Удар россиян по Дружелюбовке 15 октября: под завалами нашли тело третьей жертвы - сына погибших супругов

На Харьковщине под завалами нашли тело мужчины, погибшего вследствие авиаудара по селу Дружелюбовка 15 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Боровской поселковой военной администрации.

"Стало известно, что 15 октября россияне убили управляемой авиабомбой в селе Дружелюбовка трех человек, а не двоих, как сообщалось ранее. Под завалами спасатели обнаружили тело Виктора Викторовича Давидюка, 1992 года рождения, сына погибших в ту же ночь Виктора и Аллы Давидюков. Виктор приехал к родителям накануне, чтобы помочь по хозяйству", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне обстреляли Харьков, ранена женщина (обновлено)

Как отметили в СВА, у Виктора Давидюка остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Напомним, в ночь на 15 октября российские захватчики нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. В результате удара разрушен частный дом, произошел пожар. На месте "прилета" обнаружили тела мужа и жены.