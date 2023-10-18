РФ начала мобилизацию местных в ряды своей армии на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях юга Украины враг осуществляет принудительную мобилизацию местных жителей в ряды своей армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Херсонской области зафиксированы случаи вручения повесток о мобилизации после того, как местные пришли к фейковым военкоматам для уточнения данных.

"При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона", - напомнили в ЦНС.

"Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", – добавили в Сопротивлении.

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