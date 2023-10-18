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Судьи ВС по делу Шепелева до 1,5 месяца пребывания в украинском СИЗО досчитали 15 месяцев в СИЗО рф

шепелев,шепелєв

В деле экснардепа Александра Шепелева судьи Верховного Суда допустили ряд ошибок, в частности, до 1,5 месяца пребывания в украинском СИЗО досчитали 15 месяцев экстрадиционного ареста в российском следственном изоляторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН.

Кассационную жалобу защиты рассматривали: председательствующий судья Вячеслав Маринич, судья Владимир Король и Алла Макаровец.

6 июля 2023 года судьи при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустили ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста в российском следственном изоляторе, хотя экснардеп не был экстрадирован, а затем применив к этому экстрадиционному заключению "закон Савченко", засчитав день за два – хотя это противоречит нормам действующего законодательства, отмечают журналисты.

Шепелев был задержан после укрывательства в России 8 февраля 2018 года в Киевской области по подозрению в совершении уголовных преступлений в совсем другом уголовном производстве, то есть не в том, в котором рассматривался побег из-под стражи, пишет издание.

Ранее суд объявил приговор и признал бывшего нардепа виновным в предоставлении взяток в июне-июле 2014 года, а также в совершении 6 июля 2014 года побега из-под стражи.

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"Таким образом, после задержания начало срока наказания Шепелеву по производству о побеге, по решению суда от 7 августа 2020 года, должно исчисляться с 8 февраля 2018 года. При этом мера пресечения для него была избрана в виде залога в сумме 528,6 тыс. грн. В дальнейшем, 6 июля 2023 года, судьи ВС отменяют осуждение Шепелева за взятку, принимают вышеупомянутые решения, а в дополнение засчитывают срок предварительного заключения с 8 февраля 2018 года по 29 декабря 2022 года из расчета "день за два". Таким образом, по решению судей Маринича, Короля и Макаровец, Александр Шепелев полностью отбыл наказание по приговору суда от 7 августа 2020 года", - объясняют авторы материала.

Журналисты отмечают, что в срок наказания Шепелеву мог быть зачислен только срок предварительного заключения, который был применен именно в рамках указанного уголовного производства. В то же время обстоятельства и документы по делу свидетельствуют о том, что в уголовном производстве к Шепелеву применялось предварительное заключение только с 1 марта по 23 апреля 2018 года. Ведь соответствующим постановлением суда по отношению к обвиняемому было избрано заключение под стражу с определением в качестве альтернативной меры пресечения залога в размере 528,6 тыс. грн.

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Он был внесен 23 апреля, а 24 апреля документы в подтверждение его внесения поступили в место заключения. Но освобождение Александра Шепелева из-под стражи не произошло из-за того, что он находился под стражей в соответствии с постановлениями судов по другим уголовным производствам. Таким образом, с 23 апреля 2018 года и до 29 декабря 2022 года Александр Шепелев в упомянутом производстве был обвиняемым под залогом, а предварительное заключение к нему на самом деле применялось менее 2 месяцев.

Таким образом, решение Верховного Суда грубо нарушает действующее уголовное процессуальное законодательство, добавили в издании.

Шепелев был народным депутатом 5 и 6 созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

В отношении экс-нардепа осуществлялось расследование по подозрению "в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога".

В конце декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го Шепелева задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

19 марта 2015 года его задержали российские правоохранители в Московской области.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Автор: 

Верховный Суд (1099) Шепелев Александр (68)


