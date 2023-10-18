РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8683 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
5 244 22

Компания Wargaming запустила благотворительный проект для помощи Украине в игре "World of Tanks"

tanks,worldof

Компания Wargaming – разработчик игры "World of Tanks" – запустила благотворительный проект для помощи Украине. Собранные средства отправят на медицинскую помощь в пользу United24 – официальной украинской платформы для сбора средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу компании.

Пользователи игр World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes смогут купить специальные наборы, посвященные Украине. В этих наборах будут являться элементы, созданные художниками в киевской студии компании.

С 18 октября по 1 ноября Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited на цели медицинской помощи.

"Мы в Wargaming обожаем игры о военной технике, но ненавидим саму войну", - отметили в компании.

Читайте также: В Украину прибыла первая бронированная "скорая", приобретенная на средства инициативы United24. ФОТО

Автор: 

благотворительность (613) Литва (2477) United24 (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
я не граю в ці ігри, але до чого тут совок?
показать весь комментарий
18.10.2023 16:59
+5
"Пастернака не читал, но осуждаю." )))))
показать весь комментарий
18.10.2023 17:15
+4
Игра для **бнутых совков.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Игра для **бнутых совков.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:47 Ответить
І як давно граєте?
показать весь комментарий
18.10.2023 16:49 Ответить
Не играю в это *овно.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:49 Ответить
"Пастернака не читал, но осуждаю." )))))
показать весь комментарий
18.10.2023 17:15 Ответить
Мільйони ********? така сама, як і інші ігри
показать весь комментарий
18.10.2023 16:49 Ответить
я не граю в ці ігри, але до чого тут совок?
показать весь комментарий
18.10.2023 16:59 Ответить
Возраст совковый? Диды играют.
показать весь комментарий
18.10.2023 17:04 Ответить
знаю много людей які грають, усі різного віку...
показать весь комментарий
18.10.2023 17:14 Ответить
Мне обычно все говорят "мой папа играет".
показать весь комментарий
18.10.2023 17:36 Ответить
Ага особливо діди в у усьому світі.)))))
показать весь комментарий
18.10.2023 17:17 Ответить
у усьому світі.)))))
показать весь комментарий
18.10.2023 17:39 Ответить
Ні разу не фанат "Танчиків", але йой-най буде.
показать весь комментарий
18.10.2023 17:04 Ответить
Головне, щоб московським хамасом від ***** не смерділо!
Нітаняху з ******, можуть пояснити.
показать весь комментарий
18.10.2023 17:12 Ответить
Не смердить. Рік тому фірма розділилась. Росіяни і білоруси залишилися в резервації.
показать весь комментарий
18.10.2023 17:18 Ответить
І реклама Вагнера тамже )
показать весь комментарий
18.10.2023 17:18 Ответить
Там же це де?
показать весь комментарий
18.10.2023 17:21 Ответить
Вот это у русни пригорит, их много там играет
показать весь комментарий
18.10.2023 19:21 Ответить
Білоруська компанія, що заробляє і платить податки в підростані... і не треба мені байки прл вихід з ринку і розділення розповідати... дешева імітація для дурників... шкода що дурників достатньно повелося...
показать весь комментарий
18.10.2023 20:36 Ответить
Мене більше турбує що про це не згадали ті хто цю новину опублікували. Прямо згорів коли побачив як Цензор на своїх офіційних каналах це публікує
показать весь комментарий
20.10.2023 09:18 Ответить
МОжна передати свій танк на потреби ЗСУ?
показать весь комментарий
18.10.2023 20:44 Ответить
Чому на пряму не донатити? Навіщо танчики?
показать весь комментарий
19.10.2023 19:03 Ответить
 
 