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Новости Правосудие
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Верховный Суд снова отменил незаконное постановление апелляционного суда в пользу Портнова, - адвокат Головань

портнов

11 октября 2023 года Верховный Суд отменил постановление Киевского апелляционного суда по делу относительно иска Портнова к Петру Порошенко, партии "Европейская Солидарность" и телеканалу "Прямой".

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Чиновники США, применяя к Портнову санкции, знали о чем пишут, когда назвали его "court fixer (судебный решала)". Как видно, Портнов до сих пор сжимает в своих руках чувствительные органы многих деятелей судебной системы. Сам или через верного члена своей команды Татарова, который, по мнению многих, влияет именем президентского офиса", – отметил Головань.

"И некоторые судьи ради Портнова готовы буквально на что угодно. Для кого еще судьи Киевского апелляционного могли попрать не только факты и нормы закона, но и правовую позицию Верховного Суда? Буквально на все наплевать, но удовлетворить Портнова? Для кого еще, кроме судей столичной апелляции, Портнов имеет честь и достоинство, которые следует защищать? При этом для получения в свою пользу незаконных судебных решений Портнову даже в Украине не нужно находиться. Такой court fixer с удаленным доступом", - иронизирует адвокат.

"Дело длится четыре года. В августе 2019 г. Портнов обратился в Печерский суд с требованием опровергнуть его очевидные связи с агрессором. Печерский суд вопреки фактическим обстоятельствам и закону требования Портнова удовлетворил. Киевский апелляционный незаконное решение Печерского поддержал. И только Верховный Суд расставил точки над "Ї", незаконное творчество судей в пользу Портнова отменил, вернув дело на новое рассмотрение", – объяснил Головань.

Читайте также: Портнов подал в суд на журналистов и главного редактора Цензор.НЕТ за определение "коллаборант и предатель" в его адрес: требует 58,5 тыс. грн. ДОКУМЕНТ

"Выводы ВС показались вполне понятными Печерскому суду под председательством судьи Бусика, который по результатам нового рассмотрения дела отказал Портнову в иске. Но, по неизвестным причинам, Киевский апелляционный суд, под председательством судьи Гуля, в этом году снова удовлетворил требования Портнова, откровенно отмахнувшись от выводов Верховного Суда, поэтому Петр Порошенко, партия "Европейская солидарность" и телеканал "Прямой" вновь обратились в ВС, где после двух сомнительных самоотводов судей дело попало к судье Василию Крату, несмотря на установленный законом 60-дневный срок, дело почему-то пересматривалось с июня по середину октября", – констатирует адвокат.

"Почему так долго? По каким причинам следовало формировать правоприменительную практику судебного сбора именно по делу об опровержении недостоверной информации, можно только догадываться. Но так совпало, что именно в то время, когда судья Крат заботился о практике распределения судебных издержек, Андрей Портнов пытался быстро выполнить незаконное постановление Киевского апелляционного суда в свою пользу", – считает Головань.

"Для этого судья Печерского суда Сергей Вовк подписал для Портнова необходимые исполнительные письма. Хотя судья Вовк вообще не рассматривал это дело в первой инстанции. Также он не является председателем или заместителем председателя суда, а потому не совсем понятно, почему именно он ставил соответствующие подписи". Или наоборот, очень понятно. Сейчас дело передано на новое рассмотрение в Киевский апелляционный суд. Возможно, с третьей попытки судьи Киевского апелляционного суда смогут вынести законное решение", - отмечает адвокат.

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Автор: 

Верховный Суд (1099) Порошенко Петр (19607) Портнов Андрей (638) юстиция (758) Европейская Солидарность (1056) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+28
Портнов це наймразотніша мразота. Але його адвоката Зеля не звільняє. Навіть попри санкції США
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18.10.2023 18:23
+27
Зе-суд керований Портновим виніс рішення на користь Портнова. Совпадєніє??? Так, совпадєніє!
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18.10.2023 18:24
+24
Какая мєрзская і атвратітєльная рожа на фото...
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18.10.2023 18:23
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Ну прічьом тут зілінськай?
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18.10.2023 18:20 Ответить
Абслютно ні при чому. Судами і правоозоронними структурами рулить Татаров. 😊 Схоже, Зєлєнскій нічим не рулить. Єрмак не дає.
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18.10.2023 18:42 Ответить
саме тому тупоголові вкраїчики знову виберуть зезе адже він нівчом ніувіноат то все свита ху..ва...
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18.10.2023 19:30 Ответить
Я як це в загалі може бути, що втікач з України, подае позив з Расейськоі ********* проти України « заочно» ?!???

Через який « механізм»? Навіщо прийняли цей позив від « адвокатів»?

Коли Януковощ хотів це зробити йому відповіли- приїздах до України та подавай. Ми тебе чекаемо.

