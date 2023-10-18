Рашисты могут переориентировать удары "Кинжалов" на порты Украины, - ОК "Південь"
Российские войска могут начать бить по украинским портам ракетами "Кинжал".
Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы пока не наблюдаем чрезвычайной активности именно такой авиации в Черном море, хотя не исключается, что они могут попробовать и такие маневры, и в том числе переориентировать угрозы такими аэродинамическими ракетами, как "Кинжал", на другие регионы.
Если раньше мы говорили о том, что они пытались атаковать больше столицу и угрожать больше непосредственно, по их параметрам, центру принятия решений, сейчас при определенной ориентации врага на то, чтобы занять место Украины в зерновой инициативе, могут оказаться под ударами и порты, в частности, с использованием такого оружия", - прокомментировала она заявление Путина, заявившего, что российские самолеты с ракетами "Кинжал" будут патрулировать Черное море.
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"Так, вчера Пекин и Москва подписали крупнейший контракт на поставку российских зерновых в Китай. Об этом журналистам https://topwar.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90YXNzLnJ1L2Vrb25vbWlrYS8xOTA0MjQ3Mw%3D%3D ТАСС рассказал лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян.
С его слов, договор предусматривает поставку Россией 70 млн тонн зерновых, масляничных и зернобобовых грузов в Китай в течение ближайших двенадцати лет. Контракт подписан на сумму 2,5 трлн рублей.
Как выразился Овсепян, вышеупомянутое соглашение играет важнейшую роль в рамках проекта «Один пояс - один путь». Ведь за счет Дальнего Востока и Сибири Россия сможет полностью заместить украинский экспорт зерна, выпавший из мировых рынков на неопределенный срок."