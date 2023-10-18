Верховный Суд снова отменил незаконное постановление апелляционного суда в пользу Портнова, - адвокат Головань

11 октября 2023 года Верховный Суд отменил постановление Киевского апелляционного суда по делу относительно иска Портнова к Петру Порошенко, партии "Европейская Солидарность" и телеканалу "Прямой".

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Чиновники США, применяя к Портнову санкции, знали о чем пишут, когда назвали его "court fixer (судебный решала)". Как видно, Портнов до сих пор сжимает в своих руках чувствительные органы многих деятелей судебной системы. Сам или через верного члена своей команды Татарова, который, по мнению многих, влияет именем президентского офиса", – отметил Головань.

"И некоторые судьи ради Портнова готовы буквально на что угодно. Для кого еще судьи Киевского апелляционного могли попрать не только факты и нормы закона, но и правовую позицию Верховного Суда? Буквально на все наплевать, но удовлетворить Портнова? Для кого еще, кроме судей столичной апелляции, Портнов имеет честь и достоинство, которые следует защищать? При этом для получения в свою пользу незаконных судебных решений Портнову даже в Украине не нужно находиться. Такой court fixer с удаленным доступом", - иронизирует адвокат.

"Дело длится четыре года. В августе 2019 г. Портнов обратился в Печерский суд с требованием опровергнуть его очевидные связи с агрессором. Печерский суд вопреки фактическим обстоятельствам и закону требования Портнова удовлетворил. Киевский апелляционный незаконное решение Печерского поддержал. И только Верховный Суд расставил точки над "Ї", незаконное творчество судей в пользу Портнова отменил, вернув дело на новое рассмотрение", – объяснил Головань.

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"Выводы ВС показались вполне понятными Печерскому суду под председательством судьи Бусика, который по результатам нового рассмотрения дела отказал Портнову в иске. Но, по неизвестным причинам, Киевский апелляционный суд, под председательством судьи Гуля, в этом году снова удовлетворил требования Портнова, откровенно отмахнувшись от выводов Верховного Суда, поэтому Петр Порошенко, партия "Европейская солидарность" и телеканал "Прямой" вновь обратились в ВС, где после двух сомнительных самоотводов судей дело попало к судье Василию Крату, несмотря на установленный законом 60-дневный срок, дело почему-то пересматривалось с июня по середину октября", – констатирует адвокат.

"Почему так долго? По каким причинам следовало формировать правоприменительную практику судебного сбора именно по делу об опровержении недостоверной информации, можно только догадываться. Но так совпало, что именно в то время, когда судья Крат заботился о практике распределения судебных издержек, Андрей Портнов пытался быстро выполнить незаконное постановление Киевского апелляционного суда в свою пользу", – считает Головань.

"Для этого судья Печерского суда Сергей Вовк подписал для Портнова необходимые исполнительные письма. Хотя судья Вовк вообще не рассматривал это дело в первой инстанции. Также он не является председателем или заместителем председателя суда, а потому не совсем понятно, почему именно он ставил соответствующие подписи". Или наоборот, очень понятно. Сейчас дело передано на новое рассмотрение в Киевский апелляционный суд. Возможно, с третьей попытки судьи Киевского апелляционного суда смогут вынести законное решение", - отмечает адвокат.

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