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Топ комментарии
+10
Система прогнила повністю і безповоротно, у мене як юриста правознавця з тридцятирічним стажем не має слів щоб прокоментувати цю маячню від верховного(!) суду.
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18.10.2023 17:20
+9
Мабуть, питання реформи, оцієї правокривосудної системи від лавриновича-сівковича-портнова-підрахуя-татарова, уже стало очевидним не тільки для Західних Партнерів!
Але ж Оманщина…
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18.10.2023 17:05
+9
Так, рішення Верховного Суду про грубо порушує чинне кримінальне процесуальне законодавство... ну кого це в тих судах колись зупиняло...
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18.10.2023 17:11
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть, питання реформи, оцієї правокривосудної системи від лавриновича-сівковича-портнова-підрахуя-татарова, уже стало очевидним не тільки для Західних Партнерів!
Але ж Оманщина…
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18.10.2023 17:05 Ответить
Так, рішення Верховного Суду про грубо порушує чинне кримінальне процесуальне законодавство... ну кого це в тих судах колись зупиняло...
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18.10.2023 17:11 Ответить
Система прогнила повністю і безповоротно, у мене як юриста правознавця з тридцятирічним стажем не має слів щоб прокоментувати цю маячню від верховного(!) суду.
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18.10.2023 17:20 Ответить
юууурист прааавооознаааавець
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18.10.2023 22:23 Ответить
Судячи з вашого дибільно-пришелепкуватого коменту ви мабуть і є той самий суддя з верховного суду, який виносить такі ж самі неадекватні рішення. Людська дурість не лікується, це назавжди. Не зупиняйтесь, пишіть ще, проявіть себе у всій красі.
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18.10.2023 23:29 Ответить
йуризд правознавець, а ти те рішення читало, а т.з Закон Сявченко, чи тільки статтю дурналістів місцевих?
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19.10.2023 06:37 Ответить
і пиши румуською, молдавської всеодно не існує, нікому не зрозуміло, то подумають, що щось розумне пишеш, бо поки тільки хрінь якусь тупорилу.
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19.10.2023 06:39 Ответить
І навіщо вас випустили з жовтого будинку, негайно поверніться санітари на вас зачекалися. Прийміть заспокійливе та снодійне, можливо допоможе, але навряд. Дебілізм не лікується
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19.10.2023 10:10 Ответить
це прикро, що ти невиліковний дебіл.
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19.10.2023 20:11 Ответить
я не дувуюсь, що цей "невловимий Джо" Шепеллев "обирався за списком "Батьківщини" Джерело:

жЮлька Золота Косичка аби кого до себе не візьме
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18.10.2023 17:25 Ответить
Шепєлев- відома гнида, якого Жулька і Бєня використовували як посильного "від смотрящих за Україною".
Заходив Шепєлев у будь- який кабінет від МВС, до НБУ, як " от Юлі Владіміровні" і викладав хотелкі Кота Базіліо і Лисиці Аліси.
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18.10.2023 17:33 Ответить
Ты ж если прошел по Жюле
так и её подельников называй
там на https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2013/02/4/6982827/ www.pravda.com.ua или у Гордона целая статья
или лячно?
на этом сайте полно священных коров.
и там без цензуры.
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18.10.2023 19:12 Ответить
Якщо бачих якусь підлоту із депутатів, минулих, нинішніх, то це або Воровки, або Регіонали, або Слуги народу.
Перераховувати усіх Жулькіних подєльниквв бумаги не вистачить.
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18.10.2023 19:38 Ответить
нда
последние это нечто
три в одном
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18.10.2023 21:51 Ответить
"8 февраля 2018 года Шепелев был сотрудниками Службы безопасности Украины"
И где он был всё это время?
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18.10.2023 19:08 Ответить
Це була кіношна історія. Ті люди, вбивство яких замовив Шепелєв, замовили йго викрадення із рф.
Так і зробили, даЛи по голові, викрали, перевезли через кордон, прив'язали до дерева і подзвонили у СБУ.
Гроші працюють.
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18.10.2023 19:54 Ответить
это не его из Молдавии выкрали?
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18.10.2023 20:21 Ответить
Із Молдови Зеленьський викрав суддю Чауса,
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18.10.2023 20:38 Ответить
а в чому прикол, оплатити викрадення, щоб здати в себеу?
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18.10.2023 22:26 Ответить
"Прикол" у сидінні у тюрьмі. Може кому і подобається, але Шєпелеву видно не дуже.
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18.10.2023 23:22 Ответить
ну так там він нафіг нікому не потрібен, потримали під екстрадиційним арештом і випустили, а тут хоч трохи але сидів в СІЗО чи ІТТ, може і в тюрмі встиг, але не довго.
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19.10.2023 06:41 Ответить
 
 