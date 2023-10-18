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Новости
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Врачи во Львове обещали за $1000 "нарисовать" уклонисту инвалидность. Могут сесть на десять лет. ФОТО

затримання

Врач-невропатолог и завотделением пообещали мужчине за $1000 подготовить документы для установления группы инвалидности. Их задержали на получении взятки.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Врачи требовали у пациента денежные средства в сумме 1000 долларов США за пребывание его на стационарном лечении и за оформление медицинских документов с внесенными в них ложными сведениями, которые в дальнейшем мужчина мог использовать для получения группы инвалидности, уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины и выезда за пределы государства", - говорится в сообщении.

Один из врачей задержан при получении части взятки в сумме $300.

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Ей, а также ее коллеге сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368). Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Теперь суд должен избрать женщинам меру пресечения.

Врачи во Львове обещали за $1000 нарисовать уклонисту инвалидность. Могут сесть на десять лет 01
Врачи во Львове обещали за $1000 нарисовать уклонисту инвалидность. Могут сесть на десять лет 02

Автор: 

взятка (6167) Львов (4589) врачи (1516) уклонисты (866)


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Топ комментарии
+14
посадют за демпінг...
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18.10.2023 14:03
+8
Навіть соромно на тааке дивитись, три м'яті папірці... І за це 10 років. З іншого боку прирівняли всіх лікарів і з 40 річним стажем і без стажу і з вищою категорією і без категорії і завідувача і рядового лікаря під один гребінець у 20 тис грн. (а фактично 18 тис). Не дивно, що ці дівчата купилися на м'яті купюри.
Може хтось пам'ятає, той поц зелений, який давав поліціянтам 150000 хабара, невже сидить? Ні? Мучається, очевидно, дуже, дуже.
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18.10.2023 14:09
+4
Так они внесли ложные данные? Положили его незаконно в стационар? Все звучит очень тупо ЗП у врача в Украине - 20000. Какой смысл в столь длинной схеме, с уймой участников ради 300 долларов?
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18.10.2023 14:44
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посадют за демпінг...
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18.10.2023 14:03 Ответить
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18.10.2023 14:10 Ответить
Навіть соромно на тааке дивитись, три м'яті папірці... І за це 10 років. З іншого боку прирівняли всіх лікарів і з 40 річним стажем і без стажу і з вищою категорією і без категорії і завідувача і рядового лікаря під один гребінець у 20 тис грн. (а фактично 18 тис). Не дивно, що ці дівчата купилися на м'яті купюри.
Може хтось пам'ятає, той поц зелений, який давав поліціянтам 150000 хабара, невже сидить? Ні? Мучається, очевидно, дуже, дуже.
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18.10.2023 14:09 Ответить
10 років не за мяті папірці.
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18.10.2023 14:13 Ответить
Підтримую. Я ще пам'ятаю, як один, призивного віку чоловік зовсім нічого не платив, просто не з'явився чотири рази до призивної комісії і після цього всього зайняв найвищу посаду і нічого. Потім вже при ньому десь взялася корупція у воєнкомів, а як придивилися, то і в лікарів, і в депутатів, і в суддів, прокурорів, поліціянтів... Військові, які потрапили на лікарняні, виводяться поза штат і отримують мізер, десь до 800 грн. в місяць, а та сама посадова особа, яка чотирижди ухилилася від армії, обзавелася сотнями радниками, а ті радники ще десятками радників, створили собі офіс, якого немає в Конституції і рубають бабло не м'ятими купюрами, а відкатами в мільярди, тіпа "тихо піду в ліс". Але їм цього мало, так вони створили цілі проекти кінофільмів, в яких вони мають стати героями на фронті і для оболванювання наріду ще декілька телеканалів "Дом", "Фрідом", марафон" виключно за бюджетні гроші під час війни і їм нічого, вони шановні люди, їх портрети вишивають бісером.
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18.10.2023 15:07 Ответить
ЄТАДРУГОЄ
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18.10.2023 16:00 Ответить
якось дешево! демпінг!
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18.10.2023 14:14 Ответить
по закону посадить, а не могут.
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18.10.2023 14:15 Ответить
Лікарки вимагали у пацієнта грошові кошти у сумі 1000 доларів США за перебування його на стаціонарному лікуванні та за оформлення медичних документів Джерело:

А что значит вимагали? Здоровый ухилянт пришел к врачам наводить концы. Ему назвали сумму, может он посчитал что это много и сдал их всех. Так судить нужно не медиков, а жадных ухилянтов.
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18.10.2023 14:18 Ответить
Тебя посодют, а ты не воруй.
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18.10.2023 14:37 Ответить
Так они внесли ложные данные? Положили его незаконно в стационар? Все звучит очень тупо ЗП у врача в Украине - 20000. Какой смысл в столь длинной схеме, с уймой участников ради 300 долларов?
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18.10.2023 14:44 Ответить
Цікаво, скільки ухилянту ЗЄ коштували результати аналізів на вміст наркотиків в крові у 2019-му...
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18.10.2023 15:00 Ответить
А у Харкові, Одесі і Дніпрі за $5000 малюють і сісти можуть на 0 років.
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18.10.2023 16:03 Ответить
$1000 - це знущання над системою, в якій такса від $5000
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18.10.2023 16:28 Ответить
ну, то це ще якісь "добрі лікарі".
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18.10.2023 21:17 Ответить
Скільки років за сдачу Чонгару?
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18.10.2023 16:53 Ответить
И Крыма.
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18.10.2023 18:17 Ответить
 
 