Чому цей механізм був не зостосован до Портняжки?
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18.10.2023 19:43 Ответить
поштою наприклад
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18.10.2023 22:33 Ответить
Насправді, Судової Системи в Україні не мае.

Е купка ряджених у якійсь сердневічні мантії які виносять рішення « іменем України « !?!

Усю систему треба руйнувати та будувати з нуля.

Повна « люстрація» та набір нових.

Можливо і закордонній суддів з Заходу.

І не требо казати що це неможливо.

Приклад:
Чехословатчина де Вацлав Гавел за один день ( ! ) розігнав усе КГБ. Усі здали посвідчення та особисту зброю у продовж дня. Були наняті усі нові. Більшість молодих.
На звинувачення що молоді не мають досвіду Гавел відповів:

» Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу».
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18.10.2023 20:03 Ответить
Какая мєрзская і атвратітєльная рожа на фото...
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18.10.2023 18:23 Ответить
Портнов це наймразотніша мразота. Але його адвоката Зеля не звільняє. Навіть попри санкції США
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18.10.2023 18:23 Ответить
Зе-суд керований Портновим виніс рішення на користь Портнова. Совпадєніє??? Так, совпадєніє!
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18.10.2023 18:24 Ответить
Шо не суддя, то вовк! Звіринець...
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18.10.2023 18:27 Ответить
Вовче "правосуддя".
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18.10.2023 18:50 Ответить
То виходить, що впродовж 3 років, влада, і судова, належить отому портнову+підрахую+сівковичу?!?
Тут, вже, однією реформою, необійдеться!
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18.10.2023 18:27 Ответить
Портрнову вже років 15 судова система належить.
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18.10.2023 18:28 Ответить
Портрнову треба було давно надавати по шапці, зробити з нього щирого Українця бендерівця і заставити з таким ентузіазмом робити в Ім'я України..
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18.10.2023 18:27 Ответить
Ведмедчуківський- бендерівці живуть у Бендерах.
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18.10.2023 18:42 Ответить
Слідкуємо за руками
"У серпні 2019 Портнов звернувся до Печерського суду з вимогою спростувати його очевидні зв'язки з агресором." Джерело: "
Ще раз:
У серпні 2019 року...
Як там в них? Щоб весело, щоб по-приколу, хоть паржьом...? Зебуїни, здається так?
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18.10.2023 18:27 Ответить
До 2019 про Портнова чутки не було...прийшов Зе- зявився цей чорт...
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18.10.2023 18:44 Ответить
Жовтень 2019-го.
Рада проголосувала "Судову реформу Зеленського"
Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанка"
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18.10.2023 19:59 Ответить
Зуд керує суддями...
Бо вони безпристрасні...
На кого є зуб в тих, хто при власті
Та при владі... в Верховній Раді...
Налягають на суд... лягають...
А судді і раді... лягати й лягають...
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18.10.2023 18:38 Ответить
Схоже після Перемоги в країні почнуться негайні та докорінні реформи влади,судів,Армії...все гниле,проросійське,совкове має зникнути назавжди...!
Слава Україні!!!
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18.10.2023 18:41 Ответить
Ти вже перестав за'язувати піонерськи галстук ?
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18.10.2023 18:47 Ответить
Таке замкнуте коло можна розірвати тільки за принципом нєт чєловєка - нєт проблєми.
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18.10.2023 18:45 Ответить
Ти впевнений?
Цей "чєловєк" - функція Єрмака і Зеленьського. І у судах фігурує не розпорядження " Портнова чи Татарова", а "Прєзідєнт вважає".
Не буде Портнова, Зеленьский призначить нового "рєшалу".
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18.10.2023 18:52 Ответить
По любому хтось у цій судовій тяганині по колу лишній
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18.10.2023 18:55 Ответить
Ці всі істоти, що утримує український народ на свої податки, становлять загрозу безпеки цьому народові.
А СБУ займається Червінськім.
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18.10.2023 18:56 Ответить
Уж не знаю какая кошка пробежала между попередниками и Портовым, может быть он много знал и кое кому это не нравилось, что выплывет много интересного. Но, если мы хотим в ЕС нужно или вот это отстоять или согласится что было что-то не так.

