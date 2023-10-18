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Новости Война
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В ВР планировали ввести уголовную ответственность для мужчин-беглецов, но отказались от этой идеи, - Вениславский

сбу,ухилянти

Представитель президента в Раде и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский выступает за наказание тех, кто купил поддельные документы в сговоре с ТЦК или ВВК, и выехал за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По его словам, с коллегами по комитету даже планировали зарегистрировать законопроект, где речь шла бы о том, что те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.

"Я был искренне убежден, что это может быть. Затем, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - пояснил он.

Среди других это была важная причина, по которой такие инициативы так и остались в проектах. И сам нардеп признает, что уже изменил свою предыдущую позицию о том, что все уехавшие преступники.

"Сейчас это не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Поэтому наказание может иметь обратный эффект", - добавил Вениславский.

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В то же время он все же выступает за преследование в рамках закона лиц, которые в сговоре с ТЦК или ВВК купили поддельные документы и смогли уехать. Но в каждом конкретном случае дело должно быть расследовано, а решение должно приниматься судом.

Ранее СМИ предполагали, что Украина попытается силой возвращать уклонистов из-за границы с помощью экстрадиции. Нардеп скептически оценивает эту информацию, ведь в каждом частном случае нужно доказывать факт преступления и привлекать сложные международные механизмы.

"Офис Генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-либо принудительных возвратах граждан. Но надеяться, что это будет массово, – нет таких оснований", - отметил он.

Даже если человек получит статус подозреваемого в уголовном производстве, ему заочно объявят о подозрении и будет обращение об экстрадиции, процесс растянется на годы, пояснил нардеп.

"Западные страны – это правовые процедуры, так что все это может растянуться на очень длительное время. Массового возвращения через механизм международной правовой помощи я как юрист не вижу", - подытожил Вениславский.

Автор: 

ВР (29264) Вениславский Федор (268) уклонисты (866)


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Топ комментарии
+26
Шкода що нема відповідальності, для тих кретинів, що обрали зелену напасть!
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18.10.2023 14:37
+22
Ну яка відповідальність? Там же половина своїх здриснула. З мільйонами і половозрілими синами. Яка ж відповідальність?
Відповідальність - це для Червінського.
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18.10.2023 14:42
+22
95 квартал тоже к бою готов
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18.10.2023 14:44
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Закрий пельку та не волай. Вчися комунікувати, жлобок.
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19.10.2023 08:14 Ответить
Ну що,продажна,ти думало,що мене заблокують навiчно? Думаю,що ти вже не переводиш повiтря....
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24.10.2023 14:00 Ответить
Ті що втікли, не повернуться в Україну до закінчення війни і видавати їх не будуть. Можете скільки завгодно злитися, кричати, тупати ногами, але від цього нічого не зміниться.
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18.10.2023 16:06 Ответить
А з якого переляку незаконний перетин кордону - є злочином проти прав і свобод людини? Ти хоч думай перш ніж писати хєрню.
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18.10.2023 16:08 Ответить
Чому незаконно? У разі перетину або спроби перетину кордону поза пунктами пропуску передбачена юридична відповідальність. І це мова йде не тільки про Україну, так у всьому світі
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18.10.2023 16:17 Ответить
Так доведи в суді незаконність затримання. У чому проблема?
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18.10.2023 16:27 Ответить
Де наші "карацупи"? Чому не розстрілюють на місці за незаконний перетин кордону?
Адже є на кого рівнятися!

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18.10.2023 19:20 Ответить
Чим більше ти пишеш свої висери, тим сильніше ти доводиш свою тупість спільноті.
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18.10.2023 16:18 Ответить
Краще домовитися з Європою, щоб їх повернули і спокійно їх мобілізувати і не треба ніякої кримінальної відповідальності, щоб нікого не спугнути. А Європа з радістю піде на зустріч
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18.10.2023 14:58 Ответить
Відкрию тобі велику иаємницю - Європа це не зєльоні дє біли, на кшталт тебе. Там все робиться по Закону і через суд. Жоден європейский суд не пропустить дічЬ про повернення законно в'їхавших людей.
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18.10.2023 17:20 Ответить
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18.10.2023 15:05 Ответить
В той же час у кацапських школах:

