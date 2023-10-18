В деле Шепелева нельзя было применять "закон Савченко", поскольку он находился в СИЗО РФ, – соавтор закона Емец

Экс-нардеп Александр Шепелев находился под экстрадиционным арестом в российском СИЗО и не был передан Украине по соответствующему запросу, поэтому действие "закона Савченко" на него не распространяется.

Об этом заявил соавтор "Закона Савченко", депутат Киевсовета Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Нельзя применять. Этот закон касался того, что украинские правоохранительные органы не соблюдают законодательство, которое устанавливает ограничения на проведение следственных действий. То есть, есть сроки, в которые следователи должны завершить расследование, и сроки, на которые они это расследование могут максимально продлить. Бывает так, что следственные органы злоупотребляют этим правом. И есть ситуации, когда люди находятся без приговора суда по 5-6 и иногда более лет в местах временного содержания, чего не должно быть в стране с верховенством права", - отметил Емец.

Он добавил, что "закон Савченко" был направлен на то, чтобы побудить правоохранительные органы выполнять нормы УПК, четко указывающие сроки проведения расследования и передачи дела в суд.

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Пока "закон Савченко" не действует.

"В нашей системе даже нет соответствующего понятия, что решения ВС являются обязательными. Они должны быть обязательными для учета, но все равно суды принимают решения, исходя из своего понимания процесса, норм материалов и процессуального права", - подытожил Емец.

Напомним, в августе 2020 года экс-нардеп Шепелев приговорен к 7 годам тюрьмы. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда при рассмотрении кассационной жалобы защиты на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый "Закон Савченко", засчитав день за два.

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