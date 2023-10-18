Безработица в Украине - на историческом минимуме: без работы 100 тыс. человек
В Украине официально зарегистрировано 103,3 тыс. безработных. Почти три четверти из них – женщины.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы, обнародованные Национальным банком, сообщает Цензор.НЕТ.
Год назад в Украине было, по официальным данным, 260,5 тысячи безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 213,4 до 41,8 тысяч человек.
Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в сентябре составляет 53,2 тысячи (уменьшение за месяц на 4,2 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.
Топ комментарии
+18 Дмитро Капітун
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+14 валерий коренев #331462
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+13 Jeka Takix Takix
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Люди, поверніться в Україну! Без вас дуже страждають ро́боти.
На военке зарплата пониже - 10...15 тыс. В частном секторе зарплату предлагают порядка 35, но и условия нереальные.
@Aleksluck
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4 год
Негайна помста,блазеня
Після того як в соцмережах стали поширювати зображення з одного з ресторанів "Реберня",одразу ж відбувся наїзд:У холдингу !FEST, якому належать ресторани Театр пива "Правда","П'яна вишня", "Реберня",Львівська майстерня шоколаду,проводять обшуки.
БЕБ та СБУ
безробіття подолано в слід за корупцією
Работа есть
Но зарплата такая,что она уходит
На оплату жилья
Аренда которого дорожает с каждым днем
Безработица в основном в маленьких городах
Откуда ушёл бизнес
Закрылись мастерские и магазины
Многие рады ,что живы,махнули на все рукой
Живут С ОГОРОДА
А значит - их не считают безработными
Их как бы нет
А пам'ятаєте таке - "нас 52 мільйони!"
І як це ЗЄ раніше не здогадався, що багато проблем українців можна вирішити шляхом знищення українців...
До десятки країн з найвищим показником безробіття входять й інші африканські держави: Ангола - 29,6%, Джибуті - 27,9%, Ботсвана - 25,4%, Есватіні - 24,4%, Республіка Конго - 21,8%, Габон - 21,5%. Крім того, у топі дві східні країни - Палестина (24,7%) та Йорданія (22,3%). Україна замикає топ-10.
Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями безработицы - 21,1% нетрудоустроенного населения страны, максимум с 2010 года. Об этом пишет «Слово і діло»
https://minfin.com.ua/amp/2023/10/15/114298372/
А в тих хто не зареєструвався в ценрах зайнятості немає бАмАжки, що вони безробітні. Навіть якщо вони ніде не працюють, безробітними не вважаються. "Професійні безхатьки" теж, до речі не безробітні. Але до яких "робітних" їх можна зарахувати? Х.з., цього ніхто не знає. Якось, же виживають, значить не безробітні. Мешканців прифронтової зони, які не ВПО й виживають за рахунок гуманітарки, теж до безробітних неможливо зарахувати. І нахіба вона взагалі, ота звітність про "Безробіття - на історичному мінімумі", під час війни?