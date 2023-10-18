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Новости Война
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В Севастополе раздался взрыв, оккупанты заявили, что отражали атаку воздушных целей. ФОТО

18 октября в 17:34 жители оккупированного Севастополя услышали взрыв. Местные телеграм-каналы сообщили, что взрыв произошел в районе поселка Сухарная балка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В Севастополе раздался взрыв, оккупанты заявили, что отражали атаку воздушных целей 01

В оккупационной администрации Севастополя заявили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку воздушных целей" в районе Сухарной балки.

Также была подтверждена информация о задымлении в районе Сахарная Головка.

"В районе Сахарной  головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждении инфраструктуры уточняется", – сообщил оккупационный "губернатор" Развожаев. Позже он заявил о детонации в поле сбитой ракеты.

Смотрите также: Новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. ФОТО

Автор: 

взрыв (6775) Крым (26412) город Севастополь (1762)


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Топ комментарии
+23
Чим на цей раз відбивали? Кораблями, літаками чи складом з ************?
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18.10.2023 19:13
+15
Ето билі камні с нєба
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18.10.2023 19:23
+14
Сбито 5 голубей, 3 гуся, и летающего крокодила из американских биолабораторий
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18.10.2023 19:16
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Чим на цей раз відбивали? Кораблями, літаками чи складом з ************?
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18.10.2023 19:13 Ответить
ATACMSу все рівно чим його відбивають
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18.10.2023 19:30 Ответить
до туда явно больше чем 160 км
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18.10.2023 19:35 Ответить
военная база, как говорят кацапы
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18.10.2023 19:33 Ответить
арсенали в Сухарній балці 1942 р. (в штольнях, але щось горить)

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18.10.2023 19:58 Ответить
місце пристріляне ще Манштейном
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18.10.2023 20:01 Ответить
Куда-то туда Дорой попадали
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18.10.2023 20:33 Ответить
блін, з язика зняли)
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18.10.2023 20:14 Ответить
там еще и черный дымок?
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18.10.2023 19:14 Ответить
Сбито 5 голубей, 3 гуся, и летающего крокодила из американских биолабораторий
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18.10.2023 19:16 Ответить
Сахарная головка - там медом для ракет намащено ?

1 августа 2023 , слышали взрывы. Об этом сообщает https://t.me/suspilnenews/22993 Суспільне со ссылкой на местного жителя. Из центра Севастополя виден столб дыма. Канал https://t.me/Crimeanwind/38269 предполагает , что взрывы произошли в районе Севастопольской ТЭЦ (поселок Сахарная Головка). Крым.Реалии https://t.me/krymrealii/24242 пишет , что в том же районе находятся четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества российских оккупантов.

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18.10.2023 20:12 Ответить
порівняйте висоту пьятиповерхівок і стовпа дима вибуху
беспілотник.... сбілі, півіо
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18.10.2023 20:15 Ответить
Крокоділ був дізєльний, судячи з чорного диму
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18.10.2023 20:15 Ответить
В кого як бавовна квітне! У кацапів постійно!
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18.10.2023 19:22 Ответить
Ето билі камні с нєба
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18.10.2023 19:23 Ответить
Так для орды камней не напасёшся
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18.10.2023 20:07 Ответить
Ну и шутник этот развожайкин, типо, сдетонироовало поле военной базы... Бг-ггг...
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18.10.2023 19:26 Ответить
А насправді як, влучили чи ні?
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18.10.2023 19:26 Ответить
звичайно-бо отой вибух на фото свідчить саме про влучання...
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18.10.2023 19:30 Ответить
Повітряні цілі
Долетіли до цілі!
Влучили в намічені цілі-
Залпом цілим...

Як ті камені з неба..
Що хтось звідти націлив...
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18.10.2023 19:33 Ответить
Нет такого села Сухарная Балка, есть просто Сухарные балка и бухта, и есть село Сахарная Головка, о которой говорилось в других источниках. И по фото больше похоже на неё, чем на Сухарную
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18.10.2023 19:40 Ответить
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18.10.2023 19:45 Ответить
сбили после того ка дым пошел
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18.10.2023 19:52 Ответить
Кучма конечно совок, бандит и малорос. Но я помню Украина делала ракеты и запускала в космос. Россия их делает и даже пытается достичь гиперзвук. А мы похоже ждём когда у них получится?
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18.10.2023 19:51 Ответить
гипер пук они достигли , видно по Кинжалам
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18.10.2023 19:53 Ответить
Какой нахер гиперзвук, учи физику.
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18.10.2023 20:14 Ответить
Ага, бяда-бяда миВсєУмрьом
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18.10.2023 20:17 Ответить
Нам не треба в космос, нам треба наднизькі висоти, і щоб огинали рельєф місцевості... Вроді в Нептунів непогано виходить.
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18.10.2023 20:18 Ответить
Не помешал бы и космос.
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18.10.2023 20:23 Ответить
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18.10.2023 21:59 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/10/18/705616/?_gl=1*1mcfcwq*_ga*MTY3MzM1NDk3OS4xNjk0NDQwMzQ2*_ga_6ELQ7YCNBS*MTY5NzY0Nzg1My4xODUuMS4xNjk3NjQ4MTAzLjI4LjAuMA.. "Надежные союзники": до 60% зерна из Украины идет транзитом через Румынию - Шмыгаль
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18.10.2023 19:55 Ответить
Чем сбили на этот раз?
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18.10.2023 20:15 Ответить
Тапком
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18.10.2023 22:10 Ответить
над сєлом х.....ня лєтала
нєіZвєстного мєталла
Много стало в наші дні
нєіZвєданной ху...ні......
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18.10.2023 20:16 Ответить
Отут більше фото з місця удару - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4632813-u-sevastopoli-prolunav-potuzhnyi-vybukh-sotsmerezhi https://ua.korrespondent.net/ukraine/4632813-u-sevastopoli-prolunav-potuzhnyi-vybukh-sotsmerezhi

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18.10.2023 21:52 Ответить
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18.10.2023 23:27 Ответить
 
 