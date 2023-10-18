В ВР планировали ввести уголовную ответственность для мужчин-беглецов, но отказались от этой идеи, - Вениславский
Представитель президента в Раде и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский выступает за наказание тех, кто купил поддельные документы в сговоре с ТЦК или ВВК, и выехал за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По его словам, с коллегами по комитету даже планировали зарегистрировать законопроект, где речь шла бы о том, что те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.
"Я был искренне убежден, что это может быть. Затем, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - пояснил он.
Среди других это была важная причина, по которой такие инициативы так и остались в проектах. И сам нардеп признает, что уже изменил свою предыдущую позицию о том, что все уехавшие преступники.
"Сейчас это не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Поэтому наказание может иметь обратный эффект", - добавил Вениславский.
В то же время он все же выступает за преследование в рамках закона лиц, которые в сговоре с ТЦК или ВВК купили поддельные документы и смогли уехать. Но в каждом конкретном случае дело должно быть расследовано, а решение должно приниматься судом.
Ранее СМИ предполагали, что Украина попытается силой возвращать уклонистов из-за границы с помощью экстрадиции. Нардеп скептически оценивает эту информацию, ведь в каждом частном случае нужно доказывать факт преступления и привлекать сложные международные механизмы.
"Офис Генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-либо принудительных возвратах граждан. Но надеяться, что это будет массово, – нет таких оснований", - отметил он.
Даже если человек получит статус подозреваемого в уголовном производстве, ему заочно объявят о подозрении и будет обращение об экстрадиции, процесс растянется на годы, пояснил нардеп.
"Западные страны – это правовые процедуры, так что все это может растянуться на очень длительное время. Массового возвращения через механизм международной правовой помощи я как юрист не вижу", - подытожил Вениславский.
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Адже є на кого рівнятися!
На те і розрахунок, що самодостатні, освічені люди, які ніколи за це шапіто не голосуватимуть, не повернуться. Баласт, тільки-но його відірвуть від харчування, повернеться сюди і вибере нам чергового гавнюковіча.
Ось для цього всі закиди стосовно негромадянина тощо. Всі, хто це пишуть працюють на зелене лайно.
У ЄСПЛ є преценден, коли суд визнав, що держава може обмежувати права певних категорій громадян для збереження країни.
Портніков казав, що ісраїльські резервісти, у разі неповернення в країну під час початку війни отримують кримінальне покарання
Я коли жив в Україні працював податковим експертом,- юрист і консультант в одній особі. Так от, з початком війни зарплата в галузі впала десь у п'ять разів. Я і зараз надаю консультації українському бізнесу і чую постійні скарги на бєспрєдєл податкової - тупе блокування реєстрації податкових накладних, відмови у бюджетному відшкодуванні і т.д.
Натомість у США я працюю і щомісяця сплачую податків більше, ніж заробляє 95% українців. І ви хочете , щоби я повертався під владу зелених швондерів ? Краще я звідси поможу. Зрештою ', атакамси за мої в тому числі податки по кацапам стріляють
А без дискусії воно справді думало, що всі втікачі радісно повалять назад, щоб сісти на зону? Воно, взагалі, нормальне?