Поддержка Западом Израиля подрывает поддержку Украины со стороны стран Глобального Юга, - FT
Поддержка Западом атак Израиля на Сектор Газа подрывает усилия по достижению консенсуса со значительными развивающимися странами (так называемый Глобальный Юг) относительно осуждения войны РФ против Украины.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц и дипломатов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эти страны обвинили США и ЕС в лицемерии, поскольку реакция Запада на нападение боевиков ХАМАС и нанесение Израилем ударов по Сектору Газы свели на нет многомесячную работу, направленную на то, чтобы показать Россию "мировым изгнанником" за нарушение международного права.
Западных чиновников обвинили в том, что они не смогли защитить интересы 2,3 миллиона палестинцев, поскольку "спешили" осудить атаку ХАМАС и поддержать Израиль. Некоторые западные дипломаты обеспокоены тем, что США предоставили Израилю карт-бланш на атаки по Сектору Газа в полную силу, добавляет издание.
Более десятка чиновников заявили, что это разрушило усилия по достижению консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка, по поводу необходимости поддержания глобального порядка, основанного на правилах.
По словам официальных лиц, негативная реакция укрепила позиции развивающихся стран в отношении израильско-палестинского конфликта, уточняет FT. Они предупредили, что это может сорвать предстоящие дипломатические усилия относитеьно Украины.
"Мы точно проиграли битву на Глобальном Юге… Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом (относительно Украины - ред.), была потеряна… Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не будут слушать", - заявил один высокопоставленный дипломат из страны G7.
FT отметило, что многие страны Глобального Юга поддерживают Палестину, рассматривая ее через призму самоопределения и борьбы с глобальным доминированием США, важнейшего спонсора Израиля.
Отмечается, что арабские страны на Ближнем Востоке считают, что США и другие западные государства никогда не привлекали Израиль к ответственности за его отношение к палестинцам и не уделяли достаточно внимания конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии. При этом Россия и Китай культивировали теплые отношения с палестинцами.
"То, что мы сказали об Украине, должно относиться к Газа. Иначе мы полностью теряем доверие… Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" – добавил высокопоставленный дипломат G7.
За четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и их западных союзников посетили саммит G20 в Нью-Дели и попросили развивающиеся страны осудить нападения России на украинских гражданских, чтобы поддерживать уважение к уставу ООН и международному праву.
В последние дни Россия пыталась принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие против мирного населения в израильско-палестинском конфликте без конкретного упоминания ХАМАС. Ее поддержали всего четыре страны, и Совбез ООН отклонил резолюцию.
Однако западные дипломаты обеспокоены тем, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. Тогда США, Великобритания или Франция могут наложить вето "обеспечив победу российской пропаганды".
Высокопоставленный западный дипломат заявил, что из-за этого есть риск, что на следующем голосовании в Генассамблее ООН по поддержке Украины "мы увидим большое количество воздержавшихся".
Арабские страны, в частности Иордания и Египет, давили на западных официальных лиц, чтобы те усилили акцент по защите гражданского населения Сектора Газа, добавляют источники FT.
"Если вы описываете отключение воды, пищи и электричества в Украине как военное преступление, то вы должны сказать то же самое о Газа. Нью-Дели, Джакарта и Бразилия хотят видеть общую позицию по этим вопросам и последовательность. А если они этого не видят… тогда по главным глобальным вопросам существует определенная опасность, что ЕС, G7, НАТО не будут восприняты всерьез", - заметил один арабский чиновник.
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*********** ту Газу за 72 години, тоді слухатимуть знову, та ще й як.
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Глобальний півень нагло клює Захід у сраку.
Але, за таку нахабність він легко може потрапити в борщ.
Було б тільки бажання Заходу. )))
Жодного танку від них нам ще не надійшло і не надійде.
Головне не втратити підтримку Цивілізації і підтримку українського народу.
Так, погано що через Ізраїль ***** та Сі намагаються погіршити ставлення всіх мумульман до Заходу, але ми з цим нічого не вдіємо і отой "глобальний південь" то таке болото що його перетягти на свій бік можна хіба грошима та вигодою.
