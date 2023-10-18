Безработица в Украине - на историческом минимуме: без работы 100 тыс. человек

В Украине официально зарегистрировано 103,3 тыс. безработных. Почти три четверти из них – женщины.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы, обнародованные Национальным банком, сообщает Цензор.НЕТ.

Год назад в Украине было, по официальным данным, 260,5 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 213,4 до 41,8 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в сентябре составляет 53,2 тысячи (уменьшение за месяц на 4,2 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

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