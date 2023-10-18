РФ начала мобилизацию местных в ряды своей армии на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях юга Украины враг осуществляет принудительную мобилизацию местных жителей в ряды своей армии.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Херсонской области зафиксированы случаи вручения повесток о мобилизации после того, как местные пришли к фейковым военкоматам для уточнения данных.
"При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона", - напомнили в ЦНС.
"Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", – добавили в Сопротивлении.
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+17 Георгий #538043
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+12 Nik Home #491151
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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Хоть камені з військомату, головне, прутін введі…
Людям офіційно сказано було щоб вони спокійно їхали на шашлики...
Адекватні зразу все зрозуміли, і виїхали або зразу, або через деякий час. Але сидіти там півтори роки це треба мати мізки мавпи.
То слухали Зеленського, тепер будуть нюхати дупу путіна.
"Чужу біду руками розведу, а до своєї розуму не прикладу"
Ось така - "Чужу біду руками розведу, а до своєї розуму не прикладу"!!!!!!!!
Пс. Я говорю только о мужиках военнобязанных, конечно
теперь шашлык из него черти жарят порсле показательной казни
Хто бачив в дії АТАКАМС-
З касетними поки ліквідаторами...
Плачуть матері...
Хто попаде в радіс дії **********-
Той стає частиною космоса-
На Запоріжжі чи на Донбасі-
На мисі Форос..
Один хрен - нема спасу...
Все в рознос...
но выход есть
Правильно з 600.
Але до окупації там жило 6000.
Тобто 90%- виіхали.
А залишилося ждуни.
Абсолютно логічно.
Так і на ТОТ - хто хотів давно виіхали.
а бамбас никто не дамбил - не я сказал
женя пирожин справедливый поверивший куйлу сказал
перед показательной казнью
вот так вот