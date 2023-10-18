Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО, дальнобойное оружие и макрофинансовую поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президенты обсудили ситуацию на поле боя и самые неотложные потребности украинских защитников, в первую очередь по усилению противовоздушной обороны, по дальнобойному оружию и увеличению морских способностей Украины. Также состоялся обмен мнениями по функционированию "зернового коридора" и пути усиления его защиты.
В контексте обсуждения сотрудничества Украины с ЕС Зеленский и Макрон затронули вопросы дальнейшей макрофинансовой поддержки нашей страны, в том числе с использованием нового финансового инструмента Ukraine Facility. Зеленский отметил важность принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам по реализации украинской "формулы мира". Зеленский проинформировал о подготовке следующей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств.
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