Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО, дальнобойное оружие и макрофинансовую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президенты обсудили ситуацию на поле боя и самые неотложные потребности украинских защитников, в первую очередь по усилению противовоздушной обороны, по дальнобойному оружию и увеличению морских способностей Украины. Также состоялся обмен мнениями по функционированию "зернового коридора" и пути усиления его защиты.

В контексте обсуждения сотрудничества Украины с ЕС Зеленский и Макрон затронули вопросы дальнейшей макрофинансовой поддержки нашей страны, в том числе с использованием нового финансового инструмента Ukraine Facility. Зеленский отметил важность принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам по реализации украинской "формулы мира". Зеленский проинформировал о подготовке следующей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств.