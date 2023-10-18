В ВР планировали ввести уголовную ответственность для мужчин-беглецов, но отказались от этой идеи, - Вениславский

Представитель президента в Раде и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский выступает за наказание тех, кто купил поддельные документы в сговоре с ТЦК или ВВК, и выехал за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По его словам, с коллегами по комитету даже планировали зарегистрировать законопроект, где речь шла бы о том, что те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.

"Я был искренне убежден, что это может быть. Затем, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - пояснил он.

Среди других это была важная причина, по которой такие инициативы так и остались в проектах. И сам нардеп признает, что уже изменил свою предыдущую позицию о том, что все уехавшие преступники.

"Сейчас это не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Поэтому наказание может иметь обратный эффект", - добавил Вениславский.

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В то же время он все же выступает за преследование в рамках закона лиц, которые в сговоре с ТЦК или ВВК купили поддельные документы и смогли уехать. Но в каждом конкретном случае дело должно быть расследовано, а решение должно приниматься судом.

Ранее СМИ предполагали, что Украина попытается силой возвращать уклонистов из-за границы с помощью экстрадиции. Нардеп скептически оценивает эту информацию, ведь в каждом частном случае нужно доказывать факт преступления и привлекать сложные международные механизмы.

"Офис Генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-либо принудительных возвратах граждан. Но надеяться, что это будет массово, – нет таких оснований", - отметил он.

Даже если человек получит статус подозреваемого в уголовном производстве, ему заочно объявят о подозрении и будет обращение об экстрадиции, процесс растянется на годы, пояснил нардеп.

"Западные страны – это правовые процедуры, так что все это может растянуться на очень длительное время. Массового возвращения через механизм международной правовой помощи я как юрист не вижу", - подытожил Вениславский.