдень" всегда скрывается кацапская ипсо, напечатанная за бабки в некогда уважаемом издании.
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18.10.2023 13:02 Ответить
Бредятина. На кой нам вообще эта ООН, которой вертят как хотят, и все эти веты шметы не стоят и выеденного яйца. Если уже международный суд не ставят ни во что, то на всякие резолюции тем более наплевать, они не имеют никакой силы в юрисдикции той или иной страны. ООН это некая фикция , дающая ложную надежду что организация умеет что то контролировать. Но физически это никакой силы не имеет, а болтовней войны не выигрываются
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18.10.2023 13:04 Ответить
Що з цим глобальним півднем цацкатися? Натиснути на них економічно і будуть голосувати як треба. Ж7 трохи загрузли в свому сні що всі країни світу є демократичними і уявляють таку собі асамблею вільних країн. Які вільні країни якщо там в них людожерскі закони і правила життя? І не по людожерські вони не розуміють. Був бачив. Тому ця політика розовних поні є фаліментарною для західа. Інфантилізм якійсь.
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18.10.2023 13:06 Ответить
Сунь цзи .

Найкращий спосіб введення війни - це руйнувати наміри ворога і розбивати його союзи .

Найгірший спосіб - брати в облогу фортецю ще й без підготовки .

Війну виграють не атакамси - війну виграють ті , хто домовляться з Китаєм та США.

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18.10.2023 13:07 Ответить
Пікантність ситуації в тому, що ми домовляємось з США, русня з Китаєм.
Чи натякаєте, що буде так, яка США з Китаєм домовляться?
А де ж тоді тут ми і русня?
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18.10.2023 13:18 Ответить
Саме так , як Китай з Сша домовляться . А ми з Московією поки що в коробці для шахових фігур
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18.10.2023 13:21 Ответить
ми з Московією поки що в коробці для шахових фігур
Ета пєщєрная русафобія.
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18.10.2023 13:23 Ответить
Для нас не имеет ни какого значения мнения коорумпированых правительств Индии, Бразилии, ЮАР и им подобных... Эти страны олицетворение популизма и продажности. Из самого начала войны мы получили от них 0 помощи и поддержки, наоборот же они продолжали торговать с рашкой. "Глобальний - південь" это страны-овощи, безполезные, слабые и продажные.
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18.10.2023 13:47 Ответить
Кажуть, що "Захід поспішив заступитися за Ізраїль і підірвав підтримку України". Але ж це зовсім не так. Захід одразу проявив своє відношення до тероризму, перенісши як ХАМАС, так і РФію в один "терористичний кошик". І ця обставина навпаки, вона підвищила підгрунття для підтримки України, котра бореться з тероризмом не десь там в Азіїу, а в самому центрі Європи. Більше того, своєю реакцією на тероризм, Захід підкреслив відповідальність народу за свій вибір і за політику влади, котра приходить через всенародні вибори в країні. Над цим має нині замислитися не тільки народи Палестини та РФії, а і глобального Півдня. До того ж, над цим сьогодні має натхненно парацювпати і ООН
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18.10.2023 14:03 Ответить
Ну, фамилию бы этого "высокопоставленного дипломата" узнать бы. Может быть он... "казачок засланный"?
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18.10.2023 14:20 Ответить
Та піуй.
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18.10.2023 14:29 Ответить
Тоді США, Велика Британія чи Франція можуть накласти вето, "забезпечивши перемогу російської пропаганди".
 Схоже автор не розуміє механізм цього так званого "права вето". Ніхто такого вето ніколи не накладає, але голоси постійних членів ради безпеки є обов'язковими для прийняття рішення. Тобто або США, або Британії, або Франції досить просто проголосувати проти резолюції, щоб "накласти вето". І це не якийсь такий особливий крок, що "забезпечує перемогу російської пропаганди". Це просто незгода з текстом резолюції.
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18.10.2023 15:24 Ответить
Для всіх хорошим ніколи не будеш.
Все це зайвий раз доводить - кому це вигідно.
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18.10.2023 16:32 Ответить
Україна не нападала на рашку так як це зробили палестинці напавши на Ізраїль.Так що всі аналогії тут притягнуті за вуха.
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18.10.2023 18:04 Ответить
 
 