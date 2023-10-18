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РФ начала мобилизацию местных в ряды своей армии на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

цнс

На временно оккупированных территориях юга Украины враг осуществляет принудительную мобилизацию местных жителей в ряды своей армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Херсонской области зафиксированы случаи вручения повесток о мобилизации после того, как местные пришли к фейковым военкоматам для уточнения данных.

"При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона", - напомнили в ЦНС.

"Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", – добавили в Сопротивлении.

Читайте также: Оккупационная администрация Крыма планирует мобилизовать примерно 2,5 тыс. человек призывного возраста в ряды ВС РФ до конца года, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10167) мобилизация (2784) Центр национального сопротивления (570) Херсонская область (4810)


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Топ комментарии
+17
Свої мізки треба мати.
Адекватні зразу все зрозуміли, і виїхали або зразу, або через деякий час. Але сидіти там півтори роки це треба мати мізки мавпи.
То слухали Зеленського, тепер будуть нюхати дупу путіна.
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18.10.2023 17:34
+12
Я бачу ти дуже розумний...

Людям офіційно сказано було щоб вони спокійно їхали на шашлики...
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18.10.2023 17:23
+8
А ЖДУНИ цього і чекали….
Хоть камені з військомату, головне, прутін введі…
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18.10.2023 17:09
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А ЖДУНИ цього і чекали….
Хоть камені з військомату, головне, прутін введі…
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18.10.2023 17:09 Ответить
Я бачу ти дуже розумний...

Людям офіційно сказано було щоб вони спокійно їхали на шашлики...
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18.10.2023 17:23 Ответить
Свої мізки треба мати.
Адекватні зразу все зрозуміли, і виїхали або зразу, або через деякий час. Але сидіти там півтори роки це треба мати мізки мавпи.
То слухали Зеленського, тепер будуть нюхати дупу путіна.
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18.10.2023 17:34 Ответить
Воно так - але одиниці знали що можна виїхати і одиниці мали змогу виїхати...

"Чужу біду руками розведу, а до своєї розуму не прикладу"
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18.10.2023 17:48 Ответить
Ну це вже ні!!!! Мої знайомі, два по +/- 45 років, ще двоє +/- 35 років всі мелітопольці. Після окупації запоріжщини виїхали і знаходились в Києві та Київській обл. В одного в Києві дочка з квартирою, другому БЕЗПЛАТНО надали квартиру друзі в Білій Церкві і т. п. І ЩО?! Вони поперлись в окупований Мелітополь, хоча особисто я говорив, що вони роблять велику помилку. І вони не фанати "русскага міра". На моє запитання, якого чорта вони туди пхаються, я отримав таку відповідь, - Та в мене там квартира і бусік - . Другий приблизно таке само говорив.
Ось така - "Чужу біду руками розведу, а до своєї розуму не прикладу"!!!!!!!!
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18.10.2023 18:39 Ответить
..брат жінки... Мелітополь... тихенько чекав... одним із перших сімейство побігло за паспортами..сцяло від радощів.. зараз два синочки 29 та 33 років пускають слину, ховаються, бо приходили з кацапського воєнкомату і шукали....))) Гріх..але бажаю щоб призвали...і щоб утилізували.... Горе не в утилізації..а що БУЛА така рідня!!!)))
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18.10.2023 18:53 Ответить
Люди, кто действительно не хотел жить под кацапом из Мариуполя в Запорожье пешком шли если других возможностей небыло . Кто сразу не ушёл, сопли жевал, но потом очнулся, у тех почти год был, что б через кацапстан (!), по своему украинскому паспорту выехать в Эстонию или Латвию, а оттуда уже куда угодно. А кто до сих пор там, то извините, это или дождавшиеся ждуны или 'а мне пихуй '.

Пс. Я говорю только о мужиках военнобязанных, конечно
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18.10.2023 19:38 Ответить
Майже всі мали змогу виїхати так чи інакше. Виняток - якщо вони "прив'язані" до лежачих хворих.
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18.10.2023 22:16 Ответить
Людям полгода каждый день твердили, что будет большая война. А верить украинской власти только дебилы могут.
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18.10.2023 19:22 Ответить
женя пирожин вроде был не дебил а куйлу поверил
теперь шашлык из него черти жарят порсле показательной казни
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18.10.2023 21:34 Ответить
Ну, так - не здатні до атак-
Хто бачив в дії АТАКАМС-
З касетними поки ліквідаторами...
Плачуть матері...

Хто попаде в радіс дії **********-
Той стає частиною космоса-
На Запоріжжі чи на Донбасі-
На мисі Форос..
Один хрен - нема спасу...
Все в рознос...
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18.10.2023 17:31 Ответить
Хочу отдельно порадоваться за вату, которая кричала: "*****, введи войска..."
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18.10.2023 17:42 Ответить
Не потрібно мати іллюзій- більшість з них йдуть мобілізуватися добровільно. Бабки + ненависть до України роблять своє.
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18.10.2023 17:24 Ответить
Ненависть до України? Ну ok, тепер відчують "любофф пуціна".
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18.10.2023 17:28 Ответить
Да куй там. Просто не могут сказать нет.
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18.10.2023 17:38 Ответить
Не гони...
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18.10.2023 17:49 Ответить
все правильно - взявшее в руки аусвайс куйла - стадо баранов на заклание
но выход есть
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18.10.2023 21:37 Ответить
Откуда у жителей Херсонщины может быть прям "ненависть" к Украине? У единиц разве что упоротых, процентов до 10.
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18.10.2023 22:19 Ответить
Мабуть мається на увазі мобілізація за призовом. Такі мобілізовані служать в рф.
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18.10.2023 17:28 Ответить
ты такая вумная...?
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18.10.2023 17:34 Ответить
Село Воронцовка, Херсонської області. Було під окупацією. Роздавали паспорти рф. З 600 мешканців ці паспорти не взяли 30-40 мешканців. Які ще можуть бути питання. Там мешканці спілкуються українською, у більшості.
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18.10.2023 17:59 Ответить
Так ви самі відповіли)
Правильно з 600.
Але до окупації там жило 6000.
Тобто 90%- виіхали.
А залишилося ждуни.
Абсолютно логічно.
Так і на ТОТ - хто хотів давно виіхали.
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18.10.2023 20:30 Ответить
Усіх на олівець. А може й відразу на кол..
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18.10.2023 17:58 Ответить
Ну, они ж сидели, ждали пока Кошовой пойдёт воевать и когда дети резникава из Маями вернутся. Вот, дождались. Теперь пусть попробуют погундосить, что за такое государство рисковать жизнью не хотят.
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18.10.2023 19:29 Ответить
будут прощаться жизнью за куйла
а бамбас никто не дамбил - не я сказал
женя пирожин справедливый поверивший куйлу сказал
перед показательной казнью
вот так вот
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18.10.2023 21:36 Ответить
 
 