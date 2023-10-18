Врачи во Львове обещали за $1000 "нарисовать" уклонисту инвалидность. Могут сесть на десять лет. ФОТО
Врач-невропатолог и завотделением пообещали мужчине за $1000 подготовить документы для установления группы инвалидности. Их задержали на получении взятки.
Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
"Врачи требовали у пациента денежные средства в сумме 1000 долларов США за пребывание его на стационарном лечении и за оформление медицинских документов с внесенными в них ложными сведениями, которые в дальнейшем мужчина мог использовать для получения группы инвалидности, уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины и выезда за пределы государства", - говорится в сообщении.
Один из врачей задержан при получении части взятки в сумме $300.
Ей, а также ее коллеге сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368). Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Теперь суд должен избрать женщинам меру пресечения.
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Може хтось пам'ятає, той поц зелений, який давав поліціянтам 150000 хабара, невже сидить? Ні? Мучається, очевидно, дуже, дуже.
А что значит вимагали? Здоровый ухилянт пришел к врачам наводить концы. Ему назвали сумму, может он посчитал что это много и сдал их всех. Так судить нужно не медиков, а жадных ухилянтов.