Бо "ланцет" той зроблений по зразкам 15-річної давнини . Й з 2014 жодної технології Ізраїль не передавав ***** .
А ось не один такий богуслаєв вже після вторгнення планував передавати ********** двигуни від гвинтокрилів .
А не на це був розрахунок кацабів,які явно і задумали і провели цю операцію...і схоже вони переграли і США та Ізраїль...
.Яке , падло , право мають сифілітики у сутенери вимагати цноти у іншіх ....
Хтось знає , як жити в країні де діє замість цівільного (тобто цівілізованного) суда шаріатський ?!
Де у жінок жодного права не має . Де чоловім має право бити свою жінку палкою, якщо та йому в чомусь відмовляє ....
Й ось виповзає на міжнародну арену якась йєменська мавпочка , або рептілїя з Індонезії й щось волає про "права людини" якщо обидві істоти ледь-ледь вивчили як ці слова вимовляти .
Розтин показав, що причиною смерті став захист прав мікробів та вірусів.
Й в одного з цих мислителів є навіть посилання на те , що в поняття "усіх людей" вони вкладають не абсолюну категорію й що пациєнти дока Чейзаре Ломброзо в перелік "усіх людей" може й не потрапити .
До речі , той факт, що Ви ставите мікроби й віруси в один логічний ряд світчить , що з біологією Ви якось ніякось . Від "війни з мікробами" людина гине в раз 1000 швидче ніж від самих вірусів й тим більш від мікробів . Не усі повинні таке знати , але якщо не знаєшь чогось , то й не варто спиратися як на доказ чи яскравий образ .
Як і - вже більше півтора року . фактично не засуджується і кацапський терор проти України , і вбивства тутешніх цивільних .!
Ну і хто тепер - лицемірна сволота , Захід чи глобальний південь . ?
Тому провина західного лівацтва теж є . Що ось ці "рожеві поні" не розуміють , що й така дісципліна як історія й соціологія науково стверджують й з доказами , що не усі суспільства йще доросли до такого поняття як народ й тим більш нація (політична) . Й в тому сутність не одного конфлікту в Газі , але й в Сирії , й Іраку , й в Лівії , й в Йємені . Я вже не кажу про різанину в Дарфурі , різанини в Руанді ... Створили штучну державу Руанда й отримали 1 млн. зарізанних . Віддали владу ісламістам в Судані (а це 10% населення) -- маємо Дарфур . Хто крім асадівців у Сирії себе ідентефікує як сирійців ... ніхто .
Так й т.з. "палестинцями" . Нема такої а ні мови , а ні культури , а ні історії , яка була пов"язанна з тими (й з їх дідами) кого зараз називають "палестинцями" . Бо не рахується тут йще фактор ісламу , в якому не існує такого поняття як народ , або земля народа . Тільки "дар-аль-ісламія" . Тобто "дім ісламу" .
До речі -- курдів зараз 60 млн. , але крім самих курдів жодна падла в Європі не кажучи про ("глобальний південь") не відкриває рота , чому у 60 мілійонів справжнього народу , зі своєю історією, зі своєю мовою й культурою не має держави . А знаєте чому , тому , що проти цього Турція , Ірак , Іран й Сирія й звістно чому вони проти .
Найкращий спосіб введення війни - це руйнувати наміри ворога і розбивати його союзи .
Найгірший спосіб - брати в облогу фортецю ще й без підготовки .
Війну виграють не атакамси - війну виграють ті , хто домовляться з Китаєм та США.
Чи натякаєте, що буде так, яка США з Китаєм домовляться?
А де ж тоді тут ми і русня?
Ета пєщєрная русафобія.
Схоже автор не розуміє механізм цього так званого "права вето". Ніхто такого вето ніколи не накладає, але голоси постійних членів ради безпеки є обов'язковими для прийняття рішення. Тобто або США, або Британії, або Франції досить просто проголосувати проти резолюції, щоб "накласти вето". І це не якийсь такий особливий крок, що "забезпечує перемогу російської пропаганди". Це просто незгода з текстом резолюції.
Все це зайвий раз доводить - кому це вигідно.