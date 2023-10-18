В Севастополе раздался взрыв, оккупанты заявили, что отражали атаку воздушных целей. ФОТО

18 октября в 17:34 жители оккупированного Севастополя услышали взрыв. Местные телеграм-каналы сообщили, что взрыв произошел в районе поселка Сухарная балка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В оккупационной администрации Севастополя заявили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку воздушных целей" в районе Сухарной балки.

Также была подтверждена информация о задымлении в районе Сахарная Головка.

"В районе Сахарной головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждении инфраструктуры уточняется", – сообщил оккупационный "губернатор" Развожаев. Позже он заявил о детонации в поле сбитой ракеты.

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