Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту. ФОТОрепортаж

Четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, угрожая физическим насилием, потребовали у предпринимателя перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении четырем лицам, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру и, угрожая физическим насилием, потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.

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Предприниматель отказался выполнять требования нападающих и попытался скрыться. Однако они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои.

Продолжая преступные действия, один из нападавших сломал потерпевшему ногу, другой – угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.

Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападающих и перечислил на указанный ими счет электронные средства на сумму около 28 тыс. долларов США.

Получив перевод, подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи и скрылись. По результатам проведенных мер правоохранителям удалось установить нападающих. Следственные действия проходили в Киеве и Черкассах.

Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них изъяли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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