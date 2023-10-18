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Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту. ФОТОрепортаж

криптовалюта

Четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, угрожая физическим насилием, потребовали у предпринимателя перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении четырем лицам, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру и, угрожая физическим насилием, потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.

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Предприниматель отказался выполнять требования нападающих и попытался скрыться. Однако они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои.

Продолжая преступные действия, один из нападавших сломал потерпевшему ногу, другой – угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.

Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападающих и перечислил на указанный ими счет электронные средства на сумму около 28 тыс. долларов США.

Получив перевод, подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи и скрылись. По результатам проведенных мер правоохранителям удалось установить нападающих. Следственные действия проходили в Киеве и Черкассах.

Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них изъяли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 01
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 02
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 03
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 04
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 05
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 06
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 07
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту 08

Автор: 

криптовалюта (93) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+18
Чогось нормальні хлопці не можуть нікуди поїхат, бо повно постів, де їх перевіряють а та бидлота спокійно їздить куди захоче і в дупі мали мобілізацію.
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18.10.2023 17:38
+10
якого члєна ці підори не в окопах ?
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18.10.2023 17:38
+10
Їхнє місце на цвинтарі,це саме краще,а так він прийде і знову почне вимагати.
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18.10.2023 18:19
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якого члєна ці підори не в окопах ?
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18.10.2023 17:38 Ответить
Їхнє місце на цвинтарі,це саме краще,а так він прийде і знову почне вимагати.
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18.10.2023 18:19 Ответить
Чогось нормальні хлопці не можуть нікуди поїхат, бо повно постів, де їх перевіряють а та бидлота спокійно їздить куди захоче і в дупі мали мобілізацію.
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18.10.2023 17:38 Ответить
вони певно з судимостями, а таких у нас не мобілізують.
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18.10.2023 18:02 Ответить
Bogdan ******** мобілізують.
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18.10.2023 23:19 Ответить
Криптовалюта опасна для здоровья.
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18.10.2023 17:41 Ответить
Бригади передивились.
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18.10.2023 17:50 Ответить
Крипта для всіляких злочинців, корупціонерів, махінаторів і схематозників як "манна небесна". Жодного сумніву в тому що самого потерпілого запросто можна посадити разом з його "друзями" які його вважали за лоха.
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18.10.2023 18:14 Ответить
себе посади клоун, бажано в дурку
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18.10.2023 19:18 Ответить
ми вже всі в "зеленій" Україні, а це і є дурка...
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18.10.2023 20:02 Ответить
"...користуючись товариськими відносинами з потерпілим..." Джерело: https://censor.net/ua/n3450272
Натоваришувався?
Не вистачає тільки традиційного: "...під час спільного розпиття спиртних напоїв..."
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18.10.2023 18:16 Ответить
Це оті натовпи «хворих» військовозобов'язаних спартцменав…
Тцк та резніков, з місцевими райРадами, неМОЖуть їх знайти, уже декілька років поспіль!!
А вони, у цейже час, коли їх ДЕСЬ-ХТОСЬ, очікує в ТЦК, «вибивають гроші», як хамаз з комерсантів, мабуть собі на мавіки для фронту та уніформу! Українці таких бачуть щодня, а привладні з мвс їх «небачуть»!

Стефанчук-Зеленський, та їх немічний Шмигаль, таких тітушок в тилу фронту, чомусь не зачищають, як Захисники роблять це на передові! Хіба, що поодинокі випадки, за 4 роки…
Співпадіння…
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18.10.2023 18:22 Ответить
Хароші друзяки у терпіли!
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18.10.2023 18:53 Ответить
От цілком вірно з терористами діють евреї - роздягнули до гола і номер на спині - нічого воно вже не сховає та не здрисне.
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18.10.2023 22:07 Ответить
Цікавий напис на номерному знаку Мерса- (Judo Ukraine).....ганьба тому тренеру Дзюдо хто виховав-витренував таких, звісно якщо вони дійсно мають відношення до Judo.
P. S. Хтось вірить у перевиховання таких людей?
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18.10.2023 23:17 Ответить
 
 