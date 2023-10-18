Удар по больнице в Секторе Газа, похоже, нанес не Израиль, - Байден
Президент США Джо Байден заявил в Тель-Авиве, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
"Я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", – сказал он, публично поддержав израильскую версию событий.
Президент США добавил, что "есть много людей, которые не уверены" в этом.
Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он посетил Израиль "по простой причине", поскольку хочет, чтобы народ Израиля и люди всего мира знали, где "стоят Соединенные Штаты".
Президент США подчеркнул, что ХАМАС "зарезал" своих жертв, в том числе 31 американца.
"Они совершили зло и жестокость, из-за которых ИГИЛ [террористическое Исламское Государство] выглядит несколько более рационально", – сказал он.
Байден заметил, что ХАМАС не представляет всего палестинского народа и принес ему только страдания.
По его словам, США позаботятся о том, чтобы у Израиля все, что ему нужно для защиты.
"Мир смотрит. В Израиле установлены ценности, как у Соединенных Штатов и других демократий, и они смотрят, что мы собираемся делать. Я с нетерпением жду тщательной дискуссии о том, куда все идут дальше", – сказал политик.
В заключение Байден обратился к израильтянам, назвав их храбрость и преданность "потрясающими".
Напомним, вечером 17 октября ХАМАС заявил о ракетной атаке Израиля по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли около 800 человек.
После этого президент США Джо Байден, совершающий визит на Ближний Восток, отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с лидерами Палестинской автономии и Египта.
Госпиталь Аль-Ахли является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались приблизительно 1000 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Іранські маріонетки-
Що в Шахеди-
Перетворили-
Китайські мопеди..
Компроментація...
Дій Ізраїлю, справедливих...
Що пізнав терористичну акцію..
На свій народ... від нечестивих...
муслімівпалєстінцав, таких мирних й таких беззахисних.
при цьому ХАМАСу плювати, скільки тих самих цивільних палєстінцав подохне задля цієї картинки, та й самім цивільним палєстінцам на це плювати, там повний алах в бошках.
він довше всіх нас на світі жиє
https://twitter.com/StandWithUs/status/1714387845949936078?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714387845949936078%7Ctwgr%5E2bce043f44d827fefa6eb8be655fb34f5df1aa5f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wionews.com%2Fworld%2Fvideo-israeli-airstrike-or-misfired-islamic-jihad-rocket-what-killed-hundreds-at-gaza-hospital-648159
От так, світ програє війну тероризму...демократія мать вашу...толерантність...кров би вас позаливав
Шкода, що воду пустили: нехай би жерли верблюдяче лайно і запивали сечею!
Скаженних собак не підгодовують а знищують.
Хйла и котоварищей из Хамаса во избежание, а сочувствующим популярно объяснить и если сильно непонятливые - то выслать на родинуместо происшествия для самоличной экспертизы так сказать.
И как то сразу стало насрать на госпиталь в Газе, независимо от того сколько чуркобесов там накрылось ******, да хоть десять тысяч
Яврей
пизбрехать не будет?
40 обезглавленных детей и 200 сожжённых тел: Израильская журналистка подливала масла в огонь
Израильскую журналистку обвинили во лжесвидетельстве, после того как она отказалась от своих слов о жертвах в поселении Кфар-Аза.
Израильская журналистка Николь Зедек решила сыграть на эмоциях и чувствах общественности и в своём дневном репортаже из общины Кфар-Аза сообщила о телах как минимум 40 убитых детей с отрезанными головами, среди которых были и младенцы. Из-за шокирующей информации новость, как, видимо, и рассчитывала Зедек, получила широкое распространение за короткий промежуток времени.
Однако журналистка не учла, что от неё потребуют подтверждения сказанному - доказательств и конкретики. Поэтому, когда со стороны общественности в больших количествах посыпались вопросы, посыпалась и сама репортёр. Женщина быстро нашла выход из ситуации и заявила, что об ужасной находке она услышала от солдат - якобы они воочию видели детские тела, сама же она ни с чем подобным не сталкивалась.
В свой репортаж журналистка включила также информацию и о двух сотнях обгоревших тел, но опровержение этих цифр уже не содержало: Зедек просто обнулила цифру, вставив шаблонный оборот в духе "число погибших неизвестно". Общественность негодует, как можно так красочно рассказывать о "чередах каталок с детьми", лжесвидетельствовать, когда в стране происходит такое и гибнут чьи-то близкие люди.
Все действия ХАМАС были направлены на вызов прогнозируемых действий евреев. Больница, это чтоб они не свернули с этой дороги.
Чи це як з Будапештським меморандумом, захист це захист, а скільки потрібно - це ще не визначено
"За його словами, США подбають про те, щоб Ізраїль мав усе, що йому потрібно для захисту."
Байден - Украине: «Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется»
Эмиль Шлеймович
13:00
Сотрудник ВГТРК Сергей Пашков возмутил и рядовых израильтян, и местных журналистов своими репортажами о войне Израиля против ХАМАСа. «Уже 20 лет Израиль осуществляет режим блокады сектора Газа, не предлагая своих вариантов разблокирования», - гласит заголовок к одному из его рассказов российским медиа, не соответствующий действительности. И это лишь один из примеров подмены объективной журналистики прямой пропагандистской деятельностью, в том числе в телевизионных репортажах.
