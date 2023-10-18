Судьи ВС по делу Шепелева до 1,5 месяца пребывания в украинском СИЗО досчитали 15 месяцев в СИЗО рф

В деле экснардепа Александра Шепелева судьи Верховного Суда допустили ряд ошибок, в частности, до 1,5 месяца пребывания в украинском СИЗО досчитали 15 месяцев экстрадиционного ареста в российском следственном изоляторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН.

Кассационную жалобу защиты рассматривали: председательствующий судья Вячеслав Маринич, судья Владимир Король и Алла Макаровец.

6 июля 2023 года судьи при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустили ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста в российском следственном изоляторе, хотя экснардеп не был экстрадирован, а затем применив к этому экстрадиционному заключению "закон Савченко", засчитав день за два – хотя это противоречит нормам действующего законодательства, отмечают журналисты.

Шепелев был задержан после укрывательства в России 8 февраля 2018 года в Киевской области по подозрению в совершении уголовных преступлений в совсем другом уголовном производстве, то есть не в том, в котором рассматривался побег из-под стражи, пишет издание.

Ранее суд объявил приговор и признал бывшего нардепа виновным в предоставлении взяток в июне-июле 2014 года, а также в совершении 6 июля 2014 года побега из-под стражи.

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"Таким образом, после задержания начало срока наказания Шепелеву по производству о побеге, по решению суда от 7 августа 2020 года, должно исчисляться с 8 февраля 2018 года. При этом мера пресечения для него была избрана в виде залога в сумме 528,6 тыс. грн. В дальнейшем, 6 июля 2023 года, судьи ВС отменяют осуждение Шепелева за взятку, принимают вышеупомянутые решения, а в дополнение засчитывают срок предварительного заключения с 8 февраля 2018 года по 29 декабря 2022 года из расчета "день за два". Таким образом, по решению судей Маринича, Короля и Макаровец, Александр Шепелев полностью отбыл наказание по приговору суда от 7 августа 2020 года", - объясняют авторы материала.

Журналисты отмечают, что в срок наказания Шепелеву мог быть зачислен только срок предварительного заключения, который был применен именно в рамках указанного уголовного производства. В то же время обстоятельства и документы по делу свидетельствуют о том, что в уголовном производстве к Шепелеву применялось предварительное заключение только с 1 марта по 23 апреля 2018 года. Ведь соответствующим постановлением суда по отношению к обвиняемому было избрано заключение под стражу с определением в качестве альтернативной меры пресечения залога в размере 528,6 тыс. грн.

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Он был внесен 23 апреля, а 24 апреля документы в подтверждение его внесения поступили в место заключения. Но освобождение Александра Шепелева из-под стражи не произошло из-за того, что он находился под стражей в соответствии с постановлениями судов по другим уголовным производствам. Таким образом, с 23 апреля 2018 года и до 29 декабря 2022 года Александр Шепелев в упомянутом производстве был обвиняемым под залогом, а предварительное заключение к нему на самом деле применялось менее 2 месяцев.

Таким образом, решение Верховного Суда грубо нарушает действующее уголовное процессуальное законодательство, добавили в издании.

Шепелев был народным депутатом 5 и 6 созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

В отношении экс-нардепа осуществлялось расследование по подозрению "в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога".

В конце декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го Шепелева задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

19 марта 2015 года его задержали российские правоохранители в Московской области.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).