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Безработица в Украине - на историческом минимуме: без работы 100 тыс. человек

книжка,безробіття,трудова

В Украине официально зарегистрировано 103,3 тыс. безработных. Почти три четверти из них – женщины.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы, обнародованные Национальным банком, сообщает Цензор.НЕТ.

Год назад в Украине было, по официальным данным, 260,5 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 213,4 до 41,8 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в сентябре составляет 53,2 тысячи (уменьшение за месяц на 4,2 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Читайте также: 25% украинцев, потерявших работу после полномасштабного вторжения России, до сих пор не могут трудоустроиться, - опрос "Рейтинга"

Автор: 

безработица (451) работа (601) статистика (2310)


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Топ комментарии
+18
Та ні, просто бояться, що як засвітяться - то їм наполегливо запропонують дещо іншу роботу, причому далеко не з мінімалкою
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18.10.2023 16:06
+14
Я не понял , а чем клоуны гордятся, в том что одни на фронте , другие за бугром ну и куча инвалидов и пенсионеров которые никогда не обратятся в ваши конторы по трудоустройствам из-за их неэффективности?????!
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18.10.2023 16:09
+13
Згоден з вами шановна пані Ксеніє! Ще цивільні чоловіки бояться офіційно ставати на облік у державну службу зайнятості, оскільки там обов'язково треба пред'явити свіжий військово-обліковий документ з ТЦК, а для того щоб його отримати треба з'явитися у військомат і пройти медичну комісію....... Висновок такий: Вищезгадана статистика щодо мінімального рівня безробіття на мою думку не є обєктивною.
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18.10.2023 16:08
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Правила форума Совет форумчан
може просто люди не йдуть на ваші біржі щоб мінімалку не ломати собі здоров,я??
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18.10.2023 16:00 Ответить
Та ні, просто бояться, що як засвітяться - то їм наполегливо запропонують дещо іншу роботу, причому далеко не з мінімалкою
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18.10.2023 16:06 Ответить
я не о мужиках))я о женщинах))мужики если с руками и без официальной заработать на кусок хлеба с маслом могут))
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19.10.2023 11:07 Ответить
Тому що людей немає . працюють в закордонах
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18.10.2023 16:01 Ответить
Згоден з вами шановна пані Ксеніє! Ще цивільні чоловіки бояться офіційно ставати на облік у державну службу зайнятості, оскільки там обов'язково треба пред'явити свіжий військово-обліковий документ з ТЦК, а для того щоб його отримати треба з'явитися у військомат і пройти медичну комісію....... Висновок такий: Вищезгадана статистика щодо мінімального рівня безробіття на мою думку не є обєктивною.
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18.10.2023 16:08 Ответить
Ти талант! В строках твоїх бачу...
Може прихований навіть від себе...
Спробуй себе в батлі, буде цікаво..
Ти нічого не втратиш, крім кави...
Можеш сам тему назначить...
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18.10.2023 16:19 Ответить
Дякую шановний. Ваші позитивні слова - то саме приємне, що я чув за останні декілька тижнів. Бажаю здоров'я. Слава Україні!
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18.10.2023 16:30 Ответить
роботи не мають 100 тис. людей Джерело:
************
Люди, поверніться в Україну! Без вас дуже страждають ро́боти.