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18.10.2023 19:24 Ответить
Цікаве майбутнє у цієї країни )))))
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18.10.2023 15:11 Ответить
Я про це нецікаве майбутнє писав тут на форумі ще у квітні 2019-го. А мені казали: хоть паржом, хужє нє будєт".
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18.10.2023 16:09 Ответить
Планували, а потім зрозуміли, що під час кримінальних розслідувань вийдуть на самих себе.
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18.10.2023 15:24 Ответить
Насправді, ці наперсточники вже свою гнилу справу зробили. Це можна побачити по %% бажаючих повернутись, їх все менше.
На те і розрахунок, що самодостатні, освічені люди, які ніколи за це шапіто не голосуватимуть, не повернуться. Баласт, тільки-но його відірвуть від харчування, повернеться сюди і вибере нам чергового гавнюковіча.
Ось для цього всі закиди стосовно негромадянина тощо. Всі, хто це пишуть працюють на зелене лайно.
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18.10.2023 15:42 Ответить
Мразоти, тобто для тих хто в окопах кримінальні статті і посилення покарання без можливості апеляції а тут ГЕНОФОНД нації робить лахи за кордон...
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18.10.2023 15:47 Ответить
У демократичній країні цивільних втікачів за кордон не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Я аргументую свою думку : ' Міжнародна Конвенція з основоположних прав людини, яку доречі ратифікувала і Україна, і там зазначено, що забороняється примушувати цивільних осіб до війни і вбивства інших людей, а також встановлена заборона кримінального переслідування з цього приводу. Адже є таке поняття як біженці від війни, по всьому світу їх мільйони - з Сомалі, Афганістану, Ізраілю, Палестини, України, всі ці люди захищені Швейцарською Конвенцією про статус біженців 1951 року.......Тобто якщо людина не вчинила ніякого іншого злочину крім "тікання" від багатоліньої повномаштабної війни, то екстрадиція назад є неможливою.
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18.10.2023 16:02 Ответить
Ну так жінки, діти, пенсіонери, інваліди, можуть вільно виїжджати з країни. Тут ніякого порушення конвенції немає.
У ЄСПЛ є преценден, коли суд визнав, що держава може обмежувати права певних категорій громадян для збереження країни.
Портніков казав, що ісраїльські резервісти, у разі неповернення в країну під час початку війни отримують кримінальне покарання
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18.10.2023 16:15 Ответить
Все вірно кажете, проте на мою думку екстрадиції цивільних українських чоловіків все одно на практиці не буде, тим більше ситуацію кожного виїхавшого треба розглядати індивідуально і виносити судове рішення як у нас так і закордном, переступити через усі міжнародні конвенції біженців, дискримінацію за гендерною ознакою тощо.... Да і навіть теоретично, уявіть собі "моральний" і "бойовий дух" таких цивільних людей, яких насильно повернули з закордону і кинули на фронт, щоб змусити їх щось робити, а тим більше воювати - треба буде "загранзагін" ставити. Тим більше наша воююча Україна є аванпостом захисту демократії і дотримання прав людини у світі.......Кароче це нереально!
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18.10.2023 16:27 Ответить
Ти довбень, до чого тут крм відповідальність при поверненні, якшо людина не збирається повертатись? А в європейську країну ця людина заїхала, не порушубчи законів цієї країни. Ніхто насильно нікого не поверне. Зрозуміло, дєбілушка?
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18.10.2023 17:24 Ответить
Решать демографические проблемы при помощи скотов и трусов идея так себе.🙁
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18.10.2023 16:07 Ответить
Іноді смішно читати коментарі в англомовному серидовищі від наших колишніх громадян. З початком війни, вони активізувалися у темах про героїчну боротьбу українців розказуючи всім на Заході, що вони відносяться до цього героїчного народу і за це збирають сотні/тисячі лайків. Хоч по факту, зваливші - це галімі сцикуни і пристосуванці - є прямою протилежністю героїчності української нації.
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18.10.2023 16:26 Ответить
З чого Ви взяли що вони сцикуни....Ні вони хитрі пристосуванці які знали за що платять 4-10к уе щоб звалити звідси, зараз реально вікно небачених можливостей, доречі і для кацапів(розумних), зачепитись за життя в США Канаді чи Німеччині, такого шансу може більше не бути.
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18.10.2023 16:44 Ответить
Заздриш, тупіздєнь, шо не змін вздрістнуть?🤣
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18.10.2023 17:25 Ответить
Мене завжди смішать коментарі Шарікових, які вважають, що Професор Преображенський не має права жити в семи кімнатах.
Я коли жив в Україні працював податковим експертом,- юрист і консультант в одній особі. Так от, з початком війни зарплата в галузі впала десь у п'ять разів. Я і зараз надаю консультації українському бізнесу і чую постійні скарги на бєспрєдєл податкової - тупе блокування реєстрації податкових накладних, відмови у бюджетному відшкодуванні і т.д.
Натомість у США я працюю і щомісяця сплачую податків більше, ніж заробляє 95% українців. І ви хочете , щоби я повертався під владу зелених швондерів ? Краще я звідси поможу. Зрештою ', атакамси за мої в тому числі податки по кацапам стріляють
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18.10.2023 18:35 Ответить
Не забывайте повесить над головой спикера плакат этот , чтоб всем видно было...
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18.10.2023 16:52 Ответить
Цей клоун Веніславський давно грає роль злого поліцейського. Щоб на його тлі гарант виглядав добрим. Заборона на виїзд чоловіків незаконна, але ви типу подякуйте, що ми лише адміністративну шиємо
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18.10.2023 18:26 Ответить
Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення - ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну", - пояснив він.

А без дискусії воно справді думало, що всі втікачі радісно повалять назад, щоб сісти на зону? Воно, взагалі, нормальне?
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18.10.2023 19:20 Ответить
У веніславського 2 сина ухилянта, папашка бронь зробив. Хай своїх на штурм відправить.
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09.12.2023 14:10 Ответить
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