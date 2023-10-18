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Удар по больнице в Секторе Газа, похоже, нанес не Израиль, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявил в Тель-Авиве, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

"Я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", – сказал он, публично поддержав израильскую версию событий.

Президент США добавил, что "есть много людей, которые не уверены" в этом.

Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он посетил Израиль "по простой причине", поскольку хочет, чтобы народ Израиля и люди всего мира знали, где "стоят Соединенные Штаты".

Президент США подчеркнул, что ХАМАС "зарезал" своих жертв, в том числе 31 американца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по больнице: Ракета террористов упала на парковке, ХАМАС завышает число жертв, - ЦАХАЛ

"Они совершили зло и жестокость, из-за которых ИГИЛ [террористическое Исламское Государство] выглядит несколько более рационально", – сказал он.

Байден заметил, что ХАМАС не представляет всего палестинского народа и принес ему только страдания.

По его словам, США позаботятся о том, чтобы у Израиля все, что ему нужно для защиты.

"Мир смотрит. В Израиле установлены ценности, как у Соединенных Штатов и других демократий, и они смотрят, что мы собираемся делать. Я с нетерпением жду тщательной дискуссии о том, куда все идут дальше", – сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поручил группе по вопросам нацбезопасности США собрать информацию об обстреле больницы в секторе Газа

В заключение Байден обратился к израильтянам, назвав их храбрость и преданность "потрясающими".

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил о ракетной атаке Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли около 800 человек.

После этого президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с лидерами Палестинской автономии и Египта.

Госпиталь Аль-Ахли является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались приблизительно 1000 человек.

Автор: 

Байден Джо (2791) Израиль (1930) Сектор Газа (178)


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Топ комментарии
+12
Правильно, дядьку Джо. Бо вже повилазили лобісти ісламістів та кацапські ботоферми, які просувають свою брехливу версію.
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18.10.2023 13:07
+8
А ще з Альфа-Центавра вісім років дамбили Бамбас
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18.10.2023 13:09
+6
Це тактика рашистів бити своїх, щоб чужі боялись.
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18.10.2023 13:05
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А хто? Прийшлі? З Альфа-Центавра?
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18.10.2023 13:01 Ответить
еге, ж з заполярного круга із рязанським сарком
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18.10.2023 13:04 Ответить
рязанським сахарком

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18.10.2023 14:19 Ответить
Хамас
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18.10.2023 13:06 Ответить
А ще з Альфа-Центавра вісім років дамбили Бамбас
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18.10.2023 13:09 Ответить
*****, наприклад...
Іранські маріонетки-
Що в Шахеди-
Перетворили-
Китайські мопеди..

Компроментація...
Дій Ізраїлю, справедливих...
Що пізнав терористичну акцію..
На свій народ... від нечестивих...
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18.10.2023 13:12 Ответить
ХАМАС робить картинку для так званого цивілізованого світу, щоби не вщухав гвалт про бідних цивільних муслімів палєстінцав, таких мирних й таких беззахисних.
при цьому ХАМАСу плювати, скільки тих самих цивільних палєстінцав подохне задля цієї картинки, та й самім цивільним палєстінцам на це плювати, там повний алах в бошках.
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18.10.2023 13:16 Ответить
як Діду скаже, так і буде!
він довше всіх нас на світі жиє
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18.10.2023 13:03 Ответить
Це тактика рашистів бити своїх, щоб чужі боялись.
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18.10.2023 13:05 Ответить
Правильно, дядьку Джо. Бо вже повилазили лобісти ісламістів та кацапські ботоферми, які просувають свою брехливу версію.
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18.10.2023 13:07 Ответить
Отут відео. Хамас ракети пуляв