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18.10.2023 19:39 Ответить
А кто сейчас стоит на учёте в центре занятости?? Только инвалиды 1-2 группы. Остальные либо в окопах, либо в наймах
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18.10.2023 16:01 Ответить
например комплектовщики киев 17-21к,помойму норм и нах те официалки,никогда не работал и не буду,на пенсию пох всеравно не доживу до нее),так что єти убогие центры занятости для таких же убогих)
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18.10.2023 16:04 Ответить
Киев и 17, ну это рабство,даже со своим жильем, тут на переферии 20 уже ни о чем становится.
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18.10.2023 16:10 Ответить
Все гордятся что не платят налоги, а потом у них влада во всем виновата.
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18.10.2023 16:35 Ответить
Саме ті, хто узурпує владні кабінети і створюють такі умови, коли сплачувати нормально податки стає або зовсім невигідно, або взагалі неможливо.
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18.10.2023 18:15 Ответить
17...21 тыс грн это очень мало для Киева, хотя, конечно, нужно смотреть что за работа и на кого расчитана.
На военке зарплата пониже - 10...15 тыс. В частном секторе зарплату предлагают порядка 35, но и условия нереальные.
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18.10.2023 19:47 Ответить
Це, мабуть, і створює передумови для зростання ВВП на 4%, вірно?
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18.10.2023 16:03 Ответить
Скоро не буде ні людей, ні безробіття. Мабуть треба ще більше красти і тоді точно покращення прийде
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18.10.2023 16:04 Ответить
Год назад стоял месяц в Киеве,так они просто любую херню тебе писали по направлению,чтоб ты ехал сразу за отказом ( я инженер,а слали на хлебзавод,в ЖЭК и тд).Вакансий нормальных и не было,а биржи типа работают.В итоге сам случайно нашел работу,но очень хорошую(70к грн),а биржа просто платила деньги,но полностью,что даже доплачивали через 2 месяца,когда я уже работал
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18.10.2023 17:18 Ответить
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18.10.2023 16:06 Ответить
Багато хто з робіт за власним бажанням пішли, а ви тут про центр зайнятості ).
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18.10.2023 16:08 Ответить
Просто бояться, що як засвітяться - то їм наполегливо запропонують дещо іншу роботу, причому далеко не за мінімалку
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18.10.2023 16:09 Ответить
В центре занятости быстро найдут работу на фронте. А те смешные зарплаты и чудо вакансии, которые предлагают, то только подтереться ими можно
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18.10.2023 16:09 Ответить
Ну или рабом в «армію відновлення».
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18.10.2023 16:57 Ответить
Я не понял , а чем клоуны гордятся, в том что одни на фронте , другие за бугром ну и куча инвалидов и пенсионеров которые никогда не обратятся в ваши конторы по трудоустройствам из-за их неэффективности?????!
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18.10.2023 16:09 Ответить
И все-таки,это наглое вранье Безработных масса огромная.Зеленые просто охерели от безнаказанности. Например,сегодня можно выкинуть человека на улицу,не увольняя его. При этом, "приостанавливаются" с ним трудовые отношения до конца войны.Человек не может встать на биржу,якобы не безработный. Компенсацию за вынужденный прогул зелёный закон предлагает работнику требовать у рашки после войны! После того,видимо,как работник сдохнет с голоду.Это никуя не весело....
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18.10.2023 16:10 Ответить
чи "розформовують" госпідприемство і скорочують місця майже в половину
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18.10.2023 20:08 Ответить
просто зараз всі офіційні вакансії йдуть через ТЦК от все.
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18.10.2023 16:11 Ответить
Олексій
@Aleksluck
·
4 год
Негайна помста,блазеня
Після того як в соцмережах стали поширювати зображення з одного з ресторанів "Реберня",одразу ж відбувся наїзд:У холдингу !FEST, якому належать ресторани Театр пива "Правда","П'яна вишня", "Реберня",Львівська майстерня шоколаду,проводять обшуки.
БЕБ та СБУ
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18.10.2023 16:15 Ответить
Ах ось звідки ноги ростуть... очікувано... а чуваки ще додумалися. Хіба ще хтось не знає яке Зєля дрібне пакостливе чмо?
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18.10.2023 19:18 Ответить
ну та звісно що це переміга, адже на біржі стоять хіба інваліди.....
безробіття подолано в слід за корупцією
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18.10.2023 16:21 Ответить
В Киев приехали люди из всех регионов
Работа есть
Но зарплата такая,что она уходит
На оплату жилья
Аренда которого дорожает с каждым днем
Безработица в основном в маленьких городах
Откуда ушёл бизнес
Закрылись мастерские и магазины
Многие рады ,что живы,махнули на все рукой
Живут С ОГОРОДА
А значит - их не считают безработными
Их как бы нет
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18.10.2023 16:22 Ответить
Такое сейчас не только в Украине. У нас картина безработицы очень похожая. Причём даже без активной войны.
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18.10.2023 19:55 Ответить
Кретини отборні - 10 млн в ЕС, 1.7 млн в армії, 2 млн в РФ, 4 млн окуповані, 300 000 - в могилі (військові + мирні) - а тепер порахуйте
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18.10.2023 16:24 Ответить
Пиши вже 30 000 000 в могилі, не соромся
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18.10.2023 16:38 Ответить
Тілткт у Марику завдяки ЗЄ 120 тис загинуло.
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18.10.2023 17:06 Ответить
В одному Маріуполі під 100000 українців вбитих кацапами
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18.10.2023 17:07 Ответить
Маріуполь. +Військових погибло не менше 60-80 000(хто думає шо менше фантаст)
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18.10.2023 18:36 Ответить
200 000.
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18.10.2023 18:54 Ответить
безработица в 5 раз меньше, а вакансий в 2+ раза больше, это только у нас такая математика может быть.
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18.10.2023 16:35 Ответить
следует признать - никто в этой стране до конца не способен знать что и как именно происходит. у нас нет системы объективного учета человеческих ресурсов. мы не имеем эффективной системы управления человеческими ресурсами.
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18.10.2023 16:37 Ответить
Все просто - державі 30 років було начхати на громадян.
А пам'ятаєте таке - "нас 52 мільйони!"
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18.10.2023 16:40 Ответить
потеряем людей - потеряем страну. время когда можно было разбрасываться людьми объективно остаётся в прошлом. теперь Украине нужно будет конкурировать за каждого желающего быть гражданином.
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18.10.2023 16:46 Ответить
Є така організація з назвою ТЦК, яка дуже сильно сприяє "зменшенню" безробіття
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18.10.2023 16:43 Ответить
докатилась страна до дна и еще закапывается, безнадега
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18.10.2023 17:02 Ответить
Якщо вбити або витеснити за кордон ще більше українців, то і не такі потужні здобутки будуть.

