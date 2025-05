Компания Wargaming запустила благотворительный проект для помощи Украине в игре "World of Tanks"

Компания Wargaming – разработчик игры "World of Tanks" – запустила благотворительный проект для помощи Украине. Собранные средства отправят на медицинскую помощь в пользу United24 – официальной украинской платформы для сбора средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу компании.

Пользователи игр World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes смогут купить специальные наборы, посвященные Украине. В этих наборах будут являться элементы, созданные художниками в киевской студии компании.

С 18 октября по 1 ноября Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited на цели медицинской помощи.

"Мы в Wargaming обожаем игры о военной технике, но ненавидим саму войну", - отметили в компании.