https://twitter.com/StandWithUs/status/1714387845949936078?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714387845949936078%7Ctwgr%5E2bce043f44d827fefa6eb8be655fb34f5df1aa5f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wionews.com%2Fworld%2Fvideo-israeli-airstrike-or-misfired-islamic-jihad-rocket-what-killed-hundreds-at-gaza-hospital-648159
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18.10.2023 13:08 Ответить
Світ уже 20 місяців дивиться, що США робитимуть в Україні. І що?
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18.10.2023 13:08 Ответить
А що США робитимуть в Украини?
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18.10.2023 14:44 Ответить
інша команда?.. Хамас виявляється "інша команда"? футбольна.
От так, світ програє війну тероризму...демократія мать вашу...толерантність...кров би вас позаливав
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18.10.2023 13:09 Ответить
Навіть якщо і Ізраіль, абсолютно начхати на терористів і їх прибічників.
Шкода, що воду пустили: нехай би жерли верблюдяче лайно і запивали сечею!
Скаженних собак не підгодовують а знищують.
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18.10.2023 13:13 Ответить
Що значить схоже зробила інша команда? А супутники ваші і не тільки ,нах болтаються в космосє?
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18.10.2023 13:14 Ответить
Цей конфлікт просто так не закінчиться і не розбомбили хамасівців за три дні,яку дехто казав.
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18.10.2023 13:31 Ответить
раз так, то по-правильному наверное надо было выкатить ультиматум на выдачу Хйла и ко товарищей из Хамаса во избежание, а сочувствующим популярно объяснить и если сильно непонятливые - то выслать на родину место происшествия для самоличной экспертизы так сказать.
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18.10.2023 13:33 Ответить
Як тільки расіюшка запросила збори Радбезу ООН, почали виникати сумніви у авторстві Цахалу в ударі...
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18.10.2023 13:54 Ответить
треба було в мене спитати, я б одразу сказала, точно, що це не Ізраїль..., всі терористи діють однаково - самі здійснюють жахливі теракти, а потім обвинувачують в цьому інших..., історія нашої війни тому підтвердження...
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18.10.2023 13:54 Ответить
Кондиционер в Луганске?
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18.10.2023 15:01 Ответить
Світло від Венери, заломившись крізь ранковий серпанок, викликало вибух болотяного газу на березі річки Іордан… А тепер усі подивимося на цей червоний вогник.
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18.10.2023 14:08 Ответить
МВД Израиля опубликовало фотографии из захваченных хамаскими выродками посёлков: беременная женщина с вспоротым животом, рядом зарезанный ребёнок; супружеская пара привязанные другу другу и зарезанные, перед ними их связанные и сожжённые заживо дети… ну и тому подобные.
И как то сразу стало насрать на госпиталь в Газе, независимо от того сколько чуркобесов там накрылось ******, да хоть десять тысяч
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18.10.2023 14:50 Ответить
Там ещё 400 обезгавленных младенцев
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18.10.2023 15:03 Ответить
Тебе, мразь кацапская нужно верхнюю сраку отрезать.
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18.10.2023 15:40 Ответить
Тю, ты шо обиделся?
Яврей пиз брехать не будет?
40 обезглавленных детей и 200 сожжённых тел: Израильская журналистка подливала масла в огонь

Израильскую журналистку обвинили во лжесвидетельстве, после того как она отказалась от своих слов о жертвах в поселении Кфар-Аза.

Израильская журналистка Николь Зедек решила сыграть на эмоциях и чувствах общественности и в своём дневном репортаже из общины Кфар-Аза сообщила о телах как минимум 40 убитых детей с отрезанными головами, среди которых были и младенцы. Из-за шокирующей информации новость, как, видимо, и рассчитывала Зедек, получила широкое распространение за короткий промежуток времени.

Однако журналистка не учла, что от неё потребуют подтверждения сказанному - доказательств и конкретики. Поэтому, когда со стороны общественности в больших количествах посыпались вопросы, посыпалась и сама репортёр. Женщина быстро нашла выход из ситуации и заявила, что об ужасной находке она услышала от солдат - якобы они воочию видели детские тела, сама же она ни с чем подобным не сталкивалась.

