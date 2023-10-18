Дело экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева передали в суд. СБУ арестовала его активы на более чем 12 млрд грн

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олега Дзюбы, подозреваемых в работе на агрессора.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте. Речь идет о деньгах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.

Установлено, что обвинения в течение декабря 2017 - октября 2022 наладили хозяйственную деятельность обособленного подразделения АО "Мотор Сич" - Снежнянского машиностроительного завода на временно оккупированной территории в г. Снежное Донецкой области.

"Своими действиями они способствовали террористической организации "ДНР". Уплачивали в ее пользу денежные средства под видом, так называемых "налогов" и "таможенных платежей". При посредничестве подконтрольных коммерческих структур, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, АО "Мотор Сич" через иностранные юридические лица поставляла сырье, а получала запчасти для авиационных двигателей", - отметили в пресс-службе ОГП.

Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ.

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Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения в Украину.

Также установлено, что в апреле 2022 года экс-руководитель "Мотор Січі" намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд ГУР МО Украины. Для этого экс-руководитель предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента "Мотор Січі" по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

В то же время, руководителя Департамента внешнеторговой деятельности предприятия обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 22 октября 2022 года главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" с РФ.

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По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.