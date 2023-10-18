Верховный Суд снова отменил незаконное постановление апелляционного суда в пользу Портнова, - адвокат Головань
11 октября 2023 года Верховный Суд отменил постановление Киевского апелляционного суда по делу относительно иска Портнова к Петру Порошенко, партии "Европейская Солидарность" и телеканалу "Прямой".
Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Чиновники США, применяя к Портнову санкции, знали о чем пишут, когда назвали его "court fixer (судебный решала)". Как видно, Портнов до сих пор сжимает в своих руках чувствительные органы многих деятелей судебной системы. Сам или через верного члена своей команды Татарова, который, по мнению многих, влияет именем президентского офиса", – отметил Головань.
"И некоторые судьи ради Портнова готовы буквально на что угодно. Для кого еще судьи Киевского апелляционного могли попрать не только факты и нормы закона, но и правовую позицию Верховного Суда? Буквально на все наплевать, но удовлетворить Портнова? Для кого еще, кроме судей столичной апелляции, Портнов имеет честь и достоинство, которые следует защищать? При этом для получения в свою пользу незаконных судебных решений Портнову даже в Украине не нужно находиться. Такой court fixer с удаленным доступом", - иронизирует адвокат.
"Дело длится четыре года. В августе 2019 г. Портнов обратился в Печерский суд с требованием опровергнуть его очевидные связи с агрессором. Печерский суд вопреки фактическим обстоятельствам и закону требования Портнова удовлетворил. Киевский апелляционный незаконное решение Печерского поддержал. И только Верховный Суд расставил точки над "Ї", незаконное творчество судей в пользу Портнова отменил, вернув дело на новое рассмотрение", – объяснил Головань.
"Выводы ВС показались вполне понятными Печерскому суду под председательством судьи Бусика, который по результатам нового рассмотрения дела отказал Портнову в иске. Но, по неизвестным причинам, Киевский апелляционный суд, под председательством судьи Гуля, в этом году снова удовлетворил требования Портнова, откровенно отмахнувшись от выводов Верховного Суда, поэтому Петр Порошенко, партия "Европейская солидарность" и телеканал "Прямой" вновь обратились в ВС, где после двух сомнительных самоотводов судей дело попало к судье Василию Крату, несмотря на установленный законом 60-дневный срок, дело почему-то пересматривалось с июня по середину октября", – констатирует адвокат.
"Почему так долго? По каким причинам следовало формировать правоприменительную практику судебного сбора именно по делу об опровержении недостоверной информации, можно только догадываться. Но так совпало, что именно в то время, когда судья Крат заботился о практике распределения судебных издержек, Андрей Портнов пытался быстро выполнить незаконное постановление Киевского апелляционного суда в свою пользу", – считает Головань.
"Для этого судья Печерского суда Сергей Вовк подписал для Портнова необходимые исполнительные письма. Хотя судья Вовк вообще не рассматривал это дело в первой инстанции. Также он не является председателем или заместителем председателя суда, а потому не совсем понятно, почему именно он ставил соответствующие подписи". Или наоборот, очень понятно. Сейчас дело передано на новое рассмотрение в Киевский апелляционный суд. Возможно, с третьей попытки судьи Киевского апелляционного суда смогут вынести законное решение", - отмечает адвокат.
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Через який « механізм»? Навіщо прийняли цей позив від « адвокатів»?
Коли Януковощ хотів це зробити йому відповіли- приїздах до України та подавай. Ми тебе чекаемо.
Чому цей механізм був не зостосован до Портняжки?
Е купка ряджених у якійсь сердневічні мантії які виносять рішення « іменем України « !?!
Усю систему треба руйнувати та будувати з нуля.
Повна « люстрація» та набір нових.
Можливо і закордонній суддів з Заходу.
І не требо казати що це неможливо.
Приклад:
Чехословатчина де Вацлав Гавел за один день ( ! ) розігнав усе КГБ. Усі здали посвідчення та особисту зброю у продовж дня. Були наняті усі нові. Більшість молодих.
На звинувачення що молоді не мають досвіду Гавел відповів:
» Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу».
Тут, вже, однією реформою, необійдеться!
"У серпні 2019 Портнов звернувся до Печерського суду з вимогою спростувати його очевидні зв'язки з агресором." Джерело: "
Ще раз:
У серпні 2019 року...
Як там в них? Щоб весело, щоб по-приколу, хоть паржьом...? Зебуїни, здається так?
Рада проголосувала "Судову реформу Зеленського"
Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанка"
Бо вони безпристрасні...
На кого є зуб в тих, хто при власті
Та при владі... в Верховній Раді...
Налягають на суд... лягають...
А судді і раді... лягати й лягають...
Слава Україні!!!
Цей "чєловєк" - функція Єрмака і Зеленьського. І у судах фігурує не розпорядження " Портнова чи Татарова", а "Прєзідєнт вважає".
Не буде Портнова, Зеленьский призначить нового "рєшалу".
А СБУ займається Червінськім.
6 березня 2015 року із санкційного списку Євросоюзу прибрали імена Андрія Портнова, а також Олексія Азарова (сина Миколи Азарова), і колишніх очільників СБУ Олександра Якименка та Ігоря Калініна.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-47 [47] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-48 [48] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-49 [49]
У жовтні 2015 року Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення у справі «Портнов проти Ради ЄС» на користь Портнова та визнав накладення санкцій незаконним.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-:5-50 [50]
Та ніяк. Це ти накинув гімно на вентилятор, виконав настанову самого подляка, або іншого куратора ботоферми подляка.
Бо ти - типовий зебот тут, на сайті на форумі цензора.
Він, як магніт, притягнув за собою до влади все прокацапське лайно, всю антиукраїнську мразоту, яку зміг знайти і виставив їх під світло софітів. Деякі з тих покидьків і так були відомі, але деякі розквітли саме під софітами.
Хоча, все може бути навпаки: кремлівська моль пішла ва-банк і об'єднала всю антиукраїнську наволоч в нашій країні. Усілякі мертветчуки та бабломойські знайли дурнуватого третьосортного акторчика і заплатили йому за роль ширми для всієї тієї наволочі, яка проштовхнула янєлоха до влади.
Але ситуація склалася так, що багатьом з них довелося вийти з тіні на світло. І, якби найвеличніший боневтік, був би більш дієздатним, то цього б не сталося. Але недолугість членограя змусила вилазити під софіти цих "українських гнид".