В свой репортаж журналистка включила также информацию и о двух сотнях обгоревших тел, но опровержение этих цифр уже не содержало: Зедек просто обнулила цифру, вставив шаблонный оборот в духе "число погибших неизвестно". Общественность негодует, как можно так красочно рассказывать о "чередах каталок с детьми", лжесвидетельствовать, когда в стране происходит такое и гибнут чьи-то близкие люди.
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18.10.2023 18:21 Ответить
Недоумок, причём здесь какая та 'журналистка', если я говорю о заявлении ихнего мвд? Впрочем тебе, казламордому, это конечно одно и тоже.
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18.10.2023 18:56 Ответить
Мусульманский мир порвало, штурмуют посольства Израиля и США. Но если вам насрать наверно все окей.
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18.10.2023 15:03 Ответить
Щас я рыдать начну за порванный м сульманский мир, ага. От Симанян голова ещё не болит, Ванька
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18.10.2023 15:42 Ответить
Израиль уже проиграл эту битву независимо от исхода маловероятной наземной операции.
Все действия ХАМАС были направлены на вызов прогнозируемых действий евреев. Больница, это чтоб они не свернули с этой дороги.
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18.10.2023 20:52 Ответить
Чи є якась різниця в заявах, та намірах
Чи це як з Будапештським меморандумом, захист це захист, а скільки потрібно - це ще не визначено

"За його словами, США подбають про те, щоб Ізраїль мав усе, що йому потрібно для захисту."

Байден - Украине: «Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется»
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18.10.2023 14:55 Ответить
Сотрудника российского ТВ Сергея Пашкова хотят лишить аккредитации в Израиле. Также ему грозит крупный иск

Эмиль Шлеймович

13:00

Сотрудник ВГТРК Сергей Пашков возмутил и рядовых израильтян, и местных журналистов своими репортажами о войне Израиля против ХАМАСа. «Уже 20 лет Израиль осуществляет режим блокады сектора Газа, не предлагая своих вариантов разблокирования», - гласит заголовок к одному из его рассказов российским медиа, не соответствующий действительности. И это лишь один из примеров подмены объективной журналистики прямой пропагандистской деятельностью, в том числе в телевизионных репортажах.

В связи с этим движение «Израильские друзья Украины» обратилось к директору правительственного пресс-бюро (ЛААМ) Ницану Хэну с просьбой лишить Пашкова аккредитации в Израиле. Под обращением подписались ряд редакторов и журналистов израильских СМИ.

«В последнее время сюжеты, производимые этим человеком, нельзя считать журналистикой. Это пропаганда в худшем ее проявлении. Сергей Пашков выстраивает сюжеты в соответствии с нарративами своих заказчиков, подгоняя комментаторов и сказанное ими под заранее известные выводы.

Как вы знаете, с февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, после чего работающим на ее каналах журналистам пришлось стать или пропагандистами - или прекратить работать. Одним из таких примеров может служить репортаж Пашкова из Тель-Авива об отмене в Израиле гастролей российского театра «Ленком», искажающий реальную картину, выставляющий артистов - жертвами, а оппонентов - чуть ли не погромщиками.

С началом войны с ХАМАСом антиизраильская риторика в сюжетах Пашкова усилилась. В разговоре с ведущей пропагандистской программы «60 минут», чье имя давно стало нарицательным, собкор РТР в Израиле практически уравнивает ХАМАС с ЦАХАЛом, сравнивая количество погибших в Израиле и Газе; рассказывает про то, что израильское ТВ мало освещает гибель мирных жителей Газы и их страдания - по указанию властей; рассказывает, что Израиль не дает гуманитарных коридоров, и т. п.».

В письме отмечено, что подобные сюжеты нельзя считать просто ошибочными: они появились именно тогда, когда в РФ усилилась антиизраильская и антисемитская риторика, распространяются арабские фейки с переводом на русский язык, а президент Путин недвусмысленно высказался в поддержку палестинцев в нынешнем конфликте. Свои подписи под обращением в правительственное пресс-бюро поставили:

Эмиль Шлеймович, главный редактор портала «Детали»;Евгений Шварцман, главный редактор сайта «Миг Ньюс»;Алексей Степанов, главный редактор сайта «Курсоринфо»;Влад Зерницкий, главный редактор «Первого Радио»;Давид Тверской, журналист «Давар»;Андрей Розенблат, продюсер, оператор ближневосточного бюро RTL News, Германия;Анна Жарова и Вячеслав Фельдман, движение «Израильские друзья Украины»;Александр Берман, ассоциация «Хазит ха-кавод».