В связи с этим движение «Израильские друзья Украины» обратилось к директору правительственного пресс-бюро (ЛААМ) Ницану Хэну с просьбой лишить Пашкова аккредитации в Израиле. Под обращением подписались ряд редакторов и журналистов израильских СМИ.
«В последнее время сюжеты, производимые этим человеком, нельзя считать журналистикой. Это пропаганда в худшем ее проявлении. Сергей Пашков выстраивает сюжеты в соответствии с нарративами своих заказчиков, подгоняя комментаторов и сказанное ими под заранее известные выводы.
Как вы знаете, с февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, после чего работающим на ее каналах журналистам пришлось стать или пропагандистами - или прекратить работать. Одним из таких примеров может служить репортаж Пашкова из Тель-Авива об отмене в Израиле гастролей российского театра «Ленком», искажающий реальную картину, выставляющий артистов - жертвами, а оппонентов - чуть ли не погромщиками.
С началом войны с ХАМАСом антиизраильская риторика в сюжетах Пашкова усилилась. В разговоре с ведущей пропагандистской программы «60 минут», чье имя давно стало нарицательным, собкор РТР в Израиле практически уравнивает ХАМАС с ЦАХАЛом, сравнивая количество погибших в Израиле и Газе; рассказывает про то, что израильское ТВ мало освещает гибель мирных жителей Газы и их страдания - по указанию властей; рассказывает, что Израиль не дает гуманитарных коридоров, и т. п.».
В письме отмечено, что подобные сюжеты нельзя считать просто ошибочными: они появились именно тогда, когда в РФ усилилась антиизраильская и антисемитская риторика, распространяются арабские фейки с переводом на русский язык, а президент Путин недвусмысленно высказался в поддержку палестинцев в нынешнем конфликте. Свои подписи под обращением в правительственное пресс-бюро поставили:
Эмиль Шлеймович, главный редактор портала «Детали»;Евгений Шварцман, главный редактор сайта «Миг Ньюс»;Алексей Степанов, главный редактор сайта «Курсоринфо»;Влад Зерницкий, главный редактор «Первого Радио»;Давид Тверской, журналист «Давар»;Андрей Розенблат, продюсер, оператор ближневосточного бюро RTL News, Германия;Анна Жарова и Вячеслав Фельдман, движение «Израильские друзья Украины»;Александр Берман, ассоциация «Хазит ха-кавод».
Однако не все журналисты поддержали эту инициативу. «Меня также попросили что-то подписать, чтобы Пашкова не было в Израиле. Извините, ничего подписывать не стану. Власти Израиля считают возможным присутствие российских журналистов в стране. Пусть присутствуют. «Пусть говорят». Не смотрел и смотреть в дальнейшем не собираюсь», - https://www.facebook.com/evgeny.finkel/posts/pfbid0NJBpY4r2jY5bEdwf8K8Xaknvq4LX8kwMdhFXYDHLm49HzjeMQtHhoQXAAZ2z9xtkl написал в своем «Фейсбуке» главный редактор сайта NEWSru Евгений Финкель.
Независимо от «Израильских друзей Украины» обращение в правительственное пресс-бюро готовит также известный в Израиле адвокат Ариэль Булштейн. Он сообщил «Деталям», что к нему обратилось много граждан, возмущенных односторонностью репортажей Пашкова о войне, которую Израиль ведет против ХАМАСа.
«Ко мне обратилось много людей. Как будто прорвало какую-то плотину. Самые разные люди, разных взглядов, некоторые из них - пострадавшие, выжившие во время атаки террористов на поселки юга. Они сказали, что просто не могут такое видеть! Я посмотрел несколько видеороликов [Пашкова] и понял, что они абсолютно правы.
Я в принципе не отношусь к тем, кто с легкостью требует отменять кому-то журналистскую аккредитацию, у нас демократическая страна. Но в данном случае все границы перейдены, это не укладывается ни в какие журналистские нормы и правила, это явная антиизраильская пропаганда. Человек, который будет, опираясь на его репортажи, формировать картину происходящего здесь, придет к выводу, что виноват Израиль».
Адвокат направил Пашкову предупредительное письмо, в котором написал:
«Поскольку я прекрасно понимаю, что взывать к вашей совести бессмысленно, предупреждаю вас о следующих шагах, которые будут предприняты незамедлительно моими подзащитными в отношении вас, если вы не принесете должных извинений и не опубликуете опровержение ваших клеветнических и подстрекательских высказываний».
Булштейн предостерегает, что в противном случае против Пашкова может быть подан иск людьми, которых он представляет. Отметим, что закон в Израиле не ограничивает в данном случае размер требуемой компенсации.
Фото: снимок экрана
Булштейн также намерен потребовать аннулировать рабочую визу Пашкова в Израиле, без которой невозможна аккредитация. Такие визы иностранным журналистам выдают на пять лет, потом продления рассматривают индивидуально. Виза Пашкова давно истекла, но была продлена в порядке исключения.
Ранее в интернете была размещена https://www.atzuma.co.il/pashkovgohome петиция с призывом лишить Сергея Пашкова, не имеющего израильского гражданства, аккредитации в Израиле и «вернуть его в Россию». По состоянию на 12:00 18 октября 2023 года под этим требованием собрано более 6200 подписей.
К моменту публикации Сергей Пашков не предоставил «Деталям» реакции на подачу против него жалобы в ЛААМ.
Эмиль Шлеймович, «Детали».