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Дело экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева передали в суд. СБУ арестовала его активы на более чем 12 млрд грн

богуслаєв

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олега Дзюбы, подозреваемых в работе на агрессора.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте. Речь идет о деньгах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.

Установлено, что обвинения в течение декабря 2017 - октября 2022 наладили хозяйственную деятельность обособленного подразделения АО "Мотор Сич" - Снежнянского машиностроительного завода на временно оккупированной территории в г. Снежное Донецкой области.

"Своими действиями они способствовали террористической организации "ДНР". Уплачивали в ее пользу денежные средства под видом, так называемых "налогов" и "таможенных платежей". При посредничестве подконтрольных коммерческих структур, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, АО "Мотор Сич" через иностранные юридические лица поставляла сырье, а получала запчасти для авиационных двигателей", - отметили в пресс-службе ОГП.

Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ.

Смотрите также: Украинским воинам передали вертолет Ми-2, который "Мотор Сич" пыталась скрыть от ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения в Украину.

Также установлено, что в апреле 2022 года экс-руководитель "Мотор Січі" намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд ГУР МО Украины. Для этого экс-руководитель предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента "Мотор Січі" по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

В то же время, руководителя Департамента внешнеторговой деятельности предприятия обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 22 октября 2022 года главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики. 

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски СБУ являются частью плана по рейдерскому захвату ПАО "Мотор Січ", - Богуслаев

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (73) Мотор Січ (126) СБУ (19937) суд (25112) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+11
Сподіваюся, ця мерзенна сволота здохне у в'язниці.
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18.10.2023 12:59
+6
Який суд, коли він ще не здав спільників? Чи всі думають, що він один міг займатися злочинною діяльністю на великому заводі? Колоти його треба і колоти
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18.10.2023 13:01
+2
/Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном/
А куди дивилися спеціально під це створені та заточені "правоохоронні органи"? У власний гаманець?
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18.10.2023 13:13
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся, ця мерзенна сволота здохне у в'язниці.
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18.10.2023 12:59 Ответить
---
або дадуть умовно , або обміняють як Мервечука..
...
І арешт на майно якийсь суддя вже зняв. аж потім погорів на хабарі..
...
Ворон ворону око не виклює
...
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06.01.2024 01:38 Ответить
Який суд, коли він ще не здав спільників? Чи всі думають, що він один міг займатися злочинною діяльністю на великому заводі? Колоти його треба і колоти
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18.10.2023 13:01 Ответить
Він сидітиме в платній камері-готелі!
Що захоче жертиме, коли захоче спатиме, з ким захоче зустрічатиметься, в кого захоче лікуватиметься!
Таким тюрьма мать родна!
Благо, грошоти накрав неміряно!
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18.10.2023 13:09 Ответить
Грамотно пиши.
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19.10.2023 06:55 Ответить
Только хунта сможет запретить Зеленскому выплатить законные компенсации Шуфричу и Коломойскому
https://www.youtube.com/watch?v=5ZHmbX2Sm3M
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18.10.2023 13:09 Ответить
/Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном/
А куди дивилися спеціально під це створені та заточені "правоохоронні органи"? У власний гаманець?
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18.10.2023 13:13 Ответить
Чому Баканов на свободі???!!!
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18.10.2023 13:13 Ответить
По курсу 12млн.це смішно.Левову долю він приховав,або насправді контужений узкім мірами,й робив це з ідейних переконань.
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18.10.2023 13:20 Ответить
12 лярдов-это не смешно.
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18.10.2023 13:47 Ответить
Я мав на увазі співмірність з ціною двигунів та завданої шкоди державі.
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18.10.2023 13:52 Ответить
А,чекайте..ярдів.Тоді вибачаюсь,погано в телефоні прочитав.
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18.10.2023 13:53 Ответить
> СБУ арештувала його активи на понад 12 млрд грн

 А до того влада України сприяє збагаченню лише таким покидькам (директор збиткового(!) підприємства сп3.14здив в народу 12 ярдів), й провокує бідність звичайним громадянам. Це Україна.
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18.10.2023 13:39 Ответить
За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року та знала про його зв'язки з РФ.

Водночас Джерело:

Что-то здесь Юрий лукавит. Я понимаю что не получилось полноценно поработать в должности советника МО, но мне мало верится что Богуслаев только с 2019 начал сотрудничать с кацапами и попал под прослушку.
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18.10.2023 14:06 Ответить
Хорошая жена, казенный дом - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?..
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18.10.2023 14:21 Ответить
тюрма
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18.10.2023 18:10 Ответить
Взагалі - то ця стара кацапська паскуда любила розваги з неповнолітніми дівчатками, то можна було ще й за педофілію "дєдушкє" додати.
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18.10.2023 14:32 Ответить
Наступний крок - за його активи купуємо штук 50 Leopard 2A, все для Перемоги.
Це ми так бажаємо. А буде - як завжди...
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18.10.2023 14:53 Ответить
Декілька мільйонів дронів могли б вирішити всі питання ладофікації...
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18.10.2023 15:47 Ответить
коли страта лайна фсбшного?
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18.10.2023 15:09 Ответить
Ого, це ж скільки асфа дронів можна буде придбати на ці гроші!
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18.10.2023 15:45 Ответить
Не радійте, збиратимем з народу на дрони!
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19.10.2023 06:58 Ответить
 
 