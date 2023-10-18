Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту. ФОТОрепортаж
Четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, угрожая физическим насилием, потребовали у предпринимателя перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении четырем лицам, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).
По данным следствия, четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру и, угрожая физическим насилием, потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.
Предприниматель отказался выполнять требования нападающих и попытался скрыться. Однако они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои.
Продолжая преступные действия, один из нападавших сломал потерпевшему ногу, другой – угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.
Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападающих и перечислил на указанный ими счет электронные средства на сумму около 28 тыс. долларов США.
Получив перевод, подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи и скрылись. По результатам проведенных мер правоохранителям удалось установить нападающих. Следственные действия проходили в Киеве и Черкассах.
Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них изъяли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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Не вистачає тільки традиційного: "...під час спільного розпиття спиртних напоїв..."
Тцк та резніков, з місцевими райРадами, неМОЖуть їх знайти, уже декілька років поспіль!!
А вони, у цейже час, коли їх ДЕСЬ-ХТОСЬ, очікує в ТЦК, «вибивають гроші», як хамаз з комерсантів, мабуть собі на мавіки для фронту та уніформу! Українці таких бачуть щодня, а привладні з мвс їх «небачуть»!
Стефанчук-Зеленський, та їх немічний Шмигаль, таких тітушок в тилу фронту, чомусь не зачищають, як Захисники роблять це на передові! Хіба, що поодинокі випадки, за 4 роки…
Співпадіння…
P. S. Хтось вірить у перевиховання таких людей?