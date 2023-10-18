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Новости Война
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Самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе, - Путин

міг31

Российские самолеты, оборудованные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", на постоянной основе будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Это не угроза, то что я сейчас анонсирую - по моему поручению Воздушно-космические силы начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем и наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами Кинжал. Они, как известно, имеют дальность более 1000 км со скоростью 9 махов", – заявил он.

"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за происходящим в Средиземном море", - добавил Путин.

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Автор: 

армия РФ (19400) путин владимир (31335) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+32
2 СЛОВА - "ресурс двигателя". Только во влажных мечтах ваты и пуйла, они смогут постоянно патрулировать.
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18.10.2023 15:15
+27
Ага, если хватит керосина.
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18.10.2023 15:07
+20
Подводный крейсер "Москва" готовится стать авианосцем? )
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18.10.2023 15:11
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Так-так-так:
НЕ виробляємі літаки, з НЕ виробляємими двигунами, з обмеженим ГОДИНАМИ ресурсом польоту, з охрененим ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ...
будуть "постійно патрулювати море"...
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18.10.2023 16:16 Ответить
що таке для Су-31 6 тонн вантажу запитайте у фахівців..
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18.10.2023 16:33 Ответить
Пуйло на понт бере нас. Типу, "будете тепер в стані постійної повітряної тривоги жити".
Але літак не може бути постійно в повітрі. Ресурс і пальне.
А нашим Повітряним силам треба, в свою чергу, якось переглянути підхід до оголошення тривоги під час злету цих Мігів. В 99 % випадків це пшик, а тривога країну таки паралізує - підприємства, навчальні заклади, тощо.
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18.10.2023 17:02 Ответить
літаки з х@ями патрулюватимуть море
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18.10.2023 17:36 Ответить
Де наші ракети?
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18.10.2023 18:01 Ответить
Зеленський знає де
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18.10.2023 18:20 Ответить
Тю, амеры могут завезти нам клубничку с экипажем переодетым в нашу форму, по случаю этих самолетов... А нам можно валить кацапов , где увидишь.
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18.10.2023 18:51 Ответить
Думается контрмеры , шобы пыня подзакатил отвисший ботокс, уже при няты. А во-вторых, кто мешает амерам патрулировать нейтральные пространства с ядеркой... Не, не для запугивания, а шобы неповадно было кацапу зухвало смотре6т в средиземку... Вот для чего ааленям нужен Крым - кроет и Персидский залив, мабуть потому амеравианосцы свалили с галфа; Сирию, со средиземным морем...
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18.10.2023 18:56 Ответить
Надеюсь Кличко отменит тогда остановку наземного гражданского транспорта при тревоге Миг-31 а то будет печально с пробками в Киеве
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18.10.2023 18:58 Ответить
На яких російських дебілів розрахована ця нісенітниця? З наявної інформації про цю ракету, її потрібно програмувати на землі, та літак має іти чітко по визначеній траєкторії для її запуску. Що це за "патрулювання"? В разі чого, він терміново сяде, ракету запрограмують, літак злетить і піде на траєкторію запуску? Що за дебілізм?
Схоже, що Міг-31 переробили під Кинджал більше, ніж можуть їх робити, от і вигадали що не будь.
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18.10.2023 19:19 Ответить
Если (случайно) это произойдет, вам через месяц доставят F-16 (F-18, F-22, F-35...?) новейших модификации + 5-6 (не больше) ракет "воздух-воздух", чтобы этих МиГ-ов попросту убрать.
(Почему "5-6"? После первого же сбитого самолета они перестанут летать. А вот - дать вам больше - американцы не дадут. Они знают, что вы в течении месяца раз`******* весь российский авиа-флот. А им это - почему-то не надо. Друтой разговор...)
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18.10.2023 23:37 Ответить
ХОРОШИЕ МИШЕНИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ !)
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19.10.2023 07:25 Ответить
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