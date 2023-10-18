Поддержка Западом Израиля подрывает поддержку Украины со стороны стран Глобального Юга, - FT

Поддержка Западом атак Израиля на Сектор Газа подрывает усилия по достижению консенсуса со значительными развивающимися странами (так называемый Глобальный Юг) относительно осуждения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц и дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти страны обвинили США и ЕС в лицемерии, поскольку реакция Запада на нападение боевиков ХАМАС и нанесение Израилем ударов по Сектору Газы свели на нет многомесячную работу, направленную на то, чтобы показать Россию "мировым изгнанником" за нарушение международного права.

Западных чиновников обвинили в том, что они не смогли защитить интересы 2,3 миллиона палестинцев, поскольку "спешили" осудить атаку ХАМАС и поддержать Израиль. Некоторые западные дипломаты обеспокоены тем, что США предоставили Израилю карт-бланш на атаки по Сектору Газа в полную силу, добавляет издание.

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Более десятка чиновников заявили, что это разрушило усилия по достижению консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка, по поводу необходимости поддержания глобального порядка, основанного на правилах.

По словам официальных лиц, негативная реакция укрепила позиции развивающихся стран в отношении израильско-палестинского конфликта, уточняет FT. Они предупредили, что это может сорвать предстоящие дипломатические усилия относитеьно Украины.

"Мы точно проиграли битву на Глобальном Юге… Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом (относительно Украины - ред.), была потеряна… Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не будут слушать", - заявил один высокопоставленный дипломат из страны G7.

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FT отметило, что многие страны Глобального Юга поддерживают Палестину, рассматривая ее через призму самоопределения и борьбы с глобальным доминированием США, важнейшего спонсора Израиля.

Отмечается, что арабские страны на Ближнем Востоке считают, что США и другие западные государства никогда не привлекали Израиль к ответственности за его отношение к палестинцам и не уделяли достаточно внимания конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии. При этом Россия и Китай культивировали теплые отношения с палестинцами.

"То, что мы сказали об Украине, должно относиться к Газа. Иначе мы полностью теряем доверие… Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" – добавил высокопоставленный дипломат G7.

За четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и их западных союзников посетили саммит G20 в Нью-Дели и попросили развивающиеся страны осудить нападения России на украинских гражданских, чтобы поддерживать уважение к уставу ООН и международному праву.

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В последние дни Россия пыталась принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие против мирного населения в израильско-палестинском конфликте без конкретного упоминания ХАМАС. Ее поддержали всего четыре страны, и Совбез ООН отклонил резолюцию.

Однако западные дипломаты обеспокоены тем, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. Тогда США, Великобритания или Франция могут наложить вето "обеспечив победу российской пропаганды".

Высокопоставленный западный дипломат заявил, что из-за этого есть риск, что на следующем голосовании в Генассамблее ООН по поддержке Украины "мы увидим большое количество воздержавшихся".

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Арабские страны, в частности Иордания и Египет, давили на западных официальных лиц, чтобы те усилили акцент по защите гражданского населения Сектора Газа, добавляют источники FT.

"Если вы описываете отключение воды, пищи и электричества в Украине как военное преступление, то вы должны сказать то же самое о Газа. Нью-Дели, Джакарта и Бразилия хотят видеть общую позицию по этим вопросам и последовательность. А если они этого не видят… тогда по главным глобальным вопросам существует определенная опасность, что ЕС, G7, НАТО не будут восприняты всерьез", - заметил один арабский чиновник.