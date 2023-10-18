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Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО, дальнобойное оружие и макрофинансовую поддержку Украины

макрон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президенты обсудили ситуацию на поле боя и самые неотложные потребности украинских защитников, в первую очередь по усилению противовоздушной обороны, по дальнобойному оружию и увеличению морских способностей Украины. Также состоялся обмен мнениями по функционированию "зернового коридора" и пути усиления его защиты.

В контексте обсуждения сотрудничества Украины с ЕС Зеленский и Макрон затронули вопросы дальнейшей макрофинансовой поддержки нашей страны, в том числе с использованием нового финансового инструмента Ukraine Facility. Зеленский отметил важность принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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Отдельное внимание было уделено дальнейшим шагам по реализации украинской "формулы мира". Зеленский проинформировал о подготовке следующей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Франция (3526) Макрон Эмманюэль (1315)


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Надо французов отвлечь от поедания жаб в пользу поставок неограниченного количества Шторм-Шадоу
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18.10.2023 19:25 Ответить
еще пару батарей Самп-Т надо просить и очень упорно... Прикрыть хотя бы Одессу и Днепр...
Херсон, Харьков, Запорожье тоже хотелось бы, но там шмаляют С-300 и сбивать их просто не хватит собственных ракет...
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18.10.2023 21:43 Ответить
ППР - посидели, попи*дели, разошлись
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19.10.2023 06:55 Ответить
 
 