Однако не все журналисты поддержали эту инициативу. «Меня также попросили что-то подписать, чтобы Пашкова не было в Израиле. Извините, ничего подписывать не стану. Власти Израиля считают возможным присутствие российских журналистов в стране. Пусть присутствуют. «Пусть говорят». Не смотрел и смотреть в дальнейшем не собираюсь», - https://www.facebook.com/evgeny.finkel/posts/pfbid0NJBpY4r2jY5bEdwf8K8Xaknvq4LX8kwMdhFXYDHLm49HzjeMQtHhoQXAAZ2z9xtkl написал в своем «Фейсбуке» главный редактор сайта NEWSru Евгений Финкель.

Независимо от «Израильских друзей Украины» обращение в правительственное пресс-бюро готовит также известный в Израиле адвокат Ариэль Булштейн. Он сообщил «Деталям», что к нему обратилось много граждан, возмущенных односторонностью репортажей Пашкова о войне, которую Израиль ведет против ХАМАСа.

«Ко мне обратилось много людей. Как будто прорвало какую-то плотину. Самые разные люди, разных взглядов, некоторые из них - пострадавшие, выжившие во время атаки террористов на поселки юга. Они сказали, что просто не могут такое видеть! Я посмотрел несколько видеороликов [Пашкова] и понял, что они абсолютно правы.

Я в принципе не отношусь к тем, кто с легкостью требует отменять кому-то журналистскую аккредитацию, у нас демократическая страна. Но в данном случае все границы перейдены, это не укладывается ни в какие журналистские нормы и правила, это явная антиизраильская пропаганда. Человек, который будет, опираясь на его репортажи, формировать картину происходящего здесь, придет к выводу, что виноват Израиль».

Адвокат направил Пашкову предупредительное письмо, в котором написал:

«Поскольку я прекрасно понимаю, что взывать к вашей совести бессмысленно, предупреждаю вас о следующих шагах, которые будут предприняты незамедлительно моими подзащитными в отношении вас, если вы не принесете должных извинений и не опубликуете опровержение ваших клеветнических и подстрекательских высказываний».

Булштейн предостерегает, что в противном случае против Пашкова может быть подан иск людьми, которых он представляет. Отметим, что закон в Израиле не ограничивает в данном случае размер требуемой компенсации.

Фото: снимок экрана

Булштейн также намерен потребовать аннулировать рабочую визу Пашкова в Израиле, без которой невозможна аккредитация. Такие визы иностранным журналистам выдают на пять лет, потом продления рассматривают индивидуально. Виза Пашкова давно истекла, но была продлена в порядке исключения.

Ранее в интернете была размещена https://www.atzuma.co.il/pashkovgohome петиция с призывом лишить Сергея Пашкова, не имеющего израильского гражданства, аккредитации в Израиле и «вернуть его в Россию». По состоянию на 12:00 18 октября 2023 года под этим требованием собрано более 6200 подписей.

К моменту публикации Сергей Пашков не предоставил «Деталям» реакции на подачу против него жалобы в ЛААМ.

Эмиль Шлеймович, «Детали».
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18.10.2023 15:01 Ответить
Перед приездом Президента США в Израиль ********* была придуманна провокация ... "попали" по болнице в Газе ,но это не все ,под этой болнице, есть завод по изготовлению патронов к калашам .А в стрефе Газа есть построен "город" под городом и там происходит вторая жинь по производсту ракет ,и всякого другого снаряжения для провокаций и всяких вылазок в войне против Израелтян.
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18.10.2023 17:41 Ответить
 
 