В Севастополе раздался взрыв, оккупанты заявили, что отражали атаку воздушных целей. ФОТО
18 октября в 17:34 жители оккупированного Севастополя услышали взрыв. Местные телеграм-каналы сообщили, что взрыв произошел в районе поселка Сухарная балка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В оккупационной администрации Севастополя заявили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку воздушных целей" в районе Сухарной балки.
Также была подтверждена информация о задымлении в районе Сахарная Головка.
"В районе Сахарной головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждении инфраструктуры уточняется", – сообщил оккупационный "губернатор" Развожаев. Позже он заявил о детонации в поле сбитой ракеты.
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1 августа 2023 , слышали взрывы. Об этом сообщает https://t.me/suspilnenews/22993 Суспільне со ссылкой на местного жителя. Из центра Севастополя виден столб дыма. Канал https://t.me/Crimeanwind/38269 предполагает , что взрывы произошли в районе Севастопольской ТЭЦ (поселок Сахарная Головка). Крым.Реалии https://t.me/krymrealii/24242 пишет , что в том же районе находятся четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества российских оккупантов.
беспілотник.... сбілі, півіо
Долетіли до цілі!
Влучили в намічені цілі-
Залпом цілим...
Як ті камені з неба..
Що хтось звідти націлив...
нєіZвєстного мєталла
Много стало в наші дні
нєіZвєданной ху...ні......