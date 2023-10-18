Обстрел Запорожья: Число погибших возросло до 5, под завалами нашли тела трех человек

В Запорожье из-под завалов извлекли тела всех троих людей, которые считались без вести пропавшими. Число погибших вследствие удара по дому возросло до 5.

Об этом в Фейсбуке сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, количество людей, чья жизнь оборвалась в результате ночной террористической атаки россиян, увеличилось до четырех", - говорится в сообщении.

В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

В 17.40 Юрий Малашко сообщил в телеграм-канале: "Количество жертв ночной террористической атаки рашистов по Запорожью возросло до 5 погибших. Деблокированы из-под завалов тела 3 человек, считавшихся пропавшими без вести. Самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также в медицинские учреждения доставлены 5 раненых".

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Напомним, ночью 18 октября 2022 года в Запорожье раздались взрывы. В результате обстрела погибли 2 человека. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Позже стало известно, что из-под завалов удалось спасти одного человека. Предварительно, россияне ударили по городу ракетой С-300.