6 березня 2015 року із санкційного списку Євросоюзу прибрали імена Андрія Портнова, а також Олексія Азарова (сина Миколи Азарова), і колишніх очільників СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-47 [47] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-48 [48] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-49 [49]

У жовтні 2015 року Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі «Портнов проти Ради ЄС» на користь Портнова та визнав накладення санкцій незаконним.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-:5-50 [50]
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18.10.2023 19:13 Ответить
як твої цитати в другому третьлму абзаці підтверджують твою брехню, в першому абзаці, ніби "Портнов ... много знал и кое кому это не нравилось, что выплывет много интересного" про "попередников"?
Та ніяк. Це ти накинув гімно на вентилятор, виконав настанову самого подляка, або іншого куратора ботоферми подляка.
Бо ти - типовий зебот тут, на сайті на форумі цензора.
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18.10.2023 22:15 Ответить
Могу тебя Ан Мур огорчить. Я не очень рад, что Зеленский стал Президентом. Но я очень рад, что Порошенко не стал Президентом.
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18.10.2023 22:38 Ответить
я константував твоє гівно на вентиляторі відповідно до методички подляка (навіть, якщо ти не радий ЄрЗе - хоча його бабоси в твоїй кишені тобі не смердять), а ти розказуєш про свої почуття радості. Типовий ти бот.
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19.10.2023 13:58 Ответить
Цікаво, а судді, що свідомо виносять НЕправочинні рішення і надалі будуть посідати свої посади, отримувати космічні зарплати і всі можливі та неможливі пільги, а пізніше пожиттєві царські пенсії? А може треба тут щось змінити, щоб вони так не нагліли?
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18.10.2023 19:13 Ответить
При існуючий судовій системі це не можливо. Але за океаном свого часу винайшли засіб боротьби з цим: судова система містера Лінча. Якщо до цього дійде, то це буде хаос і бійня. Але, якщо ми таке переживемо, то далі буде легше: страх - то велика сила.
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18.10.2023 19:25 Ответить
******* портнова в его тупой собачий рот
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18.10.2023 19:20 Ответить
Нарешті я знаю досягнення найвеличнішого, за яке я йому вдячний.
Він, як магніт, притягнув за собою до влади все прокацапське лайно, всю антиукраїнську мразоту, яку зміг знайти і виставив їх під світло софітів. Деякі з тих покидьків і так були відомі, але деякі розквітли саме під софітами.
Хоча, все може бути навпаки: кремлівська моль пішла ва-банк і об'єднала всю антиукраїнську наволоч в нашій країні. Усілякі мертветчуки та бабломойські знайли дурнуватого третьосортного акторчика і заплатили йому за роль ширми для всієї тієї наволочі, яка проштовхнула янєлоха до влади.
Але ситуація склалася так, що багатьом з них довелося вийти з тіні на світло. І, якби найвеличніший боневтік, був би більш дієздатним, то цього б не сталося. Але недолугість членограя змусила вилазити під софіти цих "українських гнид".
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18.10.2023 19:21 Ответить
.І де сам Портнов ?, там де і синок Портного і хто їх випустив у військовий час ,це не злочин, до кого питання? а так, він же не ухилянт, він бувший заступник адміністрації Януковича , який розтрілював громадян на майдані, на якого накладено санкції США, до речі потрнера України без якого Україні зі слів Зеленського не "виграти" війну з агресором і що це таке? одне говоримо, інше робимо, да воздасця кожному по заслугам (ділам).
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18.10.2023 19:28 Ответить
Курва, може кого з них підстрелить? Хоча б у сраку. Додало б розуму при прийняті рішень.
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18.10.2023 20:08 Ответить
просто ЗЕпідтримка
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18.10.2023 20:37 Ответить
д"Єрмак рулит
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18.10.2023 20:50 Ответить
Без тонтон-макутів не розібратись!
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18.10.2023 21:13 Ответить
Адвокати Пороха вчепилися як вівчарки в зайця в цю судову справу, як і у всі інші з фейковими звинуваченнями Пороха і сповнені рішучості довести цю фейковість до логічних рішень судів всіх інстанцій.
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18.10.2023 22:20 Ответить
Ну а як ви бажаєте.Стадо обрало доброго сцаря(забрать у богатих і поделить)Яка свобода,яка незалежність,яке верховенство закону і права.Для них це незрозумілі слова(як казала мусійчук-скарабєєва-на хліб не намажеш).
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19.10.2023 04:59 Ответить
Самое поразительное здесь то, что по всем писаным и не писаным законам, тем более во время войны---подобных просто отстреливают. Именно отстреливают. Эта логика работает только во время войны. Речь о провокаторах. Даже предателей судят---коротко, трибуналом, военно-полевым судом. Этих нет. И даже не закапывают---много чести. Пока прецендента не было у нас такого. Значит не созрели, значит терпите или похер. Так тогда нахер это всё? Ну пора уже решать нам---нас же всё меньше и меньше. А твари все целые.
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18.10.2023 22:42 Ответить
Столичные суды это блевотина Дермака
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18.10.2023 22:53 Ответить
І оці судді ще судять наших бійців за невиконання наказів, бо новий закон відновив кріпацтво в Україні! Якщо твій командир дає тобі наказ іди і здохни , то ти не можеш відмовитись від злочинного наказу , ти повинен здохнути , а потім вже обжалувати його у встановленому порядку! Отака херня малята! З такими законами хто захоче мобілізуватись???
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27.12.2023 15:25 Ответить
 
 