І як це ЗЄ раніше не здогадався, що багато проблем українців можна вирішити шляхом знищення українців...
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18.10.2023 17:05 Ответить
На яких імбіцилів ця інфа розрахована?
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18.10.2023 17:15 Ответить
STELS, Как на каких імбіцілів... На зелених! Помнишь? Хуже не будет, хоть поржем.... Ну и все такое.вот, их у нас , как оказалось, 73процента. Как -то так
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18.10.2023 18:30 Ответить
Швидше на історичному максимумі
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18.10.2023 18:16 Ответить
Україна увійшла в топ 10 країн по безробіттю
До десятки країн з найвищим показником безробіття входять й інші африканські держави: Ангола - 29,6%, Джибуті - 27,9%, Ботсвана - 25,4%, Есватіні - 24,4%, Республіка Конго - 21,8%, Габон - 21,5%. Крім того, у топі дві східні країни - Палестина (24,7%) та Йорданія (22,3%). Україна замикає топ-10.
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18.10.2023 18:18 Ответить
Не читав коментарі, але думаю, що вже написали, чому не порахували 8 мільйонів, які ховаючись від війни втекли за кордон? Чи хтось збирається доказувати, що в нас все добре і тільки 100 тисяч громадян не мають роботи?
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18.10.2023 18:20 Ответить
ну ви все зрозуміли держава показує цифри які немають нічого спільного з реальністю ,звідси і втрата довіри до держави.
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20.10.2023 20:09 Ответить
Кто-то врет🤔
Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы - 21,1% нетрудоустроенного населения страны, максимум с 2010 года. Об этом пишет «Слово і діло»

https://minfin.com.ua/amp/2023/10/15/114298372/
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18.10.2023 18:59 Ответить
Уже вище написали про реальні цифри, 20% це катастрофа, а далі може бути ще гірше.
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18.10.2023 19:12 Ответить
Так ніхто, нічого не збрехав. Офіційно зареєстрованих безробітних, дійсно приблизно 100.000.
А в тих хто не зареєструвався в ценрах зайнятості немає бАмАжки, що вони безробітні. Навіть якщо вони ніде не працюють, безробітними не вважаються. "Професійні безхатьки" теж, до речі не безробітні. Але до яких "робітних" їх можна зарахувати? Х.з., цього ніхто не знає. Якось, же виживають, значить не безробітні. Мешканців прифронтової зони, які не ВПО й виживають за рахунок гуманітарки, теж до безробітних неможливо зарахувати. І нахіба вона взагалі, ота звітність про "Безробіття - на історичному мінімумі", під час війни?
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18.10.2023 19:18 Ответить
Це потрібно для отримання чиновниками з центрів зайнятості премій, за чудово проведену роботу по працевлаштуванню, та по зменшенню безробіття.
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18.10.2023 19:24 Ответить
Ну дуже адекватні новини. Нащо на відновлення гроші виділяти коли всі при роботі, всі при справі.
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18.10.2023 19:34 Ответить
итого имеем, что массовый исход мужчин из центров занятости состоялся за год... Остались три четверти женщин и инвалиды+старики+моложе 25
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18.10.2023 21:46 Ответить
є приховане безробіття і по реальним показникам у нас гірше ніж у палестині(25%),ці центри зайнятості пенсійні фонди тощо потрібно розпустити це марно витрачені кошти платників податків які ще платять..
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20.10.2023 20:03 Ответить
 
 