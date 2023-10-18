Самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе, - Путин
Российские самолеты, оборудованные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", на постоянной основе будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Это не угроза, то что я сейчас анонсирую - по моему поручению Воздушно-космические силы начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем и наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами Кинжал. Они, как известно, имеют дальность более 1000 км со скоростью 9 махов", – заявил он.
"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за происходящим в Средиземном море", - добавил Путин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НЕ виробляємі літаки, з НЕ виробляємими двигунами, з обмеженим ГОДИНАМИ ресурсом польоту, з охрененим ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ...
будуть "постійно патрулювати море"...
Але літак не може бути постійно в повітрі. Ресурс і пальне.
А нашим Повітряним силам треба, в свою чергу, якось переглянути підхід до оголошення тривоги під час злету цих Мігів. В 99 % випадків це пшик, а тривога країну таки паралізує - підприємства, навчальні заклади, тощо.
Схоже, що Міг-31 переробили під Кинджал більше, ніж можуть їх робити, от і вигадали що не будь.
(Почему "5-6"? После первого же сбитого самолета они перестанут летать. А вот - дать вам больше - американцы не дадут. Они знают, что вы в течении месяца раз`******* весь российский авиа-флот. А им это - почему-то не надо. Друтой разговор...)