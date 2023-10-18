Удар по больнице в Секторе Газа, похоже, нанес не Израиль, - Байден

Президент США Джо Байден заявил в Тель-Авиве, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

"Я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", – сказал он, публично поддержав израильскую версию событий.

Президент США добавил, что "есть много людей, которые не уверены" в этом.

Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он посетил Израиль "по простой причине", поскольку хочет, чтобы народ Израиля и люди всего мира знали, где "стоят Соединенные Штаты".

Президент США подчеркнул, что ХАМАС "зарезал" своих жертв, в том числе 31 американца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по больнице: Ракета террористов упала на парковке, ХАМАС завышает число жертв, - ЦАХАЛ

"Они совершили зло и жестокость, из-за которых ИГИЛ [террористическое Исламское Государство] выглядит несколько более рационально", – сказал он.

Байден заметил, что ХАМАС не представляет всего палестинского народа и принес ему только страдания.

По его словам, США позаботятся о том, чтобы у Израиля все, что ему нужно для защиты.

"Мир смотрит. В Израиле установлены ценности, как у Соединенных Штатов и других демократий, и они смотрят, что мы собираемся делать. Я с нетерпением жду тщательной дискуссии о том, куда все идут дальше", – сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поручил группе по вопросам нацбезопасности США собрать информацию об обстреле больницы в секторе Газа

В заключение Байден обратился к израильтянам, назвав их храбрость и преданность "потрясающими".

Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил о ракетной атаке Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли около 800 человек.

После этого президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с лидерами Палестинской автономии и Египта.

Госпиталь Аль-Ахли является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались приблизительно 1000 человек.