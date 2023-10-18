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Новости Война
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Рашисты могут переориентировать удары "Кинжалов" на порты Украины, - ОК "Південь"

порт,одещина

Российские войска могут начать бить по украинским портам ракетами "Кинжал".

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы пока не наблюдаем чрезвычайной активности именно такой авиации в Черном море, хотя не исключается, что они могут попробовать и такие маневры, и в том числе переориентировать угрозы такими аэродинамическими ракетами, как "Кинжал", на другие регионы.

Если раньше мы говорили о том, что они пытались атаковать больше столицу и угрожать больше непосредственно, по их параметрам, центру принятия решений, сейчас при определенной ориентации врага на то, чтобы занять место Украины в зерновой инициативе, могут оказаться под ударами и порты, в частности, с использованием такого оружия", - прокомментировала она заявление Путина, заявившего, что российские самолеты с ракетами "Кинжал" будут патрулировать Черное море.

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Автор: 

обстрел (27396) порт (737) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+1
Феноменальна прозорливість!
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18.10.2023 15:41
+1
І скільки у кацапні тих "крінжалів"?
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18.10.2023 15:44
+1
А носіїв??
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18.10.2023 15:48
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Феноменальна прозорливість!
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18.10.2023 15:41 Ответить
насправді якщо вони дійсно почнуть їх всирати на купки збіжжя в люмінієвих ангарах, це буде цікавий "оце так поворот".
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18.10.2023 15:53 Ответить
Швидше тупе бажання хоч щось сказати аби напрягти публіку для того щоб не забували про існування цієї балакучої жінки!
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18.10.2023 15:54 Ответить
І скільки у кацапні тих "крінжалів"?
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18.10.2023 15:44 Ответить
А носіїв??
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18.10.2023 15:48 Ответить
Взагалі то )(уйло (він же путін) сповістило про це стосовно ситуації у Середземному морі, швидше за все маючи на увазі присутність там авіаносної групи Штатів та удари ізраїльських ВПС по Сирії, а от Гуменюк явно бажає щоб удари були нанесені саме по портах, або цій бовдурці просто закортіло побазікати, бо "Кінжалів" у рашистів небагато і використовувати ракети на 10 млн баксів по портах якось дуже тупо і не надасть Кремлю жодних переваг у війні або геополітиці!!!
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18.10.2023 15:52 Ответить
Вы думаете, что эта Гуменюк шо хочет то и *****.ть?
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18.10.2023 17:03 Ответить
І відповіді на це у нас немає. Петріотів та сампті в Україні жалюгідно мало.
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18.10.2023 15:57 Ответить
Так і "Кінжалів" не надто багато!
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18.10.2023 16:04 Ответить
https://www.currenttime.tv/a/iskander-pritsepili-k-sverhzvukovomu-mig-31/32429780.html "Искандер" прицепили к сверхзвуковому МиГ-31"
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18.10.2023 16:14 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/FSAF_SAMP/T SAMP/T есть
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18.10.2023 16:17 Ответить
срочно туды Патриоты
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18.10.2023 16:13 Ответить
Очередная констатация. А завтра они будут бить по портах, а вот послезавтра..... Так а вы шо будете делать? А ми будемо внимательно наблюдать ну вас оповещать.
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18.10.2023 17:04 Ответить
Хто заважає нам бити по кримським портам та новоросійській базі?
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18.10.2023 18:25 Ответить
Вы не в курсе?
"Так, вчера Пекин и Москва подписали крупнейший контракт на поставку российских зерновых в Китай. Об этом журналистам https://topwar.ru/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly90YXNzLnJ1L2Vrb25vbWlrYS8xOTA0MjQ3Mw%3D%3D ТАСС рассказал лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян.

С его слов, договор предусматривает поставку Россией 70 млн тонн зерновых, масляничных и зернобобовых грузов в Китай в течение ближайших двенадцати лет. Контракт подписан на сумму 2,5 трлн рублей.

Как выразился Овсепян, вышеупомянутое соглашение играет важнейшую роль в рамках проекта «Один пояс - один путь». Ведь за счет Дальнего Востока и Сибири Россия сможет полностью заместить украинский экспорт зерна, выпавший из мировых рынков на неопределенный срок."
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18.10.2023 18:37 Ответить
 
 